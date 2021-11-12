Чем и как соблазнить прудовую щуку Андрей Швец | 12 ноября 2021 г.

Наверняка, те из спиннингистов, кто хоть раз рыбачил в такой версии искусственно созданных водоемов, как пруды, на личном опыте убедился, что ловля там очень специфична. В наших краях с умеренно-континентальным климатом пруды населяют самые разные виды хищников, причем как аборигенные - вроде щуки с окунем, так и расквартированные с помощью зарыбления – обычно это сом и судак. Но основным трофеем спиннингиста всё ж является прудовая щука, поэтому о ней мы и поговорим.

Большинство наших прудов устроено на небольших речушках или ручьях, которые в удобном месте перекрывают дамбой, в результате чего образуются малопроточные водоемы.

Иногда прудик может получиться совсем небольшим, размером с половину футбольного поля, а порой занимает площадь в несколько десятков гектаров. Независимо от площади этих рукотворных водоемов, характер рельефа и распределение глубин в них практически одинаковы в любой местности: по центральной оси пруда обычно проходит канава – это русло затопленного ручья или речушки, а по краям расположен обширный мелководный полив.

В русле максимальные глубины обычно бывают от двух до трех метров, а полив имеет ровное как стол дно и глубины в метр-полтора. Верховье любого пруда мелководно и часто сильно закоряжено пнями от вырубленных при затоплении деревьев и кустов, поэтому оно служит для населяющей водоем рыбы прекрасным нерестилищем.

Самые большие глубины в пруду находятся в нижней его части, около дамбы, где они могут доходить до четырех - пяти метров – тут всегда держится множество мирной и хищной рыбы. Береговая линия старых прудов чаще всего обрамлена более или менее широкой стеной камыша или тростника с редкими проходами в нём, в которых иногда обустраивают свои вымостки рыболовы, занимающиеся ловлей мирной рыбы.

Иногда берега некоторых прудов, особенно – новых, не зарастают камышом, тогда спиннингисты имеют прекрасную возможность ловить практически в любом месте с берега. Если же береговая линия сильно затравенела, то выход один – облавливать водоем из лодки.

На первый взгляд, ловля щуки здесь проще пареной репы: сложного донного рельефа нет, глубина в большинстве мест одинакова - бросай приманку как можно дальше и облавливай сектора веерными забросами.

Так-то оно так, да не совсем: в каждом пруду характер и повадки у местной щуки могут быть не только разными, но и кардинально противоположными. И если вы изучили какой-то прудик и приспособились к поведению и предпочтениям населяющей его щуки, то не факт, что в другом пруду вы аналогично отловитесь – местные хищницы могут преподнести весьма неприятный сюрприз.

Поэтому надо не зацикливаться на какой-то одной, пусть и «выстрелившей» где-то как-то приманке, а быть готовым предложить местной зубастой братии самые разные модели - воблеры, блёсны, «силикон» в различных монтажах, чаттербейты, спиннербейты и т.д. Но есть одно ограничение: поскольку большинство прудов, независимо от их площади, в значительной части акватории неглубоки, то любая приманка с открытыми тройниками должна без помех проходить по мелководью, не цепляясь за дно, которое к тому же может быть закоряжено.

Лопастные воблеры

Крэнки, шэды и минноу, а также составники и иная воблерная рать, снабженная заглубляющей лопастью, должны иметь рабочий горизонт от полуметра до метра максимум – такими мы сможем облавливать практически всю акваторию водоема. С плавающими воблерами понятно, а вот модели с нейтральной плавучестью неудобны именно по причине их строго фиксированного заглубления – даже подняв при проводке кончик удилища вверх, мы очень незначительно изменим глубину хода воблера.

Например, на выбросе глубина составляет порядка двух метров - и воблер-суспендер с метровым заглублением поначалу будет идти без помех. Но по мере приближения к берегу глубина станет уменьшаться - и воблер неминуемо начнет рыть лопатой дно, что затруднит ловлю и сделает её малорезультативной.

Уместнее здесь медленно всплывающие воблеры, которые при уменьшении глубины по ходу проводки можно провести чуть выше: как только почувствуем, что воблер ткнулся лопастью в дно, тут же даём паузу, позволяя ему немного всплыть - и продолжаем проводку.

Как ни странно, но на таких малых глубинах прекрасно работают медленно тонущие воблеры – вроде бы это не совсем естественно, тем не менее это так, и мой многолетний опыт это подтверждает.

Возьмем для примера ловлю на полутораметровом обширном поливе: заброс, даём воблеру приводниться, выдерживаем паузу длительностью в пару секунд, во время которой приманка успевает немного погрузиться, и начинаем проводку. Причем проводка осуществляется только при поднятом вертикально вверх спиннинге, и всегда это короткие отрывистые тычки, выполняемые его кончиком – здесь важно применять модели с информативными вершинками, иначе вы не почувствуете, что делает приманка под водой.

Серии должны быть короткими и состоять из одного-двух коротких и резких тычков - на них воблер немного, на десяток сантиметров, поднимется к поверхности. Затем короткая пауза – и снова серия тычков, и так повторяем цикл до самого выхода воблера из воды, при этом кончик удилища опускаем ниже по мере приближения к вам приманки, чтобы та не выскочила на поверхность.

Такая проводка хороша еще тем, что очень медленна: воблер, активно играя, продвигается вперед с черепашьей скоростью и появляется больше шансов соблазнить на поклевку даже самую пассивную щуку. Судак, кстати, тоже обожает данный метод подачи медленно тонущего воблера.

С размером применяемых воблеров можно и нужно экспериментировать: я, например, даже на прудах небольшого размера стараюсь не опускаться по минноу ниже сто десятого размера, чаще же это модели длиной 130 мм.

На крупных же прудах, где площадь водного зеркала огромна и стоянку щуки сходу определить трудно, в ход идут крупные минноу - типа Tide Minnow 175 Slim DUO (фото 1). Конкретно его я использую в местах с глубинами до полутора метров - согласно штатному рабочему горизонту.

То же самое с крэнками и шэдами – на больших прудах уместным будет применение именно крупных моделей, т.к. их мощные колебания привлекут более-менее активную щуку с большого расстояния, а также позволят быстрее найти стоянки рыбы. Если нужен крупный крэнк, то один из моих любимых по прудовой щуке – это «японец» ISM Meteoros длиной 95 мм и массой 36 г (фото 2), если шэд – то это плоскобокая «Густера» Сергея Шоста в размере 100 мм (фото 3).

Крэнк я провожу самой тривиальной равномерной проводкой, шэды же в большинстве случаев твичу – они прекрасно анимируются практически на одном месте, а скорость их продвижения вперед - очень небольшая.

Вибы

Безлопастные крэнки (они же вибы) прекрасно работают по прудовой щуке, а также по судаку, окуню и сому: воистину универсальная приманка, отлично подходящая для облова небольших глубин. Правда, для ловли на мелководье подходят далеко не все модели вибов, а только медленно тонущие и суспендеры, которые фактически тоже медленно погружаются на паузе.

Преимущество тут очевидно – если обычный стандартный виб из-за его высокой скорости погружения мы вынуждены вести очень быстро, то медленно тонущий можно проводить с малой скоростью, да еще и делать при этом небольшие паузы.

При чистом дне удается ловить и классической джиговой «ступенькой», при этом даже на полутораметровой глубине такой виб не будет камнем падать на дно на паузе. По моделям здесь выбор небольшой, в основном они от японских производителей: я использую Imakatsu Pirahna70SSS (фото 4) и Sumlures Sum Viration75SS (фото 5).

Самые малые глубины – например, в верховьях пруда – можно облавливать плавающими вибами, они на паузе всплывают, а при проводке заглубляются не ниже тридцати - сорока сантиметров. Этими приманками можно с успехом облавливать самые экстремально мелкие глубины, а также выполнять некое подобие обратной джиговой «ступеньки» – только на паузе виб будет не тонуть, а всплывать.

Здесь у меня (и у щуки) вне конкуренции плавающий «американец» от Cotton Cordell (фото 6) – несмотря на то, что этой модели уже много лет, и дизайн у неё не очень гламурный, ловит она очень исправно.

Свимбейты

Приманки этого класса годятся как лопастные, с соответствующим заглублением, так и безлопастные: само собой разумеется, и работать с ними нужно по-разному. Свимбейты, снабженные лопастью, подходят как плавающие, так и медленно тонущие: с плавающими поступаем так же, как и с прочими воблерами с положительной плавучестью при ловле на небольших глубинах.

То есть ведем равномерно или твичингом, а почувствовали, что на мелком участке он ткнулся лопастью в дно – сразу же даём паузу, свимбейт всплывает - и мы продолжаем поводку. Тонущие же лопастники более универсальны, т.к. с их помощью можно ловить и на мели, и в более глубоких местах: лучше подгружать плавающие модели дополнительными грузиками, благо они всегда имеют очень живую и верткую «игру».

Яркий пример – это подгруженный до медленно тонущего Hira Crank Gill S-Bill 140F (фото 7), много сезонов подряд числящийся у меня лидером по успешной ловле неактивной щуки в локальных местах. Очень нравятся мне безлопастные составники с телом из двух, трех и более сегментов – эти приманки бывают как плавающими, так и тонущими. На самых мелких участках пруда, вроде его вершины с минимальными глубинами, да где еще часто и коряг полно, уместно применение именно этих моделей.

Их удается провести на самой малой глубине, в том числе и над корчами, а если на пути встретится какое-либо препятствие - просто дать приманке немного всплыть и продолжить проводку. С тонущими безлопастниками (фото 8) при определенной сноровке работать легко и просто, причем даже на глубинах до полуметра.

Тут мы регулируем заглубление приманки частотой потяжек и длительностью пауз: чем меньше глубина в месте ловли, тем чаще должны быть потяжки, а паузы между ними - минимальны.

Джерки

Применяя джерки, я ориентируюсь на размер водоема: небольшой прудик – ставлю джеркбейты массой до 60 – 70 г (фото 9), ну а значителен пруд по площади – тут и стограммовые модели подходят.

Джерки создают при проводке очень мощные колебания и привлекают рыбу с большего расстояния - следовательно, правильно их использовать на прудах с огромным водным зеркалом в качестве поисковой приманки. На совсем мелких участках пруда с глубинами в метр-полтора хороши плавающие модели джерков, однако можно применять и медленно тонущие. Просто потяжки выполняем более часто и ведем приманку или с минимальными по продолжительности паузами, или вообще без оных.

Проще всего ловить на джерки-глайдеры, а по малоактивной щуке хорошо работают так называемые хвостатые глайдеры с вмонтированным в заднюю часть тела силиконовым твистером (фото 10). Они тоже совершают проходы по сторонам, как и классические глайдеры, только к их «игре» добавляются еще и колебания играющего хвоста, что часто решает в плюс дело при ловле заторможенной хищницы.

Другие приманки

Иногда при прудовой ловле бывают ситуации, когда всю рыбалку делает какая-то непримечательная приманочка - типа джиговой «мандулы». Щука отказывается реагировать на любые воблеры, подаваемые очень аппетитно, а вот «мандулу» на проводке подбросами кончика удилища просто разрывает (фото 11).

Иногда положение спасет спиннербейт (фото 12), иной раз – небольшая «колебалочка» с джиговой проводкой, а иногда чаттербейт приносит несколько «хвостов» при тотальном бесклевье. Поэтому в ваших коробках должны быть разноплановые приманки, которые, возможно, помогут выйти из патовой ситуации – чем больше позиций для щучьего меню вы сможете предложить, тем выше шанс, что вытащите козырного туза.

Тактика береговой ловли

Начнем с того, что на различных прудах основное щучье стадо может держаться в совершенно разных местах. К тому же в течение дня по известным только ей одной причинам зубастая мигрирует по водоему – то ли за стаями кормовой рыбы, то ли по каким-то другим щучьим делам.

Например, с утра она находилась на бровке, сваливающейся в русло материнской речушки, потом вышла поохотиться на полив, а когда солнышко пригрело, массово переместилась в верховья пруда, где на прогретую воду мелководья вышла кормовая рыба. Плюс в каждом пруду у местной щуки бывают свои предпочтения: если берег водоема крутой и сразу у уреза воды глубина составляет хотя бы полметра, множество щук будет стоять под самым берегом – это очень удобное укрытие.

В закоряженном пруду щука, особенно крупная, обретается, как правило, в корягах. Крупные экземпляры ловятся и в самых глубоких местах – в руслах ручья или речки и непосредственно у дамбы. А иногда, когда даже мало-мальского рельефа и укрытий в искусственном водоеме нет, щука просто рассредоточивается с разной плотностью по мелководному поливу. В этом случае хоть каким-то укрытием ей послужит и небольшая по площади ямка, и лежащая на дне ветка – для щуки этого будет достаточно.

Если прудовые берега не сплошняком в камышах или тростнике, а также не заболочены, можно ловить с берега, хотя и тут резиновые сапоги не помешают. Я люблю ловить с берега удилищем подлиннее - до 2,4 м, им можно выполнить более дальний заброс, особенно если приманка легкая и парусящая. Это может пригодиться и тогда, например, когда щука стоит на бровке затопленного русла, а до него довольно далеко.

На небольших прудах удобна тактика, когда мы почти перебрасываем водоем, а потом стаскиваем приманку в русло – там всегда стоит или щука, или судак. При подъеме на бровку, когда воблер упирается в неё, тоже случается масса поклевок, т.к. наверху всегда дежурит одна или несколько зубастых. Главное, при отсутствии поклевок в течение часа-полутора сориентироваться и не заниматься перебором всё новых приманок, а проверить, не переместилась ли куда щука.

Не раз бывало, что летом, например, с рассветом она массово держалась под нависшими кустами крутого берега, а днем выходила на полив, зато вечером прекрасно брала с бровки – в общем, нужно проверять все варианты.

По холодной воде и щука, и судак могут ловиться с бровки или на поливе, зато, когда днем выйдет солнце и прогреет мелководье в вершине пруда, они массово перемещаются туда – отправляются пировать вышедшей на прогретую воду мелкой рыбой: и если там оказаться в нужное время, то можно просто обловиться. Я в своей практике несколько раз попадал в подобные ситуации, когда поклевки следовали одна за другой, причем попадалась преимущественно крупная рыба - от двух до четырех кило.

Когда же поклевок из перечисленных мест я не дожидаюсь, пробую поискать щуку «в ногах», т.е. под самым берегом: особенно результативна такая тактика, если берег крутой и под ним глубоко, да еще и коряжки, видимые и невидимые, то тут, то там раскиданы.

Забросы делаю недалекие, ведь всё рядом: лучше всех работают составные воблеры, т.к. их можно просто на одном месте крутить, да еще и с паузами, а при малом расстоянии полезной проводки это только плюс. «Миннохи» тут тоже хороши, особенно с нейтральной плавучестью, но они рыскают пошире и пошустрее, а, значит, быстрее уходят из зоны внимания хищницы.

Вершину пруда тоже надо периодически проверять, но здесь рыбачить сложно: мелководье или сплошь зарастает водорослями в летний период, или сильно закоряжено пнями вырубленных при затоплении кустов и деревьев. Понятно, что понадобятся только специализированные приманки, спроектированные для ловли в этих сложных условиях.

Например, помогут «фроги» – силиконовые лягушки-незацепляйки (фото 13): конечно, массы холостых атак при их применении не избежать, но иначе никак не половишь. Если же водоросли не очень плотные и в них есть разрывы типа дорожек и «окон» разного размера, то тут появляется весьма широкий выбор.

Я облавливаю такие места с помощью медленно тонущих вибов, о которых писал выше, лопастных составников или крэнков и минноу с минимальным заглублением, подойдут также безлопастные составники. Все эти приманки нужно очень точно забрасывать в «окна» и прогалы и филигранно проводить среди водорослей, а результат обычно бывает всегда, ведь в вершине пруда стоит много рыбы.

Еще сложный случай, когда вершина пруда сильно закоряжена – тут малейшая ошибка или применение неподходящей приманки грозит зацепом и обрывом снасти. Самое простое здесь – это ловить на тех же силиконовых «лягушек» - правда, не всегда щука на них реагирует, особенно когда не очень активна. Можно применять и воблеры класса SSR, идущие практически по поверхности, а также попперы и уокеры, но, опять же, не всегда щука на них откликается, да и засадить их можно легко – коряги часто располагаются под самой поверхностью. Я с берега если и ловлю в корягах на воблеры, то только на бюджетные – в этом случае при потере приманки будет не так больно финансово.

Модели берём только плавающие, это должны быть мелководники, лучше с высокой плавучестью, и применяем только равномерную проводку – поляризационные очки здесь окажутся полезны, т.к. в них мы сможем наблюдать за траекторией приманки.

Нужно быть очень внимательным - и при малейшем тычке не подсекать, загоняя крючки в древесину, а моментально останавливать проводку и давать воблеру всплыть, после чего снова продолжать проводку. Очень помогает уменьшить количество зацепов замена штатных тройников на воблере на двойники, развернутые жалами к телу приманки: процент реализованных поклевок уменьшается очень незначительно, зато проходимость воблера сильно увеличивается.

Тактика лодочной ловли

Лодка, понятное дело, облегчает ловлю на пруду и снимает многие проблемы, присущие береговой рыбалке – главное, что теперь доступны для обработки абсолютно любые места. Если водоем маленький, но береговая линия заросла, то это самый эффективный вариант, т.к. практически из одного места – лодки - можно исследовать возможные стоянки рыбы.

Сложнее, когда пруд огромен по площади, да еще, как это часто бывает, практически лишен какого-либо донного рельефа: тут нас выручит только ловля по площадям, иначе щуку не найдешь.

Плавать же по двухметровым глубинам с эхолотом я считаю глупостью, поэтому - только активный поиск рыбы. Быстрее просканировать водоем позволят крупные приманки, дающие мощные колебания: если твичинговать, то это минноу длиной до 18 см, джерки или крупный «силикон», а также крупные крэнки с подходящим заглублением.

Я просто перемещаюсь по водоему, переставляя якоря через каждые 30 - 50 м, и пробиваю акваторию веерными забросами. И тут действует простая арифметика – чем больше якорей поменяешь, тем выше шанс хорошо отловиться. Поскольку на большом пруду с одинаковыми глубинами мы не можем знать, где стоит щука, к тому же она бывает сильно рассредоточена, то мы и не занимаемся долгим вымучиванием с перебором приманок и проводок – у нас на это просто нет времени.

С лодки и вершину пруда облавливать в разы легче: выполняем забросы под любым углом к лежащим в воде корягам (а на лодке потери приманок при зацепах, понятное дело, сводятся к нулю). Очень удобно облавливать из лодки и русло, причем мы можем подавать щуке приманку под самыми разными углами, да и в выборе моделей у нас полная свобода, т.к. глубина на русле обычно самая значительная в водоеме.

Ловля щуки на прудах, может, и не так интересна, как на реках и больших водохранилищах, но есть в ней свое очарование. К тому же даже в небольшом прудике вас может порадовать поклевкой десятикилограммовая щука, а иногда и крупнее – но для этого надо досконально изучить водоем и повадки населяющего его хищника.