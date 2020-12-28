И вновь о лобастой кефали Геннадий Шеляг | 28 декабря 2020 г.

Лобастая кефаль всегда была и остается одним из самых заветных объектов ловли для сочинских рыбаков. Причин этому несколько. Во-первых, это очень сильная и бойкая рыба, вываживание которой всегда приносит массу незабываемых эмоций. Во-вторых, прекрасные кулинарные качества кефали вне всяких сомнений находятся на высоте. Ну и, в-третьих, с разной периодичностью её можно ловить практически круглый год.

Напомню о прошлом

Я уже писал в «СР» два года назад, в октябре 2018-го, об охоте с любительскими снастями за этой замечательной рыбой. Тогда я раскрыл лишь часть секретов кефалевой ловли. И тогда же пообещал продолжить и более подробно развить эту тему, что с удовольствием и делаю – эта рыба достойна серьезного к ней отношения.

Вообще, кефаль — род морских рыб отряда кефалеобразных. В мире существует 18 родов и 81 вид кефалей, однако все они довольно похожи. Живут кефали и в морях, тропических и субтропических, и в пресных водах.

Длина взрослой крупной особи доходит до 1,2 м, рекордные кефали весили до 7 кг. Название рыбы – кефаль – корнями из греческого языка, где «kephalos» означает «голова».

И, действительно, эта рыба имеет большую лобастую голову. Большинство видов кефали образуют стаи и поэтому являются ценной промысловой рыбой. Помните «Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил»?

В нашем Сочинском регионе на любительские и спортивные снасти попадаются три вида кефали. Это кефаль-остронос (по латыни - Liza_saliens, по-местному – чуларка, самый маленький представитель рода в нашем регионе), сингиль (Liza aurata, средний из этих трех видов по размерам, зато самый многочисленный) и лобастая кефаль (Mugil cephalus).

И, как вы уже, наверное, поняли, наиболее крупные из них относятся к виду лобастой кефали, которую местные рыбаки зовут просто «лобан». И в своей новой статье я опять акцентирую внимание на ловле именно этого вида.

Охота трофея? Вычисли его

Если вы хотите поохотиться за трофейными экземплярами, то следует помнить о тактике выбора места и времени ловли. Новичкам при рекогносцировке помогает то, что местных рыбаков в устьях рек, на бунах и на причалах толпится всегда много. Здесь с удочкой в руках сочинцы проводят выходные и праздники, а рыбаки пенсионного возраста постоянно находятся у моря. Все они обладают информацией о том, кто, где и сколько кефалей поймал, кто сподобился на особо крупную рыбу.

При доброжелательном отношении к местным жителям, всегда в разговорах можно это узнать. Конечно, если у вас поставлена задача наловить всего-то на пару сковородок и на уху, тогда не имеет особого значения размер предполагаемой добычи. Но для тех, кто охотится именно за трофеями, нужно четко знать и систематизировать информацию о поимках и сходах трофеев.

Специфика местной прикормки

Крупная лобастая кефаль систематически подходит к местам постоянного прикармливания, а определить их вам не составит никакого труда (ищите сочинских рыбаков!), поэтому расскажу о местных правилах закорма рыбы. Для этого используют самый обыкновенный белый или серый хлеб.

Важно, чтобы он был без всяких сдобных приправ и разрыхлителей теста, делающих его ненужно мягким. Как правило, две – три буханки хлеба замешивают с речной или морской водой – в зависимости от предполагаемого места ловли - до состояния густого вязкого теста. Затем всё это смешивают с сухим мелким морским песком. Из полученной массы формируют несколько шариков размером чуть больше кулака. Перед забрасыванием в установленное для ловли место шарики слегка плющат, чтобы они не перекатывались по дну на течении.

Не собирайте на прикормке мелочь!

Обычно сразу забрасывают половину приготовленных шариков, а вторую половину добрасывают по мере необходимости. Мне известно, что при ловле кефали в хлебные прикормки кое-кто примешивает шпротный паштет, рыбный фарш и различные ароматизаторы.

А я вот не рекомендую такое делать, потому что это, как правило, собирает на прикормке много мелкой кефали, которая быстро со смесью расправляется. И крупного лобана такие добавки как-то не особо и приманивают. Да плюс к тому он чаще всего не успевает ни найти прикормку, ни соблазниться на предлагаемые наживки - уж очень шустра и быстра молодь кефали, никакого почтения к старости.

Устья рек

Есть несколько типов перспективных мест, на которых с большой долей вероятности можно поймать настоящий трофей. Среди них числятся устья рек, которых в нашем Сочинском регионе достаточно. Тут в море впадают довольно крупные реки Сочи, Хоста, Мацеста, Кудепста, да много еще поменьше.

Лобастая кефаль чаще заходит в устья во время небольшого шторма на море, когда получается, что вода в реке слегка замутнена. Конечно же, она может зайти в устья и при полном штиле и идеальной прозрачности воды. Однако в таком случае кефаль становится очень пуглива, не задерживается долго на прикормке, так что поймать её бывает проблематично.

Когда кефаль менее осторожна

Еще одним перспективным местом для ловли являются края бун (полузапруд) в местах их стыков с волнорезами. На таких участках, особенно при небольшом их удалении от устьев рек, стоит задержаться. Забросы следует делать в сторону открытого моря на предварительно закормленные места.

Если вода в море не очень-то прозрачна и присутствует небольшое волнение до 0,5 балла, то это сильно увеличивает ваши шансы. Именно в подобной ситуации крупный лобан становится наименее осторожным и подходит к самым волнорезам. При выборе мест закорма в море следует учитывать рельеф дна и донную растительность. Например, не рекомендуется бросать прикормку в места, заросшие водорослями.

Лучшая насадка

Вообще, кефаль питается детритом, реже - водорослями, червями, ракообразными и личинками моллюсков. Однако ж непревзойденной насадкой для ловли крупного лобана является у нас на Чёрном море мякиш свежего белого хлеба или булочки (только не сдобной).

Для правильной насадки отрывают маленький кусочек мякиша и защипывают его на цевье крючка большом и указательным пальцами одной руки одним движением. При этом не обязательно, чтобы жало крючка пряталось в этом кусочке мякиша. Не советую излишне сильно сдавливать хлебный мякиш на крючке - правильная насадка выглядит как хлебная пушинка, парящая в толще воды, соблазняя именно таким своим видом голодную рыбу.

Как правильно наживлять червя

Еще одной неплохой наживкой для соблазнения кефали можно считать мелкого красного навозного червя Eisenia fоetida. Для рыбалки используют небольших 3 – 5-сантиметровых червей. И наживляют их на крючок так, чтобы последний полностью исчез в теле червя. При этом хвостик и головка червя должны свободно болтаться, создавая видимость этакого небольшого пучка. Если вы разжились только очень мелкими червями, то их можно насаживать по две штуки на крючок.

Еще наживляют морского червя (самый популярный среди них – нереис, Nereis diversicolor), насаживают также рыбный фарш, мясо голубя, тесто с различными ароматизаторами, которое закрепляют на крючке с помощью шприца. Однако я на личном опыте заметил, что для поимки крупной лобастой кефали лучше всё-таки хлебный мякиш или красный навозный червь.

Устройство глухой снасти для кефали

Большинство местных рыбаков используют глухую поплавочную снасть, состоящую из легкого углепластикового удилища длиной 5 – 7 м и основной лески 0,2 – 0,22 мм. Поплавок - под грузило 0,5 – 2 г, причем самый маленький поплавочек используют при уженье в устье реки на небольшой глубине и при прозрачной воде. Самый же большой - при ловле в неспокойном море.

Грузило, соответствующее поплавку, лучше поставить скользящее по леске. Огрузка поплавка для рыбалки в море отличается от варианта для ловли в устье тем, что она делается так, чтобы поплавок не тонул на волнах, т.е. была меньшей массы, чем штатная грузоподъемность поплавка.

При ловле же в устьях, где вода более спокойна, подбирают такую огрузку поплавка, чтобы тот был максимально чувствительным и погружался от малейшего прикосновения к наживке. Ведь лобастая кефаль – это рыба, которая не часто балует уверенными поклевками. Скорее наоборот, поклевки выглядят как удар дюбкой (т.е. кончиком носа). Частенько приходится и подсекать с такого «дюбочного удара», проявляя молниеносную реакцию.

Для соединения основной лески и поводка используется микрокарабин. Сам поводок - желательно флуорокарбоновый, длиной 20 – 35 см в зависимости от условий ловли. И для глухой поплавочной снасти нельзя использовать поводки толщиной менее 0,16 мм: лобастая кефаль – очень сильная рыба, и справиться с килограммовым трофеем без риска обрыва очень сложно. Крючки предпочтительны №№ 8 – 10 с коротким цевьем, из средней по толщине проволоки темных окрасов.

Преимущества болонской снасти

Разумеется, для ловли крупной кефали можно использовать и болонскую снасть. Местные рыбаки обычно вооружены 4 – 5-метровыми удилищами с безынерционной катушкой размера 2000 по классической японской шкале. Основную леску при этом можно намотать 0,18 – 0,19 мм, а поводок 0,11 – 0,12 мм.

В остальном же поплавочная оснастка строится так же, как при ловле на глухую поплавочную удочку. Надо заметить, что болонская снасть обладает явным преимуществом при необходимости длинной проводки и при вываживании крупной рыбы, однако делать своевременные быстрые и хлесткие подсечки с ней более проблематично.

Немного о тактике и технике ловли

Тактика ловли в устьях заключается в проводках поплавочной оснастки над местами закорма. Глубина спуска выставляется обычно таким образом, чтобы приманка шла в пяти сантиметрах от дна. Но иногда, при низкой активности рыбы, спуск приходится подбирать экспериментальным путем, останавливаясь на той глубине, на которой случится больше поклевок.

При ловле в море течение может или полностью отсутствовать, или направляться в одну или другую сторону вдоль волнореза. В любом случае нужно делать забросы так, чтобы ваша оснастка как можно чаще проплывала над прикормкой.

Подсеченная лобастая кефаль оказывает яростное сопротивление во время вываживания. Никогда не стоит форсировать события при этом. Нужно просто спокойно гасить рывки сопротивляющейся рыбы. Подсачек в таком случае совсем не помешает, а при его отсутствии нужно постараться подвести утомленную рыбу к берегу и выбросить на него там, где это возможно.

Ну, вот и все – рассказал, что знал, исходя из собственного опыта. Остальное – это поле проб, ошибок и экспериментов для вас, мои дорогие читатели.