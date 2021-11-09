С фидером поздней осенью Николай Линник | 9 ноября 2021 г.

Эту статью я посвящаю романтикам, для которых малоприятные сюрпризы погоды – ничто по сравнению со светлым мигом поклевки и последующей борьбой с трофеем при вываживании. Ибо только настоящий романтик может получить удовольствие от многочасового сидения на берегу водоема в промозглый ноябрьский день. А погода, как вы понимаете, в эту пору бывает особенно сурова.

Признаюсь вам честно, для меня январские морозы, или февральские метели переносятся намного легче, чем ноябрьская сырость при температуре воздуха чуть выше нулевой отметки. Сперва сырой холодный воздух окутывает тебя словно плотное одеяло. Потом он начинает забираться под одежду, и какой бы теплой она ни была, через некоторое время ты начинаешь подмерзать везде. Коченеют руки, непослушные пальцы уже не слушаются команд мозга, а каждая перезарядка насадки на крючке дается тебе всё с большим трудом.

А если еще и день ветреный, то эти напасти приходят к тебе намного быстрее. И только душа, этот генератор безумных рыболовных идей, не позволяет тебе собрать вещи и переместить своё тело на мягкий диван под теплый плед. И если вы, дорогой читатель, дочитали этот абзац до конца, и решимость ваша испытать всю сомнительную прелесть позднеосенней рыбалки на себе не уменьшилась, тогда я охотно поделюсь с вами своим опытом в этом непростом, но очень интересном занятии.

Еще хочу предупредить вас о том, что пролёты в ноябрьских рыбалках дело частое. Но и попадания на хороший клёв рыбы тоже случаются сплошь и рядом. Всё дело в том, что донная снасть при всех её достоинствах - снасть статичная, и перемещаться с ней (и со всем сопутствующим скарбом) по берегу непросто. Но не всё уж так печально.

Если разумно минимизировать набор дополнительного снаряжения, то и с донной удочкой удается вполне сносно путешествовать в поисках активной рыбы по берегу водоема. Только это не всегда нужно. Чуть ниже я расскажу, почему это так.

Выбор водоема и точек ловли

Практически все рыболовные статьи и отчеты начинаются с рекомендаций по выбору снасти. Но поздняя осень – это не то время, когда результата можно достичь, надеясь лишь на правильно собранную снасть. В ноябре на первое место выступает хорошее знание водоема.

Вот, например, из всего списка водоемов, где мне приходится рыбачить, я выбираю несколько глубоких речных плёсов с медленным течением. Все другие водоемы: большие речные старицы, участки рек с сильным течением или озёра работают в ноябре намного скромнее этих сонных речных плёсов. И поэтому предлагаемый мною алгоритм ловли будет ориентирован на условия, присущие указанным водоемам.

На плёсах, в первую очередь, я ищу участки, где русло подходит к берегу на расстояние 10 - 15 м. Найти такие участки несложно, обычно они тянутся вдоль всего прижимного берега. Следующим условием выбора является наличие твердого дна.

Хорошо, если там окажется слегка заиленный песок с колонией ракушек. Определить это можно, протянув фидером кормушку или маркер по дну. Услышав характерный стук металла о панцири ракушек, я настраиваю снасть так, чтобы крючок с насадкой ложился к нижней границе колонии ракушек.

Перспективные для рыбалки точки можно найти и за зарослями прибрежной травы. К ноябрю от растений обычно остаются жалкие остатки, но это ориентир, по которому можно определиться с направлением и дальностью заброса. Рыбача в подобных точках, я обычно стараюсь забросить оснастку так, чтобы она расположилась по границе твердого и заиленного дна.

И еще один важный момент. Принцип «бери больше – кидай дальше» для ноября совершенно непригоден. Поздней осенью наиболее клёвые точки располагаются у самого берега. И если прощупывание дна показало, что интересная точка находится на расстоянии в 20 - 30 м от уреза воды, я, скорее всего, откажусь от неё и поищу другие варианты.

Очень часто перспективные точки для ловли, скажем, плотвы располагаются всего в пяти – семи метрах от берега. И тогда, чтобы не пугать рыбу, мне приходится отодвигать своё кресло на несколько метров от уреза воды.

Подбор снастей и оснасток

Удилища. На позднеосенних рыбалках я использую только самые легкие модели донных удочек. И дело совершенно не в том, что легкие удочки лучше других фиксируют осторожные поклевки - приблизительно такого же результата можно добиться, если даже на тяжелый речник поставить вершинку мощностью 0,5 унции. Но с легким фидером мне проще сохранить мобильность. Две стойки, садок, подсак, удилище, стул-рюкзак и ведро с прикормкой – вот и весь скарб, который я обычно беру с собой на рыбалку поздней осенью.

Если есть возможность выбора из нескольких вариантов удилищ, я бы посоветовал сделать его в пользу более «быстрых» моделей. Вот, к примеру, имеется в моём арсенале великолепное 3,3-метровое удилище с тестом до 40 г, оно идеально подходит для ловли сильной рыбы, а ощущения при вываживании трофея с ним просто феерические, но оно обладает медленным строем, поэтому с середины октября и до мая я оставляю его дома.

Причина – недостаточная для холодного времени кучность забрасывания оснастки. На позднеосенних рыбалках чаще всего я использую 3-метровый пикер с таким же тестом (до 40 г), так вот быстрый строй этого удилища позволяет очень плотно укладывать оснастку в прикормленную точку при любых погодных условиях. А в ноябре это очень важно. Стоит разбросать прикормку «пятном» более метра в диаметре - и рыбалка сильно потеряет в количестве результативных поклевок.

Катушка и основная леска. При выборе этого аксессуара снасти я советую особо не заморачиваться. Вполне сгодится любая спиннинговая модель с «японским» размером шпули 2500. Единственное, что очень важно, на мой взгляд, так это глубина самой шпули.

Почему? Точность забросов намного возрастает, когда в исходном положении леска намотана под самый бортик шпули. А поскольку поздней осенью в качестве основной используется леска сечением не больше 0,2 мм, то мелкая шпуля всегда предпочтительнее глубокой.

Монтаж оснастки. В этом вопросе тоже полнейшая демократия. Каждый рыболов выбирает для себя тот монтаж оснастки, к которому он привык и в который он верит. Свой-то выбор я давно сделал. Это скользящий ин-лайн монтаж (in-line rig).

По сравнению с Петлей Гарднера, например, у которой тоже поразительная чувствительность к поклевкам, ин-лайн монтаж оказывает намного меньшее сопротивление при взятии рыбой крючка - и та позже чувствует подвох.

Еще одной важной, на мой взгляд, особенностью монтажа позднеосенней оснастки считается длина жесткого отвода под кормушку. Механика тут следующая: чем короче отвод – тем резче выглядит поклевка. Особенно хорошо это заметно при ловле плотвы, которая и так клюет резко. И чтобы вовремя реагировать на такие поклевки, я выбрал для себя длину отвода в 5 - 7 см.

Эластичная вставка из фидер-гама (feeder gum) тоже обязательно присутствует в моих оснастках для поздней осени. И пусть некоторые рыболовы в своих блогах критикуют оснастку с эластичной вставкой, называя фидер-гам «лишним поводом для захлестывания поводка», это их дело. Я в пользу этой резины верю. А осенью, когда ловля ведется на самые тонкие лески, присутствие фидер-гама в оснастке позволило мне завести в подсак не один десяток трофейных рыб.

Другое дело - мощность этой самой вставки. Для осенних рыбалок я выбираю более деликатный материал, чем тот, что используется летом. Обычно это или Maver толщиной 0,6 мм, или Drennan с прочностью на разрыв 4lb.

Поводок - обязательно тонкий. На позднеосенних рыбалках диаметр лески для поводков у меня колеблется в пределах от 0,08 до 0,11 мм. «Флюр» не люблю: при всех достоинствах этой лески (повышенная незаметность, стойкость к истиранию о ракушки) её чрезмерная жесткость часто оказывается решающим фактором в желании рыбы продолжать пробовать насадку.

По моим наблюдениям, особенно капризным в этом отношении является подлещик. С поводком из флуорокарбона поклевки часто выглядят как невнятные подергивания квивертипа. Но стоит перейти на обычную капроновую леску, как начинаются уверенные загибы вершинки. Экспериментировал я и с нейлоновыми лесками. Они удивительно мягкие, и рыба, как мне показалось, нейлоновых лесок опасается еще меньше.

Но недостатком, из-за которого я прекратил дальнейшие эксперименты с лесками этого вида, явилась их склонность к деформации: малейший зацеп за дно или вываживание упорно сопротивляющейся рыбы - и готовь поводок на замену. Теперь некоторый запас нейлоновых поводков я держу в качестве «разведчиков». Но как только мне удается добиться регулярных поклевок, я тут же перехожу на поводки из капрона.

Длина поводков для позднеосенних рыбалок тоже бывает разной: от 20 - 30 см для ловли на хлебное тесто и мякиш белого хлеба и до 1 – 1,5 м для ловли на животные насадки.

Крючки, как и обычно, выбираю по насадке, на которую собираюсь рыбачить. Есть в коллекции и «малыши» 20-го номера, их я использую для ловли на одного мотыля или одну пинку (pinkie), есть и «гиганты» 10-го номера - для уженья на хлебный мякиш.

Прикармливание рыбы

Сегодня, когда на прилавках магазинов наблюдается невиданное доселе изобилие готовых прикормочных смесей и всевозможных добавок к ним, в рыболовном сообществе внезапно появилась группа, участники которой начали пропагандировать рыбалку без всяких прикормок.

[img(center)Нужны не только мелкие крючки, но и крупные – например, для «бутербродов»]https://sfish.ru/uploads/_pages/2255/5-9.jpg[/img]

Не скажу, что это тактическое направление в корне является неправильным - рыбачить и без всякой прикормки можно. Но есть по этому поводу у меня и своё мнение. Когда я только делал первые шаги в рыбалке, мы тоже чаще всего рыбачили без прикормки. Её просто не было на прилавках магазинов. Верхом совершенства тогда считались смоченные в анисовом масле катышки хлеба, которые мы время от времени подбрасывали к поплавку.

Однако те рыболовы, кто умел правильно использовать каши, а также остатки с обеденного стола, всегда добивались более весомых результатов. Так что прикормка для ловли «белой» рыбы никогда не помешает. И в такое непростое для рыбалки время, как конец осени, прикармливание точки ловли значительно улучшает результаты. Другое дело, что прикормкой, как и снастью, нужно уметь пользоваться.

Для каждой поры года и для каждого водоема у рыболова должно быть четкое представление, какую прикормку и в каких количествах нужно использовать, чтобы получить ожидаемый результат. Для наглядности я расскажу о том, как я прикармливаю рыбу поздней осенью. А вы уже решайте сами, что из моего опыта вам подходит, а что – нет.

Принцип 1. Фракция - всё, запах - вторичен. Все современные прикормки так или иначе ароматизированы. Причем у разных производителей запах, скажем, лещовой прикормки может сильно разниться - как по пахучим ноткам, так и по их интенсивности.

Несколько последних лет я даже не заморачиваюсь по поводу покупки специальных зимних прикормок, а использую те, что остались от лета. Годятся даже карповые прикормки. Но обязательным условием адаптации летних прикормок к осенним условиям ловли является их тщательное просеивание через 2-миллиметровое сито, ведь наличие крупных кормовых частиц растительного происхождения поздней осенью сильно уменьшает рабочие качества готовой смеси.

На их фоне животные добавки, которые обязательно должны присутствовать в прикормке, будут выглядеть не так привлекательно. А запах? Ведь у летних прикормок он бывает яркий, цветочный! Тут всё очень просто: если запах прикормки покажется мне слишком навязчивым, я смешаю её с землей. Так и питательность базы уменьшится, и запах сделается не таким резким.

Сколько добавлять земли? Этот вопрос я решаю непосредственно на рыбалке. Иногда её нужна горсть на килограмм растительной смеси, иногда земля добавляется в соотношении 1:1 к растительной составляющей. А в некоторых случаях доля грунта доходит и до 90%.

Принцип 2. Щедро добавляем то, на что намереваемся рыбачить. Если я собираюсь рыбачить на мотыля, кастера или опарыша, доля животных добавок в моих осенних прикормках может составлять до четверти объема всей смеси. А если учесть, что за одну осеннюю рыбалку я трачу не более кило «сыпучки», то доля опарышей, кастеров и мотылей в таких прикормках может составлять пол-литра и более.

Опарышей я обязательно умерщвляю - топлю в воде, замораживаю или обвариваю кипятком. Кастеров и мотылей я добавляю непосредственно перед самым прикармливанием. Материал этот очень нежный - и вне воды (или вне вакуумного пакета) кастеры быстро темнеют и сильно теряют в своей привлекательности, а мотыль вообще в растительных прикормках, где в достаточном количестве всегда присутствует какая-то химия, долго не живут. Поэтому и кастеров, и мотылей я закатываю непосредственно в шары или набиваю в кормушку. А если рыбачить я собираюсь на хлебное тесто или мякиш белого хлеба, в кормушку набиваю протертую через крупное сито и слегка увлажненную хлебную крошку.

Принцип 3. Кормить порционно. Осенью рыба ест намного меньше, чем летом. Поэтому прикармливать её нужно мелкими дозами. Большие же объемы прикормки в эту пору года могут скорее навредить, чем помочь.

Мой алгоритм прикармливания рыбы поздней осенью следующий: 3 - 4 небольших кормушки с прикормкой отправляются в точку ловли сразу, а дополнительный докорм производится, исходя из активности рыбы, но не реже, чем одна кормушка в 10 минут.

В самые тяжелые дни, когда я точно знаю, что рыба на точке есть, а мне нужно только дождаться её выхода на кормежку, я забрасываю в точку 3 - 4 шара прикормки размером с мандарин, а вместо кормушки вешаю на леску грузило.

Принцип 4. Дополнительная ароматизация насадки. Повторюсь, запах прикормки поздней осенью вторичен, но это правило никак не распространяется на насадку. Её можно и даже нужно дополнительно ароматизировать. В большинстве случаев (и даже летом) базовая растительная прикормка – это этакий лифт, с помощью которого питательные добавки, которые действительно интересуют рыбу, доставляются к ней на обеденный стол.

В зависимости от сложившейся на рыбалке ситуации эту базовую смесь можно сделать активной, инертной, вязкой или рыхлой. Главное – угадать текущее настроение рыбы. И если это фидеристу удалось – базовая прикормка свою роль выполнила: она собрала вокруг себя рыбу. А дальше наступает время добавок.

Их присутствие в смеси позволяет удержать рыбу (особенно крупную) на прикормленной точке. Рыба начинает поедать эти добавки - и вместе с ними обычно проглатывает и крючок с насадкой.

Это механизм работы любой грамотно приготовленной прикормки. Если рыба питается активно, дополнительно выделять насадку на фоне прикормки не нужно. А вот осенью, когда аппетит у рыбы невысокий, удачно ароматизированная насадка позволяет ей быстрее отыскать на дне «нужного» опарыша или мотыля.

Но и ароматизаторы следует применять умеючи. Если просто поливать насадку понравившимся вам спреем, можно всё быстро испортить. Цветочные, ванильные, анисовые, коричные и другие пищевые ароматы лучше оставить дома. Ведь в холодной воде рыба переходит на питание всевозможными червями и личинками насекомых. А анисом или там ванилином они никак не пахнут. Лично я осенью переключаюсь на синтетические ароматы. Они не всегда приятны моему обонянию, но по рыбе работают великолепно.

Фактор времени

Сейчас я открою вам страшную тайну: всё, что вы прочитали выше – это лишь подготовка к коротенькому периоду, когда рыба выходит на кормежку. Насколько коротенькому? Никто того не знает. Клёв может продолжаться и полтора часа, а может - и 15 минут. Но если вы поленились и пропустили какой-то из перечисленных выше пунктов, заветной поклевки можно и в «выход» не увидеть.

Фактор времени осенью очень важен. Настолько важен, что я намеренно поставил его в завершение своего рассказа. А всё потому, что в холодной воде рыба начинает питаться порционно. И чем холоднее становится вода – тем четче это проявляется. В ноябре вспышки пищевой активности рыбы могут происходить всего-то раз-два за день - и к этому нужно быть готовым. Причем на каждом водоеме в сутках это происходит по-разному, а разница может доходить до полутора часов. Но чаще всего первые признаки активности рыбы начинают проявляться к полудню.

Второй «выход», обычно самый активный, рыба делает ближе к вечеру, иногда перед самым закатом солнца. Вот и получается, что в ноябре вся рыбалка посвящается получасовому бенефису, который никак нельзя пропустить. Но поверьте, это того стоит. Несколько красивых загибов квивертипа станут великолепной наградой за ваше терпение. Вот почему при отсутствии поклевок на проверенной точке я не срываюсь в поисках более активной рыбы, а жду своего часа.

Рыбачьте в любую погоду, в любое время года - и получайте свою порцию удовольствия!