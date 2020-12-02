С прицелом на трофей Алексей Фалалеев | 2 декабря 2020 г.

Решив дать в журнал новый материал о жерличной ловле, я сперва предположил, что это будет некий алгоритм, где представлены действия, приводящие в итоге к поимке именно трофея. Но потом, поразмыслив, понял, что это нереально, ведь рыбная ловля – не набор аксиом. Ну нельзя сказать, делай это, это и еще вот это - и ты точно обретешь успех. Да, есть какие-то правила, есть общепринятые приёмы и некоторые секреты. Но вообще-то на результат ловли влияет такое множество факторов, что какие-то шаги рыболова, принесшие отличный результат на одном водоеме, на другом могут оставить его вообще без улова. Поэтому я лучше дам конкретную информацию о том, что, как, где и когда на моих рыбалках обеспечивало поимку крупной рыбы на живцовую снасть.

Согласитесь, поимка трофея есть вершина радости и подтверждение правильности действий настоящего рыболова. Но что есть трофей? Вернее, даже не так. Рыбу какого размера можно считать трофейной? Каждый, исходя из своего рыболовного опыта, отвечает на этот вопрос по-своему. Для того, кто всю жизнь ловил мелочь, и двухкилограммовая рыба покажется выдающейся. А для того, кто на рыбалке проводит большую часть своей жизни, и «десятка» - рядовой улов. Плюс, обращу ваше внимание, не стоит забывать и о географии ловли.

Если вы не знакомы с изобилием южных раскатов, не добирались до глухих сибирских озер и не познали щедрость северных водоемов, то, как и для нас с братом, рыба свыше пяти - шести килограммов уже будет считаться крупной и даже трофейной (фото 1). А учитывая запрессингованность водоемов возле городов и поселений, согласитесь, и такую рыбу еще нужно суметь поймать. Но ведь мы же ловим! Не скажу, что постоянно, но достаточно стабильно. Так что, считаю, я вполне могу рассказать о том, какие действия и нюансы ловли приводили нас к достойному улову.

Что могу рассказать о местах нашей ловли? Если проследить маршруты нашей жерличной рыбалки, то, пожалуй, что нет такого водоема в радиусе тридцати - сорока километров от нашего города Кирова, где мы с братом хоть бы раз не попытались половить на живца. И это я не беру в расчет единичные поездки на более удаленные расстояния на конкретные озера или пруды.

Пробовали мы рыбачить на реках и речках, в их заливах и старицах, на карьерах, прудах и озерах. Пусть даже небольшой, но улов добывали практически всегда с каждой точки ловли. Но что касается поимки именно крупняка, то здесь вывод из нашей практики однозначно такой: чем огромнее водные просторы и глубины, тем больше вероятность встречи с трофеем.

Встречались неплохие рыбы и в неглубоких речных заливах, и в маленьких заросших озерках, но трофеи мы ловили всё же на водоемах с приличной глубиной. Пусть не обязательно на самой глубине, об этом я скажу чуть позже, но обязательно там, где было хотя бы 3 – 5 м в самых глубоких участках водоема. Поэтому если поставлена задача поймать крупняка, то в первую очередь, обращайте внимание на большие и желательно глубоководные водоемы в вашем регионе.

Так уж исторически сложилось, что крупную рыбу ищут на глубине, и это справедливо не только для ловли на жерлицы. В нашей практике случалось, что трофейная щука брала на небольшой глубине или даже на откровенной мели, но это были скорее разовые и несистемные поклевки.

Да, отрицать вероятность выхода трофея на отмель нельзя, но всё же, обобщив наш опыт, могу сказать, что трофейного хищника вероятнее поймать на участках водоема с глубиной не менее трех метров. Хорошо, если на дне есть какое-то укрытие типа бревна или присутствует явная неровность донной поверхности, но, в принципе, курсирующий трофей, бывало, хватал живца и на достаточно открытой и пустой подводной площади.

По большому счету, на поимку трофея следует выходить с соответствующими снастями. Это правильно. Но делать специальные жерлицы с толстой леской или, скажем, с мощной фиксирующей пружиной – это, как мне кажется, излишне.

Мы никогда не огрубляем наши жерлицы. Зачем создавать вероятность срыва поклевки заурядной рыбы, если даже по-настоящему крупную рыбу можно взять на обычную леску? Диаметра лески 0,28 - 0,3 мм вполне достаточно, чтобы с легкостью доставать и рядовую щуку, и вполне трофейную. Тут ведь дело больше в том, как вы её выводите. Даете ли ей «погулять», предоставляете ли ей возможность утомиться, реагируете ли на её потяжки стравливанием лески? Если да, то при условии, что рыба засеклась хорошо, её взять можно даже на относительно нетолстую леску.

По большому счету, ну куда торопиться? Вот вы, вот трофейная рыба. Ваша задача её вытащить. А её задача - вырваться от вас. Тут ведь не столько поединок силы, сколько борьба терпеливости и внимания. Не утерпели и постарались её вытянуть как можно быстрее – как итог, возможно, получите оборванную снасть. Хорошо, если вам повезет, но может что и нет. Хотите увеличить свои шансы на победу? Будьте более благоразумны и собраны.

Единственное, что я порекомендую в плане оснастки – не используйте короткие поводки. Если уж рядовая щучка, бывает, заглатывает живца до жабр, то что уж говорить про крупного хищника, у которого пасть-то значительно больше (фото 2). Был случай, когда солидная «мамка» заглотила средней длины поводок почти до карабинчика и едва не перекусила леску. После этого случая мы сразу стали использовать в длинные 25 – 30-сантиметровые поводки (фото 3).

Еще скажу про тройники (двойники). Конечно, при ловле крупной рыбы будет глупо и опасно использовать мелкие модели. Но с другой стороны, если у вас на всех жерлицах будут огромные крючки, то какова вероятность, что на них станут зацепляться клюнувшие небольшие хищники? Вопрос непростой. Вроде и поклевки средней и некрупной рыбы отсекать нельзя, но и трофейную на маленький крючок брать опасно. Первая рекомендация – используйте качественные крючки проверенных фирм-производителей.

Да, были примеры, когда трофей мы брали на небольшой тройник, но был он надежный, в нем мы не сомневались (фото 4). Но, как говорится, в нашей практике были и обратные примеры. Всё приходит с опытом. Однажды брат, среагировав на взмах флажка жерлицы, подбежал к ней, сделал подсечку и сразу почувствовал, что на крючке ходит крупная рыба.

Удачно заведя её в лунку с первого раза, он, как потом рассказывал не раз, даже успел разглядеть щучьи губы, но рыбина в последнем рывке сломала все крючки тройника, так что оснастка тут же вылетела из лунки. После этого мы окончательно отказались от недорогих крючков, всецело перейдя на надежные и проверенные. К вопросу о размерах крючка я вернусь чуть позже, когда буду рассказывать о поклевках крупной рыбы относительно времени суток, а сейчас расскажу вот о чем.

Я в предыдущих статьях уже акцентировал внимание читателей журнала на необходимости пользования хорошим багориком в жерличной ловле. Но в данном материале расскажу о том, что если не необходимо, то очень желательно при ловле крупняка. Записывайте. Во-первых, хороший багорик (фото 5), а лучше - два.

Во-вторых, хорошая пешня, её достаточно одной. Ну и, в-третьих, хороший проверенный напарник - одного более чем достаточно. Вот смотрите. Сколько раз бывало так, что клюнувший трофей цеплялся не совсем удобно, и его не было возможности завести в лунку – он просто вставал поперек неё подо льдом, периодически собираясь с силами и уходя на глубину. Что делать в такой ситуации?

Цеплять трофей багориком, бурить вторую лунку рядом с вашей, пробивать ледяной перешеек между лунками пешней, заводить рыбу и вытаскивать её на лед. Вариант рассверлить вашу лунку с краю тоже имеет место быть, но, как показала практика, он не такой удобный. Как вы понимаете, одному рыболову проделать это весьма и весьма затруднительно. Лучше, если один человек держит щуку на багорике, прижимая ко льду и контролируя её поведение, а второй – производит все манипуляции с буром, лункой и пешней.

Расскажу о поучительном случае поимки трофея в прошлом сезоне, сделав акцент на том, что было сделано верно, а что - нет. Итак, сработка. Ждали её долго, поэтому к «вспыхнувшей» жерлице побежали вместе с братом. Вроде и бежать было всего ничего, но, приблизившись к снасти, я вижу, что лески на катушке уже не осталось. То есть размотка была очень стремительной. Ждать смысла нет, поэтому сразу подсекаю.

Чувствую, что рыба клюнула не рядовая. Это точно ощущается, когда, приблизившись к лунке, щука просто разворачивается и уходит в глубину. Стравливаю леску, контролируя рывки рыбины. Если просто тянуть, то есть шанс, что щука, еще неуставшая и сильная, просто порвет леску. Попутно несколько слов о лунке. На жерличной рыбалке мы используем бур диаметром 130 мм – достаточно для того, чтобы в такую лунку проходила щука до 9 - 10 кг, а крупнее у нас и не встречалось.

Несколькими часами ранее я поставил эту жерлицу, усилив ею вторую живцовую снасть, находящуюся в паре метров от первой, на которую в течение дня произощло несколько холостых поклевок. Главная моя ошибка – я поставил жерлицу в старую лунку, диаметром явно меньше 130 м, да к тому же еще и чуть обмерзшую. Не нужно так делать! Лучше пробурить новую лунку. Но, видимо, поленился, понимая по следам зубов на живцах, что в этом месте крутились некрупные хищники. Ну, или шуметь, возможно, не хотел, чтобы не спугнуть того, кто всё-таки интересовался моими живчиками.

Всем этим я успокаивал (или корил) себя в тот момент, когда осознал, что в эту лунку я рыбу не вытащу. Раза с четвертого подвожу щуку к лунке. Вода достаточно чистая, поэтому я вижу, что тройник находится сбоку в пасти и завести щуку в лунку не получится, учитывая, что голова у неё весьма внушительных размеров. Саша подает багорик. Стараюсь её забагрить. Вообще, делать это нужно уверенно и целенаправленно, потому что коль вы будете царапать рыбу неумелыми попытками зацепить её, то она, испугавшись, может рвануть так, что или леска лопнет, или вам пальцы этой же леской располосует до крови.

Со второй попытки надежно прижимаю её ко льду. Тут уже подключается брат: он бурит лунку в непосредственной близи от моей лунки. Пробить ледовый перешеек между лунками несложно, если у вас есть пешня. А у нас её с собой сегодня нет. Совпадение? Не знаю. Сколько раз было: забудешь пешню дома – клюет крупняк. Возьмешь – ловится только некрупная рыба. Но, отбросив все предрассудки и суеверия, скажу, что пешню нужно брать всегда. Нужная вещь, особенно в такой ситуации.

Что делать? Бежать до машины за лопатой или топором? Долго, да и руки мои наполовину в воде – лед еще толстый и длины багорика в полной мере не хватает… Так или иначе, но трофей нужно доставать.

Саша очень аккуратно, буквально по сантиметру, постоянно очищая поверхность лунки ото льда, убирает перешеек ледобуром. В такой обстановке достаточно неловкого движения - и бур сорвется. В лучшем случае - просто перережет леску. Кропотливая работа. Но нужная. Когда две лунки соединены в одну, аккуратно завожу щуку и извлекаю её на лед. Радость. Фотосессия. Ликование (фото 6).

Чтобы еще я могу рассказать про ловлю крупной рыбы на жерлицы? Я ранее неоднократно отмечал, что для активации щуки бывает полезно пробежаться вдоль ряда жерлиц, тем самым выгнав шумом хищниц из подводных укрытий, и, вполне возможно, спровоцировав этим их на поклевку. Так вот. При ловле трофейной щуки этот способ не работает!

Мелочь, средние по величине щуки, бывает, неплохо реагируют на эту хитрость, но только не крупняк. Более осторожный, более опытный, менее пугливый он что ли. Наоборот, трофейная рыба любит тишину. Поэтому мы и пришли к тому, что если ждем крупную рыбу, то не тревожим лишний раз настороженную на неё снасть. Живец активный и живой? Ну и пусть жерлица стоит, не трогаем её.

Ожидая справедливого вопроса «как это так ждать именно крупную рыбу?», поделюсь своим успешным опытом. Конечно, крупную рыбу мы ловили, бывало, и с утра (фото 7), и в течение всего дня, но всё же, в первую очередь, выход трофея мы ожидаем ближе к вечеру. Это, так сказать, обобщенная практика ловли на живцовые снасти. Бывало, засиживались до темноты, выжидая ту самую сработку (фото 8).

Да, далеко не каждый раз, но удачные вечерние рыбалки случались. Несколько раз даже приезжали на водоемы после обеда, когда основная масса рыболовов начинала собираться домой - и рыбачили до самого позднего вечера, почти ночи. Очень часто клёв хищной рыбы сходит на нет уже к обеду, единичные нечастые сработки уже не несут азарта - и рыбаки начинают собираться и покидать водоем, не догадываясь, что в сумерках возможен выход и поклевка трофея.

А мы с братом этого момента ждем. И готовимся к нему (если есть свободное время для рыбалки, конечно): переносим некоторые жерлицы ближе к глубоким участкам или выставляем на глубину; меняем поводки на другие, с более крупными тройниками (я обещал вернуться к этому вопросу); да и живца ставим посерьезней. Одним словом, готовимся, возможно, к единственной, но той самой, трофейной поклевке!

Несколько слов о живце

Примеров, опять же, масса. Иной раз диву даешься, как на такого маленького живчика покусилась такая огромная щука. Почему? Может, ей было легче поймать его, нежели более взрослую рыбёшку? Вполне возможно.

Но если рассмотреть поклевки крупной рыбы в целом, то всё же можно сделать вывод, что она предпочитает живца покрупнее. Зная это, если есть возможность, всю рыбалку мы экономим и бережем пару-тройку солидных плотвиц, красноперок или сопин, чтобы можно было поставить их после обеда на жерлицы, нацеленные на большую добычу (фото 9).

Поэтому, если на рыбалке, когда вы заготавливаете живца, вам попадаются крупные рыбинки, не торопитесь отправлять их в пакет для улова – можно оставить пару штук для послеобеденных жерлиц на крупного хищника. Или, скажем, если на протяжении рыбалки на наши жерлицы ловятся некрупные щурята, мы их, при отсутствии у нас крупного живчика, сразу не отпускаем (фото 10).

Нет, естественно, мы в итоге их обязательно отпустим, мелочь мы не берём, но, в случае безвыходного положения, можно и их попробовать использовать в качестве живца на трофейную щуку. Да, мороки с ними больше (силы и энергии у них хоть отбавляй), но, да, скажу, что были у нас поклевки крупной щуки на своих младших собратьев. А так, стандартно, на крупную щуку я обычно припасаю, если есть возможность, плотву, подлещика, сопу или окуня.

По времени ловли трофейной рыбы в течение зимнего сезона информации точной я, наверное, не дам. Несколько лет назад так получалось, что основную массу крупной рыбы мы добывали в марте – апреле - можно сказать, что в период последнего льда. Но после того, как подметили результативность ловли в сумерках, трофейная щука стала всё чаще оказываться в наших уловах и в глухозимье, и по первому льду. Это результат. И это, в первую очередь, результат многолетней практики.

Ну что ж, сегодня я поделился опытом и мыслями по поводу ловли крупной рыбы на жерлицы. Очень надеюсь, что мой материал будет полезным и позволит вам добиться успехов в живцовой ловле достойного хищника.