Мирная рыба в джиговом формате Владимир Клень | 5 ноября 2020 г.

Аномально теплые зимы немилосердно урезают длительность сезона подледной ловли. Однако нет худа без добра. Взамен появляется возможность продлить удовольствие от рыбалки по открытой воде. При этом удается результативно поохотиться за крупными мирными рыбами не только с удочкой или фидером, но и в формате джиговой ловли - со спиннингом.

Рыбная ловля – это особая и весьма серьезная наука. Соответственно, существует в ней свой набор всевозможных теорий. Согласно одной - всех рыб принято делить на «мирных» и «хищных». Это упрощенная градация, но по большому счету обоснованная - и потому имеющая право на существование.

Планируя выезды на водные объекты, рыбаки чаще всего настраиваются на ловлю либо одних, либо других рыб. Взял поплавочную удочку или фидер – нацелился на мирных подводных обитателей. Спиннинг в руках – значит, охота будет вестись за хищниками. И такой подход существовал достаточно долго, пока современная техника ловли не стала размывать, казалось бы, незыблемые устои.

Когда-то рассказы о лещах или плотве, схвативших блесну, воспринимались как сказки, а посему чаще всего подвергались скепсису и в итоге нарекались небылицами. Что вполне логично, ибо визуальных подтверждений таким фактам тогда не приводилось, а на всех рыбаках априори висит ярлык жутких фантазеров. Однако со временем ситуация изменилась.

Массовое увлечение ловлей на искусственные приманки дало толчок к существенному расширению их видов и размеров. В результате появились столь совершенные имитации природных объектов, что порой и не отличишь визуально искусственную рыбку или насекомое от их живых прообразов. Как следствие – участившиеся случаи поимок мирных рыб на спиннинговые приманки (фото 1).

И это при одновременном обнародовании таких фактов через современные информационные ресурсы с помощью фото и видео. В общем, дело дошло до того, что прежде причисляемые к сенсациям казусы перестали считаться таковыми, и это весьма разумно, ибо всё имеет под собой научное обоснование.

Знания – сила!

Предметный интерес к обозначенной в заголовке статьи теме у меня проснулся после случайной поимки подлещика на окуневый твистер (фото 2). Тогда, поверьте, приятные эмоции ощущались особенно остро - еще бы, ведь не забагрил рыбу, а поймал честно. Действительно, приманка находилась во рту, крючок двойника просёк губу. И это как раз тот случай, когда не только в теории начинаешь улавливать, что невозможное возможно, но и появляется желание продвигаться вперёд в собственном развитии.

Движение в этом направлении и привело меня к тому, что я стал практиковать целевые рыбалки со спиннингом, ориентируясь именно на мирных рыб. Причем как с берега, так и из лодки. Оказалось, ничего сверхъестественного в этом нет. Такая рыбалка логична, интересна и потому имеет право на признание.

Одна из главных её прелестей в том, что лучший период для таких выездов – поздняя осень/начало зимы при условии наличия открытой воды в этот временной диапазон. А с учетом малоснежных и теплых зим последних лет – это выглядит актуально, добавляя разнообразия в сузившийся спектр рыболовных возможностей. Всё ж таки возможности поплавочной и фидерной снастей, заточенных на мирных рыб, в этот период ограничены.

Чтобы разобраться в логичности ловли мирных, или, как я люблю их больше называть, «белых» рыб, стоит вернуться к упомянутому выше делению их на категории и особенностям питания. Как ни крути, а процесс потребления пищи – ключевой и для жизнеобеспечения рыб, и в плане организации их ловли.

Исходя из предпочтений выбора кормовых объектов, рыбы делятся на растительноядных (фитофаги), питающихся рыбой (ихтиофаги), а также любителей бентоса (бентофаги), растительных и животных организмов (планктофаги) и разлагающейся органики (детритофаги). С учетом этого в процессе эволюции у каждого вида рыб сформировалось строение тела, ротового аппарата, органов чувств, пищеварения и т.д. Вместе с тем, исходя из условий обитания, обеспеченности кормом и собственного развития, характер питания рыб может меняться. Представители той или иной группы начинают потреблять разноплановую пищу, что и привело к появлению группы так называемых эврифагов. Причем численность этой группы является наибольшей.

Существенное влияние на особенности питания рыб оказывают географические широты. Чем они выше, тем нестабильнее кормовая база водных объектов, а посему наблюдается преобладание эврифагов. Большая часть России и ряда соседних стран находится в умеренных широтах, в умеренном климатическом поясе - и сезонные факторы определяют изменчивость кормовой базы. Отсюда распространенность рыб, питающихся смешанной пищей.

Во многом пищевой выбор рыб определяется еще и особенностями конкретного водоема, его кормовыми ресурсами. Если в нём преобладает один вид корма, он может стать основным для подавляющего большинства подводного населения. И вот уже, казалось бы, несвойственный корм становится для обитателей конкретного озера или пруда естественным. Он попадает в категорию «вынужденной пищи», которая с учетом разных факторов, в том числе поры года, способна превалировать над пищей излюбленной.

Так что чем больше водится представителей эврифагов, тем проще им приспособиться к среде обитания. К примеру, в одних водных объектах плотва питается моллюсками, в других – растительностью, в-третьих – зоопланктоном.

Дополняют картину сезонные изменения в питании рыб. Если водоем богат на разный корм, то упомянутая плотва весной может поедать больше беспозвоночных, летом – растительность по мере её развития и т.д. Ну и стоит добавить такие характеристики, как возраст рыб. Спектр питания молоди и взрослых особей различен. Типичный эврифаг – карп. Будучи мелким, он охотно польстится на опарыша, а крупный с большим удовольствием проглотит малька.

Карповые нравы

Все вышеуказанные обстоятельства должны учитываться при планировании ловли спиннингом мирных рыб. Лучше других это осознали приверженцы микроджиговой ловли. И действительно, мелкие силиконовые приманки имеют высокое сходство с широко распространенным рыбьим кормом – мальками, червями (фото 3), пиявками, веретёнками (личинками миноги) и пр. Но и более крупные имитации подходят для ловли рыб с ярлыком «мирные». Важно лишь найти нужное время и место для их использования. Так что не удивительно присутствие в спиннинговых уловах плотвы, красноперки, густеры, карасей и т.д.

Однако ж рискну утверждать, что в осенне-зимний период к целевым объектам для джиговой ловли рациональнее отнести таких эврифагов, как карпы и лещи. Обе рыбы довольно хорошо реагируют на различные по видам и размерам искусственные приманки от малого до великих размеров.

Расскажу для примера, как на джиговой ловле крупных карпов набил руку один мой знакомый. Началось у него всё с того, что как-то в декабре, окончание которого ознаменовалось продолжительным потеплением и, соответственно, открытой водой, он с напарником обосновался на лодке у зимовальной ямы в одной из самых глубоких точек водоема. В полдень на двухвостый 10-сантиметровый твистер красновато-коричневого цвета у него произошла мягкая поклевка.

Учитывая, что ранее на эту же приманку с той же точки он неоднократно вытягивал увесистых щук, мысль была об очередной хищнице. Однако через пару минут к лодке был подведен приличный карп. Оказавшись на поверхности, тот стал отчаянно сопротивляться, кружа вокруг плавсредства. Видать, потепление однозначно активизировало эту рыбу. Тем не менее, товарищ с задачей справился и совладал с карпом, который при взвешивании сдвинул стрелку весов на отметку 6,5 кг (фото 4).

Проанализировав успех, рыбак посчитал, что приманка хоть и пришлась карпу по вкусу, но всё-таки была великоватой даже для такого экземпляра. Поэтому он заменил её на 2-дюймовый «съедобный» твистер одной из самых уловистых расцветок – «моторное масло». Соответственно, массу груза тоже уменьшил - с 10 до 6 г. Заброс выполнил в ту же точку.

При проводке четко ощутил сначала мягкое дно, затем плавный свал и выход на твердый грунт. На последнем и произошла легкая потяжка. Подсечка вышла результативной, однако при вываживании рыба завела оснастку за затопленный коряжник и вскоре перетерла шнур. Сомнений в том, что это был карп, у него не было, и произошедшая вскоре у напарника поклевка подтвердила это. И он выловил «поросенка» под 5 кг. После этого карпы активничали еще часа полтора, выдав пять поклевок при двух сходах. Затем их клёв пропал, сменившись активностью щук всё на той же точке.

В аналогичном ключе у моего знакомого прошла еще одна рыбалка на том же водоеме, после чего он с огорчением обнаружил, что его место рассекретили иные спиннингисты. Они запрессинговали клёвую точку, вынудив карпов сместиться в иную часть акватории. Приятель сделал для себя должные выводы, и сейчас в схожем стиле продолжает ловить карпов на джиговые приманки уже на другом водоеме.

Он нашел озеро с максимальной глубиной 2 м. В условиях довольно высоких температур для зим последних лет, оно дарит системный клёв не только щук, но и карпов (фото 5), некоторых - массой до 10 кг. За выезд – две-три рыбы каждого из этих видов на одни и те же силиконовые приманки – обычное явление. Сложно даже сказать, какие из них становятся уловом, а какие приловом. При этом никаких корректировок ступенчатой проводки в сторону её замедления, как рекомендуют некоторые, он не производит.

Приманки использует разных расцветок (фото 6), не считая это ключевым фактором. Основа успеха – отменное знание особенностей водоема и дислокации в нём карпов в холодное время года. Со щуками они - неизменные соседи, а в качестве дополнительных бонусов попадаются амуры и караси.

Лещовая программа

Моя зимняя джиговая практика больше ориентирована на лещей. При этом я целенаправленно ловлю их как в стоячих водах озер и водохранилищ, так и на речном течении. Правда, так складывается, что в стоячей воде они составляют прилов.

На неглубоких озерах (по аналогии с описанными выше карпами) лещи обычно ловятся с одной и той же точки купно со щуками или окунями (фото 7). При этом удавалось вытягивать лещей и подлещиков и с глубоководных участков, и недалеко от прибрежной растительности – рогоза, камыша. Казалось бы, совершенно ровное дно, никаких аномалий, но стоит там и хищная, и мирная рыба. И на «силикон» покушаются даже караси, причем крупные.

На водохранилищах лещи чаще соседствуют с судаком. Совершенно безуспешными явились попытки определить наиболее уловистые приманки. Тем не менее, в последние годы делаю упор не столько на твистеры, сколько на виброхвосты, экспериментируя с их размером и цветом (фото 8). Офсетный ли крючок использую при этом или двойной - разницы нет. В результате многие из силиконовых имитаций оказывались привлекательными для «бели». Пожалуй, только цветовая гамма вырисовывается несколько отчетливее. В приоритете упомянутое «машинное масло», фиолетово-коричневый, шартрез, черный, лимонный, морковный и их комбинации.

Самый крупный лещ у меня клюнул на 10-сантиметровый «съедобный» виброхвост типа «елец» черного окраса с золотыми блестками (фото 9). Взял с раннего утра в 9-метровой яме. Сначала я даже подумал, что это мертвый зацеп. Однако вскоре сумел оторвать оснастку от дна. С большим усилием, но выбрал из воды несколько метров шнура, полагая, что тяну коряжину. Неспешно выкачивал «пенёк» из воды - и вскоре на поверхности появился лещ массой порядка 5 кг.

Когда он плашмя лег поверху, мой напарник попытался поддеть трофей подсаком. В этот момент рыба перевернулась - и скрылась в толще воды. В итоге не успели сделать даже снимок этого прекрасного экземпляра. Забавно, но через несколько часов всё на ту же черную силиконовую приманку, правда в иной точке, у меня польстилась крупная щука - и аналогично сошла у борта лодки, буквально вывалившись из подсака.

Самой результативной считаю спиннинговую ловлю лещей на течении. Особенно если нахожусь в лодке. На реке есть немало участков, в границах которых курсируют эти рыбы. Изначальная задача – обнаружить стоянку многочисленной лещовой стаи в конкретный день и час (эхолот в этом оказывается хорошим подспорьем - фото 10), ну а затем остается только выполнять забросы в её направлении. Учитывая, что рот у лещей небольшой, рациональна замедленная ступенчатая проводка с паузами. Выполняю её катушкой, делая в основном два оборота. Груз – минимальной массы.

Допускаю, что в отдельных случаях рыба может не столько поедать приманку, сколько отгонять ее, но при этом всё равно засекается за губы. Случаи подбагривания при использовании офсетных крючков исключены, а на двойники - крайне редки. Полагаю, что применяемый мною при ловле струнный поводок и чаще всего довольно крупные 4-дюймовые приманки минимизируют травмирование указанных рыб.

Кроме того, одновременно увеличиваются шансы на поимку судаков, которые «пасут» лещовое стадо. Рыб чаще травмируют мелкие приманки при выполнении равномерной медленной проводки. Если лещи малоподвижны, леска залипает на слизи - и приманка акцентировано скользит к рыбе, порой впиваясь крючками куда придется. Поэтому правил «честной игры» никто не отменял.

К слову, охота за лещами с лодки со спиннингом дала мне еще и дополнительные знания, необходимые для фидерной ловли в это время года. Воочию убедился, что доброшенная с берега до стаи оснастка с обычным грузилом в разы эффективнее, нежели недоброшенная, но с кормушкой. То есть лучше уповать не на «подтягивание» рыб прикормом к сектору ловли, а подавать им крючок с приманкой под самый нос. Доводилось даже корректировать с лодки забросы фидеристов, сообщая им координаты расположения стаи, передаваемые эхолотом. В итоге и сам был с уловом, и они тоже. Лещи брали и на мои обманки, и на натуральные приманки доночников.

Успешно можно ловить лещей на «силикон» и с берега (фото 11). Доскональное изучение рек показывает, что эти рыбы держаться не только зимовальных ям. Даже в городской черте обнаружил три участка реки, которые в холодное время облюбовали огромные стаи лещей.

В одном случае – это отрезок возле устья впадающей речушки с наличием «рваного» дна после добычи песка. В другом – залив с примыкающей к самому берегу ямой. В третьем – на впадении в реку сточных вод, где ощущается разница температур в сторону её повышения. Вообще, чем выше температура воздуха, тем активнее клюёт рыба, в том числе «белая», на джиговые приманки.

Всё по аналогии с зимними оттепелями, когда при подледной ловле возрастает активность всех рыб, включая якобы спящих карасей. Поэтому увлекательное рыболовное приключение можно устроить, даже не выезжая далеко от дома.