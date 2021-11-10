Периоды активности судака на водохранилище и тактика зимнего блеснения Сергей Акулич | 10 ноября 2021 г.

Чтобы понять, насколько непредсказуем для рыболова зимний судак, достаточно озвучить лишь одну цифру статистики: известно, что интенсивность питания хищника в это время года составляет не более 3 - 5% от показателей остального годового цикла! Поэтому при определенном опыте обнаружить перспективные места для его ловли - лишь малая толика для успеха блеснения. А вот получить поклевку именно активного клыкастого – куда сложнее.

Вот для этого я и постараюсь, основываясь на совместном багаже знаний нашей группы судачатников, систематизировать для перволедья, глухозимья и последнего льда суточные «выходы» судака. А также проанализирую его зимнюю метеозависимость.

Вообще, процесс зимнего блеснения судака довольно трудоемкий и энергозатратный. Порой приходится очень много перемещаться и бурить не один десяток лунок, а то и сотни. А во время томительного ожидания редкой и всегда неожиданной поклевки от тебя требуется максимальная концентрация внимания, чтобы сделать своевременную подсечку, позволяющую осуществить форсированное вываживание. Да и до поклевки постоянная смена ритмов игры блесной, вибом, балансиром или раттлином должна выполняться с высочайшей степенью контроля над проводками.

Исходя из этого, охотиться за судаком на просторах водохранилищ целый день считаю неэффективным. Рыболов попросту устает, особенно ближе к вечеру. Поэтому предпочитаю, как и группа моих единомышленников, появляться на водоеме преимущественно во второй половине дня.

Напрашивается вопрос, почему именно в это время? Во-первых, рыболовов-поплавочников и ставочников после полудня становится на порядок меньше, что способствует освобождению большего числа перспективных мест и более тщательному их облову. Во-вторых, в интернете уже появляется свежая информация как об активности хищника, так и его кормовых объектах. Ну и, в-третьих, в силу поведенческих особенностей клыкастого нашего региона его активность возрастает именно к вечеру.

Перволедье

Как только толщина льда позволяет относительно безопасно передвигаться по всей акватории водохранилища, я открываю сезон зимнего блеснения судака. По первому льду начальная серия из 20 – 30 лунок должна быть уже готова сразу после полудня, т.к. первый послеобеденный «выход» ожидается к 13.30 – 14.00. Как правило, дневная активизация клыкастого длится не более получаса. За это время удается получить одну-две поклевки, затем наступает затишье.

Следующее оживление хищника наблюдается после 16 часов (временные рамки могут варьироваться, в зависимости от погодных условий). В начале зимы темнеет очень рано, поэтому второй «выход» плавно перетекает в вечерний. И вместе они образуют наиболее продолжительную фазу клёва, во время которой судак стремится неплохо покушать. По первому льду при удачно сложившихся обстоятельствах поклевки наблюдаются и в кромешной тьме, с 17.30 до 18.00.

Лучшей погодой для удачной ловли в начале зимы считаю краткосрочную оттепель или близкую к нулю температуру воздуха. Осадки в виде мокрого снега (или просто снега) и дождя, которым способствует довольно низкое атмосферное давление, также приветствуются.

Ветры южных, юго-западных и западных направлений, порой очень сильные и порывистые, также благоприятствуют активности клыкастого. А вот ясная морозная погода сейчас крайне негативно влияет на хищника. И этому, по моему разумению, легко найти объяснение.

В тех местах, где я практикую блеснение судака, глубины, как правило, не превышают 6 – 6,5 м. А солнечный свет с легкостью проникает через пока еще тонкий и прозрачный лед на существенную глубину. Хищник же наш крайне осторожен и подозрителен в сильно освещенной и прозрачной воде, поэтому зачастую не решается на поклевку. Несколько раз я проводил замеры прозрачности воды в Минском море.

Так вот, в начале зимы, когда толщина льда не превышает 10 - 15 см и тот еще не полностью укрыт снегом, блесну удается рассмотреть на глубине 4 – 4,5 м. И это в пасмурную-то погоду! Низкую активность судака в ясную морозную погоду позволяют фиксировать и различные эхолоты, которые наша группа применяет при блеснении. Сколько раз я наблюдал следующую картину. Лед 10 - 12 см, практически без снега, светит яркое солнце.

Днем проверяешь с прибором серию из 40 - 60 лунок – практически нет подъемов хищника, за исключением выходов нескольких малышей. Но как только солнце начинает клониться к горизонту и существенно падает освещенность, в каждой третьей-пятой из проверяемых ранее лунок на блесну выходит зачетный судак!

Время перволедья длится недолго, от одной до двух недель. Но поскольку погодные условия всегда находятся в динамике, то временные рамки этого периода могут существенно сдвигаться в сторону увеличения. Простой пример: декабрь 2020 года – первая половина января 2021 года.

Лед на большей части акваторий моих рабочих водохранилищ встал с трудом, а затем начались своего рода качели – день-два держался легкий минус, потом на смену приходила такой же продолжительности небольшая оттепель. И так длилось более месяца. Но судаку эта условно теплая, преимущественно пасмурная погода с постоянными осадками и сильными ветрами западных направлений пришлась, видимо, по нраву. Хищник был довольно активен и неплохо отзывался в перспективных местах.

Глухозимье

Середина зимы считается самым сложным временем для блеснения. Пищевая активность судака сейчас опускается до своего минимума за весь годовой цикл.

Многие судачатники даже переключаются на ловлю жерлицами того же клыкастого и щуки, охотятся за окунем или сидят в палатках в надежде поймать килограмм-другой разнорыбицы. И только самые стойкие блеснильщики накручивают десятки километров по замерзшей акватории водохранилищ, пробуривают сотни лунок в толстом льду в надежде увидеть заветную судачью поклевку.

Чем же всё-таки обусловлена такая низкая активность хищника? А дело в том, что судак крайне требователен к содержанию растворенного в воде кислорода. И в середине зимы из-за толстого ледяного покрова и обилия снега на многих участках слабопроточных водохранилищ наступает этакая «кислородная недостаточность», негативно влияющая на биологические процессы в организме клыкастого. Так что питается он только во время коротких «выходов» и лишь в местах с оптимальным кислородным и температурным режимом.

Сейчас, чтобы пересечься с активным хищником, нужно проверять еще больше мест, нежели по первому льду. Поэтому рыбачить я начинаю около полудня. В дневное время можно ожидать лишь единичных поклевок. Правда, размер попавшихся судаков зачастую бывает весьма приличным. После обеда же, как правило, хищник проявляет минимальную активность. Лишь изредка на блесну выходят в основном некрупные особи - одного-двух малышей случается уговорить на поклевку.

В глухозимье какой-то ярко выраженной вечерней активизации хищника ожидать не стоит. Скорее можно рассчитывать на одну-две поклевки уже в сумерках, либо полной темноте. Да и размер клыкастого сейчас может быть самый разный - попадаются как особи свыше двух килограммов, так и судачки-сеголетки.

Середина зимы уже сама по себе предполагает ясную морозную погоду со слабой ветровой обстановкой, которая может держаться в регионе порой длительное время. Конечно же, высокое атмосферное давление этому сопутствует. Такие погодные факторы очень негативно влияют на судака, так что поймать его архисложно. Здесь климатическая стабильность не есть залог успеха. И большинство пролетных выездов приходится именно на вышеописанные погодные условия. Несколько же раззадорить аппетит клыкастого может резкая смена климатической обстановки.

Устоявшийся антициклон смещается краткосрочным (на 1 - 3 дня) циклоном, который приносит в регион существенное повышение температуры воздуха, вплоть до небольшого плюса, резко падает атмосферное давление, выпадают осадки различной интенсивности, а ветры восточного и северного направлений сменяются западными. В таких условиях, как правило, именно вторая половина дня бывает наиболее результативной.

Приведу небольшой пример. В течение недели товарищи из нашей компании ежедневно и поочередно проверяли перспективные места на Минском море. На весь коллектив в какие-то дни приходилась лишь пара поклевок, а то выезды и вовсе получались провальными. Было преимущественно ясно, умеренно высокое атмосферное давление с морозом в пределах минус 16 – 24 °С, слабые ветры северо-восточных направлений.

Но к выходным ураганный юго-западный ветродуй принес сильные снегопады. Давление резко упало сразу на 20 мм рт. ст., а температура воздуха подскочила до минус трех - пяти. Поскольку большинство наших судачатников уже здорово «наелись» бесклевьем, резкую смену погоду они решили переждать дома. И лишь я с более опытным и старшим товарищем всё же отправились на водоем.

Выбранная тактика оказалась правильной! В послеобеденное время, захватив и полчаса ловли в темноте, на двоих мы увидели десяток поклевок. Реализовали семь из них – и в итоге получили четырех довольно крупных судаков и троечку незачетных.

Активизация хищника – последний лед

При среднестатистической зиме без каких-либо резких аномалий уже во второй половине февраля можно ожидать некоторой активизации хищника. К этому времени световой день порядком увеличивается, поэтому я вношу коррективы во временной график посещения водохранилищ. К 13 - 14 часам стараюсь на перспективных точках засверлиться серией из 20 - 30 лунок.

С высокой долей вероятности рассчитываю на серийные поклевки судака после 14.00 - 14.30. Дневной его «выход» длится до полутора часов и может оказаться самым продолжительным и результативным за весь световой день. Затем наступает период относительного затишья. А после 17.00 - 17.30 в определенных местах возможны лишь одиночные поклевки клыкастого.

Вечерние сумерки также характеризуются невысокой активностью хищника. А при благоприятно сложившихся факторах – нормальных погодных условиях, удачном выборе перспективного места и блесны подходящего вида, а также правильной её подаче, да и везения никто не отменял - именно глубоким вечером можно попасть на заветную «раздачу». Тогда на небольшом участке в течение короткого временного интервала получаешь до пяти поклевок зачетного судака.

Несмотря на возрастающую с каждым днем активность клыкастого, погодные условия продолжают играть важную роль. И чтобы рыбалки получались результативными, климатическая обстановка требует в это время наиболее тщательного анализа. К окончанию зимы стабильность погодных факторов (в отличие от глухозимья) есть одна из составляющих успешной ловли.

Устоявшаяся ясная морозная погода с высоким атмосферным давлением, которой сопутствуют ветры от слабого до умеренного восточного, юго-восточного и северо-восточного направлений, способствуют хорошему аппетиту хищника. Могу вспомнить не одну рыбалку, когда стояли 15-градусные морозы и даже ниже, на водохранилище - штилевая обстановка, на небе за весь световой день - ни облачка, а клыкастый всё одно радовал поклевками и днем, и даже в полной темноте.

Еще более приемлемой для ловли, да и комфортной для рыболова, считаю продолжительную оттепель и близкую к нулю температура воздуха. Осадки различной интенсивности приветствуются. Но из-за довольно толстого ледяного покрова, порой вдобавок и снежного, солнечная погода бывает очень некстати.

Гораздо важнее, чтобы держалось низкое либо чуть ниже нормы атмосферное давление. Предпочтительны ветры западного и южного направлений, сила же их практически не имеет значения. А вот резкая смена погодных условий, будь то с оттепели на мороз, или наоборот, в это время сыграет скорее негативную роль. И возможно, что хищник на какое-то время прикроет рот.

Период активизации может продолжаться от одной недели до месяца, пока не наступит долгожданный для судачатников последний лед. В это время шансы пересечься с активным клыкастым, порой - трофеем, увеличиваются многократно. С чем же связана такая возросшая активность хищника? Выскажу свое личное мнение, основанное на многолетнем опыте ловли.

Весной у судака в организме ускоряются биологические процессы. В частности, начинают созревать икра и молоки, не за горами нерест. И у клыкастого, как и у многих других рыб, наступает преднерестовый жор. Он усиленно питается, готовясь к тяжелейшему процессу воспроизводства. К тому же во второй половине марта (временные рамки могут смещаться в ту или иную сторону) под воздействием возрастающей температуры воздуха и продолжительности светового дня, происходит быстрое разрушение льда. И вода от его таяния плюс выпадающие осадки, смешиваясь с водными массами водохранилища, выступают своего рода катализатором, благоприятно влияющим на аппетит судака.

Так как последний лед довольно скоротечен, не более одной-двух недель, на водоеме я стараюсь проводить по возможности больше времени. Когда как не сейчас можно насладиться злыми поклевками хищника, а если повезет - и поймать заветный трофей. К 11 – 12 часам дня стараюсь быть на месте. С учетом существенно возросшей длительности светового дня – этого более чем достаточно. Уже в 12.00 – 12.30 может начаться самый продолжительный «выход» судака в течение всего дня, который длится до 14 – 15 часов.

Здесь сделаю отступление. Несколько раз в своей практике я начинал рыбалку с рассветом, благо у старших и более опытных судачатников из нашей компании в активе числился не один десяток таких выездов. Так вот, ранним утром, как правило, удавалось увидеть всего одну-две поклевки хищника. Второй же утренний период его активности наблюдался с 9.30 – 10.00 до 11.00. Но в уловах преобладал некрупный судак.

Но вернемся к главной теме. Именно в послеполуденное время наиболее часты поимки трофейных экземпляров. С 15 до 16 часов поклевок практически нет. После 16.00 - довольно часто происходит второй по продолжительности «выход» хищника, он длится от полутора до двух часов. В это время может взять приличный по размеру судак. Далее можно ожидать регулярных, но одиночных поклевок. И так до вечера. Уже в сумерках нередко наблюдается относительно короткая вспышка активности клыкастого. Сейчас попадаются как некрупные особи, так и настоящие подводные исполины.

Сделаю еще одну оговорку. Несмотря на суперактивность хищника, очень важно попасть на хорошее место для ловли. Хищник стоит локально - и порой расстояние в несколько десятков метров существенно влияет на весь результат. Так что и по последнему льду бывают пролетные рыбалки! Приведу пример из личной практики. В последних числах марта компанией из четырех рыболовов выбрались на столичное море.

Сразу серией из ста лунок мы с товарищами накрыли обширный перспективный участок. В 12.05 почти одновременно два моих компаньона, находящиеся на расстоянии десятка метров друг от друга, получили две злые поклевки приличных по размеру судаков. Далее - короткое затишье. Мы плотнее рассверлили участок. И с 12.50 до 14.00 наша команда получила еще с дюжину поклевок.

Реализовали семь из них зачетным хищником. Передохнули чуток и приступили к повторному облову рабочих лунок. До 18.30 поймали еще трех клыкастых, два из которых едва не дотянули до пятикилограммовой отметки! А уже в сумерках у нашего товарища - серия из четырех атак. Реализовал он, правда, всего поклевку, на другой же подводный исполин уже под лункой оборвал леску диаметром 0,38 мм!

Практически в течение всего дня возле нас блеснили шесть посторонних судачатников. И лишь один из них уже вечером приземлил крупного судака. Но бывало и наоборот: когда кто-то из конкурентов отлично ловил клыкастого, я рядом уныло проверял вроде как перспективные точки. Но в итоге видел лишь одну-две поклевки, да и те не реализовывал.

В конце ледостава погодные условия не имеют практически никакого значения. Доводилось успешно ловить судака и в ураганные ветры южных и западных направлений, при очень низком атмосферном давлении и обильных осадках. Также клыкастый радовал уверенными поклевками и в ясную безветренную погоду при высоком атмосферном давлении.

И, конечно же, напоследок стоит обязательно напомнить про безопасность на льду в конце сезона. Относительно приемлемым в это время считается лед толщиной 20 - 25 см (монолит). Выходить на него обязательно стоит в спасательном жилете и желательно компанией. На коллектив необходимо иметь хотя бы одну веревку с грузом на конце. К слову, я за свою практику с помощью такой веревки спас двух рыболовов, провалившихся под лед.

До новых встреч, берегите природу!