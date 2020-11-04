Джиг-спиннинг зимой на водохранилище Сергей Акулич | 4 ноября 2020 г.

В последние зимы при поездках на пригородные водохранилища в моих руках всё чаще появляется спиннинг вместо привычных ледобура и коробок с мормышками. Охоте по открытой воде за щукой, окунем и судаком способствует так называемое глобальное потепление. Хорошо это или плохо – не берусь судить, знаю только, что нашей рыболовной братии, чтобы продолжать заниматься любимым делом, нужно приспосабливаться к такому изменению климатических условий. Хочу поделиться своими наработками в джиговой ловле зимнего хищника и рассказать про некоторые нюансы этого необычного пока процесса.

Перспективные места

Рассматривая привлекательные для зимнего джиг-спиннинга места ловли, я учитываю, особенности донного рельефа каждого отдельно взятого водохранилища, его тип и максимальные глубины. Мне доводилось рыбачить как на обширных водоемах с ярко выраженным руслом, так и на водохранилищах озерного типа, где практически отсутствует глубоководный желоб, но предостаточно различных больших и локальных ям, а также всевозможных донных аномалий в виде банок и горок.

Зимой при ловле по открытой воде я предпочитаю глубины, превышающие 4 - 5 м. Напрашивается вопрос, почему? В это время прозрачность воды достигает своего годового максимума. Поэтому хищник в относительно неглубоких водоемах крайне осторожен и подозрителен, так что рассчитывать на его стабильный клёв здесь не приходится.

К слову, в пригородах белорусской столицы как раз расположены два превосходных водохранилища с интересным донным рельефом, где максимальные глубины не превышают 4 – 4,5 м. Летом и ранней осенью эти водоемы радуют стабильным клёвом окуня (а ловил я там немало горбачей свыше килограмма!), также нередки поимки крупного судака и приличной щуки. Во второй же половине осени прозрачность воды здесь уже доходит до трех метров и более, а дно просматривается на большей части акватории. Поэтому увидеть в это время поклевку зачетного хищника – большая редкость. И я прощаюсь с этими водоемами до следующего сезона открытой воды.

На водохранилищах руслового типа интерес для ловли представляет, прежде всего, его глубоководный желоб. В холодное время именно здесь складываются наиболее комфортные условия обитания (приемлемый кислородный и температурный режимы воды) для многочисленных стай всевозможной «бели». За ней, в свою очередь, следует хищник различных мастей и размеров. Из-за обширных площадей и разнородного состава дна русловые поливы также очень перспективны в холодное время. Порой именно здесь я находил активного хищника в большом количестве.

И, конечно же, какой джиг-спиннинг без ловли по рельефу. Довольно резкие входы – выходы из глубоководного желоба, его изгибы и повороты, крутые, относительно плавные и ступенчатые бровки, где имеются даже небольшие перепады глубин, всегда нужно облавливать. В таких местах с большой долей вероятности можно рассчитывать на трофейного судака, щуку или окуня.

Локальные нагромождения коряг сейчас, зимой, тоже весьма кстати. При облове таких точек следует учитывать их удаленность от русла.

Если коряжник находится непосредственно в желобе или рядом с ним, благодаря чему обеспечивается постоянный ток воды и, как следствие, приемлемый кислородный режим, то для ловли перспективна вся его акватория. Процессы разложения древесных останков происходят постоянно.

Холодная вода в меньшей степени, чем теплая, способствует этому, но всё же это следует принимать во внимание. Поэтому в коряжнике, расположенном на приличном удалении от русла, т.е. на участках с относительно скудным кислородным режимом, «бель» и хищника можно встретить лишь по его периметру, либо над затопленными останками деревьев и кустарников, если те не очень высокие.

Обязательно нужно сказать несколько слов о местах выше плотин и водосбросов. Как правило, эти весьма обширные участки водохранилищ довольно глубоководны. А с учетом приемлемых здесь кислородного и температурного режимов воды, они как магнит притягивают многочисленную «белую» рыбу и хищников. И очень часто из всех перечисленных выше перспективных мест именно в приплотинной части я натыкался на стайного активного окуня или судака. Также нередко влетала и приличного размера щука.

Водохранилища озерного типа, где я тоже рыбачу - относительно небольшие по площади и имеют вытянутую конфигурацию. И что немаловажно, в них на протяжении всего периода открытой воды складываются очень комфортные условия для многочисленных подводных обитателей. В большей степени этому способствует их местоположение - они всегда продуваются ветрами, вследствие чего здесь хорошо перемешиваются водные массы и ярко выражены подводные течения. На этих водоемах очень редок термоклин и отсутствует кислородное голодание.

В холодное время наибольший интерес представляют довольно обширные и протяженные ямы. Наличие обильного коряжника является существенным плюсом для их привлекательности. Я всегда облавливаю входы – выходы у этих донных впадин. Отмечу важный момент: чем больше по площади яма, тем большая концентрация «бели» в ней наблюдается. Соответственно, и численная популяция хищника может обретаться здесь довольно внушительная. В локальных же углублениях дна рассчитывать на многочисленные поклевки щуки, окуня и судака не приходится.

Донные аномалии в виде всевозможных горок, банок и гряд, находящихся в глубоководных частях водоема, служат укрытием для различных видов мирной (и условно мирной) рыбы. Изменения же рельефа дна оказывают неоценимую помощь и хищнику - в его маскировке и охоте за кормовым объектом. И опять работает правило: чем больше по площади банка или гряда, тем большая концентрация «белой» рыбы, щуки, окуня или судака может здесь прослеживаться.

Нельзя не отметить крутые береговые свалы и бровки, уходящие на приличную глубину. Особенно они актуальны при береговой джиговой ловле. Привлекательность этих мест существенно возрастает при наличии здесь как локального, так и обильного коряжника. Хищник тут крутится всегда. Глубоководные столы и плато, имеющие разнородный состав дна, тоже всегда следует проверять. Но на этих участках, как правило, «бель» проходная, долго не задерживается, вследствие чего и хищник здесь появляется лишь периодически.

Места впадения речушек и ручьев в водохранилища, различные перетоки из одного водоема в другой, где происходит довольно резкое понижение глубины, тоже весьма перспективны для ловли в холоднгое время. И чем большие по площади акватории таких участков, тем большие по численности популяции «белой» рыбы и хищника могут здесь находиться.

Исходя из личной практики, попробую составить рейтинг уловистости перспективных мест применительно для каждого хищника (щуки, окуня и судака) в отдельности.

Наибольшее число поклевок щуки приходится на глубокие закоряженные ямы в водохранилищах озерного типа. Потом следуют различные донные возвышения. Также нередка поимка зубастой на крутых береговых свалах. Но объективности ради, хищница здесь попадается в основной массе некрупная.

Глубоководные столы, поливы и само русло смело можно ставить в один ряд в рейтинговом списке - поклевки щуки в данных местах достаточно редки, но вот её размер порой впечатляет.

В водохранилищах озерного типа окунь чаще всего попадается на приличных по площади буграх и грядах, либо у их подножия или на склонах, находящихся в глубоководной акватории. Обширные водоемы с ярко выраженным руслом я начинаю облавливать с русловых поливов и столов. Также в первую очередь проверяю участки возле плотин и водосбросов.

Именно в подобных местах в холодное время массово встречается хищник, иногда приличных размеров. Далее идут протяженные ямы с коряжником, которые довольно часто радуют поклевками хороших горбачей. На крутых береговых свалах, где наличествуют останки затопленных деревьев и кустарников, тоже можно рассчитывать на поимку неплохих по размеру полосатых разбойников.

Крупного судака чаще всего встречаю на русловых поливах или в самом русле. Для клыкастого также весьма привлекателен глубоководный коряжник, но поклевки происходят лишь на его границе с относительно чистыми от коряг участками водохранилищ. У плотин и водосбросов в основном можно обнаружить лишь некрупного хищника, которого у нас именуют «хеком». Но зато в определенные периоды его численная популяция здесь очень внушительна. Рассчитывать на одиночные поклевки зачетного судака можно и у оснований подводных бугров и горок.

Хотел бы также отметить, что обнаружению перспективных мест способствует не только опыт рыболова и его умение грамотно читать водоем – в лодке просто необходим хороший эхолот, позволяющий или найти заветный бугорок или ложбинку на дне, или правильно выставить лодку на интересной точке, или обнаружить стаю «бели», а под ней и хищника.

Нюансы ловли. Щука

Анализируя свои рыбалки за последние полтора десятка лет, могу с уверенностью констатировать, что зимой по открытой воде из всех вышеперечисленных хищников именно у щуки наблюдается лучшая пищевая активность. Поэтому в большинстве случаев я организую свои выезды с прицелом на зубастую.

При охоте за щукой применяю «силикон» длиной до трех дюймов. В основном это узкотелые виброхвосты с не очень размашистой «игрой». Также подойдут всевозможные слаги и «черви». Это когда хищница пассивна. В периоды же повышенной её активности пробую ловить на твистеры с плавной, довольно размашистой «игрой», а также более объемные рипперы.

Поскольку прозрачность воды в холодное время очень высока, я отдаю предпочтение «силикону» темных и естественных тонов - например, темно-коричневому, фиолетово-чернильному, песочному, полупрозрачному с блестками, имитирующему малька. По праву фаворитом и в солнечную, и пасмурную погоду является расцветка motor oil («машинное масло»). Но не бывает правил без исключения. Порой щуку можно удивить виброхвостом (твистером) цвета томата, шартрез или розовым, на которые она подчас охотно отзывается.

Несколько слов о проводках. Когда зубастая настроена кушать, я ловлю классической «ступенькой»: 2 - 3 оборота катушкой – пауза. При этом использую джиг-головки и разборные «чебурашки» с некоторым перегрузом для конкретных глубин. Когда же зубастая капризничает, применяю следующий тип проводки: заброс, приманка падает на дно, спиннинг под углом 45 - 60° относительно водной поверхности.

Делаю короткий подброс «силикона» удилищем, при этом выбираю катушкой провис шнура, не дожидаясь падения приманки на дно, совершаю еще один её подброс, только более размашистый и плавный. «Силикон» падает на дно, выдерживаю паузу в 3 - 5 секунд, затем цикл повторяю. Этот тип проводки подразумевает использование максимально легких для конкретных глубин разборных грузов. Для примера, облавливаю 6 – 9-метровые ямы и поливы 5 – 7-граммовыми грузами. Конечно же, этому должно соответствовать удилище и диаметр шнура.

В качестве поводков ставлю исключительно флуорокарбон. Диаметр 0,5 – 0,55 мм - для пассивной щуки. На более толстой леске подача легких грузов и относительно некрупного «силикона» будет выглядеть неуклюже. Диаметр 0,65 – 0,7 мм - для относительно крупных и объемных приманок, оснащенных более тяжелыми грузами, когда хищница настроена кушать. Крючки - только офсетные, т.к. ловля в большинстве случаев ведется в закоряженных местах. Они должны быть из умеренно толстой проволоки, позволяющей просекать пасть крупного хищника и надежно вываживать его.

Очень важную роль играют погодные условия. Лучших результатов мне удавалось достичь при низком атмосферном давлении, в пасмурную погоду с несильными ветрами южных, западных и северо-западных направлений.

Осадки в виде мокрого снега и дождя мной всегда приветствуются. При такой климатической обстановке щука может кушать в течение всего дня. В солнечную же погоду, при высоком давлении и ветрах северного и восточного направлений активность зубастой относительно невысока. Обычно на поклевки я рассчитываю лишь на рассвете или во второй половине дня. Но бывает и так, что одна-две щучьи атаки происходят только в вечерних сумерках. В подтверждение значимости погодных условий, приведу интересный пример.

25.12.2019 был выезд на береговую рыбалку на пригородное водохранилище озерного типа. Атмосферное давление составляло 729 – 727 мм рт.ст. Утром - штиль, днем и вечером - ветер северо-западный, 1 - 3 м/с. Пасмурно, после 10 часов - небольшой дождь, морось. Температура воздуха +4 °С. По своему опыту знаю, что это – щучья погода. Для начала стал ловить на протяженной глубокой яме, где изменения донного рельефа весьма незначительны. Но зато местами встречается локальный коряжник.

Уже на первой точке получил поклевку зачетной зубастой. Хороший старт. А дальше началось что-то невообразимое. Жор щуки следовал по всей яме, не переставая до 13 часов. На береговых свалах попадалась в основном некрупная хищница, а в глубоководном желобе приземлил несколько особей свыше полутора кило. После обеда перебрался на более глубокую, но менее обширную яму. И здесь щучьи атаки не заставили себя долго ждать. Даже в вечерних сумерках обрыбился зубастой за 2 кг и парочкой крупных окуней. Этот выезд оказался самым результативным в зимнем сезоне 2019 – 20 годов.

Нюансы ловли. Окунь

Говорить про хорошую активность окуня по холодной открытой воде считаю неправильным. Для хищника температура водных масс плюс 2 - 4 °С уже является критической, при которой он кушает крайне редко и нерегулярно. Поэтому далее термин активность имеет сугубо относительное значение.

Для ловли активного «полосатика» применяю «силикон» около трех дюймов. Это узкотелые виброхвосты с довольно размашистой «игрой». Также подойдет «пассивка» в виде слагов, «червей», имитаций различных насекомых и ракообразных. Когда окунь капризничает, уменьшаю размер приманок до 2 – 2,5 дюймов. В это время лучше работают виброхвосты с мелкой высокочастотной «игрой» и некрупные твистеры. Не очень объемная «креатура» и «пасссивка» также весьма кстати. Как и при ловле щуки, у полосатого сейчас в приоритете силикон темных расцветок. При выборе того или иного цвета приманки следует учитывать прозрачность воды на момент выезда, глубину в предполагаемом месте ловли, настроение хищника и освещенность на водоеме – ясно или пасмурно, утро, день или вечер.

Классическая «ступенька» для поиска и ловли активного хищника будет как нельзя кстати. Чтобы расшевелить окуня, который зимой большую часть времени инертен, подойдут другие проводки. Это всевозможные, разной частоты и амплитуды подбросы «силикона» удилищем. Временные интервалы – паузы также можно варьировать. В местах, свободных от мертвых зацепов, хорошо себя зарекомендовало волочение приманки по дну с периодическими остановками. В качестве грузов применяю исключительно разборные «чебурашки», максимально легкие для конкретных глубин - подвижный монтаж позволяет более естественным и соблазнительным для полосатого образом анимировать даже самый мелкий «силикон».

Поводки изготавливаю из флуорокарбона. Диаметр 0,5 – 0,55 мм применяю там, где вероятность встречи с зубастой довольно высока. Леска 0,18 – 0,25 мм подходит для водоемов с невысокой численной популяцией щуки. С длиной поводков - в зависимости от типа проводки, элементов оснастки, рельефа места ловли - можно экспериментировать. Практически весь «силикон» оснащаю высококачественными офсетными крючками. Лишь в относительно чистых местах мелкие приманки монтирую на крючки-одинарники.

Наиболее приемлемой считаю нижеперечисленную климатическую обстановку. Атмосферное давление - выше средних значений (736 - 740 мм рт.ст.) по региону. Ветры могут быть практически любых направлений, но исключающие сильное волнение на Большой воде. Лучше, когда во время выезда пасмурно или значительная облачность.

Несколько слов о так называемых выходах окуня. Проявить активность хищник уже может в утренних сумерках. Период времени с 10 до 11 часов также весьма интересен. Но лучшая результативность приходится на вторую половину дня. При удачно сложившихся обстоятельствах крупный окунь обозначит себя и коротким вечерним выходом.

Нюансы ловли. Судак

Сразу оговорюсь: зимой по открытой воде пищевая активность клыкастого (речь о зачетном хищнике) в водохранилищах нашего региона крайне низка. Поэтому целенаправленно ловлю его редко. Но всё же определенную систематику попытаюсь вывести.

Клыкастый лучше отзывается на узкотелые виброхвосты до трех дюймов с не очень размашистой «игрой». Всевозможные «черви» и слаги также могут спровоцировать его на поклевку. А вот «поролон» сейчас менее эффективен.

Расцветки «силикона» предпочтительнее темные. Фаворитами же являются фиолетовый, чернильный и «машинное масло». Самый быстрый и эффективный способ обнаружить хищника – это, конечно же, классическая «ступенька». Ей и ловлю, когда судак хоть немножко настроен кушать. В зависимости от его настроения, глубины и рельефа в месте ловли, часто экспериментирую с различными подбросами «силикона» удилищем. Поводки - только из флуорокарбона, диаметр от 0,5 до 0,7 мм. Офсетные крючки из умеренно толстой пружинистой проволоки, чтобы просечь твердую костистую пасть хищника. Монтаж приманок - на разборных «чебурашках».

Погодные условия при охоте за клыкастым не так важны, как для щуки. Но всё же есть климатические рамки, в которых наблюдается больше его поклевок. Атмосферное давление - в интервале 740 - 755 мм рт.ст. Ветры практически любых направлений, за исключением северного и северо-восточного. Приличное волнение на водоеме играет сейчас более негативную роль, нежели летом.

Значительная облачность или пасмурность наиболее приемлемы. Самый значимый выход судака наблюдается ориентировочно с 10 до 12 часов. Вторая половина дня также может принести несколько его поклевок.

До новых встреч, берегите природу!