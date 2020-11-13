Достать хороняку. Когда щука бастует Андрей Швец | 13 ноября 2020 г.

…Я точно знал, живёт она здесь – и, похоже, не одна. Тут, возле разрушенного плетня, перегораживающего узкий участок речки, имеется ямка, совсем небольшая - метров 6 – 7 м² всего. Но на крутом повороте течение за долгие годы создало идеальное место для щучьей стоянки-засады: дно с полутора метров резко понижается до двух с половиной, а затем плавно выходит на метр.

И хотя брала щука у плетня нечасто, как-то мне удалось выманить на тонущий минноу зубастую хорошо за два кило - для здешних мест это очень прилично. И каждый раз, проплывая мимо, я не мог не проверить точку парой-тройкой забросов. Однако в этот раз я решил задержаться у запруды подольше и постараться соблазнить щуку на поклевку - понятно, что с приманками для такого места нужно определиться заранее, причем те должны быть особенными.

Почему особенными? Потому что приманки для облова небольшого по площади участка должны максимально активно «играть» практически на одном месте, очень медленно продвигаясь вперед. Они так и называются – медленные приманки, и очень эффективно действуют на нервы стоящей неподалеку щуке (или нескольким). Вдобавок к этому они должны быть еще и тонущими. Снова вопрос - а почему именно тонущими?

В мини-ямке плавающий воблер или суспендер, не успевая заглубиться, пройдет или слишком высоко над головой щуки, или станет слишком долго набирать свою паспортную глубину. А вот воблер с отрицательной плавучестью здесь просто идеален - после приводнения мы можем сразу его утопить до необходимого горизонта - и только потом начать проводку, не теряя при этом ни одного сантиметра её протяженности.

Однако в этот раз я выбрал не воблер, а медленно тонущую крупную «силиконину» в форме рыбки. Приманка имела тройник на брюхе и точку для крепления лески на спине, а проводилась небольшими легкими подергиваниями кончика удилища, работая при этом по принципу вэки. Она танцевала в воде, порхая над дном на одном месте, то взмывая вверх, то заваливаясь на бок и словно без сил падая назад, отклоняясь при этом в сторону на значительное расстояние.

На трехметровом отрезке пути такой приманкой удавалось играть бесконечно долго, что мне и требовалось: так легче всего выманить щуку из укрытия. «Силиконина» обладала еще одним плюсом, причем очень существенным: в фазе падения, медленно опускаясь ко дну, она весьма активно покачивала боками - такую «игру» щука редко когда оставляет без внимания, особенно если находится на расстоянии прямого броска.

Для удобства визуального контроля я делал проводку стоя: в кристально-прозрачной воде речки на такой глубине даже дно просматривалось хорошо, а светлые бока приманки на его темном фоне заметны еще лучше. Короткий кистевой маятниковый заброс под стену тростника на другой стороне ямки, и теперь надо дать приманке утонуть, а поскольку погружалась она до безобразия медленно, то ждать приходилось долгонько.

Приблизительно определив, когда «силиконина» благополучно достигла придонного слоя, я начинал неторопливую монотонную проводку, подергиваниями кончика спиннинга заставляя послушную приманку плясать буквально в одной и той же точке. После еле заметной потяжки, влекомый шнуром «силикон» взмывал над дном, заваливался набок, почти переломившись пополам, еще потяжка - и он круто менял траекторию подъема, отклоняясь в сторону, и начинал медленно опускаться. Но на дно я ему упасть не давал, заставляя танцевать снова и снова - зрелище и завораживающее, и очень реалистичное: на месте щуки я бы точно схватил приманку.

Проводка моей обманки даже на таком коротком отрезке занимала несколько томительных минут - однако я верил, что сумею-таки раздраконить большую злую щуку, возможно стоящую сейчас в воде прямо под старым плетнем. Пару раз я отчетливо ощущал, как тройник приманки чиркал по деревянным фрагментам забора, лежащим долгие годы на дне, однако быстрым коротким рывком вверх каждый раз спасал «силиконину» от вроде бы неминуемого зацепа.

Проводка шла за проводкой, и именно в тот момент, когда я совсем расслабился от монотонности происходящего, хозяйка ямки проявилась: возле приманки мелькнул широченный светлый бок, легкий удар - и шнур пошел в сторону. Я коротко подсек, но щука оказалась хитрее - она крутнулась пару раз волчком, развернулась и попёрла на меня. И пока я судорожно пытался убрать мгновенно образовавшуюся слабину шнура, совершила неожиданный маневр: еще раз развернулась, пару раз остервенело мотнула своей здоровенной башкой - и сошла. И только невообразимых размеров бурун, вспухший на поверхности, напоминал, что мгновение назад здесь боролась за свою жизнь немаленькая рыбина. Я опустился на сиденье лодки, устало положив спиннинг на борт: здесь больше делать точно нечего - щука теперь забьется в какое-нибудь другое укрытие и надолго станет предельно осторожной.

Вообще, я езжу я на мою любимую малую реку, за двести километров от дома, в самом приподнятом настроении и в надежде на счастливую рыбалку, которая заключается вовсе не в каких-то гигантских уловах - я понимаю под этим совершенно другое. Побыть в тишине, вдали от городской суеты, где нет ни шума, ни снующих туда-сюда лодок и машин, ни сетей, ни мусора - только река и ты. Спокойная красота небольшой речушки, причудливо петляющей среди стен тростникового леса, а тишина стоит такая оглушительная, что порой просто давит на уши. Ну и возможность побороться со здешней резвой щукой, нарастившей на течении неплохие мышцы, еще более придает привлекательности речке. К тому же камерная ловля, обычная здесь, всегда доставляет мне особое эстетическое удовольствие - в этом есть свои шарм и прелесть, не понятные адептам ловли на бескрайних просторах водохранилищ.

Тихонько подкрасться на лодке к какому-нибудь маленькому «окошку» среди водорослей, коротким кистевым забросом ювелирно положить под его дальний край небольшой воблерок - и после первых же «твичей» ощутить взрывную поклевку, увидеть огромный бурун на поверхности воды от кульбитов подсеченной щуки. И пусть трофеи при такой ловле далеко не всегда какие-то весомые и впечатляющие - зато удовольствия от поимки трудовых щук получаешь многократно больше, чем от какой-нибудь, допустим, «трешки» на Киевском водохранилище.

…В другой свой приезд я подъехал к моей речке, когда небо на востоке уже посерело - как раз вовремя: пока накачаешь лодку, соберешь снасти, снесешь нехитрый скарб на берег и выйдешь на воду - как раз рассветёт окончательно. В этот раз я поплыл вниз по течению. Уровень воды в речке очень сильно упал, впрочем, как и во всех водоемах в этом году - такого экстремально низкого уровня никто и не помнит.

Еле преодолел небольшой, но быстрый перекат, обмелевший до невозможности - в одном месте вообще чуть ли не полз днищем лодки по дну, отталкиваясь вынутыми из креплений веслами. А потом снова пошла нормальная глубина - и я выплыл на прямой узкий отрезок реки, по которому мне предстояло проплыть до поворота мимо залива, откуда и начиналась ведущая вниз по реке цепочка глубоких ям.

Мелководная в этом месте «труба» была заросшей, но на ней имелись небольшие «окна», мимо которых я никогда не проплывал, не сделав хоть одного контрольного заброса. И этот раз не был исключением: я пристегнул к поводку новый флэткрэнк от TsuYoki под названием Kruger 75F, внешне очень похожий на раттлин, но снабженный заглубляющей лопастью.

Флэтик это примечателен не только тем, что прекрасно твичится, временами даже полностью ложась набок - он еще имеет нейтральную плавучесть, т.е. суспендер, что придаёт ему кучу преимуществ.

Во-первых, в отличие от японских (и не только) крэнков такого типа, в основном плавающих, его удается провести в гораздо более замедленном темпе, что всегда только приветствуется при ловле щуки.

Во-вторых, в проводке можно делать сколь угодно длинные паузы - при ловле неактивной щуки это огромный плюс, т.к. именно в моменты пауз, которые иногда приходится делать нескончаемо долгими, и происходит львиная доля всех поклевок. Одним словом, воблер - просто замечательный, к тому же очень мне нравится: в некотором роде это моё детище, т.к. именно я в свое время уговорил руководство TsuYoki пустить его в серию.

Обрабатывал я встречающиеся по пути маленькие «окошки» в траве одним-двумя короткими забросами: по опыту ловли в подобных местах я знаю, что если щука там стоит и хоть малость активна, её выход последует незамедлительно. Так получилось и в этот раз: 2 - 3 прогала в водорослях я обловил даже без намека на поклевку, а вот в следующем мой флэтик схватила бодрая полукилограммовая щучка.

Отпустив малолетку на свободу, потихоньку плыву дальше – и вскоре получаю еще одну поклевку, причем щука, немного больше первой, несколько раз била по воблеру, идя за ним вдогонку. Я пытался подсечь её, однако безуспешно - впрочем, не особо расстраивался по этому поводу, думая с надеждой, что всё самое интересное еще впереди.

На участке метров пятьдесят длиной ловлю еще пару мелких щучек, которых тут же амнистирую. И тут начинается более широкий участок реки, где глубина увеличивается примерно до трех - трех с половиной метров, и это при таком низком уровне воды - обычно тут как минимум на метр больше. Принимаюсь ловить на глубоком месте - меняю места, приманки, но поклевок больше нет: так радужно начавшаяся было рыбалка не получает достойного продолжения. Но посмотрим, что будет дальше, ведь впереди еще несколько часов ловли и множество проверенных в прошлом перспективных точек.

Плыву вниз по течению, облавливая яму за ямой, на мелководных участках тоже пробую самые разные приманки - но река как мертвая, даже мелочь перестала клевать: похоже, рыба в который раз непонятно по какой причине впала в пассив. Неприятно, конечно, но придется как-то приспосабливаться к ситуации и попытаться-таки раздраконить капризничающую зубастую мадам.

В таких случаях чаще всего важен не поиск в своих закромах какого-то волшебного воблера или блесны, а подбор метода подачи приманки. То есть самого рисунка проводки: иногда стоит лишь увеличить секунды на три паузу или сменить «твичи» на длинные потяжки удилищем - и практически сразу начинаются поклевки. Придется снова поднапрячь всю свою фантазию, создавая одну за другой причудливые комбинации из элементов разных проводок - в надежде, что щуке что-либо из предложенного всё-таки придется по душе.

У меня при полном отсутствии какой-либо щучьей активности всегда хорошо работала либо очень вялая проводка с увеличенными до предела паузами, которые иногда приходилось доводить даже до пятнадцати секунд, либо сверхагрессивная, которая порой заводит самую пассивную щуку и побуждает её совершить рефлекторный бросок на приманку. Смена же самой приманки если и работает, то только кардинальная: меняем не одну модель воблера на другую, а, допустим, на «силикон», «колебалку» или же чаттербейт. И если получится угадать с приманкой, это доставит ни с чем несравнимое удовольствие - ведь ты сумел, в конце концов, перехитрить капризного хищника.

Начал я экспериментировать на ямах с моделью TsuYoki Draga 130MR-SP, предсерийники которой уже несколько месяцев обкатывал на щуке, причем берёг их как зеницу ока, стараясь не оторвать. В большинстве встречающихся в нижнем течении ям глубина даже при теперешнем низком уровне составляла от трех до четырех метров - и этот воблер просто идеально подходил по заглублению для таких условий.

Ловила новая моделька просто отлично - это было главным, т.к. при вымучивании неактивной щуки крайне важно быть уверенным в приманке на все двести процентов. К тому же Draga 130MR-SP получилась весьма разносторонней по вариантам проводки - её можно было вести как очень широкими «глайдами», так и заставить двигаться в довольно узком коридоре: как раз последний вариант я сейчас и собирался попробовать.

Начал с 7-секундной паузы между одинарными и двойными легкими потяжками, постепенно увеличивая их длительность: сначала не происходило ровным счетом ничего интересного, но когда пауза достигла величины в 15 секунд - я поймал первую щучку. Она была небольшой, весила граммов шестьсот, а когда я взял обжигающе ледяную рыбу в руки, то сразу бросились в глаза покрывающие её тело мелкие пиявки6 это говорит о пассивности рыбы.

Маленькая фотосессия - и малыш отправляется нагуливать жирок в родную стихию. А я в более приподнятом настроении собираюсь продолжить ловлю немного дальше по свалу ямы: теперь можно побороться – возможно, сверхдлинные паузы и есть тот самый заветный ключик-разгадка к щучьему аппетиту.

Со второго якоря через несколько забросов ловлю такую же небольшую щучку, тоже покрытую пиявками - как и первая, взяла она на сверхдлинной паузе: поклевка оказалась похожа скорее на легкий тычок, после которого рыба просто повисла на тройниках. Однако когда я выматывал шнур, она не тащилась к лодке вяло, как предыдущая, а довольно сильно сопротивлялась, чем порадовала меня.

Я сплавлялся вниз, облавливая одну яму за другой, периодически вытаскивая таких же небольших щучек - создавалось полное впечатление, что вся более-менее крупная зубастая куда-то сгинула в одночасье. Такого быть, конечно же, не могло - очевидно, молодая несмышленая щука всё же не могла устоять перед соблазнительным воблером, даже находясь в таком подавленном состоянии, а более опытная крупная рыба просто игнорировала любую приманку, лежа на дне без движения. Становилось ясно, что ничего особо хорошего в этот день не дождешься.

Решаю потихоньку двигаться к точке выброса, по пути вверх по течению периодически проверяя контрольными забросами все самые интересные места, но на проводку в стиле «умирающий лебедь» у меня уже просто нет времени, поэтому ни одной поклевки я так и не увидел. Причем облавливал я не только ямы и свалы в них, но и мелководные «трубы», которые уже стали очищаться от водорослей - щука не отзывалась ни там, ни там.

В итоге, хоть рыбалка и не задалась, но огорчения я не чувствовал - всегда интересно посоревноваться с неактивной щукой, стараясь приманкой вырвать её из состояния временного оцепенения. И когда это получалось – приходило яркое осознание, что ты всё-таки сумел одержать очередную маленькую победу.