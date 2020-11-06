Фидер. Лучшая снасть в экономический кризис Виталий и Анастасия Волковы | 6 ноября 2020 г.

Раньше наша семья постоянно стремилась пробовать в рыбалке что-нибудь новенькое - разные снасти, разные способы ловли. Сейчас мы понимаем, что это просто был поиск, чтобы остановиться на чём-то одном. И вот, познакомившись однажды с ловлей на фидер, мы сразу поняли – это наше! Интересно, что поиск разнообразия в рыбалке на этом не завершился. Просто теперь мы ищем его внутри конкретного способа ловли. И нашли немало различных сфер применения для нашей любимой снасти.

Особо существенно расширились наши рыболовные горизонты, когда мы начали ловить фидерами в их тяжелом исполнении. Мы получили возможность рыбачить на тех речных участках, где раньше не допускали об этом и мысли, потому что для наших примитивных тогда донок это было чересчур далеко от берега, слишком глубоко и течение очень сильное.

Надо ли говорить, что теперь наши уловы возросли и количественно, и, самое главное, качественно: лещи, язи, голавли и другая речная рыба стали в нашем садке привычными гостями. Кстати, именно после первых рыбалок с фидером мы заменили наш скромный проволочный садок на солидный матерчатый длиною два метра (фото 1). Это, согласитесь, говорит о многом!

Всяк кулик своё болото хвалит. Вот и мы, понятное дело, будем хвалить фидерную снасть, потому что искренне влюблены в неё уже без малого десять лет. Не хотим сказать, что фидер заменил нам другие способы ловли по открытой воде. Нет, мы так же, как и раньше, любим посидеть с поплавочными удочками где-нибудь на тихом озере или полазить вечерком по дремучим волжским коряжникам, выманивая вращающейся блесной голавлей, щук и окуней. Но последнее время всё реже и реже – скажем так, факультативно.

Зато мы находим разнообразное применение нашим фидерным снастям, и они отлично показывают себя не только в классической речной ловле мирных рыб, но и в некоторых других способах рыбалки. Собственно, эта статья как раз о том, как можно разнопланово использовать на рыбалке фидерные снасти класса «хэви» (в нашем случае это удилища длиной 3,6 - 3,9 м с тестом до 150 - 180 г и подходящие к ним по мощности катушки).

Тут читатели могут возразить, что универсальность любой снасти – тема давно пройденная. И на каждом водоеме можно встретить рыболова со стеклопластиковым удилищем, собирательно именуемым «Крокодил», и катушкой, скажем, «Кобра», который умело (или не очень) использует сей незамысловатый комплект и как фидер, и как спиннинг, и даже как бортовое удилище при ловле с лодки. Но в данном случае речь пойдёт о другом – как на рыбалке извлечь максимум полезных свойств из конкретной снасти, и при этом не пожертвовать удовольствием от процесса ловли.

Конечно, универсальное – это враг специального. И нам бы тоже хотелось иметь снасти на все случаи жизни: деликатные пикеры для тиховодной рыбалки на прудах и озёрах: мощные и надежные «карповики» для ловли сазана и т.д. Но, увы, каждый такой комплект в настоящее время обходится довольно дорого. И если учесть, что в нашей семье два рыболова, то и расходы на снасти, соответственно, приходится умножать вдвое. А семейный бюджет не всегда позволяет такие траты.

Думаю, что не только мы, но и многие собратья по увлечению сейчас находятся в подобной ситуации. Тем более, что с экономикой в стране творится что-то непонятное: то ли у нас новый кризис намечается, то ли старый еще не закончился. А рыбалка, как известно, требует снастей, несмотря на кризисы. А снасти, в свою очередь, требуют денег. В общем, приходится исхитряться…

В нашем случае использование хэви-фидеров в разных направлениях ловли стало именно тем антикризисных вариантом, который позволяет не забрасывать рыбалку по причине финансовой несостоятельности. Думаю, у каждого рыболова в этом плане есть свои решения и идеи. Так что мы расскажем о собственном опыте, как об одном из вариантов оптимизировать расходы на любимое увлечение.

Ну, а теперь непосредственно к делу!

Весенняя ловля карася

Весенняя рыбалка на карася – это то самое направление ловли, для которого надо было бы иметь отдельные фидерные комплекты. Хочется изящества, тонкости всех элементов оснастки, максимальной чувствительности к поклевке и удовольствия от вываживания. Каждый раз, готовясь к новому сезону открытой воды, мы даём себе слово приобрести фидеры (пикеры), заточенные под карасевую и иную тиховодную рыбалку. И каждый раз, посмотрев на цены и прикинув стоимость комплекта, помноженную на два, тяжко вздыхаем и достаем свои «хэвики», прикрепляя самую чувствительную вершинку…

В принципе, по результативности весенняя ловля тяжелыми фидерами (фото 2) не особо проигрывает более легким снастям. Вот только махать ими тяжелее, руки устают больше. С другой стороны, умеренная физическая нагрузка – отличная альтернатива походу в спортзал. Что, в общем-то, тоже является экономией средств. Так мы всегда себя успокаивали, хотя чувство некоторой неудовлетворенности оставалось. Вплоть до весны текущего года, когда мы пересмотрели свои взгляды на ловлю карася и убедились, что именно наши тяжелые комплекты для такой рыбалки подходят больше всего.

Несколько раз за весну мы посещали один водоем, который является популярным местом карасевой рыбалки. Мерный карась там клюет очень хорошо, поэтому рыбаков бывает много не только в выходные, но и в будние дни. Места хватает всем, но сидеть порою приходится довольно плотно. И вот в одну из таких рыбалок рядом с нами ловил рыболов с грубыми удилищами из стеклопластика.

Клёв был хороший, но у нас случалось много холостых поклевок. Это утомляло: приходилось выматывать снасть, убеждаться в целостности наживки или обновлять её, а потом забрасывать снова. В то же время у нашего соседа поклевки происходили реже, но подавляющее большинство их оканчивалось поимкой рыбы.

Понаблюдав за действиями соседа и сравнив их с собственной тактикой ловли, мы с удивлением отметили, что все преимущества давала… грубая снасть! Дело в том, что мы ловили с самыми чувствительными квивертипами, которые добросовестно показывали любое касание рыбы к наживке. А карась весной, особенно когда вода еще недостаточно прогрелась, любит помусолить наживку перед тем, как заглотать её полностью. Вот эти его игры с наживкой мы ошибочно воспринимали как деликатную поклевку. Когда на эту нервотрёпку мы отвечали подсечкой, та в подавляющем большинстве случаев оказывалась преждевременной.

А вот грубая снасть нашего соседа была устроена таким образом, что просто не регистрировала тех мелких подёргиваний, которые совершал карась, «принюхиваясь» к наживке. А толстая вершинка удилища начинала дрожать и изгибаться только тогда, когда карась уверенно брал наживку, потому и подсечка выходила результативной.

Поняв это и взяв на вооружение, мы просто перестали обращать внимание на мелкие подрагивания квивертипа - и подсекали только тогда, когда карась уверенно загибал вершинку фидера. Результативных поклевок сразу стало больше, а суеты и лишних телодвижений – гораздо меньше.

Карповая ловля

Для ловли карпа и сазана нам тоже хотелось бы иметь отдельные комплекты – мощные карповые удилища и катушки, которые позволят бороться с крупными рыбами, не опасаясь за целостность снасти. Но пока что, увы, приходится пользоваться тем, что имеем.

А вообще, фидерные комплекты класса «хэви» имеют достаточный запас прочности. И хотя среди наших трофеев, пойманных на фидер, сазаны тяжелее пяти килограммов пока, к сожалению, не числятся, но по ощущениям от борьбы с крупными рыбами можем предположить, что наши фидерные комплекты позволят в случае чего потягаться с «поросятами» и за десятку. Жаль, что клюют такие не на каждой рыбалке…

Если поставить такую цель, сломать при вываживании можно любое удилище, даже пресловутый стеклопластиковый монолит, который мы уже не первый раз упоминаем в данной статье. Несколько раз мы наблюдали, как вываживают рыбу те рыболовы, которые не были готовы к поклевке трофея. Стиснув зубы и закусив нижнюю губу, они упирают комель удилища в живот и самозабвенно крутят ручку катушки, которая жалобно скрипит от натуги. Как правило, заканчивается такое вываживание печально, причем не в пользу рыболова. Обычно не выдерживает леска, но бывают и более сокрушительные последствия.

Есть еще один интересный способ вываживания крупняка – пятиться назад. Но применим он лишь там, где берег позволяет «врубить заднюю передачу». На водоеме, о котором шла речь в предыдущей части статьи, вместе с карасём иногда попадается сазан, порою довольно крупный. Мы наблюдали, как один рыболов тащил сазана не меньше, чем на «трёшку», судя по сопротивлению.

Сначала он просто с выпученными глазами крутил катушку, а потом, когда внутри катушки что-то хрустнуло, и та перестала крутиться, рыбак, зажав удилище под мышкой, стал пятиться назад. Первые пару метров перетягивание каната шло в пользу рыболова, но потом сазан взбил на воде бурун - и леска лопнула. Незадачливый рыбак плюхнулся на пятую точку, а рыба уплыла с пирсингом в губе.

- Как это получилось-то? – сидя на сырой земле, развел он руками. – Ведь у меня стояла леска 0,4 мм!

- Надо было просто фрикцион ослабить, - напутствовал его сосед-фидерист.

Упустивший сазана рыбак повернул голову, непонимающе похлопал глазами и переспросил:

- Фрикцион?..

Как говорится, немая сцена. Занавес…

Долгое время мы искренне не понимали, зачем на некоторых фидерных катушках предусмотрен бейтраннер? Ведь ловля ведется активно, удилище всегда находится рядом с рыболовом, и этот элемент вроде бы не имеет практического значения. Но своё мнение о бейтраннере мы резко поменяли, когда занялись ловлей сазана на фидер. Ну, смотрите.

С учетом обильного закорма, на такую рыбалку нет смысла выезжать меньше, чем на два дня. Всё это время невозможно сидеть рядом с удилищем, которое должно находиться в режиме ожидания. Правильно отрегулированный бейтраннер позволяет отойти от снасти по своим делам, и при этом быть уверенным, что после поклевки удочка останется на своём месте. А поклевка у сазана бывает такая, что удилище валится с подставки и даже улетает в воду.

Мы пока не обзавелись род-подом (rod pod, специализированная подставка в карп-фишинге под несколько удилищ) и электронными сигнализаторами, поэтому обходимся обычными подставками, на которых удилища располагаются так, чтобы при поклевке леска сходила со шпули без препятствий (фото 3). На леску подвешиваем на резинке колокольчики, которые при подсечке легко слетают и не мешают вываживанию. Треск фрикциона на включившемся бейтраннере и короткий звяк колокольчика позволяют вовремя отреагировать на поклевку.

Конечно, адепты карповой ловли наверняка раскритикуют нашу скромную попытку хоть как-то приобщиться к карполовному братству. С другой стороны, сазан не видит, как выглядит надводное оснащение рыболова. А значит, и на его клёв (фото 4) оно не особо влияет!

Ловля толстолобика на технопланктон

К этой интересной теме мы уже обращались в статье в прошлогоднем августовском «СР», поэтому подробно на ней останавливаться не будем. Кому любопытно, смогут отыскать эту статью в электронной версии журнала, размещенной на официальном сайте.

Как и в карповой ловле, при охоте за толстолобиком с технопланктоном требуется дальний заброс громоздкой и довольно тяжелой оснастки. Поплавок - крупный и массивный, плюс грузило 80 - 100 г, которое стопорит оснастку на дне, да к тому же масса самой таблетки технопланктона довольно велика. Общая масса оснастки получается около двухсот граммов или даже чуть больше. Чтобы отправить её на нужное расстояние от берега (чем дальше – тем лучше), требуется силовой заброс (фото 5), с которым справится не каждое удилище.

А вот наши хэви-фидеры для этой ловли подошли как нельзя лучше, будто и были созданы для неё. С ними и заброс получается дальний, и вываживание эффективное. А толстолобик по бойцовским качествам ничуть не уступает сазану. Трехкилограммовых лобастиков (фото 6) мы причаливаем к берегу без особого труда! Думаю, причалим и крупнее, когда таковые клюнут.

В качестве закормочного (сподового) удилища

Когда мы собираемся ловить сазана в волжских заливах либо приезжаем на платник, чтобы потягаться с местными откормленными карпами, то первое, с чего начинается рыбалка, это обильный стартовый закорм выбранной точки ловли. Чтобы производить его максимально эффективно и при этом тратить возможно меньше времени, используем такой атрибут карповой ловли, как закормочные «ракеты» (спомбы).

Этой полезной штуковиной получается перекидать большое количество корма за короткое время. Но есть только один минус – значительная тяжесть наполненной кормом «ракеты». На этот случай продвинутые рыболовы имеют специальное закормочное (сподовое) удилище, обладающее большим запасом прочности и хорошими бросковыми характеристиками. Идеально для этой цели подходят «карповики», но у нас в семье их нет.

Пару лет назад мы купили за 500 рублей того самого пресловутого «крокодила» длиной три метра (четвертый раз за статью упоминаем это изделие!), чтобы использовать его в качестве сподового удилища. Вроде бы и длинное (ростом 3 м), и прочное (хоть об колено ломай – не сломаешь!), и не жалко, если вдруг крякнет. Но не зашло совершенно! При забросе тяжелой «ракеты» с прикормкой удилище «проваливалось» нещадно, дальний заброс не получался вообще, а уж про точность и говорить не стоило. Так рыбу не прикармливают! Поэтому пришлось снова использовать наши «хэвики» (фото 7).

Правда, полная «ракета» для них всё же была тяжеловата и угрожала поломкой бланка. Поэтому мы приноровились наполнять спомбы только наполовину. Процесс стартового закорма при этом немного удлинялся по времени, но зато не нужно было переживать за целостность удилища. Забросы получались точные и на заданную дальность, а кормовой стол выходил достаточно кучный и обильный. К тому же не надо возить в чехле дополнительное удилище, которое и весит кое-что, и место занимает.

Поплавочная ловля

Ну, это скорее от безысходности, и было-то всего один раз. Но ведь было! Значит, стоит рассказать.

В середине июня текущего года к нам в гости приехали друзья из другого города. Одним из пунктов короткого отдыха намечалась рыбалка. Поскольку именно в это время наблюдался пик вылета мошки, о рыбалке на Волге не могло быть и речи (в нашей компании были дамы, не привычные к подобному экстриму). Поэтому повезли друзей на «платник», где мошки было значительно меньше.

Мы с другом планировали ловить на фидеры, вручив нашим прекрасным и более слабым половинкам поплавочные удочки. Но Рыбацкая Удача – дама непредсказуемая, и не случайно женского рода. В общем, у меня и у моего товарища на фидеры клёва не было вообще, несмотря на хороший стартовый закорм. Зато наши жёны, вооружившись 6-метровыми поплавочными удочками, с обидной для нас регулярностью вытаскивали карпиков-килошников (фото 8).

Стало понятно, что вся рыба концентрируется у берега, а на дальней дистанции её нет. А поплавочных удочек было только две. Зато комплектующие для поплавочной снасти в наличии имелись. Поэтому мы решили переделать свои фидеры под поплавочную ловлю. Длины 3,9 м оказалось вполне достаточно, чтобы при некоторой сноровке отправлять легкие поплавочные оснастки метров на 10. А там и поклевки не заставили себя ждать.

Нельзя сказать, что ловля тяжелыми фидерами с легкими поплавками была прям-таки удобной. Но лучше ловить так (фото 9), чем никак!

Ловля хищника

Осенью, когда остынет и просветлеет вода, мы периодически рыбачим на пойменных озёрах, где как раз активизируется клёв щуки и окуня. Ловим их поплавочными удочками на живца. Требований к снастям для такой рыбалки немного: это достаточная длина, чтобы забрасывать оснастку на середину озера, а иногда и под противоположный берег, и прочность, чтобы бороться с зубастыми трофеями.

Чем длиннее удилище – тем дальше получается заброс. Минус лишь в том, что берега большинства озёр поросли деревьями, кустарниками и прочей растительностью, поэтому с длинной «поплавочкой» не особо развернёшься. Разумным компромиссом вновь стали наши фидерные удилища класса хэви, которые при росте 3,9 м позволяют делать хороший заброс, а запаса мощности как раз достаточно, чтобы вываживать хищников, даже если после поклевки они затащили крючок в водоросли.

Еще нашими фидерами мы ловим судаков в реке (фото 10). Когда хочется отдохнуть от трудовых и динамичных рыбалок с частыми перезабросами, отправляемся на знакомые закоряженные ямки, чтобы посидеть ночь у костра и покараулить поклевки клыкастых. Тут же на мели ловим малявочницей живца. Оснастка самая простая: на конце лески привязывается грузило, выше него – поводок длиной до метра с достаточно крупным крючком.

Забрасываем три фидера, вешаем на вершинки бубенчики или приматываем светлячки (фото 11) - и идем к жаркому костру, коротая у него прохладную осеннюю ночь и любуясь яркими звездами (фото 12). Лучший клёв наблюдается с заката и примерно до полуночи. Кроме судаков, в улове нередко оказываются щуки и крупные голавли.

И даже когда тихая золотая осень переходит в серую и слякотную, а на Волге становится неуютно из-за сильных ветров и ударяющих в берег высоких волн, мы не спешим убирать наши фидеры на зимнее хранение - ведь начинается пора охоты за налимом.

К сожалению, в наших южных краях налим не является таким рядовым и часто встречающимся трофеем, как в северных широтах, но если знать места и угадать с наживкой (малёк или резка, пучок червей, креветка, куриная печень…), можно встретиться с этим таинственным хищником – речной треской (фото 13). Успех ожидает не на каждой рыбалке, да и налимы попадаются некрупные, но тем ценнее долгожданная поклевка: в отличие от судачьей, она у ночного тихушника не такая резвая, поэтому чувствительность фидерных вершинок нам только на руку.

Пожалуй, пока что лишь настоящей зимой мы не находим фидерным комплектам применения, так что они спокойно отдыхают в кладовке до весны. Но мы надеемся, что еще придумаем, как извлекать из наших фидеров пользу в холодное время, чтобы уж точно не расставаться с любимой снастью круглый год!