Поздней осенью за «белой» рыбой Николай Линник | 2 ноября 2020 г.

Многие считают, что в ноябре с ловлей «белой» рыбы ну всё плохо - та практически не кормится, да и на берегу находиться страсть как некомфортно. А, значит, выезд на рыбалку – это пустая трата времени. И проще всего эти «сумерки года» переждать, а уж оторваться по-полному – так с мормышкой, когда лед встанет. Ну а как быть, если зима, как в уходящем году, так и не наступит?

Ждать весны, которая, кстати, тоже была так себе? Лично я думаю, что, несмотря на все выкрутасы погоды, ноябрь – вполне нормальный в плане рыбалки месяц. Поздней осенью, да и в начале зимы тоже, великолепно клюет подлещик, продолжает ловиться крупная озерная плотва, а если нарваться на стаю ельца, то положительных эмоций может хватить не на один увлекательный рассказ в кругу друзей.

Я очень люблю рыбачить в позднеосеннюю пору с поплавочной удочкой. И чтобы рыбалка не превратилась в скучное созерцание застывшего поплавка, нужно постараться не наделать ошибок. Не секрет, что большинство провальных рыбалок происходит по вине самого рыболова. А львиная доля промахов совершается еще на подготовительной стадии.

Где-то недосмотрел, что-то поленился сделать. В своё время я потратил уйму сил на то, чтобы сделать свои ноябрьские выезды на водоем по максимуму предсказуемыми. И вот теперь хочу рассказать о своём опыте подготовки к осенней ловле. Перед вами хит-парад возможных факторов риска, которые я выстроил в порядке их важности.

Точка, точка, запятая…

Неправильный выбор точки ловли – это одна из основных ошибок, могущих привести к провалу рыбалки в холодное время года. И если при ловле со льда на мормышку, скажем, это можно легко исправить, перейдя на другую лунку, то с поплавочной удочкой, а тем более с фидером, сделать это намного сложнее.

Когда вода остывает ниже 7 °С, подводные жители массово переходят на зимнее расписание жизни. Теперь - и до самой весны - основой всех алгоритмов поиска нужной точки будет закон: 90% рыбы сосредотачивается на 10% площади водоема. Для рыболова это означает, что большинство летних «клёвых» мест, к которым успеваешь привыкнуть за пять теплых месяцев, поздней осенью оказываются совершенно пустыми. И не обязательно рыба скатывается в самые глубокие ямы, безвылазно обретаясь там до самой весны. Уловистыми могут оказаться и отмели.

Только не все и не всегда. Отмели пляжного типа, где нет ни травинки, ни какой-нибудь, даже самой незначительной бровки, в ноябре можно смело обходить стороной. Казалось бы, парадокс: еще две недели назад на такие вот пляжи охотно выходил кормиться лещ, но стоит случиться нескольким морозным ночам - и он отсюда исчезает. Поэтому для ноябрьских рыбалок я еще с лета присматриваю такие отмели, где имеется подводная растительность. Пусть это будут отдельно стоящие кустики травы, но они должны присутствовать.

Еще лучше, если на таких вот пляжах находятся одна или несколько бровок. И даже если перепад глубины будет составлять всего 10 - 15 см - это не так важно. Главное, что здесь любят селиться ракушки и подводные рачки. Значит, сюда станет наведываться рыба. На отмелях я обычно стараюсь тщательно облавливать именно эти точки.

А если приходится рыбачить на глубине, я всегда стараюсь уделять больше времени облову границ ям. Причем резкие свалы, пусть даже и ступенчатые, чаще проигрывают пологим поливам. В самых глубоких точках водоема поздней осенью чаще всего концентрируется уклейка, мелкая плотва и густера. А на пологие свалы нередко выходит кормиться более интересная рыба - синец, крупная плотва, подлещик. Рабочие глубины на таких участках, как правило, начинаются с отметки в 2,5 - 3 м.

Очень интересными участками в ноябре могут оказаться заросли кувшинок. Летом здесь рыбачить практически невозможно, а поздней осенью, когда основная масса растительности отмирает, на таких вот отмелях можно нарваться на линя и крупную красноперку.

Из участков, которые остаются актуальными с лета, я бы хотел отметить сваи мостов. Построены они деревянными или железобетонными – не столь важно. За сваями неизменно образуется зона замедленного течения, и здесь всегда крутится рыба. Особенно любят посещать такие точки язи и подусты.

Фактор времени

Никто из рыболовов не станет отрицать тот факт, что для успеха рыбалки фактор времени играет очень большое значение. Особенно, если настраиваешься на ловлю трофейной рыбы. Крупная рыба больших стай не образует, и питается она порционно. Пропустил время её завтрака или обеда - и всё, жди следующего времени приёма пищи.

Опытные рыболовы, завсегдатаи того или иного водоема, хорошо знают расписание жизни рыбы - и стараются его придерживаться. Иногда это выглядит очень даже курьезно. Лет десять назад мы с приятелями зачастили было на один сельский пруд, где поклевывал неплохой карась. Появлялись на берегу с рассветом, и, забросив удочки, ждали клёва. Поклевки карася в этом пруду чередовались с поклевками плотвы. Поймаешь несколько карасиков, а потом час-полтора ловишь одну плотву.

Поначалу этот факт мы списывали на врожденную карасевую пугливость, считая, что возней с вываживанием очередного карася мы просто распугивали его сотоварищей - и им нужно время, чтобы успокоиться. Но один местный рыбачок вёл себя очень чудно. Он появлялся на берегу в одно и то же время, ловил своих несколько карасей, потом просил нас, чтобы мы присмотрели за его снастями, а сам нёс улов домой.

Через некоторое время он снова возникал на берегу пруда. Опять ловил нескольких карасей - и опять уходил домой делать свои повседневные дела. По хронологии получалось, что мужичок приходил на берег минут за 15 минут до начала очередной вспышки клёва, а уходил, как только тот заканчивался. Это был высший пилотаж использования фактора времени.

В холодное время года, когда рыба делается малоподвижной, знание приблизительного времени выхода её на кормежку становится еще более актуальным. Рыболовный день в ноябре очень короткий, и тратить попусту время на созерцание неподвижного поплавка - очень даже расточительно. Но прекратившиеся внезапно поклевки вовсе не означают, что рыба куда-то ушла - чаще всего она просто прекратила кормиться. И нужно дождаться, пока рыба снова не проголодается. А что делать, если водоем новый, и рыбий распорядок дня еще не изучен? Не торопитесь.

В ноябре приходить на берег с рассветом не нужно. Большинство подводных обитателей начинают проявлять активность ближе к полудню. А самый пик клёва обычно приходится на вторую половину дня. Крупная же плотва может появиться у берега вообще ближе к закату.

Типы насадки и их презентация

Казалось бы, чего проще: спросить у других рыболовов о том, на какую насадку они ловят рыбу, и скопировать её на своей удочке. Кстати, так многие и поступают. Однако, слепо подражая методикам ловли других рыбаков, можно сильно обжечься. Кроме информации о насадках, нужно знать, какой монтаж снасти был при этом применен. Почему? В холодной и прозрачной воде рыба делается очень осторожной, и малейшее подозрение, которое у неё может вызвать кормовой объект, скорее всего приведет к отказу пробовать его на вкус.

Поздней осенью мало знать, на какую насадку сейчас лучше реагирует рыба. Не менее важно научиться правильно её презентовать. И здесь на первое место выступает желание и умение рыболова экспериментировать с монтажом оснастки.

Казалось бы, в холодной воде должен действовать универсальный закон: чем миниатюрнее оснастка, тем охотнее рыба должна пробовать насадку. Но не это главное. Поздней осенью можно успешно рыбачить и с «летними» диаметрами лески. Намного важнее подобрать правильную схему монтажа огрузки. На осенние рыбалки я всегда ношу с собой коробку, в которой имеется дюжина готовых поплавочных оснасток.

Оснастки эти отличаются не только формой поплавка и его грузоподъемностью. У них разные и схемы расположения грузил, и длины поводков. Так, если рыбачить планируется на животные насадки, я начинаю свой день с оснастки, у которой «подпасок» имеет минимальную массу (0,07 г и менее). Потом, в процессе ловли, не ленюсь вносить необходимые, на мой взгляд, корректировки: передвигаю по леске грузила, изменяю длину поводка. Иногда, чтобы понять настроение рыбы, приходится трансформировать всю оснастку.

Особенно капризной в этом плане оказывается крупная плотва. Утром ей подавай мотыля или опарыша на длинном и медленно тонущем поводке. А после обеда она реагирует только на «заякоренный» на дне катышек из черного хлеба. Но игра стоит свеч. Вываживать трофей массой 300 и более граммов на тонкой снасти всегда очень приятно. А поздней осенью от этого получаешь, какое-то особенное удовольствие.

Если ловить рыбу предполагается на растительные насадки, то чаще всего я стартую с оснасткой, у которой нижний «подпасок» будет иметь массу 0,12 – 0,15 г. И снова в процессе рыбалки постоянно экспериментирую с расположением грузил на леске и длиной поводка. Для оснасток под животные насадки поводок, скорее всего, будет не короче 20 см (бывает и до метра). А вот растительные насадки я предпочитаю подавать на коротких (10 - 15 см) поводках.

Причина проста. Те же мотыль или опарыш, чтобы быть для рыбы привлекательными, должны опускаться в толще воды совершенно свободно, словно и не насажены на крючок. А вот растительные насадки в холодной воде рыба предпочитает собирать со дна. Поэтому и поводок нужен короткий. Иначе поклевку можно и не заметить. Еще большему риску остаться без поклевок подвергает себя тот рыболов, который при переходе от насадок одного типа на другой (например, с опарыша на хлеб) не удосуживается перенастроить снасть. Если нет желания менять всю оснастку, то хотя бы попробуйте поиграть с длиной поводка и распределением грузил на леске. Уверен, настроение рыбы после этого только улучшится.

Прикормка

В моем списке возможных неудач, которые могут произойти на позднеосенней рыбалке по вине рыболова, этот пункт занимает последнее место. И действительно, прикормка поздней осенью хоть и нужна, но такого влияния на успех рыбалки, как это бывает в теплые месяцы года, она уже не оказывает. И если хотя бы один из вышеперечисленных этапов предстоящей рыбалки будет выполнен неправильно, ситуацию с поклевками рыбы вряд ли удастся выровнять с помощью прикормки. А вот испортить её, перекормив рыбу, можно очень даже легко.

Вы обращали внимание на то, что у каждого ценящего своё имя и репутацию производителя прикормок кормовые смеси для холодной воды все темного (коричневого или черного) цвета и мелкого помола? А как же иначе! Первостепенной задачей любой прикормки является привлечение и удержание рыбы в точке ловли.

В теплые месяцы года, когда рыба кормится активно, наличие в прикормке крупных кормовых частиц только приветствуется. В холодной же воде всё по-другому. Аппетит у рыбы и так слабый, а если ей предлагать еще и высокопитательную прикормку, до поедания насадки на крючке дело может и не дойти. Так что прикормка с низкой калорийностью в эту пору года окажется более выгодным вариантом.

Но это совершенно не значит, что, собираясь на позднеосенную рыбалку, нужно обязательно покупать специализированные зимние кормовые смеси. Можно вполне обойтись остатками летних запасов, только просеять их через мелкое сито и смешать с большим количеством земли. Иногда массовая доля грунта в моих осенних прикормках доходит до трех четвертей от общего объема готовой смеси.

Не менее осторожно нужно относиться и к добавлению животного компонента в прикормку. Иногда присутствие в ней большого количества опарыша, мотыля или рубленого червя действительно оживляет клёв. Но все эти добавки нужно тщательно измельчать, и чем мельче окажется нарезка, тем меньше будет насыщаться рыба, тем эффектнее на фоне прикормки станет смотреться насадка. А если рыбачить предполагается на растительные насадки, то от стандартной схемы прикармливания рыбы лучше вообще отказаться.

В таких случаях намного эффективнее работает прикармливание чистой насадкой, которая забрасывается в точку ловли с руки или с помощью рогатки. Катышки хлеба или зёрна пареной перловки будут спокойно лежать на дне - и дождутся «свою» рыбу.

Вообще с сухими прикормками осенью нужно обращаться очень осторожно. Малейшая небрежность на этапе пропитывания прикормки водой способна привести к последствиям, исправить которые будет практически невозможно. Я имею в виду вездесущую мелочь, которая непременно соберется на пылящую в воде прикормку. И даже если она не будет в состоянии проглотить крупную насадку в виде катышков черного хлеба или перловки, своим присутствием она привлечет к точке ловли хищника. И крупная рыба, скорее всего, предпочтет держаться в стороне от таких сомнительных соседей. Если уж без сыпучей прикормки не обойтись, я смачиваю её водой на ночь. За это время все частицы смеси гарантированно успеют пропитаться влагой.

Как видите, чтобы рыба исправно клевала и поздней осенью, ничего особенного изобретать не нужно. Просто следует внимательно относиться к обозначенным выше звеньям подготовительного этапа рыбалки и не терять оптимизма. Рыбачьте в удовольствие!