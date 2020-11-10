Рыба-эксперимент Алексей Фалалеев | 10 ноября 2020 г.

По большому счету, к любой рыбе в той или иной ситуации требуется (а зачастую - и приходится) подбирать так называемый ключик – приманку или проводку, благодаря которым эта рыба клюнет у вас здесь и сейчас. Но именно ротана можно назвать рыбой-экспериментом, ведь порой, несмотря на знаменитую всеядность и неприхотливость этого представителя рода головёшек, чтобы поймать его в моменты полного бесклевья рыболову приходится идти на очень нестандартные шаги.

Название этой рыбы, как мне представляется, связано с очень большим ртом, который расположен на массивной голове, и так-то занимающей одну третью часть тела (головёшка - второе название ротана). Многие считают ротана сорной рыбой или даже вредителем, ведь попадая в водоем, он очень быстро оккупирует его, активно увеличивая свою популяцию и поедая мальков и икру исконных обитателей этого места.

Непритязательный к условиям обитания, ротан способен достаточно спокойно переносить тяжелые зимы, тогда как из-за нехватки кислорода в воде гибнет большая часть всех остальных рыб. Ему даже не очень-то страшны загрязнения водоемов, и он вполне неплохо выживает там, где другие обитатели уцелеть не в состоянии. Одним словом, ротан – очень интересная во всех отношениях рыба и, что естественно, есть немало приверженцев именно его ловли.

С появлением первого, не совсем крепкого льда рыболовы начинают посещать водоемы, чтобы насладиться ловлей этой рыбы. Разумеется, в какой-то степени ими движет азарт, но, как показывает практика, время ловли зимнего ротана довольно ограниченно, ведь примерно с января он вовсе перестает клевать, уходя в так называемую зимнюю спячку. Не буду говорить за все регионы, но, по крайней мере, у нас это выглядит так: там, где в ноябре - декабре десятки рыболовов пытаются поймать и ловят головёшку, после Нового года редко встретишь хоть одного человека. Да и то это будет, скорее, или не знающий рыболов, или нацеленный на поимку любой другой рыбы.

Ротана зимой мы ловим по большей части на блёсны, реже - на мормышки. На мормышки попадается, как правило, некрупный ротанчик, а на блёсны – особи посолидней. Эта рыба не очень пуглива или осторожна, и в моменты активности ловится на любые, даже самые грубые снасти. Но обычно леску толще 0,18 мм для блёсен и 0,1 мм для мормышек мы не используем, ведь как и у любой другой рыбы, у ротана-головёшки бывают периоды, когда он игнорирует предложенные насадки - и приходится что-то придумывать со снастью, чтобы не уйти с водоема пустым.

Уникальность этой рыбы заключается в том числе и в её рационе. Давно подмечено, что клюет эта рыба на объемные нестандартные насадки - такие как, например, кусочки куриной кожи или свиное сало. При этом если вы ловите на блесну с подвесным тройничком, все жала нужно прятать в мякоти насадки. Да, получается громоздко, и кто-то может решить, что с таким подвесом блесна не станет играть и приманивать ротана.

Вовсе нет, ведь секрет ловли головёшки на блесну заключается в том, что её, блесну, не требуется подбрасывать как при ловле, скажем, щуки или окуня, а нужно играть ею словно мормышкой. Тряска приманкой с постепенной сменой горизонта, начиная от дна и до уровня вполводы – вот успех ловли такой рыбы. Повторюсь, не стоит опасаться чрезмерной объемности насадки - на то он и ротан, чтобы жадно хватать даже самые крупные куски своим огромным ртом.

Отправляясь на ротанью рыбалку, я обычно беру с собой 3 - 4 варианта насадки. Это вот, скажем, мотыль – универсальная насадка для окуня или плотвы, а для ротана еще поди угадай, что ему будет по вкусу в этот день. Да, обычно он ловится на куриную кожу, но у нас бывало и так, что он её в этот день игнорировал. А стоило предложить ему сало или кусочки филе другой рыбы (у меня почему-то в приоритете частенько бывает филе щуки) - и нате, пожалуйста - клюет.

Шарики пенопласта, опарыши, кусочки колбасы, бекона или грудинки – всё это, бывает, выручает в той или иной ситуации. Понятно, что таскать с собой «набор гурмана» не совсем удобно, но всё ж иметь при себе различные варианты насадки нужно. А как-то раз было вообще что-то уникальное.

Под самый Новый год, попав на водоем, мы оказались в полном бесклевье. При этом не брало почти ни у кого. И один рыболов - хохмы ради, праздник же скоро! - намотал на крючки блестящий «дождик», который он подобрал у городской ёлки, когда шёл на автобус, чтобы приехать сюда. И вот у него-то и заклевало. Пусть не так активно, но все равно лучше, чем у остальных. Одним словом, если наверняка хотите поймать ротана, будьте готовы к экспериментам в насадках.

Что касается самих приманок, то у меня с собой всегда блёсны разных цветов и размеров. Побольше, поменьше, медного цвета, серебристого оттенка, с тройниками и одинарными крючками. И хотя я замечал, что на приманки с тройным крючком ловится обычно лучше (я так понимаю, благодаря тому, что тройник при проводке активно двигается и сильнее привлекает эту рыбу), иногда работали и выручали именно одинарники.

Не стоит бояться и размеров блёсен. Ротан – рыба отчаянная, и нередко даже некрупные рыбки атакуют и цепляются за весьма габаритные приманки. Что это? Видят в большой блесне конкурента или, может, стараются за один раз наесться большим куском? Не знаю. Но главное - они клюют. Если мы пробуем ловить на мормышки, то обычно используем блестящие и с большим крючком. Во-первых, на такой крючок сподручней цеплять насадку, а во-вторых - удобней доставать из пасти ротана. Экспериментируйте с приманками, не зацикливайтесь на какой-то одной. Нет поклевок на эту блесну или мормышку? Прицепите или привяжите другую, ведь, возможно, такая смена будет нынче как раз кстати.

Вот вы пришли на водоем, где по слухам обитает ротан. Если рыба активна, то достаточно присоединиться к любой группе рыболовов и ловить рядом с ними. Но что делать, если клёва нет? Искать! Искать, искать и еще раз искать! Чем больше вы сделаете лунок, чем больше пройдете разных мест, тем больше шансов, что водоем вы покинете с уловом. И пусть большинство рыбаков предпочитает ждать подхода рыбы, лишь изредка переходя с места на место, мой вам совет – ищите рыбу.

В первую очередь обратите внимание на участки, где видна водная растительность. Не поленитесь, обурите пучок торчащей травы со всех сторон. К моменту, когда вы пробурили десятую, скажем, лунку, к первым уже вернулась рыба, спугнутая шумом бура, и ее можно пробовать ловить. Так что методично обходите лунку за лункой. Тут ведь какой принцип: пусть рыба пассивна, но она наверняка отреагирует на приманку, если вы опустите её рядом с тем местом, где она стоит.

Да, ротан реагирует на блестящие приманки. Да, подходит на ароматную и объемную насадку. Но если у него нет настроения кушать, то поймать его можно разве что при условии, что вы опустите блесну или мормышку ему почти что на голову. Вообще, недаром ротан обычно находится там, где много придонной травы. В таких зарослях он чувствует себя в безопасности и, как говорится, в своей тарелке. Целенаправленно же ловить ротана на чистом дне мне удавалось разве что пару раз, а так, конечно, в первую очередь искать его нужно там, где трава.

Промерив глубину, я обычно начинаю «мормышить» блесной с самого дна, постепенно поднимая ее на 20 – 30 см. Это не проводка в обычном её понимании, она более затяжная, что ли. То есть нужно дать заинтересовавшейся приманкой рыбе время и возможность для атакующего броска. Возьмите за правило: медленно подняли блесну на 10 см от дна – играете ей на этом уровне некоторое время, подняли постепенно еще повыше – остановились и играете здесь.

Обычно одной такой проводки хватает, чтобы понять, стоит ли тут рыба. Не клюнуло? Переходим к следующей лунке и проверяем её таким же образом. Это уж точно лучше, чем уныло ждать подхода рыбы в бесклевье. Не нашли ротана в траве? Экспериментируйте дальше, ищите его на более глубоких местах, пусть даже менее заросших.

Нет поклевок и там? Проверьте береговую зону, но таким же точно активным поиском. Если есть упавшее в воду дерево, поищите и возле него. Очень часто рыба предпочитает держаться таких мест. Может быть, кому-то такой активный поиск не совсем по душе, но он, уверяю вас, намного результативней простого ожидания гипотетического подхода пассивной рыбы.

Поклевка у ротана, как правило, мощная, уверенная, и даже некрупные рыбки способны порадовать своей активностью. В целом ротан-головёшка - рыба достаточно сильная, и хотя может показать свой норов, на короткой леске успевает это не всегда. Но вот утащить оставленную удочку в лунку может запросто. Особенно, если удочка легкая – пенопластовая, скажем.

Конечно, в первую очередь ротан берёт на подвижную насадку и приманку, но пару раз я видел, как достаточно крупные рыбинки стаскивали в воду удочки, которые просто лежали на льду. При этом утопить совсем они их не успевали – видимо, тут же рядом прячась в водную растительность.

Я неоднократно обращал внимание, что некоторые рыболовы не используют кивки при ловле ротана, мотивируя это тем, что мощная поклевка в любом случае будет четко идентифицирована по хлыстику удочки. В целом, я согласен, но в периоды бесклевья ротан иногда щиплет, притормаживает или слегка подкидывает приманку, поэтому присутствие кивка на снасти я считаю обоснованным - и даже обязательным. Казалось бы, мелочь, но, как показывает практика, из мелочей собирается одно большое, которое часто отражается на улове.

Активность клёва ротана на разных водоемах может варьироваться по времени. В целом, чтобы быть с уловом, достаточно придерживаться правила, что обычно ротан ловится с самого утра. Где-то, правда, его ловят весь световой день, но с переменным успехом. Где-то он более активен после обеда, ближе к сумеркам, учитывая, что предновогодние зимние дни коротки. Информацию о времени клёва очень просто получить прямо на льду у нашего брата-рыболова, особенно словоохотливого в удачный денёк. Главное – разговаривать с людьми и делиться при этом с ними своей информацией.

Эксперименты по определению оптимального времени ловли ротана я проводил неоднократно. Как-то раз, уходя уже потемну с одного водоема, обратил внимание на пару рыбаков, которые явно не собирались покидать свои лунки, и даже, более того, готовились к ночевке, стаскивая с берега на лед сушняк для разведения костра. На мой вопрос по поводу позднего времени ловли они честно ответили, что собираются продолжать рыбалку и что делали это не раз с завидной периодичностью.

Эта информация не могла оставить меня равнодушным, и уже в следующий выходной я прибыл на это место ближе к вечеру, когда основная масса рыболовов уже покинула водоем. Каково же было мое изумление, когда спустя какое-то время у меня пошли уверенные поклевки - и в свете налобного фонаря, заранее приготовленного именно для этого выезда, я доставал ротанов из лунки одного за другим.

Кстати, попадались достаточно крупные ребята. По крайней мере, на этой же речной старице в дневное время я ловил значительно меньших по размеру рыбешек. Эксперименты с определением оптимального времени, в принципе, присущи ловле и других рыб, но именно на ротаньей рыбалке они показывают столь блестящие результаты.

Этим материалом я хотел показать, что не стоит отчаиваться в моменты, когда рыба не клюет, а надо всевозможно стараться изменить ситуацию в свою пользу.