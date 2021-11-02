Сумасшествие перед ледоставом Алексей Коломиец | 2 ноября 2021 г.

Многие у нас, на юге России, считают ноябрь и начало декабря смутным межсезоньем. И какая уж тут рыбалка?! Поплавок? Фидер? Забудем до весны. Спиннинг с изящными воблерами? Но ерики и озера вот-вот замерзнут. Ну что я могу сказать? Только – спасибо! Всё правильно! Нечего на водоемах делать! Отдайте их сумасшедшим джиг-спиннингистам. Пусть себе тешатся, лишь бы на нормальных людей не бросались.

Лирическая прелюдия

Прежде чем завести рассказ про то, как я ловлю спиннингом перед ледоставом, я заглянул на верхнюю полку шкафа, где аккуратно сложено мое термобелье. Пожалуй, тот период времени, о котором я хочу написать, начинается именно с обязательного ношения термобелья. Второй непременный атрибут – зимние сапоги. Третий – перчатки. Если всё это на мне надето – я могу спокойно созерцать, любоваться и впитывать краски осени.

Дышать ароматом прелой листвы и только что оттаявших от инея репейников. Однако вместе с репейниками оттаивает и землица, прихваченная ночным заморозком. Поэтому картина поздней осени в моей Волгоградской области и окрестностях без грязного внедорожника будет неполной. А вот о рыбалке в этот период одной прелюдией не отделаешься.

Время встречи изменить нельзя

Многие, я бы сказал – очень многие местные рыболовы считают ноябрь и начало декабря межсезоньем. Утром – стылые туманы, последствия которых отшкрябываешь от лобового стекла машины. Извечный вопрос местных автомобилистов – когда «переобуваться», если более-менее сухо и лишь слегка подмораживает ночью.

Кто-то ругается с ЖКХ из-за недостаточного отопления. Кто-то тупо ждет Нового года, раз уж елочные игрушки и хлопушки повсеместно продаются. Ну какая тут рыбалка? Сиди вон, валенки штопай, к зиме готовься. Удочки? Забудь до весны. Спиннинг? А кого ловить, если вода холоднющая, вот-вот озера замерзнут. На это я могу сказать только – спасибо! Всё правильно! Нечего на водоемах делать! Оставьте их в покое! Отдайте ерики и речки на откуп сумасшедшим спиннингистам.

Ведь только таким образом можно поставить им точный диагноз! Да и сами сумасшедшие - такие как я - только в это время и могут встретить себе подобных - и с облегчением вздохнуть: мол, не один я такой… Вот такая маленькая исповедь. Всё то, что напишу далее, кто-то сочтет бредом сумасшедшего, а кто-то кивнет головой - мол, есть такое дело. Но санитарам это знать не обязательно…

Предзимье – время трофеев, и не только

Не берусь утверждать в присутствии «санитаров», однако в моей практике остальным временам года до осени далеко. Вот, скажем, самый крупный мой сом пойман в День артиллерии - 19 ноября. И этот рекорд я долгое время не могу побить даже с помощью квока.

До сих пор помню, как мы с друзьями кое-как затащили его на крутой берег в шесть рук. Про то, что крупного сазана мне удается поймать по первому льду там, где весь год ловятся только мелкие «рыжики» - я уже писал когда-то в журнале.

Самый крупный жерех на 6 кило мною добыт тоже осенью. Но всё же для меня поздняя осень - это не погоня за трофеями. Считаю, что просто судьба так расставила мои рекорды во времени. Так сказать, цыплят по осени посчитала. На самом деле, я не стремился к каким-то рекордам. А просто приезжал на рыбалку каждый раз с вопросом – а что будет в этот день? Одна злая поклевка? А может, попробовать щуку на живца половить с мощной поплавочной удочкой?

Однажды я отправился на рыбалку у одним «ненормальным» поплавочником. Приехали на секретное место, а оно затянуто коркой льда. Думаете, это его расстроило? Ничуть! Он с помощью веревки и коряжины выбомбил себе небольшую полынью, прикормил - и уселся ловить карасей! Меня это нисколько не удивило. Я сам когда-то подобным образом ломал лед, чтобы ловить «поплавочкой» щуку на живца.

К слову, именно из-за этих вот ночных заморозков я обязательно с собой поздней осенью беру на рыбалку какой-либо спрей для обработки «плетенки». В Волго-Ахтубинской пойме температура всегда ниже на пару градусов, чем прогнозирует Гидрометцентр. Ну и сам прогноз может сильно не соответствовать действительности. Осенью надо всегда об этом помнить. Как говорит народная примета: «Выезжаешь на Казанскую* на колесах, а полозья в телегу клади».

Вот я кроме термоса с горячим чаем и кладу в сумку запасные носки, гель или спрей, противостоящий обмерзанию шнура и пропускных колец, теплые перчатки и длинную веревку. Последняя вроде бы не часто пригождается.

Но бывает так, что без неё ни сома на берег не затащить, ни полынью не пробить для поплавка, ни товарищу не помочь взобраться на оттаявший глинистый берег. Веревка – это признак того, что ты готов к приключениям. А еще каждый раз участвуешь в интриге - кто из мирных рыб в этот раз съест «поролонку» или «силиконку»?

Хищный оскал мирной рыбы

Это выражение принадлежит моему покойному другу, тоже в прошлом автору статей. И более точно я не смог бы назвать трансформацию поведения мирных рыб в сторону хищничества. Спорить не буду - и летом подобное случается. Но осенью это происходит сильно чаще и с эдакой остервенелостью, что ли. Мирные рыбы не всасывают джиг-приманку, а именно атакуют, что чувствуется при поклевке.

Вот, скажем, сазаны и язи попадаются часто на джиг, и чаще, чем летом. Причину этого толком не знаю. Но слышал от карпятников, что как только вода становится холоднее, рацион сазана смещается в сторону «мяса». Полагаю, что именно уклон рациона питания в сторону животной пищи подталкивает сазанов на дерзкие поклевки джиговых приманок. При этом мне не всегда понятно, взял сазан ртом приманку - или пойман за рот, сам того не желая?

Ведь ближе к зиме они собираются в тесные стаи - и когда «плетенка» с грузом находит такое столпотворение, велика вероятность, что она провалится между рыбами и при подсечке легче зацепит чей-то рот, чем пробьет крепкую чешую. Вместе с тем приманка может оказаться снаружи рта, потому как сазан по своему обыкновению всосал приманку - и двойник при этом воткнулся снаружи. Единственное, что меня удивляет в обществе мирных рыб – это караси. Ну они-то куда лезут со своим маленьким беззубым ртом? А вот, поди ж ты, попадаются.

Но одним из безусловных лидеров по поклевкам на джиг является жерех. На Дону, на Ахтубе, на Волге и в протоках – везде жерех осенью берёт лучше на джиговые приманки, чем на остальные. Некоторые спиннингисты целенаправленно его ловят этим методом. Но я никогда осенью специально за жерехом не охотился. Он всегда был у меня в прилове.

Поскольку голавль – тоже семейства карповых – видимо, он тоже меняет свои приоритеты в питании. Подобно жереху, голавль больше держится у дна, где его легче всего достать джиговыми приманками. Кстати, всю зиму он будет еще полавливаться. При этом у нас в Волгограде его ловят как джигом, так и донками на корочку хлеба.

Щучьи забавы

Там, где ощущается скопление карасей, часто стоит щука. Не думаю, что щуку привлекают именно караси. Полагаю, что и мирная, и хищная рыба ближе к зиме скатывается в близлежащие к её обычным стоянкам ямы. Это происходит как в петляющих ериках, так и в речках. И получается, что караси «мстят» щукам. Их спиннингисту обнаружить проще и рыболов продолжает обстреливать приманками это место.

У щук нервы не выдерживают - и они начинают атаковать непрошенных и назойливых рыбешек, которые явно не из их водоема и ведут себя не как рыбы, готовящиеся к зимовке. Зная, что щука осенью ловится лучше всего, я предпочитаю оставить её в покое.

Лучше приехать сюда зимой с жерлицами. Тем самым я даю щуке больше шансов отнереститься. Ведь именно крупную щуку поймать проще всего, когда она голодная. Поэтому, если уже щука мне попадается, я не тороплюсь выволакивать её на берег. Пытаюсь спровоцировать на «свечку», сфотографировать, если получится – а вдруг, сорвется?! А мне того и надо.

Но есть другая ситуация. Представьте себе закрытое небольшое озеро, в котором было много мелкой щучки. Они летом бодро ловились на попперы и уокеры. И через одну были кем-то покусаны. Понятно кем – «мамою» (не путать с леской Momoi) Зная такое озеро, и что «злая мама» так и живет в нём, а также понимая, что зимой это озерцо промерзнет насквозь – однозначно приходит в голову идея поймать злодейку. Вот тут уже имеет место быть спортивный интерес.

Цветная философия двумерного выбора

Сакральный вопрос, на приманки какого цвета лучше всего ловится рыба осенью, очень часто заканчивается не ответом, а советом – ловите на тот цвет, которому доверяете больше всего. Рыболов должен верить в приманку. Ну и так далее. И получается, что ответ уходит в двумерное восприятие действительности: веришь – не веришь, любишь – не любишь, клюет – не клюет и т.д. и т.п. Я тоже некоторым приманкам или расцветкам верю больше, а каким-то совсем не доверяю - и не буду ставить, когда рыба вредничает, а поймать её хочется.

И все рыболовы знают, что судак не питается желто-зеленой уклейкой или бычками. Но ядовито-зеленый цвет, несомненно, считается уловистым по судаку. Интересно, кто-нибудь, кроме меня, задавал себе вопрос – почему?

Например, я считаю, что по холодной воде лучше всего по хищнику работает чёрный цвет. Попробую объяснить - почему. Подозреваю, что просто моя статистика к этому подталкивает. У меня есть еще одно подозрение, что чёрный цвет – он как цвет рояля – всегда «концертный». Ну и чаще всего ловя на поролоновых «рыбок», замечаешь, что белый поролон со временем становится желтоватым. Когда смотришь в коробку с приманками, сразу понимаешь, что это неказистая приманка - старая. А синий поролон со временем норовит стать зеленым.

В общем, весь цветной поролон из-за влияния солнечных лучей теряет яркость и становится темнее. А вот чёрный цвет – он всегда чёрный. И всегда, как рояль, свеж и наряден. Подозреваю, что именно по этой причине рука тянется в первую очередь к нему, когда открываешь коробку и выбираешь, на что начать ловить.

А если ловишь чаще, то и результатов больше, и рождается иллюзия, что именно этот цвет рыба предпочитает другим. И получается, что этому цвету я подсознательно верю больше, а почему именно – некогда задумываться на рыбалках. День и так короткий.

С «силиконом» дела обстоят чуть иначе. Мои друзья-товарищи знают, что я люблю ловить на «поролон». И, объективности ради, ставят что-то силиконовое другого цвета. Ведь в любой рыбалке есть момент «разведки боем». Бывали случаи, когда у приятелей получалось лучше, чем у меня. Что делать, приходится подчиняться, ставить то, на что ловится и… ни разу в уме не всплывал вопрос «Почему чёрный цвет не работает?» Потому что незачем, да и некогда - день и так короток.

Есть еще одно наблюдение: что поздней осенью, из года в год, вода в Дону приобретает бурый цвет. Причины мне неизвестны. Есть только подозрение, что какие-то микроорганизмы ракоподобные массово дохнут из-за похолодания воды и раскрашивают воду повсеместно в коричневый цвет. В этот период судак ловится очень плохо. Так плохо, что аж ехать на Дон не хочется. Но однажды именно в такой злополучный период у меня неплохо брали судаки на ярко-белый «силикон». Вот на белый «поролон» не ловилось.

Видимо, он не был таким ярким. Думаю, что просто такая приманка оказалась более контрастной относительно дна и в условиях плохой прозрачности отражала солнечный цвет наилучшим образом. Белый цвет еще хорошо работает в озерах и ериках, где вода всегда чуть мутная. В таких водоемах много карася, на такие озера приходят коровы на водопой. Даже зимой подо льдом вода слегка мутная.

Именно в такой воде ярко-белый цвет работает очень хорошо. Правда, есть одно но - этот фокус я наблюдал только летом. Но пачка с ярко-белой «резиной» у меня всегда с собой. В этом году я вспомнил про неё, принципиально сменил приманку - и поймал самого крупного судака за этот день, да еще и хорошего окуня. И оба хищника проглотили приманку глубоко - как говорится, в шахту. Чтобы запечатлеть приманку, пришлось её сначала выковырнуть. Так что верь, не верь – лови и проверь.

Уголок матчасти

Я решил специально рассказать о своих осенних спиннингах отдельно. Дело тонкое, всегда попахивает рекламой. Но я не собираюсь хвалить или ругать. Я хочу просто поведать, на что ловлю.

Для джиггинга в озерах, где иногда важен дальний заброс, я раньше пользовался универсальными спиннингами с тестом до 21 г. Они служили мне и для твичинга тоже. Но в этом году в моем арсенале появился спиннинг Norstream Bifrost BFS-762LML (2,29 м; 4 - 16 г). Этот инструмент в союзе с тонкой скользкой «плетенкой» отодвинул в сторону привычные мне более грубые спиннинги.

Вообще-то я искал что-то подлиннее, но, как водится, прислушался к совету экспертов, модель легла в руку - и я понял: это то, что я искал. Весной она прошла нелегкое испытание на сазанчиках, чем заработала безоговорочный авторитет в моих глазах.

Для рыбалки на Ахтубе и протоках у меня в этом году тоже произошли изменения. На смену Team Dubna пришёл спиннинг с тем же тестом Stinger Aggregate AG862M (2,6 м, 7 - 28 г). И именно в холодную осень цельная Аггрегатовская рукоять из ЭВА греет руки сильно заметнее. Да и сама по себе цельная рукоять мне всегда нравилась больше, чем «разнесёнка».

Второй момент – это рост спиннинги. Я всегда для себя ищу самые длинные бланки. И Aggregate при той же чувствительности оказался длиннее предшественника на 15 см.

Конечно, масса бланка на 20 г стала больше, но лично для меня это осенью и не существенно как-то. Так что не могу не похвалиться тем, что у меня появился осенний вариант джигового спиннинга с тестом до 28 г.

Ну и бюджетные ценники на эти спиннинги очень хорошо вписываются в капризы осенней погоды. То на легком морозце бланк ледяной коркой покроется, то на солнышке нагреется. А длина спиннинга осенью важна не столько для заброса, сколько из-за возможности лучше обвести шнур вокруг торчащего корня или ветки. Ведь очень часто приходится ловить с обрывистого берега, поскольку спуститься к воде по оттаявшей глине не представляется возможным.

Конечно, с высокого берега не всегда получается поднять пойманную рыбу. Ну, так и не в рыбе ведь дело. Дело в редких желанных поклевках, которые бьют в «звонкий» бланк в осенней тишине словно в колокол. Нет-нет, я не пытаюсь приукрасить действительность.

Я хочу подчеркнуть, что без подобных эпитетов все краски позднеосеннего джиггинга нипочём не передать. И вот на этом месте я могу спокойно вздохнуть, ибо рассказал об этой ловле всё и… И можно вызывать санитаров.

Примечание*. Имеется в виду 4 ноября - праздник Казанской иконы Божьей Матери.