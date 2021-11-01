Лососёвый парадиз! Андрей Великанов | 1 ноября 2021 г.

Именно с таких пафосных слов начинается туристическая брошюрка о коммуне Паяла (Pajala). От этой самой Паялы до Стокгольма – тыща километров. Далёко-далеко! Если посмотреть на карту Северной Швеции, то это будет правый верхний угол в провинции Норрботтен (Norrbotten), занимающей почти четверть территории королевства и включающей в себя местную, шведскую Лапландию.

В юрисдикции коммуны – 8.050 км² территории, почти шесть тысяч жителей и невероятное количество пресной воды в виде озёр, рек, ручьев и болот. Главными артериями считаются реки Турне-Эльвен (Tornioalven, длина 510 км) и Каликс-Эльвен (Kalixalven, длина 460 км) несущие воды практически строго с севера на юг и впадающие в Ботнический залив Балтики.

Гидроэлектросооружений и промышленных предприятий на них не отмечено - со всеми вытекающими последствиями для многочисленного рыбонаселения. Где главной персоной, конечно же, значится Salmo Salar, он же – лосось. Как известно, саамы, исконные обитатели Лапландии вообще, живут в четырёх странах - и в каждой из них свой особый взгляд на данную культурную автономию. В шведском варианте мы увидели и чёрненькие, и мусульманские брызги будущего на детской площадке саамского города…

Мы с Леной попали в эту шведскую Тмутаракань совершенно случайно. Можно сказать - по недоразумению. В финской Лапландии мы оказались волею судьбы по другому поводу. Навещали старинного нашего приятеля Пааво Холопайнена. Этот яркий персонаж был хорошо известен на Кольском полуострове в Горбачёвскую эпоху.

Холопайнен оказался одним из первых забугорных буржуинов, кто начал развивать рыболовный туризм в Мурманской области. Проще говоря – привозил иностранцев в лагерь на реке Колвица (это в Кандалакшском районе). Платил твёрдой валютой, а на Кольском в те времена это был очень сильный козырь. На Колвице он и получил озорное погоняло - Хулиганович, и до сих пор живы свидетели, почему так вышло.

Маркус – помощник престарелого Хулигановича, в нашем понимании – цивилизованная смесь социального работника, секретаря и повара. Вот и в день нашей встречи он подал на стол классический лапландский ужин – отварной картофель и жареную муйку (ряпушку).

«На лососёвую рыбалку я обычно езжу в Швецию, - на прощание сказал Маркус. – Там и народу поменьше, и рыбы побольше». Услышать в Рованиеми от чистокровного финна про рыбалку в Швеции было невероятной ересью! Но когда вертлявая грунтовка вывела «трехтрубный гигант» к поселку Колари (Kolari), то мы вдруг сразу вспомнили и слова Маркуса, и вздохи одной владелицы финского туркомплекса по поводу дешевизны продуктов на другой стороне речки Торнео. То бишь Турне. Иными словами - в Швеции…

Всё вышесказанное оказалось самой настоящей правдой. И дороги в королевстве Тре крунур лучше, и людей меньше, и продукты (включая алкоголь) на 30% дешевле, чем в Суоми. К тому же по ту сторону реки не существует никаких ковидных ограничений. Ну в принципе люди маски не носят. А может - и вовсе их не видели. Однако ж с финской стороны границы всё же стоят указатель и вагончик с надписью «Сovid-19 Test».

Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить, что «трехтрубным гигантом» именуется дизельный полноприводной Renault Duster с пристегнутой к багажнику надувнушкой Altair 320, специально изготовленной для подобных вылазок.

Без данного боекомплекта ничего путного из нынешней экспедиции не вышло бы. Или вышло, но с ног на голову. Или же за непомерные деньги. Топливный бак «Дастера» рассчитан на 910 км пути (расход 5,6 л соляры на 100 км), а лодка в сборе весит 27 кг и оборудована транцевыми колесами.

Третьим в технической группе захвата числился двухтактный подвесник Yamaha мощностью 3 л.с. (весит 16 кг). Перечисленные цифири позволяли нам забраться в самую крутую глухомань, пересекать озёра и уверенно вступать в диалоги с речными порогами.

До нынешней осени я был счастливым обладателем отечественного «Шевика» - и скажу честно: впечатления от поездки на «Дастере» вновь возбудили в голове вопрос – ну почему страна, покорившая космос, всё никак не может сделать обычную машину?

Ограничение скорости на шведских дорогах Норрботтена – 100 км/ч, но тут надо быть очень внимательным по отношению к северным оленям. Им наплевать и на правила движения, и на транспортные средства - рогатые аборигены всё время норовят выскочить на асфальт прямо перед твоим капотом.

С Salmo Salar в Руотси (Ruotsi - так у финнов называется Швеция) и вовсе творится самая сумасшедшая невероятность. До 31 августа атлантического лосося почти во всех водах коммуны Паяла (Pajala Kommun) можно ловить без лицензии! Мы долго переспрашивали по этому поводу всех и вся – мол, и для иностранцев тоже бесплатно?! И каждый раз получали утвердительный ответ.

«По лицензиям ловят только на порогах Кенгис Брук (Kengis Bruk), - сказал нам местный рыбак. – А это от моста два километра ниже по течению, возле городка Кангос (Kangos). Там заповедные места для нахлыста. Так что с блесной на пороги лучше не соваться – удушат!» Добавлю, что упомянутый мост через Турне-Эльвен находится прямо в черте города Паяла.

Наша рыболовная проблема заключалась, как говорится, в приборах и оборудовании. Классический способ ловли лосося на таких реках – гребля на здоровенной деревянной лодке вдоль порога со скоростью течения (в Суоми такой «вид спорта» в нынешние времена называют английским словом harling*). И если на финской стороне (Турне/Торнио на протяжении двухсот с гаком километров - река пограничная) все моторные экзерсисы для подобной забавы запрещены, то вот шведы для этого используют даже подвесные движки малой силы (до десяти «лошадок»).

То есть ты стоишь фактически на месте, а самодельный воблер танцует десятка на два-три метров ниже. Еще надо учитывать, что глубины на местах ловли - максимум полметра, да еще повсюду торчат лобастые бульники. От этого факта и лодки здесь длиннющие, и гребля популярна. Ведь поцеловал камешек на струе дейдвудом - прощай винт или редуктор!

Положа руку на сердце, подобный способ ловли – муторен, не очень интересен в спортивном плане, зато весьма добычлив. Вальс «поймал – опусти», что у финнов, что у шведов, живущих выше полярного круга, популярностью не пользуется. У выловленной сёмги тотчас надрезают жабры и спускают кровь, вытирают руки о штаны - и снова за дело. Такие тут нравы в XXI веке!

В лапландских магазинах я подходящих воблерных приманок не встретил, да и на серьезного «лососа» мы вроде не собирались - алгоритм и сроки поездки в общих чертах сублимировались буквально за день до старта. Но хорошая карта, опыт и упомянутый ранее боевой комплект позволяли надеяться на положительные результаты.

В описи экспедиционного оборудования значились еще нахлыст седьмого класса с плавающим шнуром. И два спиннинга-коротыша (2,1 м) среднего развеса (тест 10 – 30 г) - для удобства совместной работы в лодке. Это были Maximus Sea Wolf из недр «Экотехнологии» и неубиваемый трехчастник Temple fork из далекой эпохи, когда их делал еще сам Гэри Лумис (Gary Loomis).

Грамотных изготовителей штучной продукции в разделе «лососёвые приманки» - сегодня наперечёт. Повсюду сплошные компиляторы с производственной базой в Китае. Где порою не только лосося, но и нормальную рыбу никогда не видели. Правда, у меня есть давнишний знакомый – мастер такого гребного лова (то бишь - харлинга) и воблерный гуру Юкка Саарио (Jukka Saario).

У него выстроена примитивная хибара ниже по течению Торнио (именно там я и познакомился c этим маэстро лет сто назад во время чемпионата мира по нахлысту), но постоянно Юкка проживает в Куусамо (Kuusamo). Неподалеку от знаменитой фабрики Kuusamo Uistin. Но на этот раз на его помощь рассчитывать не приходилось, так что предстояло выкручиваться своими силами и в спиннинге (спасибо 5-сантиметровому Nils Master Invincible с красной головой и белым телом), и в нахлысте.

Знакомые с сюжетом отлично знают - в вышеописанных картинах (широкая река с порогами) без нахлыстового двуручника и, как минимум, 150-метрового бэкинга на катушке, вылепить из себя героя-победителя практически невозможно. Легче попасть в отряд космонавтов. Так что для моего удилища седьмого класса вывести к берегу даже три кило мускулистого серебра (хоть в вейдерсах, хоть без них) было бы невероятной удачей. А по шведским рекам вверх идут «бревнышки» в самой тяжелой весовой категории. К слову, забавно, что больше всего лососей было добыто вышеупомянутым товарищем Саарио вовсе не на достойные музеев воблеры, а на обычную медную «колебалку» Kuusamo.

Недалеко от Паялы в окрестных водоемах достаточно и хариуса, и форели, и окуня, и щуки. Причем последняя парочка совсем не брезгует искусственной «мухой». Что создавало определенные сложности при ловле без специального лидера и при поводке 0,15 мм.

Вдобавок к халявной ловле сёмги, в северной Швеции полно мест для бесплатного ночлега, где государством построены добротные саамские чумы.

Внутри – оборудованное кострище, но о дровах, матрасике, спальном мешке и прочей нужной мишуре из этой пьесы ты должен побеспокоится самостоятельно. Именно поэтому среди прочего оборудования у нас в экспедиционном реестре значился топор, ножовка и садовые ножницы. Ими мы обычно рубим дровишки и кромсаем сухие ветки деревьев и ненужные кусты, если забираемся в самые закрома к Берендею Лапландскому.

На берегу речек есть и кемпинги (домик – 70 евро за ночь). Душ и туалет - в отдельном строении, ну а в домике только две кровати и умывальник с раковиной. Подобный туркомплекс (Paiala camping – Route 99) отстроен и в Паяле, чуть ниже моста.

То есть, получается, что для любителей чистых простыней и душа дважды в сутки - полная лафа, да еще лососёвая речка прямо у подъезда! Вот тебе и Дроздовка с Варзиной! Но если на Кольский ты попадешь за немалые деньги даже «не в сезон», то в нашем Лапландском варианте - три культурных ночевки и три «цыганских», плюс рыбалка, еда и заправка машины – вышло 450 евро на двоих, и без всяких ограничений в удовольствиях.

К сожалению, современный рыболов обленился и покрылся коростой комфорта до такой степени, что ему проще отдать деньги массовику-затейнику по рыбному делу. То есть - поехать в лагерь. Не говоря уж о собственноручном изготовлении приманок! Вязание «мушек» тут стоит стороной, ведь не секрет – это искусство, и к рыбалке имеет не столь прямое отношение, как кажется с первого взгляда.

…В воскресенье водка в Швеции не продается, а в субботу - только до двух дня. Вопрос очень актуальный, ибо ночные температуры в конце августа в Лапландии уже могут быть ниже нуля по Цельсию. Зато заморозки – отличная штука в плане летающе-кусающей братии! И если комар даже еще где-то гундосит, у него уже нет никаких сил продырявить дырку в теле усталого путника. А когда поздним вечером разогреешь в саамском чуме на костре горячий чай, то плюхнуть туда с холода водки с медом - будет самая нужная для души история. И после сниться тебе будут большие-пребольшие икряные рыбины, идущие на нерест в соседний ручей…

Примечание*. Харлинг (harling, в переводе с английского - буксировка) – так называют вид речной ловли на деревянной гребной лодке, на веслах которой сидит хорошо знающий реку рыбак, а на корме – другой член экипажа, контролирующий пару-тройку комплектов снастей (в их качестве может быть и несколько простых мотовил с привязанными к леске плавающими воблерами). Лодка движется поперек и слегка вниз по течению, а воблер, самостоятельно играющий на 20 – 35-метровом отпуске от лодки, маячит под носом у стоящей на пороге рыбы. Приманку удается деликатно протащить практически по любому участку порога.