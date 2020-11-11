Сазаны подо льдом, сазаны на льду Алексей Коломиец | 11 ноября 2020 г.

Два года назад я рискнул вынести на суд читателей «СР» статью «Сазан по первому льду», которую сам же назвал «списком загадок и подозрений». За прошедшие два года этот список существенно расширился. С помощью подводной видеокамеры мы с другом искали место зимовки сазанов и наблюдали за их поведением. Разумеется, оба сезона по первому льду отрыбачили весьма успешно, и теперь я хочу поделиться с читателями журнала новыми ощущениями, новыми радостями. И новыми домыслами.

Прошедшие два перволедка мало чем отличались друг от друга. В 2018 году мы начали ловить со льда 21 ноября, в 2019 году – 27 ноября. Оба раза был прозрачный лед, что для нашей ловли не является препятствием. Хотя на этот счет появились кое-какие мысли, которыми поделюсь ниже.

В 2018 году мы взяли с собой на рыбалку еще одного друга. Пытались научить его ловить на «безмотылку». Получалось у него не очень, но для первого раза может и недурно - 5 сазанчиков всё-таки! Но фокус еще в том, что он тайком, чтобы нас, безмотыльщиков, не обижать, ухитрялся ловить и на мотыля тоже. И у него получалось! Это говорит о том, что главное – найти место. Дальше уже могут быть вариации в технике ловли.

В 2019 году перед ледоставом случился сильный подъем воды. Многие низины в пойме оказались перелиты водой. Как мы добирались до своего озера, как примерно километр шли пешком – это отдельная тема. Никогда не забуду, как наш водитель умудрился провалиться «по самые помидорки». Шел вдоль берега, любовался, как под стеклом разбегаются рыбы. И не заметил, как выскочил на свежезастывший участок, из которого, видимо, коровы пили не далее как вчера вечером. У нас клюёт, а он бежит к машине… Благо, был он в моих сапогах, так что просто снял их и облачился в сухую обувь и штаны.

Мы в ту памятную рыбалку нашли сазана там, где и ожидали найти, а вот потом, уже через день, мы его там не обнаружили. Разумеется, без сазана мы не остались – отыскали в другом месте, и удивились, что сазан облюбовал бровку не так глубоко, как всегда случалось до сих пор. Помню, в тот день мы уже было отчаялись вообще сазана найти. Облазили все злачные свои места.

Исследовали каждый уголок. Перепроверялись по навигатору. Но всё тщетно. А товарищ наш ловил чуть поодаль на мотыля - и постоянно ругался, что у него то и дело срывается какая-то крупная рыба, хотя одного карася он всё-таки поймать смог. Построенная нами хрупкая теория заставила искать сазана в том месте, где клюнул карась, но глубина там маленькая. Метра три от силы. Антон покрутился вокруг - и убежал опять на основной свал в яму. А я методично - шаг за шагом, лунка за лункой - приближался к карасиному месту. Ну и сначала почувствовал «живое дно», затем поймал сазанчика четко за верхнюю губу.

Дальше, как говорится, оказалось делом техники. Вместе с Антоном мы методично разбурили эту бровку - и нашли нужную нам концентрацию рыбы. Но вместе с тем были удивлены – на такой глубине мы еще ни разу не ловили сазанов, причем достаточно крупных!

А еще через неделю мы не нашли на этой новой секретной бровке никакого скопления рыбы. Утром выхватили по одному сазанчику - и на этом всё прекратилось. Мы вновь пустились на поиски. Наш товарищ, с которым мы когда-то начинали ловить сазанов – и вовсе переключился на ловлю окуней. Ну а мы с Антоном продолжили свою «научно-исследовательскую работу».

Нелегко найти и поймать нереально

…Я включил подводную видеокамеру Calypso, Антон взял ледобур - и мы пошли на поиски сазана. Он бурит, я опускаю «видеоглаз». Нам казалось, что сазан должен находиться где-то под кустами, под упавшими деревьями. Но, понятное дело, сначала отправились на свои некогда рабочие точки. И для нас не оказалось откровением, что ничего там не увидели. Мы уже опускали туда удочки и никакого присутствия рыбы не чувствовали.

Но подглядывать за рыбой – это такое увлекательное занятие! Мы обошли почти всё озеро по периметру и опускали камеру везде, где по нашему мнению мог зимовать сазан. Видели плотву, видели окуней, а сазана ни одного не нашли. В полном недоумении, куда подевался сазан, вернулись к своим утренним лункам. Они молчали по-прежнему. Как говорится, молчали, как рыба об лед. А недалеко находилось еще одно дерево, которое упало в воду только в этом году после паводка.

То, что мы там увидели – нас слегка шокировало. Сазаны, сомы, судаки – все скопились в одном месте. Они либо застыли в неподвижности, либо медленно проплывали непосредственно в ветках дерева у самого дна. Стояли как тесно друг к другу, так и по одиночке. При этом я там не увидел ни одной плотвы, окуня или щуки.

Ловить в этом месте не было никакого смысла. Просто вынуть «Чёрта» из таких коряг представлялось практически невозможным, а уж тем более с рыбой. Мы попробовали ловить буквально в метре от ближайших веток – но там никто не жил. И камера там никого не увидела. Лишь эпизодически проплывали мимо караси. Но самое удивительное, что вся эта сазанья зимовальня находилась на 1,5-метровой глубине!

Подглядывать за рыбой – тоже рыбалка

За этой точкой я наблюдал каждый раз, когда появлялся на своём озере. С жерлицами приезжал или просто побродить с «безмотылкой» (озеро-то – с сюрпризами) – непременно заглядывал в гости под волшебное дерево. Сом как лежал в одной позе – там и оставался в ней же. Сазаны же меняли своё положение. Медленно проплывали, либо стояли, прижавшись друг к другу.

Иногда мордами в одну сторону, иногда «валетом». Со временем оттуда ушли судаки и караси. Кстати сказать, даже в середине января у меня получилось поймать карасей на безмотыльного «Чёртика». Правда, как мы все это помним, зимы-то толком и не было. Тем не менее, мои подглядывания за «спящими» сазанами наглядно убедили, что они зимой вовсе не спят. Медленно передвигаются в поисках удобного места. Такого места, где есть обо что потереться: о ветки, о твердую бровку, друг о друга.

Возвращаясь к теме прозрачного льда – смею предположить, что сазаны облюбовали это дело из-за тени, которую упавшее дерево отбрасывало. Возможно, эту тень нашел сомик, затем к нему присоединились и сазаны. Зародился эдакий «теремок». А потом тусовка становилась всё плотнее и плотнее, а уловистая бровка «обезлюдела». Когда выпал снег, сазаны так и остались под деревом.

Есть предположение, что сазаны кучкуются на глубине именно потому, что первый прозрачный лед каким-то образом мешает им собираться в одном месте на небольших глубинах. Со временем, когда выпадает снег, сазаны расползаются по акватории, занимая еще и более мелкие места. В результате некоторые рабочие точки на свалах замолкают. Не потому что сазаны заснули, а потому, что они нашли более удобное для себя место. То есть рассредоточились как бы.

И ничего они не роют, как мне раньше казалось. Я несколько раз пересмотрел отснятые видеоролики - и не заметил, чтобы сазаны вообще со дна что-то подбирали. Видел только, как вытягивают рот трубочкой, словно зевают. Закатывают глаза, как будто спросонья. Правда, есть одно «но». Я не знаю, как поведут себя сазаны, если в их скопление опустить «Чёртика».

Почему я этого не сделал? Да потому что «Чёртика» пожалел!

О сазаньих «Чертях» и удочках

Очередные два сезона привнесли в нашу теорию ловли сазана по первому льду некоторые изменения. Скрупулезные «разборы полетов» после каждой рыбалки заставляют принять к сведению, что чем тоньше крючок, тем реализация выше. И вот тут получается парадокс. Для сазаньих «Чертей» нужен тонкий и крепкий крючок. Что-то из рода нахлыстовых, как я понимаю. К сожалению, в Волгограде нахлыст никак не представлен в рыболовных магазинах - и убедиться в наших догадках, т.е. подобрать правильные крючки, пока что не удается. А переплачивать лишнее за доставку одной пачки крючков – слишком дорогое удовольствие в наше непростое время. Но тема обозначена – будем искать.

Наши удочки за два года тоже претерпели изменения. Мы пришли к выводу, что хлыстик должен быть жестким. Это стало понятно после того, как реализация поклевок моего товарища была на порядок больше моей.

Раньше я списывал подобный казус на его везение и мою инертность. Ну, например, он быстрее оказывался на уловистой лунке, а я рядом то и дело вынужденно доставал из воды своего «Чёрта», потому как он уже что-то вываживать начинал. Тут ведь только так - без дружеской помощи, как правило, трудно обойтись. И вот случается рыбалка, где мы сидим и не мешаем друг другу. У меня поклевок много, я засекаю рыбу, начинаю вываживание, но постоянно - сход за сходом. И не сказать, что я не умею сазана тащить.

Все движения давным-давно отработаны до автоматизма, в леске уверен – а вот у меня сходы, а у Антона их в разы меньше. Из пяти эпизодов он в трех вытаскивает, а я из пяти эпизодов – хорошо, если один реализую. А ведь мормышки у нас одинаковые, лески примерно тоже, ну всё делаем идентично. Остается одно: у него более жесткий кивок - и аккуратная подсечка получается достаточной для того, чтобы крючок засел глубоко. Мягкий кивок – не вгоняет крючок в пасть, потому как пасть окружена хрящом.

Я ведь раньше считал, что мягкий кивок нужен, чтобы самортизировать резкий рывок рыбы. На крупных окунях да еще на небольшой глубине – это архиважно. Но в случае ловли сазана мягкий кивок только мешает. Ведь мы ловим с ослабленной гайкой на катушке, чтобы стравить леску, когда сазан развернется и даст дёру от лунки. Удержать его каким-то хлыстиком – утопия. А значит надо ставить жесткий хлыст, чтобы нормально подсечь коротким взмахом удильника, а дальше уже предаваться вдумчивому вываживанию с отпуском лески с катушки или между пальцами.

А чаще с помощью того и другого. Когда подсекаешь, катушка зажата ладонью. Когда понимаешь серьезность намерений сазана – стравливаешь леску прямо с катушки. А еще бывает, когда уже тянешь леску пальчиками - и вдруг сазан разворачивается и паровозом уходит, отвоевывая всю леску вплоть до самой удочки. И тогда снова работает слабо затянутая катушка.

Самое интересное, что мы так и не смогли найти в магазинах нужные нам удочки. То хлыстик мягкий, то катушка с гайкой «капризные». Закрывая эту тему, я взял удочку Stinger Ice Hunter Sport 4, заточенной для ловли на балансир, отчекрыжил «тюльпан» и поставил нужный карбоновый кивок.

Такая удочка увеличила реализацию вдвое. Плавность хода катушки на удильнике вполне справляется с задачей стравливания лески. Но всё равно, конструкция удочек, что Антон начал делать сам, оказалась более удобной и практичной. Обычно из покупной удочки берется только сама катушка с креплением, которое монтируется на самодельную рукоять. Ну и хлыстик подбирается такой, какой требуется. В результате получаем удильник, у которого катушка скользит как надо и хлыстик нужной жесткости.

Обычно за летний период находим на берегу всякие концы поломанных спиннингов или удочек. Сам удильник получается очень легким, что важно, если отбрасывать удочку на твердое стекло первого льда.

И напоследок я скажу

Подытоживая написанное, могу выделить три важных, как мне кажется, момента.

- Первый: моя «теория карниза», под которым якобы ищет место зимовки сазан – никак не подтверждается. Никаких углублений в глиняных свалах я не обнаружил. Сазан зимой перемещается по водоему, и это подтверждают другие рыболовы, которые любят заглядывать под лед с помощью камеры. Новая версия происходящего – сазаны просто жмутся друг к другу в месте, где бровка отбрасывает тень.

Ведь, действительно, наши рабочие лунки чаще всего действуют утром, а потом замолкают. Не потому ли, что солнце начинает светить под другим углом? Лед ведь прозрачный! Это новое мое предположение, которое обязательно буду проверять и анализировать. В это предположение отлично вписывается тот факт, что желательно оказаться в нужном месте в нужное время. Бывало так, что нам это не удавалось.

А бывало, что мы на обратном пути заезжали на полчаса, садились у лунок, где не клевало утром - и к своему восторгу сразу понимали, что сазан под нами. Значит, он приплыл откуда-то, и я в это больше верю, чем раньше.

- Второй момент: оказывается, глубина отнюдь не имеет решающего значения. Раньше я полагал, что сазан выбирает не верх бровки и не подножие, а примерно середину. В нашем ерике - это примерно 4 - 6 м на свале в 9-метровую яму. Теперь, когда я почти месяц наблюдал за сазанами на глубине 1,5 - 2 м, я больше стал придавать значение не требуемой глубине, а соответствующим условиям (жесткая крутая бровка и стволы деревьев, а также тень, которую они должны давать).

- Ну и третий момент – это снасть. Удильник должен быть легкий и жесткий, катушка - с плавным ходом, а «Чёртик» - с тонкими, но крепкими крючками.

И снова я обязан признаться, что полного понимания происходящего подо льдом так и нет. Появились новые предположения, которые обязательно будем проверять в грядущем сезоне. Надеюсь, зима к нам таки придет в этом году.