Поговорим о лососях. Чавыча. Камчатка Татьяна Соколова | 15 ноября 2021 г.

Камчатка – это сказка! Камчатка – это воля к победе! Камчатка – это самый трофеистый трофей – чавыча, королевский лосось!

Для рыбаков-путешественников всё на полуострове с королевским размахом – величественные вулканы, густо заросшие сопки, высоченные гейзеры, обжигающие термальные источники, бушующий Тихий океан, замечательная морская и речная рыбалка. А камчатские медведи? Их не просто много, их очень много, причем - везде, даже в городской черте.

В этом особый шик и страшная опасность Камчатского края. По прилету наши друзья в первую очередь рассказывают о свежих случаях жутких нападений медведей на людей: и в придорожных кустах, и на прогулках, и на экскурсиях меж кедрачами, и много еще где. Поэтому правила поведения на Камчатке - железные и обсуждению не подлежат.

Около полутора десятков видов рыб - постоянные обитатели рек и озер Камчатки. Среди них гольцы, кунджа, различные форели и даже камчатский карась. Но главная ценность рек Камчатки – это лососёвые: кижуч, кета, горбуша, сима, нерка. И, конечно же, королевский трон занимает Её Величество Чавыча.

Виталий Колисниченко, Камчатка: Более тридцати лет рыбачу на наших реках. Переловил всё, что можно поймать. Камчатка - самый богатый в мире край по проходным лососям. Жаль, конечно, что у всех у них дорога в один конец - все лососёвые погибают после нереста. Но такова жизнь. Лососи, идущие на нерест, ни с чем не сравнимое зрелище. Миллионы рыб косяками штурмуют реки Камчатки.

Они жертвуют собой ради продолжения жизни как самого вида, и так и многих хищников Камчатского полуострова. Ход лососёвых начинается с середины мая и длится до глубокой осени – благодаря этому живет и процветает уникальный животный мир Камчатки. И это раздолье для медведей! Как камчадалу, мне нравится ловить всех лососёвых. Но чавыча – бесспорно, самый ценный и престижный объект.

А я еще помню, как лет пятнадцать назад, в мой первый приезд на Камчатку, на реке Большая одна за другой стояли рыболовецкие артели. Сетями перегораживали всю реку, оставляя трехметровый проход для лодок рыболовов-туристов.

Всё - легально, но как результат - поголовье лососёвых стремительно уменьшалось. Про браконьеров и говорить нечего. Они чувствовали себя как дома на всех нерестовых реках Камчатки. Сколько сил было приложено тем же Виталием и многими другими людьми с гражданской совестью, чтобы навести порядок. И сейчас на реках - всё строго: рыбинспекция и ГИМС постоянно мониторят их.

Без лицензии вряд ли кто осмелится показаться на Большой во время хода чавычи. Даже наши лодки с лого «Биг Ривер» инспекция проверяла по два раза в день, хотя знала, что мы рыболовы с базы, а там всё легально. И по единственной дороге из Большерецка до Петропавловска-Камчатского на постах стопроцентная проверка всех автомобилей. Есть лицензия – спокойно вези чавычу, нет лицензии – серьезные штрафы.

Виталий Колисниченко: Хотелось бы надеяться, что результатом нашей работы стало увеличение количества лососёвых рыб вообще. Но это совершенно не значит, что каждый, кто приехал половить чавычу, сможет её поймать. Давай разберемся: сроки захода чавычи плавают во времени, порой - на две – три недели. Значительное влияние на заход чавычи в реки оказывает погода на море. Так, во время шторма чавыча крутится в морских просторах, предпочитая переждать непогоду. А штормы могут затянуться надолго.

Высокая вода в реках значительно облегчает ловлю чавычи. Рыба предпочитает заливчики, проточки, «жабовники», особенно те, куда стекают ручейки чистой воды из мари (заболоченная территория, покрытая редким лиственничным лесом). Там чавыча промывает жабры. В среднюю воду чавыча перемещается в основное русло. Выйти на основное русло и ловить на стремнине – можно, но надо понимать сложность процесса. Приманку надо заглубить? Надо. А как? Даже самые тяжелые прогонистые «колебалки» зачастую вылетают из струи, как ласточки. Ну, хорошо, чавыча клюнула.

А дальше-то что? Как вывести на таком течении? Даже 10-килограммовая рыбина на сильном течении упирается не хуже монстра в 30 кило. Нужны хладнокровие, терпение и хорошие лососёвые снасти. И, конечно же, опыт рыбалки на лососей. Касательно фрикциона катушки. Я лично рыбачу со среднезатянутым фрикционом, и даже если крупная чавыча рванула по струе, никогда не затягиваю его полностью. В такой ситуации должен быстро подключиться гид: он снимется с якоря - и рыба сама потащит лодку вниз.

Очень скоро наступит момент, когда чавыча выдохнется и приостановится. Догадываешься, что поднять тяжеленный якорь и потом держать лодку на сильном течении - работа непростая? Но это надо сделать, и тут на первый план выходит профессионализм и твой, и гида – короче, слаженная работа команды. А к Королеве на кривой козе не подъедешь!

Кто же такая эта чавыча?

Чавыча (Oncorhynchus tshawytscha) — самый крупный тихоокеанский лосось, прозванный англоязычным народом «королевским лососем» (King Salmon), а японцами - «князем лососей». На реке Большая на Камчатке зарегистрированы случаи поимки чавычи длиной 180 см и массой 61 кг. В общем, это самая мощная зверюга среди проходных лососей. Сгусток стальных мышц, выполняющий непредсказуемые броски и метания по акватории, отличающийся беспримерной жаждой жизни ради потомства. Вываживание такой рыбы – воистину на грани!

Почему же на нерест заходит чавыча и в три кило, и монстры в двадцать килограммов? Тут одни предположения. Например, давайте посчитаем: от четырех месяцев до двух лет мальки чавычи могут оставаться в реке. Самцы растут быстрее, чем самки. А дальше - долгая дорога протяженностью в 7 – 8 лет по ледяным водам морей севера Тихого океана (к слову, в каждой крохотной икринке заложена вся лососёвая навигация – куда идти на нагул, куда - на нерест). В море в период нагула чавыча активно охотится и хорошо питается, быстро наращивая массу.

В рационе - рыба самых разных видов и размеров, а также ракообразные, головоногие, криль, креветки, кальмары. Но с изменениями климата меняется и места локации кормовой базы для чавычи.

Даже небольшие изменения температуры воды в океане, смещения сроков потепления или похолодания воды влекут за собой серьезные последствия. Течения тоже меняют свои направления, силу, температуру, а за этим тянутся трансформации режима хода всей питательной базы для чавычи – как, впрочем, и для остальных лососёвых.

Всё идет по плану, когда чавыча наедается вдоволь. Но один-два голодных года – и жировые запасы пополняются плохо, замедляется рост рыбы. Некоторые самцы не выходят в море на нагул и имеют потому карликовую форму – они всего-то в 30 - 50 см длиной. Но и такие стремятся обеспечить себе потомство, при этом откровенно портя генофонд и воюя с проходными самцами за место под солнцем. Правда, это тоже предположение.

На нерест чавыча поднимется высоко в реки и занимает спокойные плёсы с галечным дном. В таких местах рыбалка категорически запрещена на всех реках Камчатки. Мы видели плёсы и протоки, сплошь изрытые, в ямах. Так чавыча набивает хвостом ложе для нереста. Самка откладывает до 14 тысяч крупных икринок. Икринки развиваются исключительно в условиях проточных прохладных рек с каменистым дном.

Но как же хватает места для нереста огромного количества чавычи? Всё просто. Чавыча идёт волнами. Но, в основном, не косяками, а тянется и тянется как бы тоненькими ручейками. В это время она не питается, безвозвратно атрофируется кишечно-желудочный тракт, место которого занимает дополнительный объем икринок и молок. Отнерестившись, самцы и самки, принимавшие участие в таинстве рождения новой жизни, сами погибают, освобождая места для следующей волны лососей. А медведи пируют на реке, орланы и другие хищники очищают нерестилища.

Как-то, рыбача на реке Ича, мы на спокойном галечном плёсе увидели крупную чавычу. Вокруг суетились несколько небольших самцов. Вот удача! Сергей Соколов около часа атаковал самку разными примаками, попадал ей под нос, в бок, в хвост.

Вода прозрачная, я с берега, прячась за кустами, корректировала точки атаки. Самка отходила на метр-два - и опять возвращалась на место. Что же такое происходило? Наш гид пояснил: «Когда мы увидели чавычу, было не понятно, что она делает на плесе. Или отдыхает после прохождения сложных порогов, или уже встала на нерест.

Выход тут один – бомбить приманками. В нашем конкретном случае оказалось, что она встала на нерест». Нам такая тактика определения «что делает чавыча» не очень понравилась, тем более, что на этом конкретном плёсе у нас уже случилось множество нереализованных поклевок. В общем, не стали больше впустую тратить время.

Реки Камчатки

Я бы поделила реки Камчатки так: порожистые - типа реки Жупанова, Ичи, верховьев Камчатки, и реки поспокойнее - типа Быстрой, Большой. Имея не очень удачный опыт рыбалки на порожистых реках, мы с Сергеем предпочли реку Большая. Отличная река с громадным количеством рыбы, а главное - более понятная для рыбалки. Вот, скажем, на порожистой Иче тактика рыбалки, откровенно говоря, зачастую ставила нас в тупик.

Чавыча отдыхала в глубоких ямах сразу после порогов - и надо было заглубить приманку на пару метров сразу после порогов. Сделать это у нас так и не получилось. Да и у остальных пятнадцати товарищей из нашей группы тоже. Кстати, рыбалка происходила только на семи разрешенных километрах реки, где чуть ли не толкались бортами друг о друга 7 - 8 лодок.

В некоторых местах, к примеру - на струе после порога, наш гид просто вцеплялся в ближайшую скалу, чтобы как-то удержать лодку. А забрасывать мог только один член экипажа. Крупных гольцов и микижи мы наловились вдоволь, но чавыча, причем небольшая, попалась лишь мне, одна на всю нашу банду. Да и логистика сложная. Вахтовкой тряслись 8 часов до Мильково. Ночевка в гостинице. И потом еще полдня тряски опять же на вахтовке.

Короче, нам такая рыбалка не пришлась по душе. Другое дело - река Большая. Комфортная турбаза с отличной кухней, баней, большие лодки, грамотные гиды, а главное - огромные просторы для охоты за достойными трофеями.

Река Большая

От Петропавловска - три часа на машине. К полудню уже на базе. Быстрый обед - и на рыбалку. От базы уходили максимум на час хода. На Большой каждый гид скажет, где, когда и какого размера рыба может быть поймана. Выбирать вам. Мы же не торопились. Первый день разминались на небольших чавычах по 5 - 7 кг - так сказать, привыкали к реке. А она каждый год разная.

С уровнем воды меняются и места хода чавычи. Те места, которые работали в прошлом году, при низкой воде в текущем году превратились в закоряженные болотца, а в узких протоках течение наблюдалось настолько сильное, что провести приманку не было никакой возможности. Хотя именно в таких протоках по высокой воде в минувшем году кто-то вытащил королевских лососей на 14 и 16 кг.

Виталий Колисниченко: У меня сложилось мое такое представление, что мелкая и крупная, от 10 кило, чавыча ходит разными дорогами. Вот только эти дороги каждый год - в разных местах. Единственное, что пока не менялось – это основное русло. Постоянно сильное течение, именно там и идет самый крупняк. Да и коряг на основном русле с каждым годом становится всё больше и больше.

Если приманку засадишь – не вытащить. Хотя, справедливости ради, по крупняку «выстреливают» и забросы под берег, и проводки по бровке ям, и стрелки за островами. Чавыча идёт понизу, проводку предпочитает медленную, возможно - с паузами и ласковыми потяжками. Короче, пробовать надо всё. Много лет основными приманками по чавыче считались «колебалки» аж до 60 граммов. Тяжелые спиннинги. По прошествии лет снасти стали облегчаться.

Сейчас, по моему мнению, достаточно спиннинга с тестом до 40 - 50 г длиной 2,7 м. И с приманками большой прогресс. После длинного периода нахлыстовой ловли, я стал интересоваться воблерами, как более вариативными приманками, хотя нахлыст при этом не забросил. Ты, Таня, любишь эксперименты, и в прошлом году вы с Сергеем удивили меня своим подходом. Тонущие небольшие воблеры D-Contact 85, Tachi Deep Minnow 95S и TS Joint Minnow 110F - для меня они оказались полным открытием. А лососёвые Смитовские спиннинги до 28 и 40 г - это уж само собой. По итогам сезона 2020-го воблеры D-Contact 85 стали моими абсолютными фаворитами, так что в 2021 году я к блеснам даже не прикасался.

Через тернии к звездам. Начало

Путь к нашим победным чавычам был долгим и тернистым. Река Большая, июнь 2020. В конце концов, плюнув на все рекомендации, включили голову - и разобрались с чавычей по нашим, Соколовским понятиям. Многократно проверенные Смитовские лососёвые модели с тестами до 28 г и до 40 г.

Тонущими воблерами шкрябали дно перекатов, пробивали свалы после них. Бороздили бровки прибрежных ям, глубоких протоков, деликатничали возле струй в «жабовниках». Выламывали руки, таская приманки на бешеном течении слияния струй после островов. Были и дни без поклевок. В протоках чавыча нахальным образом, этаким дельфином, плавно демонстрировала плавники, но брать не хотела - по крайне мере, у нас. Но мы не сдавались.

…Дело было после сытного обеда. Встали на широкий перекат, который заканчивался небольшим свалом со струей. Набирая силу, струя метров 150 колотилась в берег, растворяясь в плёсе. Только на этом перекате мы еще до обеда взяли шесть небольших чавыч от 6 до 8 кг. Сергей как прицепил себе тонущий воблер Tachi Deep Minnow 95S, так и не снимал.

Солнышко припекало. Сергей аж задремал на носу лодку. Я бомбила перекат. Вдруг муж сквозь сон пробормотал: «Танюша, подай-ка мне спиннинг». Не открывая глаз и лёжа, забросил приманку куда-то. Удар - и жалобный визг фрикциона! Сергей тотчас подскочил, с квадратными глазами закрутил фрикцион, но бесполезно - рыбина рванула на струю и за несколько секунд вымотала весь шнур. Лодка стояла на якоре, наш гид ничего не успел сделать.

Однако ж мы не расстроились, быстро разобрались в ошибках и дружно решили поменять тактику. Главное – крупняк здесь ходит. Вылезаем на берег, лодка - ниже нас. Если что, то столкнуть лодку - пара секунд, да и пробежаться по берегу сами сможем - есть место для маневра.

Встаю на мыс, позади бескрайнее поле высокой травы. Опасно - медведи… Наш гид Анатолий - на посту, весь превратился во внимание. Под моим берегом - спокойная глубокая яма-траншея. Три часа бомбежки переката – ничего. Где-то после пяти вечера села небольшая чавыча. Теперь это уже не наш размер. Еще заброс - и неспешная проводка 24-граммовой «колебалочкой» Buch по той же траектории. А вот и мягонькие, деликатные тычки. Анатолий, наш гид: «Танюша, это крупная рыба, она может так брать на слабом течении, будь готова». Заброс. Тычки.

Рыба аккуратно берёт приманку, так же аккуратно потягивает и отпускает её. Может - подсечку? Анатолий отрицательно качает головой. Рыба еле сидит, не вытянешь. Ну и около семи вечера это случилось! Чавыча деликатно взяла приманку, пару секунд подумала - и резко рванула вниз. Я наглухо, без сантиментов, закрутила фрикцион, понимая, что иначе шансов вытащить рыбу нет. До струи оставалось метров 5 - 6. Отступила выше по берегу. Чувствую - рыбина приостановилась. «Качай!» - кричит Анатолий.

Борьба вышла недолгой. И вот чавыча в подсаке. Взвесили - 9,3 кило! Это была самая крупная рыба поездки! Только потом, остыв от происшедшего, мы поняли, что нам откровенно повезло. Как я и говорила – вываживание на грани…

Возвращаясь на базу, наблюдали картину: на основном течении у рыбака села чавыча. Как уж она его мотала! То убежит метров на 40 - 50, то позволит подвести себя под лодку, и гид уже наготове с подсаком, а она - опять в бега. Минут пятнадцать всеобщих переживаний. Но нет - сделав кульбит под лодкой, чавыча всё ж ушла…

Вечером – разбор полетов с Виталием. Вот уж тут мы получили по полной программе! Я - за затянутый фрикцион: мне просто повезло, что чавыча остановилась и вообще не порвала шнур, пусть даже в 48 Lb. Сергей - за ленивые забросы в полусонном состоянии, когда упустили крупный трофей, и рыба ушла с приманкой и шнуром. Гид - за то, что быстро не поднял якорь. Мы стояли с побитым видом, как нашкодившие школьники, но науку крепко вбили себе в голову.

И снова в бой!

Июль 2021 года. На сцене реки Большая - всё те же неувядающие актеры: я, Сергей и наш гид Анатолий. По снастям мы слегка укрупнились – к примеру, использовали новинку, спиннинг для трофейной рыбалки, сделанный специально для России - Big Salmon Limited Edition BSLE-90 с тестом до 50 г. Приманки - тоже свеженькие: воблер D-Contact 110 и 40-граммовая «колебалка» Buch Japan (тестовый вариант в окраске под медь). Катушки размера 4000, шнур 48 Lb, карабины Cross Lock Bearing Swivel №4.

Действовали по проверенной схеме. Сначала - разминка по поимке небольших чавыч, проверка новых снастей. Всё получилось отлично, 110-е «Контакты» - просто огонь. «Игра» неторопливая, более вальяжная, чем у 85-й модели – то, что надо. Сергей сразу понял «игру» 110-го, и как результат - пять чавыч от 5 до 7 кило.

И вот настал момент истины – охота за трофеем. Условия: низкая вода, солнечная погода, за бортом – плюс 18 - 20. Первый пункт - всё тот же перекат, на котором закончили в прошлом году. Однако перекат обмелел, появилось больше коряг, свал - небольшой, по причине этого струя стала более узкой, усилилась и удлинилась, яма-траншея под берегом сохранилась. Опять встала на мыс. Забросы и проводка - по прошлогодней траектории.

На 110-й - лишь пара небольших чавыч. Сергей упорно продолжал полоскать этот воблер, я же решила поменять приманку. 40-граммовый Buch покрасила красным и фиолетовым лаком для ногтей. Но лишь после пяти вечера в начале ямы присела крупная чавыча. И опять был деликатный тычок, слабая поклевка и … И блесна на свободе.

Останавливаться нельзя, надо бомбить еще. И тут Анатолий всплеснул руками: «Татьяна, посмотри какая дура стоит!» И впрямь: почти под ногами в абсолютно прозрачной воде ямы стояла чавычища, просто монстр, килограммов на 15 - 17! Быстро начала кидать с разных векторов - безрезультатно, рыба ушла. Значит, крупняк опять здесь! И тут я почувствовала своей рыбацкой чуйкой, что сейчас будет поклевка. Лодка стояла ниже, уткнувшись носом в берег.

Короче - команда наготове. Чавыча взяла в начале ямы, в метре от струи. Поклевка - жесткая. И вот рыбина летит вниз по струе. Фрикцион вопит, шнур слетает с бешеной скоростью. Сама - себе: «Спокойно, Танюша, без паники». Чуть-чуть затянула фрикцион - и осторожно пошла по берегу вслед за чавычей. Рыба не останавливалась. Честно говоря, панические молоточки уже застучали в голове. Еще немного зажала фрикцион. И тут наконец-то рыбина остановилась! Анатолий - страшным шепотом: «Качай её! Спиннинг вверх!» - и побежал к лодке.

Рыбина стала потихоньку поддаваться. «Танюша, эй, никакой радости - полная сосредоточенность!» - уговаривала я себя. Борьба длилась минут двадцать. Чавыча, этот монстр океанских просторов, испытывала меня на прочность. Раз шесть бегала я с ней то вверх, то вниз по течению. Руки уже отваливались, в голове - гудело. И всё-таки мы взяли трофей! Казалось бы, всего-то 12 кило, но это были выстраданные 12 кило, которым были отданы много сил и нервов. Я сделала это! Ну что ж, пора теперь окунуться в полный экстрим сильного течения основного русла.

На следующий день сменили локацию. Встали на струе. Якоря теперь тяжелые – поставили морские модели, весившие порядка 40 кг, иначе сдует лодку. Гид Анатолий предупреждает: «Ребята, чтобы сдернуться с места мне понадобится пару минут. Рассчитывайте тактику вываживания». Простой «равномеркой» Сергей недолго работал 110-м. Чавыча присела к нему на пятом забросе.

Однозначно крупняк! Подсечка плечом. Чавыча не особо торопилась вниз, просто динамично давила. Мертвая хватка спина, даже в параллель не вытянулся. Не устаю повторять - хвала лососёвым спиннингам! Вот спиннинг задрожал – значит, чавыча готовится к рывку. Семга точно так же поступает перед прыжками. Анатолий еще возится с якорями, а забег уже начался. Сергей чуть закрутил фрикцион. Мало, надо еще чуть-чуть. Памятуя науку Виталия Колисниченко, главное – не переборщить с затяжкой.

Рыбина остановилась, повиснув мокрой телогрейкой. С лодкой - тишина. Сергей мощно качает трофей. Снова забег, но лодка всё не трогается. Сережа справляется. Сколько же хладнокровия надо, чтобы так виртуозно, четко, по-мужски держать удар!

Но, слава богам, трофей в лодке. Чавыча - 14 кило! Сергей: «А я даже не сомневался, что её выведу. Рыба села хорошо, я это почувствовал, воблер вон как - полностью заглотила. Да и с этими спиннингами и такими «канатами», как наши шнуры, у чавычи не было шансов. Я это сразу и четко понял. Потому не особо торопился, всё сделал спокойно, без фанатизма». Молодец! А когда уходили из этого места, с удивлением обнаружили огромную корягу на пути вываживания чавычи. И как это чавыча прошла мимо? Повезло…

А что же ты сама-то, Танюша? А мой звездный час случился на следующий день, на этом же место. Опять D-Contact 110. Ничто другое просто работать не будет – очень уж сильное течение.

Всё получилось, как у Сергея, только чавыча на этот раз потянула «лишь» на 12 кило. Да, обскакал меня мой муженек. Особенно, когда в конце дня добавил еще к свои подвигам чавычу килограммов на 16 - 17. Это оказалась толстенная «мамка» с отвисшим брюхом. Мы даже взвешивать её не стали - как можно скорее отпустили, такой генофонд беречь надо!

А вы говорите - медведи!

В последний день всё же вернулись к первому перекату. Может, снова крупняк подошел? Встала точно на то же место, на берегу. Напротив нас, метров в пятнадцати, на перекате заякорилась лодка с москвичами. Бросали апстримом, странно. Но, видимо, товарищу сверху виднее, ничего не бывает случайным. Провожу воблер - и вдруг слышу вопли москвичей: «Медведь! Медведь!»

Справа от меня, метрах в десяти, из травы вышел здоровенный Михал Потапыч. Чёрный, но с огромной рыжей головой! И что вы думаете, я сделала? Я быстро бросила спиннинг и… полезла в карман за фотокамерой. Но тут сзади тихо подошел Анатолий, твердо взял за шкварник и потихонечку поволок назад. Но еще несколько минут мы с медведем смотрели друг на друга.

Но потом Потапыч развернулся – типа, да ну её! - и пошел по своим делам. А если бы москвичи не бросали не апстримом, а вниз, стоя ко мне спиной?! Даже представить боюсь…

В июле 2022 мы с Сергеем - опять на Большую. Вот только, думаю, что стоять на берегу я больше не буду. Ну, по крайне мере, если москвичи опять апстримить не станут…