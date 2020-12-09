«Безмотылка», девять лет спустя Владимир Соколов | 9 декабря 2020 г.

Уж девять лет прошло с того памятного декабря, как я открыл для себя новую манеру зимней ловли - безмотыльную. Начинал я знакомство с ней, что называется, не на ровном месте, а пробегав с обычными мормышками и блеснами по льду Балтики, Ладоги и крупных озер Карельского перешейка более сорока лет. Да еще за последние 20 лет я активно использовал зимой навигационные и поисковые системы - от эхолотов до видеокамер подводного поиска. Всё это вкупе и позволило сформировать понимание процессов, происходящих под водой как с безмотыльными приманками, так и с рыбой, которую на них удается ловить.

Я постоянно расширяю свой рыбацкий кругозор, т.е. изучаю, чем сейчас дышат, чем ловят, над чем думают и работают коллеги в разных регионах нашей необъятной. Из изученного что-то, как говорится, наматываю на ус, что-то тут же внедряю. Ну а что-то, после осмысления и примерной прикидки под свои условия рыбалки, отставляю в сторону. Такой подход во многом объясняется разными с коллегами водоемами - у меня это почти всегда Ладога, чуть реже Финский залив. А также разными видами рыб, которые там встречаются.

Например, когда речь заходит о ловле в тростнике - те варианты, с которыми довелось познакомиться в столичных или волжских интернет-СМИ, не говоря уже о ближнем зарубежье, к нашей питерской рыбалке плохо применимы, если не сказать - совсем не подходят. Причем речь идет как о Ладоге - с её многокилометровыми по площади зарослями (фото 1), так и об относительно мелких озерах Карельского перешейка.

Скажу, например, что можно неделями обходить любое наше карельское озеро - и не увидеть в тростнике ни поклевки, разве что прицепится случайная мелочь. Либо щука срежет любимую приманку. Причем прикормки вряд ли будут эффективно работать, т.к. течения нет, так что мала вероятность, что рыба окажется в радиусе их ароматического воздействия. Но если вдруг на пути попадется ручей, речка или протока (фото 2), соединяющая озеро с каким-то другим водоемом, то в таких местах ловля становится гораздо интереснее, и даже без прикормки.

Специфику наших краев еще более усугубляет необычное ледообразование. Так, в прошлую зиму в популярной у ладожских рыбаков бухте первый лед встал было, так что народ с него таскал хорошего окуня. Но пришёл шторм - и лед весь переломало, наторошило - и ходить по нему стало невозможно. Вода под торосами стояла – как будто «мешали глину». Окунь, понятное дело, куда-то исчез. Но, правда, поиски оказались недолгими - полосатый нашёлся неподалеку от протоки, соединяющей озеро с Новоладожским каналом.

Однако найти рыбу на метровой глубине - это одно, а вот как её там поймать – это уже совсем другое. Камера подводного наблюдения мне показала, что окунь хоть там и стоит, причем его много, но сильно капризный. На приманку реагирует, подходит из зарослей, но, немного посверлив её взглядом, с равнодушием разворачивается и скрывается. Опишу этот процесс чуть подробнее, потому как есть несколько интересных особенностей в поведении и рыбы, и рыбаков.

На лунку с окунями я попал с третьей попытки. Вначале проверил «безмотылкой» и получил поклевку. А потом – тишина. Опускаю в лунку камеру - и отвисает челюсть: глубина подо льдом около метра, и куда б я не повернул объектив, со всех сторон в него смотрят по несколько пар окуневых глаз (фото 3).

Когда буквально в метре от лунки прогромыхали санки какого-то рыбачка, окуни пропали. Но стоило стихнуть грохоту, полосатая команда снова вернулась - и заняла свои наблюдательные посты. Сделав рядом в тридцати сантиметрах еще одну лунку, я попробовал ловить «вприглядку» с камерой Calypso. Вот тут-то и стало реально видно поведение окуня. Мормышка опускается до уровня нахождения окуней, один смельчак подходит к ней и, оценив вблизи – удаляется.

Никакой сменой игры не удавалось заставить окуня стать более решительным. Но алгоритм подобной ловли опробован мной на Ладоге в течение последних трех сезонов. Всё для этого готово. Поэтому сразу же пускаю в бой удочку с одной из заготовленных под подобные условия приманкой. Не могу сказать, что дело тогда пошло стремительно, но раз в несколько минут какой-то из вполне упитанных полосатых принимался на льду.

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, плотную стаю окуня, ловли «нон-стоп» не получилось. Это скорее можно было назвать вымучиванием, хоть и приятным. Чтобы ускорить процесс, перешёл, как потом шутили мои друзья, на «стрельбу по-македонски». Конечно, не с двух рук одновременно, а двумя удочками по очереди. Мормышки на них стояли разные по цветовой гамме, но общей конструкции (фото 4).

Вообще, желтый и зеленый флуоресцентные цвета различно воспринимаются ладожским окунем. Если под непрозрачным льдом со слоем снега и при низкой облачности полосатый активнее реагирует на ядовито-желтый, то на прозрачном льду и при солнышке – на зеленый и на фиолетовый. В новом сезоне я буду ваять приманки несколько меньших размеров и, соответственно, массы.

На метровой глубине в тростнике тяжесть мормышки не актуальна - большой ветровой нагрузки на леску не случается. Но мне показалось по итогам нескольких аналогичных рыбалок, что более мелкие приманки имеют меньший шанс зацепиться за тростник и более активно воспринимаются окунем.

И, к слову, немного про поведение коллег в подобных ситуациях. Очень многие, не получив поклевку в первые несколько минут, и видя, что все вокруг как-то шевелятся и полавливают, срывались и убегали в сторону. Хотя окунь на 100% был и под ними. И лишь немногие, особо терпеливые, перебрав несколько приманок, попробовав различные варианты проводок, оказывались вознагражденными за свою настойчивость.

За время рыбалок в таких условиях удалось проверить в своём арсенале работу более пары десятков различных по конструкции, по способу оснащения и по цвету элементов приманок. Ловчими оказались все, но в разной степени. И вот здесь уже можно говорить о существенных деталях, которые, на мой взгляд, выделяют те, что ловят ощутимо лучше именно в этих условиях.

Во-первых, это совсем небольшой линейный размер самой мормышки и, соответственно, крючок не более 12-го размера с цевьем средней длины.

И на втором пункте я уже когда-то акцентировал внимание - подвес на легкой серьге акрилового шарика диаметром 4,2 мм.

И что, пожалуй, самое важное, это анимация приманки. Окунь атакует, если мормышка едва колышется. Под такую проводку безкивковая снасть не подходит, нужен хотя бы небольшой демпфер в виде коротенького мягкого кивка (фото 5) условно быстрого строя, чтобы обеспечить и хороший контроль над приманкой, и, главное, быструю засечку при поклевке и форсированное вываживание, чтобы не дать полосатому убежать далеко в тростник.

Первые эксперименты я проводил четыре года назад с леской диаметром 0,08 мм, но довольно быстро остыл к этой затее. Шаг сделал весьма широкий, и уже на следующей рыбалке на тех же удочках появилась леска 0,12 и 0,14 мм (фото 6). Пробовал и 0,16 мм, но результаты эксперимента не понравились – небольшие легкие мормышки не натягивали полностью леску, что нарушало контроль над работой приманки.

Несколько изменил подход я и к подбору приманок для ловли вне тростника, на чистой воде, на небольших, от 1,5 до 3,5 м, глубинах. Если ранее я считал их как бы промежуточным этапом между мелью и глубиной, то в прошедшем сезоне опробовал там мормышки массой до 2 г - и получил неожиданный результат.

Даже мелкий 70 – 100-граммовый стайный окунь не особенно церемонился, если видел перед носом подобную и, казалось бы, огромную для него мормышку. И начиналось соревнование наперегонки! Не исключаю, конечно, и некий элемент везения в том, что мне последние уже несколько лет днём попадался именно такой активный окунь, для которого не особенно важна форма, цвет и до некоторой степени даже размер приманок. И вполне логичен вопрос – а в чём же неожиданность? А она опять-таки в мелочах!

Мормышка относительно большой массы значительно быстрее тонет, особенно если она подвешена на флуорокарбоне 0,14 и даже 0,16 мм. Что позволяет ловить в значительно более высоком темпе, не особенно церемонясь при вываживании, т.е. усматривается некая спортивная компонента. Ведь в подавляющем большинстве случаев среди мелочи проскакивают и вполне приличные экземпляры (фото 7). И, как правило, под конец подобной «раздачи» подходит несколько особо крупных экземпляров, словно привлеченных загадочной возней под лункой.

И, когда заходит разговор о мелочах и нюансах, как раз и определяются важные характеристики мормышки. На этих глубинах окунь крайне вяло реагирует на приманки, имеющие максимальный габарит более 17 - 18 мм. Поэтому при изготовлении мормышки я подбираю крючки с удлиненным цевьем, но не более 12 - 14 мм (фото 8), чтобы вписать в габарит еще и бисер (или бусину). И делаю акцент на том, чтобы при относительно небольшом геометрическом размере получить максимально возможную массу. Это даёт и нужную скорость погружения мормышки, и ветроустойчивость снасти, если окунь или какая-то другая рыба ловится вполводы.

Если подходить с подобными критериями к форме тел мормышек, то вполне себе нормальные приманки можно сделать и из свинца. Но сравнивая тот факт, что свинец не звонкий, т.е. при ударах по камням на дне не сильно-то шумит, я для себя выбрал вариант изготовления из вольфрама, который пусть и подороже, но значительно более звонкий под водой. А чтобы добавить тяжести приманке, я еще использую и довольно большой по диаметру бисер или бусины. Но так, чтобы такие подсадки не закрывали жало крючка и не мешали надежной подсечке рыбы (фото 9). А с учетом перехода на более толстые и прочные лески удалось без потери и даже снижения уловистости минимизировать потери, сведя их почти к нулю. И мормышки перестали у меня быть расходным материалом.

Как подтвердили мои наблюдения, расцветка бисера не сильно и не всегда влияет на клёв рыбы. Особенно, если на льду нет толстого слоя снега. А если ловишь из-под снежного ковра, да еще и при никакой освещенности надо льдом, то цвет бисера частенько становится определяющим. И я уже жертвую темпом ловли, ставя мормышки меньшей массы, но с более ярким обвесом (фото 10).

Как вариант, иногда я использую мормышки с двумя бисеринами. Одна насажена на цевье крючка, а вторая висит на серьге и паре звеньев от ювелирной цепочки. Иногда окунь и рипус (особенно по весне) начинают отдавать явное предпочтение подобным приманкам (фото 11).

И несколько слов о применяемых для этого диапазона глубин удочках. Конечно, самая интересная, я бы даже сказал - адреналиновая ловля происходит на удочку без кивка. Особенно это касается начала и середины сезона. Окунь очень отчетливо при поклевке «стучит» в руку. Причем вне зависимости от того, используется ли очень жесткая трехколенная удочка с верхним полым хлыстом или относительно мягкая с резонансным хлыстом, сделанная из квивертипа. Ими я ловлю в сильный ветер. А ближе к весне уже опять перехожу на снасти с кивком.

За всё время ловли на «безмотылку» я совершил практически полный цикл: метаморфоза кивков произошла вначале от короткого в 40 - 50 мм до сверхдлинного в 120 - 130 мм, а потом я вернулся к совсем коротким – 20 - 40 мм. Некоторые из них и полноценными-то кивками назвать не получится – не сгибаются они практически под тяжестью приманки, находящейся в статике (фото 12). И их собственный изгиб начинает ощущаться лишь с началом колебаний приманки. Зато у удочек с таким оснащением и хорошая ветроустойчивость наличествует, да и подсечку более уверенную и результативную получаешь в итоге.

И теперь – о ловле на больших глубинах, к которым я отношу 6 - 12 м: для такой рыбалки я использую удочки только с небольшим кивком, визуальный контроль выходит уже на первое место. На глубинных снастях я полностью перешёл на использование флуорокарбона диаметром 0,16 - 0,2 мм. Для кого-то подобные параметры лески могут показаться чрезмерными, но учитывая, что масса применяемых мною приманок находится в диапазоне 1,8 – 4 г, а трофеи могут достигать и пары килограммов - думаю, что всё это оправдано.

Когда я впервые опробовал «безмотылку» для долавливания после блесны и балансира на таких глубинах, то столкнулся с парой проблем. Для мормышек соблюдается некий габарит по размерам, о чём я писал выше. И если вписываешься в такой габарит, уж больно долго они тонут на обычной леске. А если присутствует течение, то «поимка» глубины привносит не очень приятный привкус.

Когда же попробовал купать «Чертей» - и самодельных, и других мастеров, то новая проблема: либо они оказывались легкими, либо с явно большой геометрией, которую окунь уже не жаловал. А пузатых «Чертей», которые и по геометрии вписываются, и по массе хороши, окунь частенько, как показала та же камера Calypso, просто бил в тело. Выходила масса пустых поклевок. Дело не шло совсем. «Паровозами» и двумя приманками на зимних мормышечных снастях я уже наелся полтора десятка лет назад, поэтому мысль работала в другом направлении.

В принципе путь туда я начал торить еще несколько лет назад. Это «Винтокрылы». Если на своих первых образцах в качестве огрузки я использовал по одной штуке вольфрамовых «креветок», то для глубоководного варианта в ход шли уже 2 - 3 аналогичных груза. Что позволило сделать рабочую приманку массой под 4 г и вписать её в рабочий геометрический габарит. По ходу экспериментов выяснилось, что для подобной глубины ловли форма огрузки несущественна - и использовались крупные тельца от пришедших в негодность «Уралок» и «Муравьев» (фото 13). И оказалось, что приманка работает и в таком оснащении. Только тройничек для тяжелой огрузки нужен на размер-два побольше.

В процессе подготовки снастей для безмотыльной ловли и экспериментируя с ними, я сделал более сотни различных образцов удочек. Вначале, естественно, в них вкладывал идеи и наработки из обычной насадочной ловли. Потом уже пошёл крен в сторону блеснильных окуневых удильников (фото 14). И в итоге пришёл к некоему симбиозу, но всё-таки с уклоном в сторону блеснильного оснащения. Это и эргономичная ручка, отлично ложащаяся в руку. И телескопический хлыст из высокомодульного углеплепластика. И способ фиксации лески на удочке кембриком - так, чтобы вместе с плотным прилеганием лески к хлысту получить максимальную чувствительность и информативность. В итоге – минимальные потери приманок за сезон.

Метеорологи дали некоторую надежду, что зима для многих областей РФ грядет заметно более морозная, чем прошедшая. Поэтому есть шанс хорошо половить со льда и получить удовольствие от новых зимних снастей.