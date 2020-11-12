Топ-вотеры. Круглый год - приманки №1. Часть 2 Андрей Чепурный | 12 ноября 2020 г.

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Умело комбинируя при попперной проводке три её составляющих: равномерную подмотку, создание акцентированного «булька» и выдерживание потребной паузы, а также вовремя, в соответствии с сиюминутными обстоятельствами, модифицируя их – эти самые скорость подмотки, силу рывка и продолжительность паузы, мы сможем выманить любую рыбу из подводных джунглей.

Что же касается огрузки попперов и их первоначального положения в воде, то здесь присутствует такая же особенность, как у уокеров (о ней я рассказывал в предыдущей части статьи), но которая, увы, чаще всего как-то замалчивается авторами множества статей про эти удивительные приманки.

А ведь давно известно, что фирмы-производители производят попперы двух модификаций - Walking и Sliding (приведу для наглядности еще раз схему из предыдущего номера - фото 1). К примеру, известный бренд Yo-Zuri выпускает такие модели, как 3D (3DS) Popper (фото 2) и Silver Pop (фото 3), так вот они - яркие образчики того и другого типа.

3D Popper - представитель типа Walking с характерной огрузкой задней части приманки (фото 4). При активном джеркинге он имеет склонность к скольжению из стороны в сторону, уверенно булькает - и атакующая его рыба практически всегда попадает точно в цель.

Тело данного топ-вотера располагается под большим углом относительно поверхности водоема, что зачастую играет ключевую роль при атаке хищника, а специфическая форма носовой чашечки обеспечивает более отчетливое хлюпанье при рывках. Интересно, что у меня как окунь, так и щука чаще всего атаковали этот поппер на паузе сзади или же пытались накрыть приманку собой, выпрыгивая из воды, из-за чего иногда даже просто цеплялись за его острые крючки (фото 5). Кроме того, благодаря своей схеме огрузки этот поппер является весьма дальнобойным. Соответственно, это один из лучших бюджетных «разведчиков», которым даже новичку не составит труда найти активного хищника по открытой воде.

А вот модель Silver Pop, как представитель типа Sliding, имеет огрузку, смещенную к центру приманки, что позволяет ей скользить по поверхности воды, а также оставаться практически в горизонтальном положении при паузах. Основная для неё проводка - Walk-the-Dog and Splashing (рыскающие движения и выделение пузырьков воздуха).

При активном джеркинге этот поппер скользит по поверхности воды, рисуя невыразительную «елочку» и аппетитно чавкая при этом. На практике хищник чаще всего пытался ударить его на опережение, что влекло за собой много промахов, а иногда и вовсе почему-то выпрыгивал куда-то в сторону. Но правильный подход к работе с топ-вотером и увеличение пауз между рывками удилищем приносили плоды - и острые крючки приманки неоднократно находили свою цель.

Гибриды

Хочу заметить, что в последнее время всё чаще можно встретить гибриды уокера и поппера. Характерная черта большинства этих моделей в том, что после приводнения или же на паузе они занимают почти вертикальное положение. Ярким примером таких гибридов является Megabass Dog-X Quick Walker (фото 6), отличающийся от выше описанной модели дополнительной огрузкой, а также Duo Realis Pencil Popper (фото 7) и подобные им.

Такие приманки вобрали в себя всё самое лучшее от своих родителей и представляют собой еще более универсальную приманку. Они предназначены главным образом для активного облова обширной акватории при самых разных погодных условиях - от полного штиля до небольшой волны. Walk-the-Dog - их основной тип проводки. Они легки в управлении даже на большом расстоянии заброса, не упористы и очень эффективны.

Двигаясь достаточно широкой «змейкой» по поверхности воды, такие приманки способны расшевелить даже самого пассивного хищника. Но при этом, благодаря особой конструкции передней части, такие топ-вотеры отменно «плюются» и ведут себя не хуже классического поппера, что делает их еще более универсальными. Также, примечательно, что огрузка подобных топ-вотеров выполнена либо большей частью сзади (как, например, в случае с Dog-X Quick Walker), либо полностью в хвостовой части тела приманки, что, в свою очередь, положительно сказывается на их дальнобойности.

Когда следует ловить топ-вотерами?

Отвечая на этот вопрос, большинство экспертов интернет-ресурсов, ровно как и авторов статей в рыболовной периодике, указывают на принадлежность топ-вотеров исключительно к «летним» спиннинговым приманкам. И что ими с успехом можно ловить только тогда, когда вода хорошо прогрета, а рыба - активно кормится с поверхности. Но на практике, взяв на вооружение поверхностные приманки и научившись подбирать наиболее подходящую условиям ловли анимацию выбранного топ-вотера, я лично получал очень даже приемлемые результаты практически в любое время года.

Время использования топ-вотеров не ограничивается световым днем. В ночной охоте на судака на отмелях, к примеру, данным приманкам сложно что-либо противопоставить. Что касается приемлемых погодных условий, при полном штиле, как показывает моя многолетняя практика, наиболее актуальными оказываются именно уокеры, а при ряби или даже волнах на поверхности водоема - попперы. Как известно, штилевая погода в большей мере характерна для ранних утренних и поздних вечерних часов. С учетом сказанного выше, уокер я считаю больше «сумеречной» приманкой, а поппер – «дневной». Разумеется, это деление во многом условно, и поймать на поппер того же окуня или щуку после захода солнца вполне реально, но всё же забывать об этом не следует.

Поппер всегда оказывается предпочтительнее на относительно неспокойной воде. Когда ветер поднимает довольно высокую волну, уокер как бы теряется - и хищнику становится сложнее его заметить. А поппер, с его брызгами и звуковым эффектом (фото 8), привлекает к себе внимание даже в таких сложных для восприятия условиях.

Еще хочу добавить замечание по поводу наибольшей актуальности применения попперов (или их различных гибридов) и уокеров. Если внимательно понаблюдать за поверхностью водоема во время штиля, когда на воде нет ряби, мы можем увидеть, к примеру, следующее:

рыба пассивна и практически не плещется; наблюдаются очень редкие всплески убегающего от хищника малька;

рыба находится у поверхности; наблюдаются частые всплески рыб, при этом малёк активно пытается сбежать от опасности, массово прыгая по поверхности воды.

Такие ситуации, казалось бы, идеальны для использования уокеров. Но, применяя уокер в первой ситуации, мы почему-то получаем неожиданно мало поклевок, по сравнению со второй (там поклевки, как правило, следуют молниеносно). И напротив - поставив поппер, мы довольно быстро обретем поклевку хищника в первой ситуации и получим значительно худшие результаты во второй.

Возможно, секрет кроится не только в рыбьей активности, ведь если рыба оживленна, её можно выманить практически любой приманкой, но в месте её дислокации. Таким образом, если рыба проявляет слабую активность и сосредоточена у дна водоема, то, применяя попперы или различные гибридные приманки с подобным акцентированным бульканьем и всплесками на поверхности, мы заставляем обратить на нашу приманку внимание хищника.

И даже если тот стоит на довольно приличной глубине (лишь бы вода не была чрезмерно мутной), а осторожная рыба - у поверхности или же в средних слоях водоема, на фоне плещущегося мелкого малька хищник отчетливо увидит и заинтересуется нашим уокером, прекрасно справляющимся с ролью потенциальной жертвы. Именно из-за того, что в тихую погоду характерный «бульк» от поппера можно услышать на расстоянии в сотню метров и даже более, а уокер в то же время - лишен подобных шумовых эффектов, мы и получаем столь разную результативность при их применении.

Таким образом, этот момент разграничивает сферу применения того и другого топ-вотера в зависимости от погодных условий. Хотя, опять же, данное замечание является лишь теорией, которая чаще всего срабатывала на большинстве водоемов, где мне удавалось порыбачить за много лет, но она не всегда повторяется в идеале. Да, мне случалось и в волну очень неплохо половить на уокер, но всё же основная его стихия по моему разумению – ловля в штиль или у подветренного берега.

Что касается сезонности использования, то ранней весной, когда температура воды подбирается к десяти градусам тепла, наиболее эффективны поверхностные приманки, основной тип проводки которых Walk-the-Dog.

Ими можно довольно успешно ловить по чистой воде – правда, пока не рассчитывая на множество поклевок. Ключ к успеху скрывается в степени прогрева воды, т.к. необходим скачок активности рыбы, чтобы поверхностные приманки оказались эффективными в столь раннее время. К пятнадцати же градусам уже более реально, что этот вид топ-вотеров окажется привлекательным. Но следует учесть, что темп анимации приманки должен быть выдержан максимально медленным, с выполнением более-менее длительных пауз между потяжками.

Успех проводки во многом зависит от погоды: поверхностные приманки работают намного лучше в спокойной воде в солнечные дни. Эти условия тесно связаны с тенденцией быстрого прогрева воды. Конечно, нельзя сказать, что топ-вотеры весной совсем не работают в облачную погоду. Однако лучи солнца, прогревающие воду - чрезвычайно важный фактор для этого времени года. Также хочу отметить, что если по весенней воде идет мелкая рябь, то эффективность применения поверхностных приманок резко сходит на нет.

С прогревом воды до двадцати градусов, когда в глубоких озерах образовывается термоклин, вся рыба поднимается в верхний теплый и насыщенный кислородом слой воды и там активно питается, что хорошо видно по всплескам, поскольку процесс кормления происходит на глазах. Теперь нашими приманками можно работать быстрее, удается даже эффективно ловить при ряби на воде.

Но чем теплее становится вода, тем менее хищники желают нападать на поверхностные приманки при ярко сияющем солнце. Поэтому, когда вода прогревается до двадцати градусов и выше, лучшими условиями для топ-вотеров оказываются пасмурные или облачные дни. А когда вода достигает летних пиковых температур (более чем 23 градуса), поверхностные приманки немного теряют свою эффективность. Я обычно продолжаю использовать их, когда рыба прячется в глухих водорослях или после прохождения холодных фронтов.

Осенью же эти приманки эффективны до того момента, как вода опустится ниже 7 °С, но и в ноябре бывают дни, когда солнце прогревает мелководье - и малек поднимается к поверхности, а за ним, соответственно, следует и хищник.

Последний, как правило, прячется у дна, за любыми укрытиями, и охотно реагирует на медленную, полную разнообразных и хаотичных движений «игру» приманки. Скажу, что мы с друзьями неоднократно ловили рыбу на топ-вотеры даже при температуре воды в три градуса! Так, в конце сезона, я непременно использую эти приманки, пока температура воды не опустится до четырех - пяти градусов.

Здесь же хочется добавить, что чем ниже становится температура воды и чем глубже опускается хищник, тем менее эффективными становятся «тихие» топ-вотеры. И только попперы со своим достаточно сильным бульканьем остаются заметны хищнику с большого расстояния. Важно только учитывать, что, чем позже мы ловим, тем медленнее должна быть проводка, менее сильный «бульк» и спокойнее вода.

Техника облова

В заключение хочется сказать несколько слов о практической стороне облова перспективного места. К примеру, я всегда начинаю рыбалку на новом месте с довольно агрессивной проводки практически любым топ-вотером (кроме, конечно же, тех видов поверхностных приманок, которые специально разрабатывались именно для предельно медленной анимации).

Но после падения любой поверхностной приманки на воду, тем не менее, не спешу выполнять проводку и делаю небольшую паузу. Так сказать, даю разойтись кругам и ряби. Активная рыба, которая находится рядом, как правило атакует сразу, а вот та, что подальше, еще должна четко определить точку старта приманки и выйти на неё. Просто если сходу начать движение приманки, то маловероятно, что хищник погонится за ней - ему нужен некий толчок, возбуждающий интерес, а не резво убегающая добыча.

По возможности я делаю короткие паузы, после чего выполняю серию из трех - пяти коротких, но резких рывков. Равномерную проводку почти не использую. Проводка подобного типа является поисковой. На неё не уходит много времени, и если поблизости есть активная рыба, то она себя проявляет.

А в том случае, если выходов или поклевок нет или хищник промахивается по приманке - нужно кардинально изменить подход и перейти на деликатную проводку с паузами и равномерными движениями с ускорением (для каждого топ-вотера такая проводка подбирается индивидуально). Цель - соблазнить пассивного хищника или доловить рыбу, которая не смогла съесть активно проведенный топ-вотер. Проводка в этом случае должна состоять преимущественно из равномерной фазы и одиночных коротких рывков. После каждого рывка - пауза до пяти секунд.

Следует еще обратить внимание на саму проводку: бывает, что хищник преследует приманку, но из-за её высокой скорости не атакует. Исходя из этого, следует подбирать скорость проводки так, чтобы хищник мог выйти на атаку и, в случае необходимости, немного ускориться, что, несомненно, подтолкнет его к активным действиям. Но это всего лишь один из готовых шаблонов, который я регулярно использую, а вообще-то проводки можно менять как угодно.

Главное - чтобы при долавливании рыбы проводка была медленной - такой, чтобы топ-вотер как можно дольше находился в зоне возможной поклевки, а рывки не оказывались слишком сильными. И тогда всё получится: вокруг приманки всё словно закипит - и из водной пучины её ухватит нечто разозленное и агрессивное, будь то щука, окунь или другой хищник, не удержавшийся от соблазна схватить легкую добычу.

Еще один момент. Сама техника ловли на поверхностные приманки на первый взгляд очень проста: выполняем рывки удилищем - и наша приманка движется их стороны в сторону, выполняя «змейку». Но всё же для ловли топ-вотерами я бы порекомендовал применять именно технику джерковой ловли. Это объясняется тем, что именно работа кончиком спиннинга вкупе с подмоткой лески дают широчайшие возможности оживить приманку как-то по особенному, легче поддерживать устойчивый ритм и быстрее достичь желаемого результата.

Поверхностные приманки имеют завораживающую «игру», а атаки хищника всегда незабываемы. Но следует помнить еще вот о чем: поймав рыбу, следует отпустить её назад, на свободу. Берите столько рыбы, сколько сможете съесть сами. Никогда не уподобляйтесь браконьерским методам вылова рыбы - и тогда на водоеме вас всегда будет ждать масса адреналина и море эмоций в борьбе с настоящим достойным противником.

Ни хвоста, ни чешуи!