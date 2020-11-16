Со второго удара Максим Перов | 16 ноября 2020 г.

Когда-то основными приманками советских спиннингистов служили блесны. Чаще колеблющиеся, заметно реже вращающиеся. И те, и другие в то время вооружались тройниками отечественного производства, которые прямо с завода выходил откровенно тупыми. Многие подтачивали эти тройники и добивались более-менее сносной остроты, но было немало и таких, которые ловили «как есть».

Холостых поклевок на такие тройники случалось много, но рыбаки не расстраивались – при тогдашнем изобилии рыбы не страшно, если пропустишь поклевку-другую, ведь рано или поздно всё-таки удавалось вытащить рыбу и на тупой тройник.

В наше время совсем не то. Даже на южной Ладоге, долгое время считавшейся питерским рыболовным Эльдорадо, на очень многих рыбалках при облове тростника поклевки щуки за день можно пересчитать по пальцам. А на Ладоге у нас, как известно, как раз в мае, когда у щуки весенний жор, её ловля запрещена. А с 15 сентября, когда у хищницы осенняя активизация, выход в Ладогу под мотором запрещен. Вернее, выходить-то можно, но только на веслах. Отправляться же в осеннюю Ладогу с её непредсказуемой погодой под веслами – это… кхм… как бы помягче выразиться… неразумно. Риск не вернуться обратно - вполне реален.

Если же говорить о рыбалке на внутренних озерах Ленобласти, то там еще хуже – браконьеры процеживают их сетями еще с 90-х годов. Поэтому-то там каждая поклевка зубастой хищницы вообще на вес золота.

Справедливости ради скажу, что ощутимый вклад в опустошение озер Карельского перешейка внесли и мы сами, спиннингисты, до сих пор не научившись отпускать пойманную рыбу кроме той, что потребна на свежую уху да на пару сковородок. Поэтому, хоть теперешние тройники и острые, каждой поклевкой приходится очень и очень дорожить. Пропустишь пару ударов – можешь уехать домой с обидным нулем.

Однако холостые щучьи поклевки – по-прежнему совсем не редкость. Ведь при нынешнем изобилии не рыбы, а рыбаков хищница видела все приманки много раз, и проявляет разумную осторожность. Порой поклевка - это не удар, а лишь легкий тычок. И если при ловле на воблеры, у которых обычно на вооружении два-три острых тройника, рыба всё же подсекается, несмотря на слабую поклевку, то любителям ловли на джиг намного сложнее.

Приманка у «джигитов» оснащена либо всего лишь одним крючком, если надета на джиг-головку, либо двойником, если это монтаж с грузиком-«чебурашкой» (я не рассматриваю всяких полубраконьерских монстров вроде «мандулы»). При ловле на джиг холостые поклевки - это неизбежность. И тут встает вопрос ребром – а сумеем ли мы доловить щуку, ударившую, но не подсеченную? Сможем ли спровоцировать её на второй удар?

Сейчас, когда на дворе поздняя осень, у особенно увлеченных рыболовов, которых не пугают ни холод, ни дождь, ни ветер, шанс поймать матерую хищницу, по-настоящему трофейный экземпляр, выше, чем в сентябре и октябре. С началом остывания воды активизируется и некрупная щучка, обычно не тяжелее 1 - 2 кг. Зато поклевок – уйма, и многим такая рыбалка нравится. Но если вы давно рыбачите со спиннингом, то наверняка уже попадали на жор мелко-средней щучки, вдоволь уже наловились, и теперь интерес другой – поймать настоящий Трофей.

Надо сказать, что в любом водоеме, даже не процеженном сетями, трофейной щуки не так уж много. Основу стада составляют мелкие и средние особи, это нормально. А когда мы рыбачим на водоеме, где не раз орудовали браконьеры, крупная хищница еще малочисленнее.

Каждая её поклевка очень дорога, расслабляться и не делать своевременной подсечки нельзя. Это как охотник на крупного зверя, скажем, на медведя, должен быть готов просидеть в засаде весь день с утра до вечера с ружьем в руках и постоянно наготове. При этом далеко не каждый день заканчивается успешно. Но если уж взял трофей, это запоминается на всю жизнь. Так же и у охотников за крупной щукой.

Продолжая сравнение с трофейной охотой, отмечу, что не всегда охотнику удается взять медведя с первого выстрела. И у рыболовов, которые охотятся за трофейной щукой, тоже бывают холостые удары. Как быть, что делать после мощной, но холостой поклевки? Ведь поздней осенью в Ленобласти день короток… Я считаю, что выбор тактики зависит от стиля спиннинговой ловли. Однако есть и общее правило: если вам довелось подержать щуку на снасти хотя бы секунду, то она, скорее всего, укололась об крючок - и шансы на повторную поклевку резко снижаются.

Если мы ловим джиг-спиннингом на свале в глубокую яму, то приманку визуально не контролируем. И тогда проблема заключается в том, что мощный холостой удар, поклевку в стиле «отдай спиннинг» вполне способна совершить щучка меньше килограмма, если ударит в противоход проводке. Как отличить такую поклевку от контакта с реально крупной щукой?

Я в первую очередь обращаю внимание на порезы на «силиконе» или «поролоне». Если приманка сильно рассечена и порезы далеко друг от друга, ее, скорее всего, попробовала на зубок хищница серьезных размеров. А если порезы мелкие и близко друг к другу - типа частой расчески - это, вероятно, след от укуса щуренка, который просто налетел в противоход.

Стоит обратить внимание и на груз. Свинец – мягкий металл, и зубы крупной щуки вполне способны оставить на нём заметный след. Если же джиг-головка лишь слегка поцарапана, то это тоже аргумент в пользу того, что нечего здесь терять время - скорее всего, клевала не та щука, за которой мы приехали.

Когда быстрый осмотр приманки и груза говорит об атаке трофея, я без промедления бросаю ту же приманку в место поклевки. Совсем не факт, что та оказалась холостой из-за того, что приманка не нравится рыбе. При джиговой ловле процент холостых ударов в принципе выше, чем при ловле на блесны или воблеры. С этим приходится смириться. Поэтому не теряем времени - и проводим ту же приманку еще несколько раз.

Если это не приносит результата, можно попробовать заменить приманку. Главное при замене – изменение размера или типа приманки. Скажем, вместо 7-сантиметрового виброхвоста ставим 10-сантиметровый. Или вообще меняем «силикон» на «поролон». Ежели и замена приманки не помогла, попробуем изменить проводку.

По классической технике ловли на джиг считается, что для капризной рыбы нужна пауза подлиннее - стало быть, нужно максимально уменьшить массу груза, оставив лишь минимальную для сохранения контакта с дном, чтобы продолжать ловить «ступенькой» у дна, а не наугад неизвестно где.

Последнее средство добиться повторной атаки – изменить направление проводки. Скажем, если холостая поклевка произошла при движении приманки против течения, то переставляем лодку и проводим вблизи точки поклевки, но поперек струи. Если и это не помогает - значит, остается лишь занести точку в навигатор и вернуться на неё через несколько часов.

У рыбаков, которые облавливают тростник на небольшой глубине, проблема с доловом после холостой поклевки решается проще. Во-первых, довольно часто клюнувшую щуку удается увидеть - ноябрьская вода обычно прозрачна, взвесь из плавающих водорослей уже осела на дно. Если в момент удара вы видели мощный бурун возле приманки, а то и саму хищницу, показавшую спину, то вопрос, стоит или не стоит тратить время на долов, решается легко. А если это была матерая крупная щука, потратьте – да хоть час! - на попытки соблазнить её на повторный выход.

Ассортимент приманок для ловли на небольшой глубине огромен. Кроме колеблющихся и вращающихся блесен, это колоссальное разнообразие воблеров, опять же «силикона», только, в отличие от глубинной джиговой ловли, на очень легкой головке или вовсе неогруженного. Плюс немыслимое количество самых разных по форме, размеру, цвету и плавучести уокеров, раттлинов, глиссеров, кроулеров и т.д.

Любую из этих приманок можно анимировать во множестве вариантов - от элементарной равномерной проводки до хитроумной последовательности рывков, потяжек и пауз. Так что если с собой в лодке большой ящик приманок, перебирая их и варьируя проводки, щуку иногда удается взять, как говорится, на измор.

Но здесь работает всё то же правило, о котором я упоминал в начале статьи: если при первой поклевке спиннинг согнулся, хищницу хоть мгновение подержали, а потом случился сход, шансы на долов её в ближайшее время невелики. Лучше запомните место и вернитесь сюда через два-три часа, а пока поищите другие клёвые места. Скорее всего, крупная щука в водоеме представлена не в единственном экземпляре. Удачи!