Речная плотва в поплавочном ракурсе Владимир Клень | 8 ноября 2021 г.

Плотва – рыба многочисленная и вездесущая. И, можно сказать, знаковая. Вспомним хотя бы её массовый ход весной перед нерестом, именно он символизирует начало активной поплавочной ловли. С плотвой же у меня ассоциируется и финиш поплавочной рыбалки по открытой воде. Расскажу о собственных наблюдениях и подходах к речной ловле этой рыбы перед ледоставом.

Некоторые считают, что чем распространеннее рыба, тем лучше изучены особенности её поведения и, соответственно, поймать её нам проще. Отчасти это справедливо, но из года в год мы по-прежнему делаем какие-то открытия - и удивляемся, насколько загадочен подводный мир.

Вот и у плотвы столько своих секретов, что назвать её «прочитанной книгой» мало у кого язык повернется. Тем не менее, именно активность этой рыбы стимулирует к тому, чтобы уделять ей повышенное внимание. Раз не тихарится она в преддверии зимы – значит, шансов на успешную поимку потенциально больше, нежели при ловле иных, более пассивных рыб.

Как ни крути, а поплавочнику на пороге зимы приходится труднее, нежели приверженцам фидера или спиннинга. Большинство сбившихся в стаи рыб скатываются на участки с ямами - и дотянуться до них с берега далеко не всегда получается.

Долгие годы считалось, что поздней осенью плотва тоже «ложится» в ямы - и только в теплые дни отдельные особи периодически выходят на мелководья в поисках корма. Однако даже до аномального для наших широт потепления климата в последние годы практика развеивала такой вывод. Причем еще много лет назад я обратил внимание, что именно на реках перед ледоставом в прибрежной зоне возрастает вероятность поимки крупной плотвы.

Предполагал, что с исчезновением излюбленных кормовых объектов (насекомых, рачков, личинок, моллюсков и пр.) она не гнушается иной пищи, находящейся, так сказать, в всеобщем доступе. Да и после того, как начинает становиться ледяной покров, она продолжает клевать на «поплавочку» и попадаться на все виды подледных приманок, среди которых не только мормышки разного вида, но и балансиры.

Плотва считается одной из немногих обитателей глубин, тяготеющих к постоянству. К примеру прибрежные акватории для неё – дом родной. Конечно, вследствие остывания воды любимая плотвой донная растительность отмирает, однако большой потребности в ней в это время года уже и нет.

Рыба нагуляла достаточный для зимовки жировой запас и вследствие своей природной активности дополнительно пополняет его тем, что доступно - невзирая на устойчивую любовь к зоопланктону, она с удовольствием потребляет иные корма. Поэтому если этих рыб постоянно приваживать, они будут находиться в раскормленных точках и реагировать как на наживки, так и на насадки.

В моем регионе в самых разных реках рыбаки часто приваживают плотву такой бобовой культурой, как кормовой люпин. Подробно я описывал ловлю на него в августовском номере журнала за 2018 год. Добавлю только, что после системного закорма бобами люпина прибрежных ям рыбаки успешно облавливают их до самого ледостава не только с этой культурой в качестве насадки, но и на иные приманки.

В теплое время года поймать плотвиц в реке на поплавочную снасть можно фактически в любом месте, включая мелководье. Осенью же поправка на определенную глубину всё-таки необходима.

Рассчитывая на целевую ловлю, я лично ориентируюсь на участки с глубиной свыше двух метров, а лучше – трех. Но особенно перспективными считаю ямы у подмытых обрывистых берегов с нависающими над водой ветвями деревьев, на участках с затопленными древесными стволами, кустарниками, а также рядом с валунами у тростника, где глубина составляет 5 - 6 м. За годы постоянной практики я обнаружил на любимых реках десятки таких точек. И там дистанция заброса оснастки не превышает длины удилища. Соответственно, в таких условиях удобно контролировать проводку и выполнять подсечку.

Неизменно хороши для ловли плотвы устья водотоков – ручьев и малых рек, впадающих в крупные. Искомые глубины несложно обнаружить ниже перекатов, песчаных кос и отмелей. Кроме того, перспективно пробовать ловлю на границе течения и спокойной воды, где имеются «обратки» - там поплавок замедляет движение и кружит по акватории.

Эксперимент в пору «короны»

Прежде чем очертить круг своих приманок для ловли плотвы, расскажу об интересном эксперименте и наблюдениях моего хорошего знакомого. Являясь пенсионером, после начала коронавирусной вакханалии он переселился на хутор, расположенный рядом с некрупной рекой.

Будучи заядлым и многоопытным рыболовом, почти каждый день ходил на рыбалки с поплавочным удилищем. В результате сделал ряд интересных открытий в ловле плотвы - и, прежде всего, крупной.

Оказалось, что в современных условиях крупная плотва лучше всего клюет и ловится в проводку очень ранней весной после схода льда и поздней осенью (а если лед не успел встать, то и в начале календарной зимы). Характеристики конкретных мест её ловли соответствуют описанным мною выше.

Приваживание и прикармливание он производил ежедневно уже упомянутым кормовым люпином. Причем делал это как утром, так и вечером. Высыпал литровое ведерко вареных бобов в пяток «своих» точек, т.е. по паре жменей в каждую, благо кормовой люпин – дешёвый продукт.

На крючок насаживал по одному зерну люпина. В итоге клёв в холодный, скажем, период наблюдался хоть и не пулеметный, но зато плотва попадалась от 300 г до кило. А весной клевали еще язи, голавли, лещи и лини. При этом, даже невзирая на суровое время года, поклевки крупной плотвы были максимально выразительны и выглядели как резкие нырки поплавка под воду. Если же он насаживал на крючок пару-тройку мотылей или иные животные наживки, брала чаще мелкая плотва вперемежку с окунями, густерой и прочими некрупными видами рыб.

Выводы моего друга на основе 500-дневных обстоятельных наблюдений удивили меня лишь в двух моментах. Первый – в плане высокой концентрации крупной плотвы в малой речке. Ранее у нас бытовало мнение, что она точно зимует в соседней большой реке, куда впадает малый водоток.

Ну и второй момент – никто не предполагал, что так рано и поздно можно, соответственно, начинать и заканчивать ловлю плотвы. Так что реалии действительности разрывают типовые шаблоны.

Вкус – категория переменная

Варить бобы кормового люпина я привык в скороварке на малом огне порядка шести часов. Надев боб на крючок, частично снимаю с него шкурку, открывая лакомую для плотвы нежную начинку, из этого места должно торчать наружу жало крючка. Количество поклевок при таком варианте насаживания существенно возрастает.

Помните, что на мотылей в речке моего знакомого клевали плотвицы заурядных размеров? Однако ж отмечу, что такая картина наблюдается не повсеместно. Более того, рубиновую наживку я бы поставил наряду с люпином в список приоритетных приманок. Для осенней проводки пучок из 3 - 5 личинок комаров-долгунцов – хороший выбор.

Еще две проверенные наживки на любое время года (и поздняя осень вместе с ранней зимой не исключение) – опарыши с червями. Ну и не забывайте о «бутербродах» - комбинации разных приманок, растительных и животных, друг с другом.

Данный перечень можно продолжить, но большого прока от этого не вижу. Вместе с тем, есть любители экспериментов, которые порой делают неожиданные открытия. Так, один мой знакомый весьма успешно ловит плотву до ледостава на хорошо всем известное сахарное печенье вроде «Лимонного» или «Апельсинового».

Для этого попросту слегка разжевывает его и компонует из увлажненной слюной массы галушки. Выходит, и тут холодное время года – не препятствие для такой насадки. Что уж тут говорить про пареную перловку или сладкую кукурузу. Но, повторюсь, приоритет для меня – люпин и мотыль.

Что касается прикармливания плотвы, то один из способов, когда зерна злака просто подбрасываются в место ловли рукой. При наличии течения для этого лучше выбирать точку заброса, расположенную чуть выше от участка ловли, а также использовать слепленные из классического заводского прикорма шары с добавлением в них люпина.

Когда я не выбираю указанный злак в качестве основной приманки, то замешиваю магазинную мелкофракционную «сыпучку» без резких запахов, не контрастирующую с дном реки. Дополняю её лиманным мотылем, а затем леплю некрупные шары. Преимущество именно лиманного мотыля в том, что он мало двигается, а потому достаточное время остается в составе питательной массы, не вымываясь из шаров.

Своя оснастка

Вот в моей снасти для ловли в проводку нет ничего революционного. Удилище - длиной 5 - 6 м, чаще с глухой оснасткой. Основная монофильная леска сечением, как правило, 0,18 мм. Через вертлюжок креплю к ней поводок диаметром от 0,12 до 0,16 мм. Его длина – от 50 см и вплоть до метра. Грузило - скользящая «оливка».

Я являюсь стойким приверженцем широко распространенных поплавков каплевидной или грушевидной формы с длинными килями, которые обладают малым сопротивлением и потому при поклевке быстрее уходят под воду. Не вижу смысла изменять своему выбору, но отмечу, что мой регион преуспел не только в раскрытии феноменальности люпина.

Так, огромной популярностью у наших рыбаков пользуется поплавок, который несколько отличается от моих моделей. У него тоже грушевидное тело, но большая в диаметре антенна длиной вдвое короче тела, короткий и утолщенный киль.

[img(center)Большой популярностью у наших рыбаков пользуется такой поплавок]https://sfish.ru/uploads/_pages/2254/4-11.jpg[/img]

Леска стопорится на нижнем конце киля кембриком, а через тело проходит свободно по вставленной туда трубочке. Грузоподъемность таких поплавков обычно от 3 до 6 г, рабочая огрузка - до основания антенны.

Достоинство подобных сигнализаторов поклевки в том, что они остойчивы, являются высокочувствительными как при поклевках «на утоп», так и «на подъем». За счет малой длины более успешно применяются в сложных ветровых условиях. Короткая антенна хорошо видна на разной дальности заброса. Плюс такой поплавок удобно передвигать по леске, меняя классическую проводочную оснастку на донную, о чем расскажу ниже.

В продолжении плотвичной темы обозначу крючки, которые мне наиболее импонируют. Я выбрал их опытным путем и здорово прикипел, считая лучшими и не помышляя о замене. Речь веду о моделях каплевидной формы «Кристалл» размеров №№ 8 – 14 с плавным изгибом затылка и контрастирующим с ним более резким спуском лба. Они изготавливаются из проволоки разной толщины, по-разному окрашены и потому могут устанавливаться даже под цвет конкретной приманки.

Другое дело, что, скажем, красное покрытие чаще всего не выдерживает нескольких часов рыбалки, облезая. Главное достоинство такой формы - в отличном засекании именно плотвы. При ловле иных представителей карповых рыб я тяготею к другим вариантам крючков. Как говорится, каждой рыбе – свой крючок.

Об активности и пассивности

При ловле в проводку плотвы на реке я рассматриваю несколько схем. С учетом приоритета описанных в начале текста мест ловли удается избежать сильного течения. Соответственно, сплав поплавка происходит медленнее, что я лично считаю позитивным моментом для реагирования на приманку не столь уже шустрых, как летом, рыб.

В ряде случаев поплавок вообще может медленно кружить на кругу или даже почти стоять на одном и том же месте. Последняя ситуация характерна для ловли в устьях, впритирку к кустам или к окаймляющей реку высокой растительности (тростник, камыш и т.п.).

Поклевки и характер поведения плотвы, особенно крупной, поздней осенью бывают разными. Рыба довольно чувствительна к переменам погоды и поэтому капризна. В одной точке дождаться её активности удается не всегда, потому я не настраиваюсь на привязку к одному какому-то месту. Соответственно, никаких тяжелых кресел, больших ведер для прикормки, сумок и прочего.

Только минимальный набор снастей и облегченная экипировка, позволяющая легко передвигаться, ну и часто перезабрасывать оснастку, ибо в отдельные дни требуется попадать плотве буквально под нос. Сместил заброс всего на десяток-другой сантиметров - и уже нет реакции с плотвиной стороны.

Поймать плотву ранним утром удается тоже редко, рациональнее начинать ловлю ближе к полудню и заканчивать в конце светового дня. Причем подмечено, и не только мной, что в сумерках, когда поплавок уже едва различим в воде, следуют самые выразительные поклевки. Поэтому даже пяток пойманных рыб по 300 - 400 г способен скрасить смазанную до того бесклевьем рыбалку.

Однако, несмотря на сказанное, если уж плотва нацелилась на приманку, то действует решительно. Не наблюдается робких шевелений и подергиваний поплавка, происходит уверенная хватка. Внешне это выглядит как мгновенный уход поплавка под воду. Подсечку я произвожу незамедлительно и начинаю вываживание.

Крупная плотва даже на пороге зимы способна оказывать достойное сопротивление, но, что интересно, стоит ей хватануть воздуха, как она мгновенно сникает, перестает трепыхаться и влечется на крючке, словно неживая. Даже лещ, которому такое поведение характерно по природе, после «приёма кислорода» выглядит гораздо живее. Наверное, именно поэтому большинство нацеленных на ловлю плотвы рыбаков в указанный период времени пренебрегают подсаком.

Имея поплавочное удилище, на реке можно практиковать ловлю не только в проводку. Стоит поднять поплавок по леске вверх, ощутимо превысив границы рабочего спуска оснастки, как «поплавочка» превратится в оригинальную донную оснастку. Прежде всего, с учетом возможности такой трансформации я и не использую грузила-дробинки, а ставлю одну цельную скользящую «оливку». Получается оригинальный вариант оснащения, ловля с которым несопоставима с поплавочной.

С незапамятных времен это называли полудонкой, она близка к современной пикерной оснастке, но сигнализатором выступает не мягкая вершинка удочки, а поплавок. Как говорится, два в одном, что весьма практично. А на сильном течении при демисезонной непогоде, а также если рыба капризничает, простое изменение глубины ловли сверх максимального значения рабочего спуска способно изменить ситуацию.

Порой за одну рыбалку производить такую манипуляцию с оснасткой доводится не единожды, переходя с ловли в проводку на полудонку. Как выражается один мой знакомый, это и результативное решение, и особая романтика.

Успешная ловля плотвы по открытой воде продолжается даже в условиях появления закраин и завершается одновременно с закупориванием воды ледяной крышкой. Применению летних снастей приходит конец, пора на не менее увлекательный подледный лов.