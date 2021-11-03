Незацепляйки. Первая глава Константин Кузьмин | 3 ноября 2021 г.

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то все блёсны поотрываешь!» Столько раз нам приходилось слышать в свой адрес что-то подобное. Но мы всё-таки шли «туда» и пусть ценою потерь немалого числа приманок, но успешно ловили достойную рыбу.

Ужасы 80-х

В тот период – в восьмидесятые - я ловил большей частью на Оке. Но как-то решил съездить на разведку на Клязьму – на участок перед Петушками. Приехал. Вскоре нашел ниже протяженного мелководья перспективное место – относительно глубокую русловую яму, где, в моём понимании, просто не могло не быть щуки.

Интуиция меня не подвела – щуку и самом деле сидела в яме. И я её поймал. Одну. Вроде бы неплохо, если бы не одно но. Моя коробочка с блеснами превратилась в коробочку без блесен. Я оторвал их все, около десятка. В яме лежали целые деревья, среди веток которых скрывалась щука. И по скудному студенческому бюджету был нанесен весьма ощутимый удар.

Подобных историй из 80-х я могу вспомнить еще не одну и не две. Мои тогдашние приманки («колебалки» с «вращалками», реже – воблеры) оказывались очень уязвимыми, когда дело касалось ловли в местах с корягами и всяческим донным мусором. И потому часто приходилось принимать непростое решение: где ловить – в чистых ли местах или там, где риск засадить приманку в разы выше?

В принципе, я уже тогда предпринимал попытки как-то повлиять на ситуацию. Мне на тот момент был известен всего один способ, как снизить вероятность зацепа. Это оснастить приманки тройниками с защитой из тонкой упругой проволоки. Но в продаже таких крючки мне не попадались, а паяльные работы по оснащению колюбакинских крючков проволочным «оберегом» я исполнял без особого энтузиазма.

Недооцененный монтаж, или японец на Оке

Прошло лет десять. В начале 90-х мы, довольно-таки многие, уже практиковали ловлю на джиг – или в виде «поролонки», или на «силикон», насаженный «по классике» на джиг-головку. Офсетные крючки нам на тот момент еще были незнакомы, поэтому количество оторванных за день приманок порою доходило до двузначного.

Так иногда бывает, что в деле решения какой-либо непростой задачи мы получаем подсказку оттуда, откуда её меньше всего ждали. Поехал я как-то в очередной раз на Оку под Серпухов. Подхожу к месту – и испытываю не самые позитивные эмоции. На «моей» точке стоит человек со спиннингом. Спустя пару минут выясняется, что он – иностранец, а именно – японец. Оно удивило, конечно, но я посмотрел, как Ядзуки (так он представился) ловит. Оказалось, той техникой, какой мы привыкли ловить судака.

А вот что у японца выглядело не по-нашему, так это приманка. Точнее – её монтаж. Вроде бы самая обычная джиг-головка и удлиненный твистер на ней. Только вот насажен он на неё не прямо, а косо: приманка протыкается крючком наискось в головной части, а затем жало прячется в силиконе. Ну, как это показано на фото.

В первом восприятии конструкция казалась дюже вычурной. Но для себя я взял её на заметку. И вскоре – опробовал в деле. Должен сказать - впечатлило! Количество зацепов уменьшилось – я так прикинул – раза в два. А реализация поклевок осталась практически прежней.

Я потом часто использовал «косой» монтаж. Особенно, когда ловил на небольших закоряженных речках. Не раз описывал его в печатных публикациях и показывал на видео. Вроде бы все доводы – за него: и тебе простота, и доступность самой конструкции, и очень неплохая эффективность. Но попробуйте-ка припомнить, когда в последний раз вы встречали на водоемах рыболова с «косым» монтажом силиконовой приманки на джиг-головке? Скорее всего, никогда.

Почему так? Потому, наверное, что мы с вами склонны придерживаться штампа, что для решения какой-либо сложной задачи больше подходит не метод «очумелых ручек» (а это именно такой случай), а что-то более специализированное. Ну хотя бы те же офсетные крючки. Но попробуйте всё-таки «косой» монтаж. Думаю, не разочарует.

Лягушачья тема

В середине 90-х мне предоставили на тест с десяток приманок американской марки Snag Proof. Изготовлены они были из, если так можно сказать, «жесткого мягкого» пластика. Здесь стоит заметить, что у нас вошло в привычку именовать все приманки из схожих по механическим свойствам материалов «резиной» или «силиконом».

На самом деле это не резина, а часто и не силикон даже… Это я к тому, что по мягкости/упругости пластик может варьироваться в широких пределах. У приманок Snag Proof пластик сильно жестче среднего. Такой выбор имеет своей целью не столько повышенную защищенность от зубов хищника (хотя и это тоже), сколько их полую структуру. Благодаря ней само тело приманки получается мягким и упругим, а оснащается двойником с прижатыми к телу жалами.

К одной из этих приманок я присоединил увесистую «чебурашку» - и несколько раз закинул в гиблое место с глухим коряжником, в котором джиг с торчащими крючками гарантированно засаживался бы на первой же проводке. А вот «головастик» от Snag Proof ни за что не зацепился! А вскоре я на него еще и судака поймал…

Тогда сама идея таких приманок – полое тело и прижатые к нему крючки двойника – казалась мне просто-таки революционной. Но чуть позже я убедился, что она широко задействована в конструкции таких приманок, как пластиковые «лягушки», «мышки» и в мягких топ-вотерах вообще. Их проходимость по траве – просто изумительная.

Что же до джигового (с головкой) монтажа – ну, типа того, что я попробовал в начале, то так тоже со Snag Proof и аналогами можно. Но всё ж уместнее в этой роли кое-что другое. О чем мы далее и поговорим.

«Вырезка из мочалки» и упущенные миллионы

Я ловлю на «поролон» с 82-го года и долгое время относился к «вырезке из мочалки» как к дешевому расходнику, который не жалко. Но вот я разжился приманками Snag Proof - и однажды меня посетила идея: а что если оснастить таким же прижатым двойником «поролонку»? Ведь поролон и полый силикон чисто по механическим свойствам очень близки.

Сделал несколько опытных образцов. Немного повозился с двойниками – их пришлось перегибать. Но в итоге получилось именно то, что я и хотел. А первая же тестовая рыбалка произвела если не фурор, то фурорчик: в «крепком» месте я поймал трех или четырех щук - и не оторвал ни одной «поролонки»!

Кто-то из друзей мне тогда посоветовал идею запатентовать. Но я не стал этого делать. Отчасти потому, что имел уже негативный опыт по этой части. В 1988 году я получил положительный вердикт по новизне технического решения по особой конструкции спиннинговой снасти. Но пришлось это на смутный период в сфере патентного права, и ту идею я должным образом не застолбил. А спустя несколько лет она пришла к нам из Штатов в виде знакомого многим по рекламе Instant Fisherman!

Но главное даже не в этом. Мы с вами все хорошо знаем, как соблюдаются патентные нормы в сегменте рыболовных приманок. По факту – никак. А потому крайне мало у кого из изобретателей в этой сфере вышло озолотиться. Ну да ладно. Зато мы теперь – в отличие от того убожества, что лежало на прилавках магазинов в прежние годы, имеем много предложений «правильных поролонок» от разных производителей.

Поролоновые тонкости

В самом ведь деле, «поролонок» достойных сейчас в продаже великое множество. В их числе – выпускаемые при участии спортсменов топ-уровня – Андрея Питерцова и Дмитрия Шабалина. Характерно, что если ранее большинство из тех, кто системно ловил на «поролон», делали эти приманки своими руками, то теперь в ходу больше «поролонки» магазинные.

Из серийно производимых поролонок я бы выделил приманки двух марок. Это LEX Porolonium и «Левша НН» (от Александра Могилкина). Первые – фактически воспроизводят тот вариант «поролонки», что я чаще всего изготавливаю сам. Вторые – несут в себе несколько свежих и полезных идей.

Если сделать акцент на основной теме данной публикации, то «незацепляйка» LEX Porolonium - это не только сам прижатый двойник, но и слегка выступающие «жаберные крышки», обеспечивающие дополнительную степень противодействия зацепам. У «Левши» же та же идея реализована более выраженным образом: головная часть приманки исполнена в такой геометрии, что жала двойника спрятаны под нависающей над ними ступенькой, что делает «поимку коряги» еще менее вероятной, но практически не сказывается на шансах на удачную подсечку рыбы.

Если же говорить об обычных поролоновых «незацепляйках» (которые без всяких защитных ступенек), то здесь стоит обратить внимание на такой вот тонкий момент. Степень прижатости самого двойника может различаться. Речь идёт о плюс-минус одном-двух миллиметрах, но этот плюс-минус способен сыграть свою важную роль. Если вам предстоит ловить на акватории, где под водой форменный дремучий лес, не поленитесь проинспектировать свои «поролонки».

Если у какой-либо из них кончик жала хотя бы на чуть-чуть оттопырен от тела - возьмите пассатижи и загните этот крючок даже слегка вовнутрь, немного притопив жало в поролоне. Я сам так часто делаю.

«Штопор» или офсетник?

Мы уже настолько привыкли к офсетным крючкам, что создается порой впечатление, что пользуем их с очень давнего времени. На самом же деле наш массовый рыболов более-менее освоил офсетники лет где-то двенадцать - пятнадцать назад, что, впрочем, тоже немало. За этот период мы уяснили многие нюансы выбора офсетных крючков, стали понимать их – в зависимости от серии – сильные и слабые стороны.

Есть, впрочем, у офсетников одно общее проблемное место. Головная часть силиконовой приманки склонна размочаливаться и, как следствие, то и дело сползать со ступеньки. Сказанное особенно актуально для мягкой, нежной «резины».

В принципе, имеется несколько способов решения данного вопроса. Самый, по моему опыту, действенный – посредством «штопора». Вообще, эта деталь применяется в оснащении силиконовых приманок примерно с десяток лет, но у нас её популярность пошла заметно вверх только в последние года так три.

Суть наглядно понятна из фото. Спираль вкручивается в голову приманки, после чего жалом прокалывается средняя её часть – ну, как это бывает с обычным офсетником.

Как видно на фото, с выбором типа крючка возможны варианты. Сверху – обычный офсетник, спираль – съемная. Она продается отдельно, но её несложно изготовить и самому. Это – самый простой и доступный вариант «штопорного» монтажа.

Два других – предполагают использование специальных крючков, уже укомплектованных спиралью. При прочих равных такие – предпочтительнее. С ними и фиксация приманки понадежнее, и реализация поклевок повыше. А версия крючка с огрузкой даёт еще и более высокую проходимость по траве и корягам, чем было бы с присоединяемой головкой.

«Штопорный» монтаж увеличивает срок жизни силиконовых приманок в среднем раза так в полтора-два. Так что не стоит им пренебрегать.

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Помимо рассмотренных, имеются и другие конструкции приманок-незацепляек. А значит - есть все основания сделать продолжение данной статьи.