Что наша жизнь? Игра! Максим Перов | 10 декабря 2020 г.

В 90-х годах приехал я как-то на перволедье в Чёрное со случайным знакомым, с которым накануне разговорился в рыболовном магазине. Он вышел на лед, прошел несколько сот метров - и стал расчехлять бур, явно намереваясь ловить здесь и сейчас. А примерно вдвое дальше виднелась небольшая группа людей, человек тридцать, которая, активно перемещаясь, сверлила новые и новые лунки.

Пока я пытался убедить знакомого, что окуня нужно всё же искать, он сделал три лунки в полуметре одна от другой, уселся на ящик и вознамерился ждать клёва. Я плюнул на попытки уговорить моего напарника и сам пошел туда, где гоняли окуня. Изрядно побегав за окуневой стаей, я привез в санках приличный улов. К немалому удивлению, мой спутник, весь день просидевший над тремя стоячими удочками, тоже что-то поймал. Немного, но на уху хватало.

Я тогда понял, почему многие не хотят ничему учиться - рыбы водилось еще много, и даже не умея совсем ничего, можно было более-менее нормально отловиться. Сейчас, спустя четверть века, такое уже не срабатывает. Пословица «без труда не вынешь и рыбку из пруда» стала суровой реальностью.

Но и теперь, выходя на лед практически любого водоема, будь то такие гиганты, как Финский залив или Ладога, или озеро Карельского перешейка, видишь, что большинство рыболовов как-нибудь и кое-как трясут удильниками. По крайней мере, совершают какие-то беспорядочные движения удочкой «для оживления клёва».

Однако если есть желание радикально улучшить свои результаты, ловить рыбу даже когда вас «обсверлили» со всех сторон, нужно научиться играть мормышкой правильно. При этом совершенно не требуется изобретать велосипед - игра для каждой из самых популярных среди питерских рыболовов рыб давно разработана и продумана до мелочей. Об этом и пойдет речь в этой статье. Попутно я затрону такие важнейшие для мормышечной ловли вопросы, как правильный подбор снасти и прикормка.

Снасть

Для активной мормышечной ловли удобнее всего удильник типа «балалайка» (фото 1). Именно его я использую при ночной ловле плотвы на Ладоге и Финском заливе, он же оборудован для рыбалки на окуня по последнему льду на Ладоге, когда полосатый на блесну берёт уже совсем плохо, а на мормышку удается поймать солидные экземпляры.

По мне лучше всего – так называемая безосевая модель «балалайки» (фото 2). Такой удильник хорош тем, что леска, соскочив со шпули, не наматывается на ось для катушки. На обычном же удильнике с осью, даже если удастся удачно распутать леску, та остается свитой мелкими кольцами, да к тому же посеченной. В общем - непригодной.

Теперь – следующее: всегда нужно иметь в запасе несколько полностью оснащенных удильников (фото 3). Парочку самых ходовых, на которые вы чаще всего ловите, и штуки три с более легкими или тяжелыми мормышками (возможно, с лесками другой толщины).

Леску я использую от 0,1 до 0,12 мм. Изредка – 0,14, когда есть шанс на поимку реально крупного леща. Обычно же - так: на плотву 0,1, на окуня – 0,12 мм. Я говорю о рыбе с Ладоги и Финского залива, т.е. не об озерной мелюзге.

Из моего более чем 20-летнего опыта рыбалки в Ленобласти следует, что мормышка с мотылем, и тем более с кисточкой мотыля - это не приманка, а просто груз для доставки крючка с мотылем ко дну (фото 4). И, в принципе, чем мормышка меньше, тем менее заметна для рыбы, которая в идеале должна видеть лишь наживку. Однако мелкие модели мало весят, и на толстой леске их замучаешься опускать ко дну. Даже если их брать из точеного вольфрама.

Так что, 0,12 мм - вполне достаточно даже для крупного окуня. Помню кучу случаев, когда в толпе мормышечников после подсечки (размашистой, как будто корюшку ловит!) через несколько секунд слышался чей-то горестный вопль: «Оборвал! Так его и растак! А был тако-о-ой здоровый, мамой клянусь! Больше килограмма окуняра ушел! Эх, что ж я леску потолще-то не поставил...» Забавно, если вскоре кто-то ловит окушка граммов на 300 от силы с пирсингом в виде этой самой мормышки на губе.

Самому довелось однажды такую достать - смешно было смотреть на обрывок лески толщиной с канат, весь посеченный, старый. Хотя мормышка в моём случае была как на витрине магазина, новехонькая. А вот леска даже и порвалась-то не как положено, на узле, а немного выше, что явно говорит об её износе и, скорее всего, изначально низком качестве. Купит иной прижимистый рыбачок леску в китайском магазине на Апрашке за три копейки, а потом дивится, почему она через пару рыбалок уже не держит ни фига.

Ох, много, очень много баек об оторвавших мормышку гигантах ходит среди рыбаков! А всего-то надо купить приличную леску в приличном магазине, и подсекать не как корюшку, а кистью руки. Чтобы даже плечо не двигалось. Так, кстати, и любители «обсверлить» дольше не придут.

Дорогую точеную мормышку из вольфрама брать стоит только в том случае, если вы лично знаете продавца, который зачастую сам и производитель. Такая мормышка (на фото 5 – изделия Алексея Дьяченко) стоит как хорошая блесна.

На них ловят в основном спортсмены, которым ради победы каждая секунда дорога. А если мы на любительской рыбалке, вполне сгодится и мормышка, спеченная из вольфрамового порошка с некоторыми добавками.

Но, прошу заметить, такие мормышки тоже не должны стоить слишком дешево. Дешевизна - верный признак, что вольфрама в сплаве совсем чуть-чуть, и если у вас есть точные весы, то вы с изумлением можете увидеть, что якобы вольфрамовая мормышка тяжелее такой же по размеру свинцовой от силы процентов на 5 - 10, но стоит при этом дороже раза в полтора-два. Тогда лучше уж взять свинцовых побольше, и леску потоньше, в итоге скорость погружения будет та же. Да и вообще, не всегда мормышка должна быть вольфрамовой.

Когда, например, в Креницах по последнему льду найдут стаю окуня на глубине метра два, то скорость погружения даже самой дорогой «честной» вольфрамовой мормышки будет очень мало отличаться от свинцовой. На леске не толще 0,12 мм, еще раз напоминаю.

Кивок нужно выбирать, исходя из массы мормышки и величины той рыбы, которую вы собираетесь ловить. Стандартно отгруженный кивок сгибается примерно на 45° под тяжестью мормышки (фото 6). Неправильно подобрав кивок под мормышку, рыболову будет сложно задать правильную игру, а иногда и вовсе невозможно.

Окунь

Кивок обычно слегка перегружен. А есть даже любители половить полосатого и с сильно перегруженным кивком.

Игра зависит от активности окуня, активность же прямо связана с его численностью. Если вы на Ладоге нашли стаю, т.е. просверлили лунку и поймали несколько полосатых подряд или почти подряд, то к классической окуневой игре стоит обращаться лишь во время перерыва в клёве.

Классика для окуня - это очень быстрая игра, когда кивок входит в резонанс с мормышкой и движется настолько быстро, что вы даже нечетко видите его, словно крутящийся пропеллер самолета. Некоторые авторы в СМИ и интернете пишут про число колебаний в минуту, но я не вижу в точности этого параметра смысла, потому что при быстрой игре их всё равно невозможно подсчитать.

Важно правильно держать удильник - слегка наклоненным вниз (фото 7). Движения удильником при любой игре - минимальны, игру создает пара мормышка/кивок. При проводке обычно делают плавный подъём. И есть одна грубая ошибка новичков - они, проводя мормышку вверх, удильник непроизвольно тоже приподнимают. А он должен быть всегда наклонен вниз. Так и игра правильная гораздо проще получается, и подсечку можно делать только кистью руки. Короткая подсечка важна, потому что при поклевке крупной рыбы мы не оборвем мормышку. И к тому же любители «обсверлить» появятся не сразу.

Если же вы рыбачите на Финском заливе, то поиск окуня обычно идет по донному рельефу. Очень полезно в навигаторе иметь карту глубин, облегчает поиск и зимний эхолот. Ведь ни для одной карты глубин не промеряли водоем с шагом через метр. А на Заливе есть крутые свалы, где под одной лункой - пять метров, а через метр от неё - уже три.

Если на таком рельефе нашли «клёвый» участок, непременно поставьте точку в навигаторе. На открытых широких пространствах точность у хороших навигаторов настолько высокая, что позволит выйти на свои места реально, а не примерно.

На ФЗ имеет смысл применять классическую высокочастотную окуневую игру почти всегда. Плотные и большие скопления хищника там редки, обычно полосатый держится небольшими стайками возле мест с переменой глубин. И его надо раздразнивать, «заводить». Кто-то скажет: мол, я приехал на рыбалку отдыхать, а не трясти удильником как припадочный.

Отвечаю: во-первых, играть самим удильником нужно минимально, для создания правильной игры требуется правильное сочетание мормышки и кивка, плюс грамотная техника владения снастью. Тогда усталости практически нет. А вот улов есть, на зависть другим «отдыхающим». И дело тут вовсе не в рыбацкой удаче, а в умении ловить.

А вот на Ладоге рыбацкая удача очень даже нужна. На южном берегу серьезных изменений рельефа дна почти нет, по мере удаления от берега глубина увеличивается очень плавно. И стая окуня может стоять где угодно. Если искать её в одиночку, будет много совсем пустых, нулевых рыбалок, когда ни поклевки не увидишь. Для поиска нужен коллектив человек в 10 - 15, это экипажи трех - пяти машин.

Надо рассредоточиться метров на сто друг от друга и идти в глубину, пересверливаясь метров через 50 - 100. Но когда кто-то один наконец-то находит окуня, не нужно бежать к нему со всех ног. Даже если вы вдали от всех толп, всё равно откуда ни возьмись примчатся на разной технике и «обрубят».

Нужно взять себя в руки и подходить не спеша. Во-первых, если это не единичная поклевка, а стая, она занимает немалую акваторию. Во-вторых, эта стая может двигаться, и если вы сидите не кучно, можно понять, куда она пошла. Иначе есть риск с таким трудом найденную рыбу потерять.

Ловя агрессивного стайного окуня, которого еще и много, быструю проводку стоит применять лишь до первых поклевок. Когда рыба встала конкретно под вашей лункой, стоит снизить частоту игры и пробовать делать паузы, постукивания по дну, игру на опускание и т.д. - простор для творчества открыт.

Лично у меня была рыбалка, когда я сидел всего лишь метрах в пяти сбоку от подошедшего и засверлившегося неприлично близко рыболова. Однако он принялся таскать увесистых горбачей, а я, с классической быстрой игрой, ловил по ладожским меркам мелковатого окуня, да еще и холостые тычки замучили. Лишь скопировав игру этого, скорее всего, местного деревенского рыболова, я стал ловить более крупную рыбу. Но, увы, уже смеркалось, и вскоре окунь «выключился» у всех.

Правда, вспоминается и другой случай. Январь, южное побережье Ладоги, Креницы. Лед в ту зиму встал рано и к январю припай вырос уже километров на 20 от берега, судя по спутниковым снимкам. Я подъезжаю к небольшой и разрозненной группе рыболовов, расположившейся довольно далеко от берега. Глубина там была 6 - 7 м, что для Крениц немало.

Вскоре понимаю, почему рыболовы малочисленны и сидят не кучно - клёва практически нет. Окунь берёт хоть и крупный, но очень редко. Время было уже заполдень, а в уловах рыбаков, сидящих с рассвета, всего по одному-два «хвоста». Спрашиваю: а чего тогда сидите? Отвечают: здесь вчера вечером хорошо брал - наверно, и сегодня под вечер «включится». При этом играют они слабо, да и лески толстые, так что, с учетом растяжимости лески, наживка у дна едва шевелится. Сверлюсь на приличном от них расстоянии, начинаю скоростную игру - и через пару минут кивок уверенно загибается.

Короткая подсечка и осторожное вываживание, т.к. горбач сел очень хороший. Взгляды со стороны: да, повезло парню, пришел - и сразу поймал. Однако когда через четверть часа я вываживал четвертого, рыбачки зашевелились и пересверлились поближе. Это им ничего не дало, а у меня продолжало клевать. А когда стали бурить уже по-хамски, почти вплотную, я встал и отошел метров на двадцать. Там на раскачку лунки потребовалось чуть больше времени, но всё-таки заклевало.

В итоге на том участке я поймал больше двух десятков горбачей, мелочи не попалось совсем, а ждущие вечера рыбаки так и остались с единичными окунями. Так что владеть скоростной окуневой проводкой обязательно нужно, довольно часто только она позволяет «завести» окуня.

Плотва

С одной стороны, плотву зимой ловить легче, ведь её можно не только искать, но и привлечь прикормкой. Да и игра на плотву, чисто теоретически, куда проще - не нужно таких высокочастотных колебаний, как для окуня, достаточно плавных покачиваний кивком с медленным подъёмом. Однако глухозимьем эта рыба иногда уходит в такую глубокую спячку, что стоит у дна и не питается по много дней. Расшевелить такую плотву, спровоцировать её на поклевку - задача непростая.

Во-первых, должен сказать, что ловля плотвы на одной произвольно выбранной точке, сидя в палатке - это большая ошибка. Общаясь со спортсменами, я видел, как они ищут активную рыбу на озерах. Там есть ярко выраженный рельеф дна, и поэтому сверление серии лунок от мелководья в глубину логично. Все лунки прикармливаются, а последовательный их облов позволяет найти тот горизонт, где стоит кормящаяся рыба.

Когда я применил тот же метод при ночной ловле плотвы на Финском заливе в районе Сестрорецка, он прекрасно себя показал. Я нашел приямок по карте глубин в навигаторе, уточнил глубины эхолотом и просверлил серию лунок, 10 штук через 10 м одна от другой. Через полчаса после закорма начал их облов и обнаружил, что в части лунок вообще не клюет, где-то наживку теребит мелочь, но и лунки с хорошей, крупной плотвой нашлись.

Проверив всю серию еще пару раз, я засыпал снегом большую часть лунок и оставил только три с плотвой достойных размеров. Я ловил в не холодную ночь, с налобным фонариком, и когда в одной лунке после схода или холостой подсечки «по губам» прекращался клёв, не вымучивал рыбу, а просто переходил к другой лунке.

Но каково же было мое удивление, когда на Ладоге, в районе Кобоны, на глубине около 4,5 м без всякого изменения рельефа, я интереса ради просверлил аналогичную серию лунок. Глубина во всех была одинаковая, но при первом же обходе выяснилось, что клёв очень разный. Одна и та же прикормка, опущенная ко дну кормушкой-самосвалом, одна и та же снасть, одинаковая игра. Но, как и на Заливе, обнаружились «клёвые» и «бесклёвые» лунки. Так же я после нескольких проверок засыпал снегом нерабочие и больше их не докармливал.

Почему так, когда дно, как ровный стол? Причем это не оказывались крайние - рыбные и безрыбные лунки располагались без всякой логики! Вот уж, действительно, рыбалка полна загадок... Но как было бы обидно поставить палатку над «бесклёвой» лункой, когда в каких-то двадцати метрах берёт отличная крупная плотва! Я палаткой вообще не пользуюсь, просто в морозные ночи не рыбачу, но тем, кто ловит, очень рекомендую сначала описанным способом найти «клёвую» лунку, а уж потом ставить над ней палатку.

Удильник на плотву - тот же, что и для окуня, только леска 0,1 мм. Кивок недогружен, угол под тяжестью мормышки - меньше 45°. На рыбалке в палатке вопрос умения правильно играть еще важнее, чем при ловле с многих лунок. Вопрос ловли «на стоячку» я даже не рассматриваю, потому что плотва всегда лучше ловится на правильно подобранную игру, чем на стоячую удочку с мормышкой.

Ставить рядом, в другую лунку, удочку с мормышкой даже вредно, потому как рыба реагировать будет на игру, а вторая снасть подо льдом только внесет риск запутывания лесок при вываживании. Для особо упорно неверующих: если у вас лучше клюет на стоячую удочку, это не признак её большей уловистости, это верный знак, что вы еще не научились правильно играть.

Как я уже писал, классическая игра на плотву - это плавные покачивания и медленный подъём. Но есть множество дополнительных приемов. В первую очередь - это паузы. Разумеется, не такие, когда вы ставите удочку на лед и достаете термос с бутербродами. Максимальная пауза во время проводки - секунд тридцать. Если поклевки нет, надо продолжать игру. Другое дело, что её можно изменить. У меня были случаи, когда плотва лучше брала на довольно быструю игру. Конечно, не как для окуня, но существенно быстрее обычного.

Часто срабатывает игра на опускание. Иногда на опускании можно попробовать не плавные колебания кивком, а как бы лесенку, т.е. делать мини-сбросы на сантиметр-два с паузой в несколько секунд. А еще порой хорошо работает монотонное постукивание по дну с интервалом примерно секунда-две: стукнули по дну, приподняли на сантиметр, через одну-две секунды снова стукнули и приподняли, и так стучать до минуты, а можно и дольше.

Часто таким образом удается поймать самую крупную плотву. Если вы ловите на небольшой глубине, не больше двух метров, и при полном отсутствии течения, можно докармливать сверху, прямо в лунку. Тогда особенно хорошо работает проводка сверху вниз. Заканчивая разговор о плотве, надо сказать, что не только при ночной ловле, но и днем на глубоких местах, особенно если лед покрыт снегом, рационально использовать светонакопительные мормышки со свежим люминофором (фото 8).

Лещ

Несмотря на подзаголовок, речь пойдет в основном о подлещике. Крупный лещ зимой - редкий гость в уловах. Основной опыт ловли подлещика я приобрел на озере Красногвардейское, что на Карельском перешейке. Там есть ямы, и серия лунок обычно сверлится в направлении глубины. Однако не стоит сверлить в центре ямы, на глубине 8 - 9 м. Там рыба есть, но она просто стоит, не питается. Покушать из зимовальной ямы подлещик выходит на свалы, иногда даже на верхнюю их часть. Так что лунки сверлим на глубинах примерно от 4 до 7 м.

Кивок - недогруженный, длинный (фото 9), чтобы задать совсем плавную и медленную игру. Полезно поиграть несколько минут у самого дна, без подъёма. В прикормку, которая опускается на дно кормушкой-самосвалом, можно добавить щепоть мотыля. Положите его на дно кормушки - и при осторожном открытии «самосвала» мотыль окажется присыпанным прикормкой, тогда шансы на то, что его найдет лещ, а не ёрш, повышаются.

Более крупного подлещика, а иногда и леща, я ловлю на Финском заливе, причем ночью. Выхожу с южного берега, до дамбы. Кормушка - стационарная, крупная, потому что присутствует выраженное течение.

В прикормке нужен мотыль, и чем больше, тем лучше. Мормышка потребна тяжелая, но я специально ставлю не совсем тяжелую – такую, чтобы её тащило вдоль дна при игре. Игра - что-то типа ходовой донки. Поднимаю мормышку, её сносит течением ниже лунки по кормовой дорожке от кормушки. Пауза около минуты - и следующий шаг.

Поклевка не всегда заметна, иногда просто ощущаешь уже засекшуюся рыбу. Хотя обычно это видно по внеплановому шагу, который совершает мормышка. На ФЗ ловлю в палатке, т.к. ходить далеко от берега в теплые ночи небезопасно, часто в оттепель раздвигаются трещины. Точку нахожу по следам, оставшимся от палаток лещатников. Садиться на лещовую точку важно - в стороне вряд ли поймаешь, даже если там та же глубина.

В заключение хочется сказать о парочке общих для ловли любой рыбы моментов. Для защиты от ветра, который порой сильно мешает играть, полезно ловить с колен. Но тогда обязательно нужны наколенники, пусть даже самодельные (фото 10), иначе цена за улов окажется непомерно высока - застуженные суставы.

И еще один нюанс: идеальный-то кивок – лавсановый, но он уязвим для ветра, поэтому в плохую погоду от него приходится отказываться и переходить на другие – скажем, проволочный или графитовый кивок, у которых меньшая контактная площадь.

Но можно и соорудить заслон от ветра, сделав стеночку из снега с наветренной стороны «клёвой» лунки.

Ни хвоста, ни чешуйки вам, уважаемые рыбаки и рыбачки!