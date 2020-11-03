С банальной «вертушкой» средь гранита и бетона Константин Кузьмин | 3 ноября 2020 г.

Согласитесь, обычные вращающиеся блесны в наши дни не столь популярны, как были пару десятков лет назад. Многие продвинутые (или считающие себя таковыми) спиннингисты относятся к «вертушкам», как к чему-то «старому и доброму», а ловить предпочитают на что-то другое. Это для них, в первую очередь, джиг и воблеры. А если уж с лепестком, то на тейлспиннеры и спиннербейты. Готов признаться: я и сам – скорее, правда, подспудно – разделял такую позицию. И в последние годы ловил на «вертушки» редковато. Однако в этом (большей частью) сезоне нашел им новое применение.

Стритовое разнообразие

Как вы, наверное, успели заметить, я регулярно ловлю на Москве-реке в центре столицы от Сити и до Коломенского. На каждой такой рыбалке встречаю кого-то из своих коллег – любителей стрит-фишинга. И всякий раз интересуюсь уловом и приманками, которые его принесли. Суммируя эти данные с тем, на что ловлю я сам, получаю статистику по приманкам и оснасткам.

По частоте использования получается, в порядке убывания, так: джиг (разных видов), «Отводной поводок», воблеры-минноу, тейлспиннеры, «тараканы», воблеры-крэнки, дроп-шот, пилкеры…

Почему такое разнообразие? Во-первых, потому, что городская Москва-река только на первый взгляд представляется одноплановой. А так – на ней имеются очень разные участки – по глубинам, растительности, твердости дна. Потому и приманки требуются разные. Еще вот по видам рыбы: голавлю, например, нужно одно, судаку – что-то другое. Добавьте сюда еще и сезонность…

И, несмотря на такие «вводные», крайне редко у кого можно было увидеть в деле «вертушку».

Аргументы против

Ловить на Москве-реке приходится большей частью с высокого, до шести метров, парапета. Поэтому на приманку со стороны шнура оказывается очень заметное воздействие, направленное вверх. Эта составляющая силы так и норовит вывести нашу приманку на самую поверхность.

Для джига или дипового воблера оно не критично – у них есть, чем компенсировать «движение вверх». А вот классическая «вертушка»… Есть веское опасение, что её на подмотке быстро этак вынесет на самую поверхность.

Вращающаяся блесна считается преимущественно летней приманкой. Это, пожалуй, минус. На Москве-реке мы ведь, за вычетом сильных морозов, ловим круглый год. И сезон «вертушки» получается уж больно коротким.

А как на самом деле?

Я долгое время даже и не пытался ловить на «вертушку» с парапета. Но когда всё-таки попробовал, оказалось, что опасения скорого выноса на поверхность сильно преувеличены. Берем среднюю «вертушку», забрасываем вдаль, даем пару секунд, чтоб затонула, и начинаем подмотку в среднем темпе.

Вращение лепестка сверху через поляризационные очки хорошо просматривается. Видно, что блесна продолжает исправно работать почти до самого парапета. И это ведь мы говорим про блесны наиболее распространенной компоновки – с огрузкой на оси позади лепестка. А есть ведь еще вращающиеся блесны с груз-головкой. Они тем более – в силу расположения отягощения – не испытывают проблем с вращением, когда мы ловим с высокой позиции.

Что касается сезонности, то оказалось, что «вертушка» вполне эффективна числа до 10-го октября, т.е. уже по весьма холодной воде. А отдельные поимки приходятся и на более поздние даты.

Подробнее о месте и времени

Например, на водохранилищах «вертушка» считается наиболее подходящей к месту, когда мы ловим на умеренно заросших травой неглубоких поливах, т.е. участках акватории с глубинами до двух-трех метров и без выраженного рельефа. Вот примерно так же и на Москве-реке. Здесь много, как их называют, «неджиговых» участков – таких, где глубина на дальности приличного заброса от берега не превышает двух с небольшим метров. Это как раз то, что нам и надо. «Вертушка» в данном контексте выступает как бы антиподом джига. Мы пускаем её в дело в тех местах, что проходим мимо, когда ловим на «поролон» или «резину».

Эти обширные отмели имеют обыкновение в большей или меньшей мере зарастать всяческими водорослями. В начале сезона – в июне (особенно если предшествующий май был холодным) растительности относительно немного. В следующие два месяца большая часть москворецких поливов оказывается покрытой «лопухами» и прочим «бурьяном». А с началом календарной осени водоросли начинают постепенно отмирать. Фото, которое вы можете видеть, сделано в середине сентября. «Лопухи», и это заметно, уже существенно проредились.

Хищник держится в траве или рядом с ней на протяжении всего периода, когда эта трава имеется в наличии. Но во второй половине лета из-за буйства этой зеленой массы ловить сложно чисто технически. А лучшие месяцы для нашего вида ловли - это июнь и сентябрь.

Почему именно «вертушка»?

В самом ведь деле – на умеренно заросшем мелководье можно ловить на разные приманки, и чисто a priori вращающуюся блесну едва ли можно причислить к явным фаворитам. Однако мои попытки использовать что-то альтернативное дали скорее отрицательный результат. Пробовал спиннербейт (бассовый – с «юбкой»), он, понятно, наделен большей проходимостью.

Но как-то с поклевками было не очень. Воблеры? Да, они эффективны на поливе. Но вот очень сильно своими двумя или тремя тройниками собирают траву. То и дело очищать их от неё – занятие уж больно муторное. «Колебалка» с одинарником – хороша для щуки, но мы-то больше окуня ловим, а он менее расположен атаковать приманки этого типа. Вот что бы я выделил среди «всего прочего» - это простую джиг-головку с «резиной». Она и проходит траву относительно легко, и вызывает интерес со стороны хищника. Головка – легкая, граммов шесть. Проводка – не «ступенька», а равномерная.

Но всё же «вертушка» - это, как оказалось, номер один. Она и поклевок, как неожиданно выяснилось, приносит больше, и проходимость у неё вполне приемлемая. Если вода не сильно мутная, и нет существенных волн, «вертушку» в ходе проводки сверху неплохо видно – особенно при светлом, ярком лепестке. Что позволяет зряче обводить «пятна» травы и всякий плавающий на воде мусор.

Еще один плюс «вертушки» – она довольно-таки лояльна к боковому ветру. В отличие от тех же воблеров-минноу, рисунок проводки которых сильно портит выдуваемая ветром дуга шнура.

Не мельчите!

Я не раз подмечал такую вот закономерность: многие из тех, кто часто практикует ловлю на «вертушки», предпочитают блесны мелких номеров. Не конкретно на Москве-реке, а вообще. Логика в том просматривается такая, что на вращающиеся блесны клюет самая разная рыба, и если поставить, к примеру, Aglia 2, то она заинтересует и небольшого размера голавлика, и щуку под «двушник». Определенный резон в этом, конечно, есть. Но я бы всё-таки постарался отговорить вас от использования мелких блесен.

Если в цифрах, то здесь корректнее оперировать не формальными номерами, а собственной массой блесен. Ну, просто потому, что у каждой торговой марки какая-то своя линейка нумерации. Например, «тройка» от Mottomo даже несколько крупнее «четверок» от DAM или MEPPS. Я имею в виду серии MEPPS Aglia и Comet. Это, кстати, важное уточнение: на Москве-реке лучше себя показывают блесны с округлым или слегка продолговатым лепестком. Всё же модели типа Aglia Long и похожие – они больше для течения. А оно в центре города самое минимальное.

Учитывая вышесказанное, я бы назвал массу блесны, ниже которой не стоит опускаться, как 7 - 8 г. Оптимальная же для Москвы-реки «вертушка» - это 10 - 14 г. Такая – и летит далеко (часто это бывает важно), и откровенно мелкого «матроика» отсекает, и более интересна окуню от 250 г и выше, и щуке, разумеется, тоже.

Тактика. Или уйти, чтобы вернуться

Когда мы ловим на Москве-реке на джиг, очень часто это выражается в более или менее продолжительном стоянии на точках. С «вертушкой» – всё иначе. Ловля ведется в динамике. Нет, свои точки и в данном случае тоже есть – компактные места, где в предыдущие разы регулярно случались поклевки. Но на «вертушку» стоящий локально хищник – если реагирует, то редко когда позже, чем на первых двух-трех забросах. Нет поклевок – двигаемся дальше. «Сканируем» отмель последовательно-параллельными забросами через каждые 5 - 10 метров.

Если хищник себя как-либо обнаружит – пустой ли поклевкой или просто покажет бок, сразу же пытаемся его доловить следующим (прицельным) забросом, не меняя блесны. Достаточно часто этот очевидный, в общем-то, прием срабатывает.

Если нет, то одно из двух: либо меняем блесну на другую – другой модели или цвета, либо смещаемся по набережной так, чтобы при забросе с новой позиции приманка прошла через точку, где был замечен хищник, но под иным углом.

Если и это не помогает, то не упорствуем. Идем дальше. Но точку – продолжаем держать в уме. Чтобы через какое-то время на неё возвратиться. На травянистой акватории хищник (щука и окунь) достаточно часто стоит на какой-то месте, не смещаясь, довольно долго. И если вернуться на точку, грубо говоря, спустя час, то рыба «всё забудет» - и мы получим шанс всё-таки её поймать.

Москва-река – сильно метеозависимая акватория. Прошли интенсивные дожди – вода тут же помутнела. И это - на несколько дней. При ловле на джиг это снижает число поклевок как минимум в разы, а то и до нуля. А вот «вертушке» – всё нипочем. Хищник находит её не столько визуально, сколько по колебаниям, на восприятие которых прозрачность воды не оказывает никакого влияния. Поэтому если, приехав на реку, вы увидели мутную воду, поставьте «вертушку» – пусть даже по первоначальному плану намеревались ловить на что-то иное. И размер её в данном случае лучше взять еще большим, чем обычно. Например, вместо четвертого номера – пятый.

Что до приоритетов по времени суток, то и щука, и окунь – преимущественно дневные рыбы. Поэтому большая часть поклевок приходится на промежуток где-то с 11 до 16 часов. Но иногда случается что-то вроде «вечернего выхода» - в течение получаса после заката.

А как в других городах?

«Кремлевский» участок Москвы-реки – уникальная акватория. Я стрит-фишил во многих городах, но чего-то близкого не видел.

Был вот недавно в Питере. На Неве «вертушка» вчистую проиграла воблерам. Не ожидал. Но река-то – совсем другая…

В следующем году постараюсь отработать тему крупной «вертушки» в других городах. Получится – расскажу о том на своем сайте kkuzmin.ru и в социальных сетях. Думаю, что в основном получится.