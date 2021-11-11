Проблемные нюансы современной рыбалки Алексей Фалалеев | 11 ноября 2021 г.

Если рассматривать рыбную ловлю в целом, то это, конечно же, процесс позитивный, отличающийся доброжелательностью к окружающим людям и достаточно открытый. Ведь зачастую мы приезжаем на водоемы не столько ради максимального улова, сколько для того, чтобы побыть на природе, почувствовать радость от процесса ловли и общения со своими единомышленниками по увлечению.

Однако же, согласитесь, прослеживается и такая тенденция, что рыбная ловля у отдельных людей нередко является процессом закрытым. Эти рыболовы дорожат своим личным пространством, никого не подпуская к нему. Со стороны это может показаться негативным и неоднозначным, но, если подумать, существуют и весомые причины, чтобы и понять этих людей, и даже самому на время принять их точку зрения.

В этом материале я хочу обсудить те методы и способы действий, благодаря которым, казалось бы, отгораживаясь от всех, в конечном итоге можно получить намного больше, чем просто место с нераспуганной рыбой или сохраненный для рыбалки участок, который ты сам подготовил. Я, конечно же, не призываю полностью закрываться от всего мира, но, возможно, кому-то мои наблюдения покажутся интересными и полезными.

Прежде всего, обсудим причины надобности в подобной закрытости. Современная рыболовная культура у нас в стране далека от совершенства, особенно в тех случаях, когда имеешь дело с людьми, злоупотребляющими алкоголем или обладающими низким уровнем нравственности.

Думаю, многие видели малокультурные компании или отдельных недалеких граждан, которые заметив, что у соседей ловится рыба, тут же буквально оккупируют места в непосредственной близости от них, своими действиями распугивая всё живое на многие десятков метров. Типа «мужик, подвинь ногу, я там лунку пробурю». И про то, как некоторые некрасиво поступают, особенно на больших акваториях при ловле судака или берша, думаю, слышали многие.

Неоднократно читал в интернете, как несознательные рыболовы, высмотрев с помощью мощной оптики точки, где начинает клевать хищник, подлетают туда на снегоходах, моментально обуривают, вылавливают, а больше - распугивают активную рыбу, после чего так же быстро ретируются, особенно если те, кто изначально занимал это место, начинают высказывать недовольство.

Оправданы будут в этом случае действия того рыболова, который будет скрывать то, что у него клюет? Пожалуй - да. Обмолвишься где-то, что в таком-то месте хорошо ловится рыба - и, пожалуйста, на следующий день туда уже устремляется туча рыболовов (фото 1), выцеживающих в итоге жалкие остатки из некогда перспективного места. Расскажешь среди знакомых, что на такой-то старице была отличная жерличная ловля - и всё, этой старицы может просто не стать, т.к. она превращается в место паломничества всех, кто может до неё добраться. Забылся - и на радостях от успешной ловли оставил хороший улов на льду на всеобщее обозрение?

Ну что ж, уверен, найдутся те, кто впоследствии сделают всё возможное, чтобы попытаться приблизится к твоему результату. Да, превратят чистый лед в лунный пейзаж (фото 2), но цель в их понимании оправдывает любые средства.

Именно поэтому рыбные места и перспективные точки хранятся в секрете, их оберегают и не распространяются о них. Да, нередко хочется похвалиться хорошим уловом, но, как мне кажется, если сделать это без обозначения точного места ловли, то в дальнейшем не будет разочарования от того, что там всё будет выбито очень уж расторопными коллегами.

Конечно, если акватория ловли большая, то, назвав водоем, вы ничем не рискуете – попробуй-ка найди еще вашу уловистую точку, но если водоемчик маленький, то тут уже приходится плотно держать язык за зубами. И поэтому лично я спокойно реагирую на то, что, выложив фото отличного улова в какой-нибудь рыболовной группе в интернете, автор не спешит рассказывать, где он поймал рыбу.

Давайте на примере трех способов зимней ловли попробуем понаблюдать над тем, что обычно предпринимает рыболов, чтобы сохранить уловистую точку. Сразу проговорю, вариант, когда можно просто жестко осадить слишком наглого рыболова, но этим злоупотреблять не стоит, чтобы не портить себе настроение в замечательный день рыбной ловли.

Ловим на мормышку

Начнем с мормышечной рыбалки. Когда некрупная рыба ловится повсеместно, у всех и достаточно неплохо, вряд ли у кого-то возникнет желание прятать свой улов.

Сейчас, пожалуй, в меньшей степени, но в детстве, я помню, мне приходилось ловить среди больших скоплений рыболовов, особенно по весне - и, что характерно, никто не прятал выловленные килограммы рыбы, разномастными кучками они лежали возле каждого счастливца. И атмосфера тогда, помню, была настолько позитивная, что такие выезды запоминались надолго, прямо-таки глянцевыми фотографиями оставаясь в памяти.

Другое дело, когда рыба ловится недостаточно активно и не у всех. Простое и понятное приспособление для сохранения и улова, и информации о нём – это зимние ящики со специальным окошком (фото 3), куда можно незаметно убрать попавшуюся рыбешку. Нужны ли такие приспособы? Да, они бывают весьма уместны.

Сколько раз я наблюдал, как виртуозно действуют некоторые коллеги, очень быстро, короткими перехватами, выбирая леску, отцепляя добычу и молниеносно пряча её в недрах своего ящика, да так, что никто и не замечал, что у них клюет. И ничего тут предосудительного нет, этим маневром они сохраняют и своё место, и, думаю, своё душевное спокойствие.

Возможно также использование какой-то закрываемой ёмкости - ведра с крышкой или кана, куда запускается, скажем, пойманный живчик (фото 4). Полезно? Да, если вы не хотите, чтобы вам распугали прикормленное место. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы кто-то полез смотреть в ведро, сколько мне удалось поймать живца, если я сам не разрешал ему сделать это.

Самое простое, чтобы не привлекать других любителей ловли к своей клёвой точке – это не размахивать руками и не комментировать процесс вываживания - ведь, согласитесь, если рыболов слишком размашисто выбирает леску, то на него очень быстро начинают обращать внимание те, у кого клёв значительно хуже. А уж если он при этом громогласно рассказывает своему товарищу, как хорошо у него клюет, то количество желающих разделить с ним радостные мгновенья увеличивается в геометрической прогрессии.

Еще с молодости запомнился мне один видеосюжет (сейчас бы его назвали пранком), когда некто, находясь в небольшой полупрозрачной палатке – вроде такой, как на фото 5 - с завидным постоянством якобы вытаскивал пойманную рыбу, размахивая руками и шурша стенками палатки на всю округу. Никакой рыбы, понятно, не было и в помине, но камера четко фиксировала, как вокруг него начинали собираться другие рыболовы.

Завистливые рыбачки стремительно скапливались, старались обурить «счастливчика» как можно ближе, но, ничего не поймав, уныло удалялись из кадра. Это ли не наглядная демонстрация силы коллективного порыва «поучаствовать» в судьбе активной точки ловли? Естественно, если вы рыбачите в полноценной палатке (фото 6), то тут всё просто - и ваш улов остаётся только вашим достоянием, если, конечно, вы сами не захотите поделиться с кем-то радостью от удачной ловли.

Ловим на блесну

Про то, как действуют некоторые некультурные граждане при ловле судака, я уже упоминал. У нас в регионе не так много больших акваторий, на которых бы производился целенаправленный лов клыкастого, поэтому с подобными инцидентами, когда точки активности хищника высматриваются с помощью оптики или (а это уже более современный способ подглядывания) квадрокоптера с камерой, я не встречался. Однако про ходовую ловлю хищника мне есть что рассказать.

Дело в том, что погонять окуня на балансиры или поискать щуку с помощью блёсен – это реальная возможность вернуться с водоема с хорошим уловом, поэтому многие рыболовы откладывают в сторону мормышки. Насколько я обращал внимание, самый действенный метод при ловле окуня таким способом – это постоянное перемещение. Это и для поиска рыбы хорошо, и для отсечения конкурентов или тех, кто хочет поживиться за счет выявленных вами уловистых точек.

Как поступают опытные блеснильщики? Они всё время ходят, они ищут рыбу. Да, при таком подходе труднее сохранить в тайне точку активности рыбы, но, успевая взять самых бойких, рыболовы перемещаются дальше, оставляя место на добор тем, кто не в состоянии сам найти себе клёвую лунку. Половить полосатого таким способом любит мой брат (фото 7), поэтому информацию я получаю, так сказать, из первоисточника.

Бывало, рассказывает Саша, я уже на новой точке окуней ворочаю, а на предыдущем месте двое-трое халявщиков остатки окуневой стаи распугивают. Поисковая рыбалка не предполагает наличия большого количества снастей и даже рыболовного ящика.

Небольшая сумка, рабочая удочка и коробка с приманками – всего только и нужно тем, кто нацелен на поиск. К слову, очень неплохо зарекомендовала себя сумка из-под противогаза (фото 8), простая и удобная, не раз видел такие у рыболовов. Сумка мало весит, удобна и функциональна, в неё можно складывать и попавшуюся рыбу.

Совсем другое дело – ловля щуки (ну или судака) на какой-то определенной точке или площадке, когда вы постоянными взмахами удильника пытаетесь привлечь внимание или выманить из подводного укрытия желанного хищника.

В этом случае ловля обычно происходит не так активно и рыболову нужно больше терпения, чтобы добыть рыбу. И тем больше вероятность, что какой-нибудь востроглазый коллега, который точно также пытается выманить хищника на некотором удалении, обратит внимание, если в ваш размеренный рыболовный процесс резким ударом вмешается поклевка.

Когда же у вас на леске гуляет не крохотная плотвица или проходной окунек, а весомая щука, то тут, понятно, вряд ли получится замаскировать удачную поклевку неспешным извлечением снасти из лунки.

Конечно же, рыболов, нередко сам не замечая этого, начинает и руками размахивать, выбирая леску, и удочку в сторону откидывает, и просто своими телодвижениями даёт понять окружающим, что удача наконец-то улыбнулась и ему. А окружающие, бывает, не только могут порадоваться за него, но и поближе подойдут, и за неспешным уточнением деталей поклевки, что называется, обурят счастливчика. Я, разумеется, не стану говорить, что все рыболовы такие, вовсе нет, но по факту случается такое, и весьма часто.

Что тут можно предпринять? Кроме того, чтобы рыбачить где-то в недосягаемости от других любителей ловли, так это, подчеркну, использование специальной катушки на удилище, позволяющей выводить рыбу оперативным сматыванием лески на саму катушку (фото 9).

Плюсов у зимней спиннинговой катушки много. Рыбу можно извлекать, практически не создавая шума. Очень аккуратно, информативно, получая при этом истинное удовольствие от борьбы с попавшимся хищником. Плюс при перемещении с места на место леску не нужно будет наматывать на рукавицу, а, собрав её на катушку, быстро выйти на рабочую глубину приманки на новой точке и сразу же приступить к ловле.

Наглядный результат эффективного применения этого элемента зимнего снаряжения могу привести на примере одной из прошлогодних рыбалок, когда человек, день отловивший с катушкой недалеко от нас с братом, похвастался нам пятью неплохими щуками, когда мы, собираясь уже в потемках, предложили подвести его до автобусной остановки. Одна из хищниц явно была больше двух килограммов - и, пожалуй, вывести такой экземпляр без визуального оповещения окружающих рыболовов вряд ли получилось, если бы он не использовал спиннинговую катушку в своей оснастке.

Ловим на жерлицы

Казалось бы, приметней этих снастей на водоеме в наше время трудно что-то придумать, но реалии таковы, что и жерлицами можно рыбачить, не привлекая внимания окружающих. Естественно, жерлицы в стандартном исполнении тут вряд ли подойдут - речь пойдет о подледных жерлицах, которые устанавливаются в самой лунке (фото 10).

Зачем они нужны? Почему бы не использовать всем привычные варианты этих снастей? Объясню. Широкая популярность этого способа ловли приводит к тому, что на водоеме могут присутствовать сразу несколько жерличников со своими снастями. Но бывают ситуации, когда окружающим рыболовам не обязательно знать, что вы рыбачите на живцовые снасти. Как вариант, если вы не хотите быть привязанным к одному месту, а планируете больше перемещаться от точки к точке. Вот тогда можно использовать подводные жерлицы, чтобы они не бросались в глаза остальным рыболовам.

Люди бывают разные, и случаи, когда жерлицы просто-напросто воруют, к сожалению, не так уж редки. Кстати, случается и так, что посторонние рыбаки проверяют ваши сработавшие жерлицы. У нас с братом, правда, такого не бывало – мы следим за своими снастями, но в разговорах на интернет-форумах нет-нет, да и появляется сообщение, что рыболовный день был омрачен подобным событием. Зачем же проверять чужие жерлицы? Как вообще до этого можно додуматься? Лично я не понимаю.

Ну, короче говоря, если не хотите переживать за оставленные без присмотра живцовые снасти – используйте вариант установки жерлиц под лед. К слову, чтобы облегчить процесс проверки и снятия подледных жерлиц, не засыпайте лунку снегом, а укладывайте на неё либо кружок, вырезанный из утеплительного материала (фото 11), либо даже основание от обычной жерлицы (фото 12).

Можно сделать и «подушку» из лапника (фото 13), а затем уже нагрести сверху слой снега. Это делается для того, чтобы снег не попадал в лунку - и не нужно было бы тратить время на её расчистку. Место установки таких снастей можно помечать неприметными со стороны веточками. Да и если планируете оставить жерлицы на ночь, такой вариант тоже будет более чем оправданным.

Небольшое отступление по самим подледным жерлицам. При изготовлении их за основу можно взять толстостенный шланг, детскую пластиковую игрушку или более современный материал - например, полипропиленовую трубу (фото 14). Оснастка - стандартная.

Нужен ли флажок в такой жерлице? В принципе, будет нелишним, особенно если вы планируете использовать жерлицу в дальнейшем, устанавливая её, как принято, поверх льда (фото 15). Но уместны и жерлицы без флажков, если они будут ставиться именно в лунку.

Однако не только перечисленные варианты использования подледных жерлиц имеют место быть. Расскажу вам о типовом случае, как они нас с братом частенько выручают. Как-то раз стало известно, что появилась щука в одном пруду. До этого тот радовал нас поплавочным окунем или карасем, а в тут неожиданно выяснилось, что уже продолжительное время там обитает и щука.

Как выяснилось? Вытаскивая прошлым летом очередного карасика на поплавочную удочку, я получил мощнейшую поклевку - и несколько секунд держал на леске хорошую щучку, которая, конечно же, в итоге перекусила эту леску. Открытие было настолько фантастическим, что я им ни с кем, кроме как с братом и отцом, не поделился. Почему? А всё просто. Не понаслышке знаю, как быстро «выбиваются» водоемы, стоит информации оказаться в плотном кругу любителей спиннинговой или жерличной ловли.

Уверен, что не только мы обладали этой информацией, но учитывая, что никто и нигде об этом не упоминал, мы предположили, что если кто-то о пруде и щуке и знает, то просто держит язык за зубами. Летом же мы пару раз пробовали там, не привлекая ничьего внимания, порыбачить на спиннинг - и, поймав несколько зубастых, поняли, что место очень перспективное.

Когда наступил зимний сезон, решили попробовать жерлицы. Но как это незаметно сделать? Пруд хоть и хорошо спрятан в лесу, но рядом с ним проходит проселочная дорога к довольно крупному поселению, по которой за день проезжает не один десяток машин, да и любители поискать окуня на льду встречаются, хоть и немного, но всё же. Вот тогда и выручили подледные жерлицы.

Расставляли мы их предельно аккуратно и незаметно для окружающих рыболовов, выбирая при этом самые удаленные точки, которые сработали весьма плодотворно. Уверен, что стоило бы нам выставить партию обычных жерлиц и поймать хотя бы одного хищника, недели бы не прошло, как лед был бы запружен этими снастями.

В заключение повторюсь, что хоть рыбалка – позитивный и открытый процесс общения с окружающей средой, но, как показывает житейская реальность, и она может быть омрачена некультурностью отдельных её участников. Как относиться к такому, как реагировать – каждый решает для себя сам. Вариант же, когда вы не выставляете напоказ плоды своей рыбацкой удачи - не самый плохой и вполне подходящий для всеобщего спокойствия.