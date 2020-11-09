Рыболовным шляхом из Минска в Порт Морсби Олег Ляльковский | 9 ноября 2020 г.

Наиболее удаленная точка, где мне приходилось доселе бывать – португальский Кабо да Рока, самый западный мыс Евразийского континента, расположенный в четырех тысячах километров от письменного стола в моей минской квартире, за которым я сейчас сижу. В намеченном же вояже до подводных трофеев Кораллового моря предстояло только до Гонконга преодолеть вдвое большее расстояние, а потом, слегка отдышавшись и запив разницу в часовых поясах благами из дьюти-фри, отщелкать еще пять тысяч километров до города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи.

Этот самый Порт-Морсби (Port Moresby) назван в честь капитана английского корабля, в конце XIX века основавшего здесь городок прямо среди диких джунглей. Получился эдакий тропический рай - ныне, правда, входящий в топ-10 самых опасных столиц мира.

Это самый крупный город государства Папуа - Новая Гвинея (Papua New Guinea), где до сих пор из 8-миллионного населения более двух миллионов граждан официально живут на деревьях и куда не пускают без прививок от желтой лихорадки. А уж оттуда, из этого благословенного города, где все приличные дома огорожены двухметровыми заборами с колючей проволокой, а отели охраняют вооруженные люди, на корабле миль сто в сторону Австралии - и можно будет забрасывать удочки. Нас собралось десять рыбаков – двое из Беларуси, один бельгиец, четыре литовца, один поляк и два россиянина. Все знакомы через литовца, который организовывал нам морские туры в Норвегию.

…Комфортабельный катамаран с несколькими двухместными кубриками, гальюном, кают-компанией и камбузом уходит в открытый океан на шесть дней в сторону коралловых атоллов, называемых Восточными Полями (Eastern Fields). Ловля планируется сугубо спортивная – на попперы, уокеры и стики взаброс, а также пилкерами в отвес.

Для этих целей катамаран тянет на буксире четыре моторные лодки. Две из них поменьше – около пяти метров под румпельными сороковками-моторами, две большие – около семи метров, с моторами в 150 сил и полноценным постом управления. План прост – с малой лодки рыбачат двое, с большой – трое. У каждой лодки свой капитан из местных, знающий акваторию, каждый день ты рыбачишь в новой лодке с новым гидом в новом месте.

Шесть полноценных дней рыбалки в море и два ночных перехода. Самые ожидаемые трофеи – гигантские тревалли (GT, Giant Trevally), их родственники разные каранксы (Caranx), тунцы (Tuna) - желтоперые (Yellowfin) и собакозубые (Dogtooth), попадались нам и рэд-бассы (Red Bass), и особенно акулы. Остальные местные рыбы – наполеон, коралл-траут, снэппер, джоб-фиш – как придется, но нам не встретились.

Сборы и трафик

Подготовка была серьезная: делали прививки, получали сертификаты. Связались с турфирмой, обещавшей визовую поддержку через консульство Австралии в Москве. Фирма продержала наши паспорта больше двух месяцев – результат ноль. Пришлось все документы готовить самим, срочно, в спешке и на нервах. Я записался на прием в посольство Папуа в Брюсселе и полетел туда на подачу. Если бы не наш опытный литовский друг, вовремя подсказавший все нюансы, не успели бы никак!

Накануне пришлось перечитать-пересмотреть много интернетовской информации по экипировке, ведь мы на морской рыбалке в столь южных широтах до того не бывали. Основные снасти на первый раз решили брать напрокат, чтобы разобраться, что там к чему. Закупали только расходники – шнуры, лески, вертлюги, крючки, приманки - всё по интернету – выписывали из Владивостока и Канн. Снасти преимущественно японские – всё только качественное и проверенное, по рекомендациям того же литовца.

Из нашего промозглого ноября понятно, что хочется куда-нибудь в тепло, но, как говорится, всё хорошо в меру. Тридцать пять градусов в тени при влажности воздуха под девяносто процентов, как это обыкновенно бывает в Папуа - Новой Гвинее в начале ихнего лета (это и есть ноябрь) – то еще удовольствие.

По прилету, еще в аэропорту, влажность эта сразу дает о себе знать навязчивым запахом сырости, который потом преследует тебя в любом, даже самом кондиционированном и пятизвездном помещении. А уже через десять минут, при минимальном движении и самой летней форме одежды, ты становишься липким, как засусоленный чупа-чупс, и избавиться от этого ощущения можно лишь под душем – правда, на все те же десять минут.

Еще примерно через день ты впадаешь в некое сомнамбулическое состояние, в котором начинаешь гораздо лучше понимать местных жителей, что проводят дневной досуг в тени, сидя на земле и тщательно пережевывая листья бетеля - местную полудурь. Шевелиться в этом застывшем воздухе лишний раз не хочется. И вот в такой вот диспозиции предполагается морская рыбалка от рассвета до заката в режиме нон-стоп.

Папуасская спортивная рыбалка

Что такое морская рыбалка – я для себя решил на основе опыта ранее прошедших норвежских поездок. Думал, что брутальнее представить сложно: крутые небритые парни в перемаранных и просоленных костюмах, неистовые ветра и снежные заряды аккурат на майские праздники, разгулявшиеся свинцовые волны. Ну а палтус представлялся самым свирепым соперником.

Южная морская рыбалка виделась несколько в ином свете - всё-таки это что-то такое с пальмами, кокосами, лазурным океаном – в общем, прямые параллели с отдыхом «руссо туристо – всё включено». На деле всё вышло куда суровее.

И что же такое местная спортивная рыбалка? Либо здоровые двухэтажные лодки с охапкой троллинговых удилищ на марлина и компанию, либо куда более интересный вариант - ловля мощными спиннингами взаброс на топ-вотеры (прошу прощения за тавтологию, топ-1 по зрелищности и непредсказуемости). А в отсутствие поверхностной активности рыб преимущественно практикуется глубоководный джиггинг увесистым «железом» (пилкеры и т.п.).

Причем это не норвежский ленивый мах «раз в три секунды» трехгранным тресковым пилкером, нет! Здешний джиг - это синхронные рывки мощного короткого удилища, находящегося в правой руке, с вращением рукоятки силовой «мясорубки», которую держит левая рука: правой резко поддернул пилкер, парящий в глубине, левой - в тот же миг выбрал образовавшуюся слабину. Вернее даже, не слабину, а на миг снятое давление воды с солидного пилкера (ловля обычно идёт на глубинах до 150 м, масса приманки - 200 – 400 г).

Всё это вкупе представляет собой недурственное базовое упражнение для тренажерного зала, в котором работают и ноги, и спина, и плечи, и даже немного челюсти. Пилкер опускается на дно, а потом быстро и ступенчато поднимается на 20 - 50 м, таким образом прощупывается весь перспективный столб воды. Лично меня хватало минут на тридцать такого джига, дальше хотелось «отдыхать» взаброс...

До поездки, изрядно начитавшись и насмотревшись интернетовских отчетов, представлял себе расклад примерно такой: 70% времени ловли - джиг; 30% - поверхностная ловля взаброс (по активности рыбы). Глубоководный джиг всем хорош, кроме того обстоятельства, что тяжел физически, тем более что подсеченная рыба из-за баротравмы на каком-то этапе прекращает сопротивление - и виснет неподъемным бревном, и хорошо, если сама всплывает к поверхности.

По той же причине она редко может быть отпущена. Ну а ловля взаброс - это очень спортивно, зрелищно и клёво, но не всегда возможно из-за плохой погоды и (или) вялой рыбьей активности. На деле же нам так свезло, что 95% времени отловились взаброс на поверхностные приманки!

Того, кто ловил в пресной воде на джеркбейты или крупные силиконовые приманки, вряд ли сильно удивишь морским поппером или стиком в 150 - 250 г. Впрочем, ловля-то идёт с постоянно дрейфующей лодки. И потом, события происходят в открытом море (Коралловом, Coral Sea, а по правде - это Тихий океан). А еще этот длинный океанический накат с муторными бесконечными волнами, то и дело разгоняемыми ветрами до амплитуд в 2 - 3 метра… В общем, вся эта ловля - физически непростое занятие! Те, кто постоянно ездит на такие рыбалки, готовятся к этому месяцами в тренажерном зале. Говорят, особенно полезен гребной тренажер.

Снасти и снаряжение для коралловых рифов

Вся ловля ведется по границам коралловых рифов, и приманку, особенно тонущую, нужно постоянно держать под контролем - ибо стоят такие цацки дорого, порой до полтораста евро (не рубликов!) за штучку, а цепляются за дно на раз-два. В общем, безынерционные катушки под это дело японцы делают очень скоростные, забирающие по полтора метра шнура за оборот. Stella XG 10.000 – 20.000 - оптимально, ну или, по крайней мере, TwinРower - остальное здесь мусор.

Под глубинную джиговую ловлю удилища требуется короткие - длиной сантиметров 150. Более длинным долго не намашешься - с учетом глубины и тяжести приманки. Катушка типоразмера 10.000 – 20.000, в зависимости от глубины ловли и размера предполагаемого трофея. Для попперинга - удилище более привычной длины – 2,1 - 2,4 м, но катушка тоже скоростная.

Понятно, что в нашем прокатном варианте снаряжения за неимением арфы приходилось играть на бубне. Самой лучшей из четырех предложенных нам катушек оказалась небедовая, в общем, Shimano Saragosa 20.000, но уж очень она необоротистая, силовая и тяжелая - для джига вполне годная, но не для попперинга. Компенсировать же несоответствия ТТХ катушки приходилось руками, ногами и, иногда, зубами.

Утром всю открытую кожу жирно покрывали мазью от солнца, вся одёжа - исключительно с защитой от УФ-лучей. На голове – обязательно, скажем так, тюбетейка, очень желательно с полями. И самые темные и зеркальные поляризационные очки. Непременно на руках перчатки! Перчатки не для гламурных фоток, а настоящие, рабочие, максимально похожие на те, в которых в наших колхозах картошку собирают, иначе – мозоли.

Прокол у меня вышел только с обувью. Мои «кроксы» - это здорово, молодежно, но от них, обутых на босу ногу, неминуемы мозоли: чтобы устоять в постоянной прибойной волне приходится вцепляться в кокпит даже пятками. Да плюс к тому в те дырки, что в этих чудных резиновых лаптях предусмотрены для вентиляции, нещадно проникает экваториальное солнце - и к вечеру у тебя просто ожоги на подъеме стопы. В общем, носил я со второго дня тапки лоховские – максимально закрытые, плюс плотные носки.

Наиболее желанный трофей, не считая редкой и оттого престижной рыбы-наполеона (Napoleon Fish, она же - губан Маори), в здешних водах, конечно же, Giant Trevally. Его ценят, прежде всего, из-за мощи, скорости и дикого нрава. Это такая же значимая фигура в морской рыбалке, как басс в пресноводной. У любого мало-мальски серьезного морского производителя снастей есть специальные удилища для GT.

Почему именно для него? Закройте глаза и представьте себе злую атаку жереха на течении. А теперь «свечу» форелины-ручьевки в килограмм, неистово мотающей головой. Представили? А теперь совместите всё это разом и помножьте на тридцать – вот примерно так бы я описал поклевку GT на поверхностную приманку. Иногда эти звери атакуют с прыжком, иногда - без, но всегда внезапно и постоянно молниеносно.

В Коралловом море

…Я забрасываю крупный поппер прямо в волну, накатывающуюся на риф со стороны глубины. Поппер перебирается через полтора метра вздыбленной воды. «Плетенка», следуя за приманкой, разрезает этот вертикальный кусок моря. На миг я теряю контроль над поппером из-за провисания шнура. Ускоряюсь, чтобы побыстрее выбрать возникшую слабину - и в этот самый момент здоровенный каранкс - как чёрт из табакерки! - вылетает прямо из волны следом за моей приманкой! Я ничего не понимаю - на всё про всё доли секунды, брызги, хипеж, паровоз!

Фрикцион визжит как поросенок! Сжимаю удочку изо всей силы, ноги - максимально широко, не без труда попадаю комлем удилища в поясной держатель, а то можно и не сдюжить. Ору, перекрикивая шум прибоя: «Fish hooked!*». Папуас на румпеле мгновенно выкручивает назад - и лодка реверсом буксирует меня, спиннинг и рыбу на глубину, подальше от рифа.

Только не дать уйти в кораллы: обрежет шнур - сто процентов! Где-то метров через двадцать глубина уже под сорок - и можно выдохнуть. До кораллов трофей теперь не долезет - снасть позволяет надеяться. Теперь задача теоретически упрощается донельзя: утомить, не дать слабины, подтянуть к борту и взять. Правда, акулы могут сожрать трофей на любом этапе, но с этим ничего не поделаешь.

Начиная килограммов с пятнадцати, GT обладает просто аномальной силой - диву даешься, как этот смешной «лещарик» может так жать! Удочка с тестом граммов до двухсот, шнур – на шестьдесят либров, а флюровый поводок - на сто семьдесят, катушка здоровенная, кноб рукоятки ухватистый, фрикцион ужат донельзя, разгрузочный пояс, а ты во всех этих доспехах стоишь - и не можешь сдвинуть рыбу!

И вроде бы образовался паритет сил, и вроде бы фрикцион перестал надсаживаться, и ты держишь эту тяжесть в толще воды, лелея первую робкую надежду, что выиграешь эту войну, как вдруг каранкс откуда-то берёт свежие силы - и вот уже удочка снова запредельным крюком устремляется куда-то под лодку, а шпуля нещадно разматывается. И ты опять не понимаешь, кто кого поймал.

Если не знаешь, как надо работать со снастью, буквально за минуту сводит руку в бицепсе и предплечье (а заодно - и спину) одной большой судорогой! Кэмерон - помощник капитана и отличный рыболовный гид из ЮАР, подсказал и показал, как надо делать, спасибо ему. А всего-то надо держать правильный угол между удилищем и палубой ровно таким образом, чтобы рука, сжимающая рукоять в самой верхней точке, была полностью распрямлена, спина прямая, но с отклонением назад, ноги подпружинены, согнуты и работают именно они, а всё остальное тело просто держит. Подсел - сделал полшага назад, удилище качнул - леску подмотал, опять присел слегка – сызнова качнул, отвоевал немного лески.

Самое слабое место во всей снасти - крючки. Два доллара за штуку, четыре, да хоть шестнадцать - Decoy, Gamakatsu, Owner, все не выдерживают - гнутся! Рассчитанные чуть не на африканского носорога - #5 (на ладони умещаются лишь три штуки) - гнутся! Потому не очень-то поддаемся на подзадоривающие крики гида: «Pull, рull!**» - чувствуем снасть, хоть ногами и спиной, но чувствуем!

Ну а если рука согнулась, спина крюком - пиши пропало. Я по незнанию пробовал - после двух-трех минут борьбы не хочешь ничего, только «уберите от меня вот это»! А так качаю - значит, качаю. И вот где-то в бирюзе морских бликов блеснул серебристый бок – теперь ты уже окончательно уверовал, что это не акула. Еще полминуты - и из воды показывается узел шок-лидера – стало быть, до рыбы осталось метра четыре. Гид, будучи уже в перчатках, не мешкая хватается за леску.

И мне самое время откинуть дужку катушки, отставив спиннинг в сторону. Надо помогать: перехватить у него шнур, когда возьмет рыбу за хвост, чтобы потом дружно на раз-два-три перекинуть её через борт. Уф! Мерим рулеткой - метр двадцать семь! Да тут кило под сорок! «Fast foto!***» - кричит мне гид. Легко сказать! Этот кусок мышц, скользкий, объемный и зубастый, надо каким-то макаром поднять на уровень груди, чтобы потом, упирая локти в живот, как-то удержать на весу. Вытянуть руки при всём желании - никак, так что фото - без оптических иллюзий! Пара щелчков затвора - и рыбу выбрасываешь за борт с протяжным выдохом. Всё, теперь дайте воды! И много!

Проводка? Да ничего особенного: твичинг, джеркинг - всё как дома, только всё размашистое, от бедра. Поппер, например, должен хлюпом своим поднять брызги хотя бы сантиметров на 30, а лучше – на все 50, иначе нам слона не продать... Ну что там еще? Стики - это когда в твоей лодке уже кто-то ловит на поппер, а опытный гид требует разнообразия. Стиками можно махать удочкой, выдерживая амплитуду поменее метра. И это очень радует, когда, например, твое запястье или плечо уже не может лихо размахивать этим дрыном. На стики берёт тоже хорошо. Ну, это вечная борьба - стикбейт и поппер…

Ну что еще вам «сказать про Сахалин»? Наверное, стоило бы про «котёл» еллоуфинов, охотящихся на летучих рыб - совсем как наш жереховый с уклейками. Или про снэпперов, рэд-бассов, коралловую форель. Но, откровенно говоря, когда берет GT - всё это ловля блох... Вот если бы догтуз-туна на джиг, но это уже другая история – а в тот раз с ним не срослось.

Примечание*. Поймал рыбу!

Примечание**. Вытаскивай, вытаскивай!

Примечание***. Быстро фотографируй!