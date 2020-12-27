Снасти года 2020 Константин Кузьмин | 27 декабря 2020 г.

Несмотря на все вызовы и проблемы минувшего календарного года, не будем нарушать сложившуюся традицию. Поговорим о новых снастях, которые я открыл для себя в 2020-м.

Катушки

Олта Чулым 830FD. В первой половине 00-х немало внимания привлекла к себе серия катушек Cormoran Chronos. Являлся ли разработчиком сам Cormoran, в этом за давностью лет разобраться уже сложно.

Но вскоре появилось понятие «семейство Хроноса», поскольку на рынке эта серия была уже представлена под, грубо говоря, десятком торговых марок. Нет, все эти катушки не похожи как две капли воды. Они различались опциями – такими, как количество подшипников, ёмкость шпули и т.п. Но было понятно, что все они выпущены на одном заводе на основе единой базовой разработки.

Совершенно очевидно, что катушка, выпускаемая под множеством торговых марок, это удачная катушка. Проблемную модель столь массово тиражировать не будут. Мне довелось половить шестью или семью катушками «семейства Хроноса», и все, кроме одной, оставили положительное впечатление.

Но всё это было года до 13-го - 14-го. Я даже полагал подспудно, что выпуск этих катушек уж давно как остановлен, а производственные мощности задействованы под более современные модели. Но вот на последней февральской выставке я неожиданно для себя заметил на одном из стендов знакомые очертания. Это был Chronos! Точнее, катушка теперь значилась как «Олта Чулым» (да, написание названия – кириллицей!), но ошибиться было невозможно.

Стало быть, выпуск катушек «семейства» всё еще продолжается. За полтора десятилетия чего-то революционного, прорывного в конструировании безынерционных катушек не произошло. А от добра добра не ищут. И не удивительно, что с выставки я ушел с «Олтой Чулым». А при ближайшей оказии взял её на водоем.

Там всё вышло предсказуемо: то был фактически старый добрый Chronos – по всем ощущениям от его работы. О том, в какой мере эта катушка пришлась мне ко двору, вы можете судить по тому, насколько часто она мелькает у меня в публикациях Инстаграма. Действительно ведь часто.

Размер 830 - это среднелегкий класс. То есть - спиннинг с верхом теста примерно 18 - 23 г и шнуры в интервале от #0.8 до #1.2.

Balzer Tidec 8400LF. Я уже как-то касался вопроса использования фидерных катушек в чисто спиннинговой ловле. Если мы берём меньшие по размеру фидерные модели, то они вполне применимы в спиннинге среднего и среднетяжелого класса. Более того, ими не только допустимо ловить на джиг, например, или на блесны, но и при некоторых обстоятельствах оно даже целесообразно. Иными словами, порою фидерная катушка нам подходит больше, чем чисто спиннинговая.

Tidec – как раз фидерная серия катушек. Модель 8400 – меньшая в ней. По габаритам и массе она больше похожа на трех – четырехтысячник, чем другие катушки нашего обзора. Сборка – качественная, люфтов нет. Вот с ёмкостью шпули – есть момент несоответствия. Номинально она – 120 м/0,14 мм. Это примерно как 100 м «честной» плетеной лески диаметром #1.0. Реально же у меня на шпулю вошло 135 м той же «единички» - даже, я бы сказал, с некоторым запасом.

Здесь вы вправе задать вопрос: а не тонковата ли такая «нить» для полноценного трехтысячника? Отвечу: такое сочетание катушки и шнура оправдано минимум в трех случаях. Во-первых, это ловля жереха на Большой воде, где часто крайне важен дальний заброс, а рыба может ввалиться крупная. Tidec – катушка (в том, что зависит именно от катушки) дальнобойная. А шнур можно взять еще на градацию потоньше. Если что – фрикцион отработает. Он у фидерных катушек имеет тонкую и мягкую настройку в области небольших нагрузок.

Во-вторых, береговой джиг на небольших глубинах. Пример – зимняя Москва-река. Важен дальний заброс и достаточная по скорости подмотка чтобы приманка четче следовала по ступенчатой траектории. Про дальнобойность Tidec мы уже сказали. Скорость же намотки у этой модели за счет увеличенного диаметра шпули получается весьма высокой.

Наконец, ловля судака и берша на больших глубинах с течением. Там используются большие грузы, мощная снасть, но – с относительно тонким шнуром.

Если всё-таки мои аргументы в пользу мелкой шпули показались вам не очень вескими, то есть информация, что более ёмкую шпулю для Tidec можно приобрести отдельно.

Volzhanka Pro Sport Light 3015 PE. Казалось бы, что здесь такого сложного – съездить в Китай и разместить на одном из заводов заказ на производство партии катушек хорошо зарекомендовавшей себя серии под своей торговой маркой? Однако коль копнуть чуть глубже, то неизбежно возникает целый ряд встречных вопросов с неочевидными ответами. Какой завод выбрать? Какую модель? Какой задать набор опций, если возможны варианты – например, количество подшипников? Ну и так далее…

Я сам, в интересах одной российской компании, попытался как-то пройти весь этот тернистый путь. На выставке в Вэйхае приглянулась одна новая модель катушки. Договорились, что её пришлют на тест. Прислали. Но уже минут через десять после начала рыбалки я испытал неодолимый порыв зашвырнуть катушку подальше в реку. Ибо в ней отказывало буквально всё, что могло отказать… На том история и закончилась.

К чему это я? А к тому, что представители «Волжанки» успешно прошли весь этот непростой маршрут. И на выходе мы получили весьма приличную катушку Pro Sport Light – с качественной укладкой шнура и отсутствием склонности к образованию «бород» и хордовых витков, в чём я имел возможность убедиться.

Вот с чем мне трудно согласиться – это с позиционированием данной модели в размерно-силовой линейке. Ведь цифры 3015 следует понимать так, что эта катушка относится к классу трехтысячников, а шнур под неё рекомендован #1.5PE. Да еще и параметр нагрузки на фрикцион заявлен как 12 кг, что соответствует уровню силового трехтысячника.

На самом же деле, если пользоваться знакомой многим шкалой «Дайвы», этот Pro Sport Light скорее отвечает размеру 2506 или 2508 – и чисто по своим силовым качествам, и по фактической ёмкости шпули. Заявленные 150 м шнура #1.5 на ней не помещаются. А вот 150 м #1.0 – вполне.

Резюме. Мы имеем хорошо исполненную бюджетную катушку класса ML или M. Которая будет оптимально сочетаться со спиннингами с верхним тестом примерно от 17 до 28 г.

Stinger Advancer LP 3510. Еще одна катушка, обозначенная как трехтысячник. Здесь уже эти цифры ближе к реальности. Как минимум, шпуля – более габаритная и лесоёмкая. Плюс – вся катушка имеет очень небольшую массу, что позволяет использовать её в паре с довольно легким удилищем. Аббревиатура LP расшифровывается как Light&Power, т.е. «легкость и мощь».

Как такого сочетания удалось добиться у бюджетной катушки? Благодаря ребрам жесткости внутри тонкостенного корпуса. Насколько это решение окажется правильным, покажет время. Пока же катушка мне определенно нравится. Ровная укладка, мягкий ход… Да и тяга неплохая вроде как присутствует. Правда, грузами более 25 г я Advancer пока не нагружал.

Недочеты? Один таки я нашел. Лапка катушки чуть толще обычной, и потому она с некоторым трудом входит в катушкодержатель. Приходится прилагать усилие.

Allux Carbon Area Evo. Что меня сразу смутило, когда я обратил внимание на эту катушку, так это слово «Area» в названии. В моем представлении, арийная катушка должна быть ориентирована на радикально ультралайтовую ловлю в стерильных условиях «платника». Но вот параметр «нагрузка на фрикцион», который обычно у УЛ-катушек составляет 2 - 3 кг, здесь был обозначен как 6 кг. Причем эта цифра непосредственно нанесена на регулятор тормозного усилия, что говорит о том, что производитель в ней уверен. Заинтриговало…

Обычно арийные катушки предполагают использование тоненьких шнуров #0.3 или даже #0.2. Но я решил не ударяться в телячьи нежности - и намотал на Carbon Area аж #0.8! Наверное, это разумный максимум для данной катушки.

Здесь я бы хотел сделать оговорку-предостережение. Те цифры, что следуют за значком # в маркировке шнуров по японской системе, подразумеваются как реальные. Просто частенько приходится сталкиваться с бюджетными «плетенками», на которых значится, к примеру, #0.6, а по фактической толщине это чистая «единичка». Имейте это в виду…

Итак, что было? А было то, что арийной катушкой минувшим летом я переловил массу всякой неарийной рыбы. Например, крупных голавлей на Волге. Никаких проблем! Так что это оказалось реальным – ультралайтовые параметры (компактность, масса менее 200 г) в сочетании с очень приличным силовым ресурсом.

Спиннинги

Viva Leisure Jiggernaut 762ML. Есть два похожих, но всё ж не совсем уж строго идентичных типа спиннинговых удилищ – джиг-твичевый универсал и твич-джиговый универсал. Улавливаете разницу? У первого – приоритеты 60 на 40 в пользу джига, у второго – аналогичные цифры, только в пользу твичинга.

Этот тонкий момент полезно принимать во внимание, выбирая спиннинг под свои цели и задачи. Обычно предпочтения по приманкам той или иной модели прописаны явным образом на сайте дилера или интернет-магазина. Но в нашем случае даже и в описание заглядывать не надо, ибо основная специализация по приманкам отражена уже в самом названии серии. Это джиг. Про твичинг ничего не сказано, но он – на твердом втором месте. Оно так и есть: по геометрии бланка спиннинг явно спроектирован и исполнен с акцентом на джиг.

Кстати, о бланках. Мне не раз доводилось сталкиваться с «утечкой информации», согласно которой спиннинги той или иной недорогой марки собраны на бланках того или иного небюджетного японского бренда. Разве что фурнитура попроще.

Так вот, примерно то же я слышал от людей, которые в теме, про Jiggernaut. В силу неподтвержденности этой информации японскую марку я называть не буду, но всё это очень похоже на правду. В бланке Jiggernaut чувствуется грамотный инженерный подход, который в большей мере присущ японцам, нежели их соседям. Viva Leisure – марка весьма бюджетная. Поэтому на выходе мы получаем серию достойных (чувствительных и прочных) спиннингов по очень доступной цене.

Mottomo Spring 802M. Сама серия Spring появилась у Mottomo еще пару лет назад. Акцент в ней был сделан на модели для тяжелого берегового джига – такие даже обособлены в подсерию «Power Spring». Однако спиннинги именно этой специализации сейчас востребованы несколько меньше, чем в былые годы. Но тут оказалось (я не сразу о том узнал), что в рамках серии имеются еще и более короткие и более лайтовые модели.

Например, 702М – это типичный твичевый «колышек». Но в большей степени отвечающим моим основным целям и задачам оказался Spring 802M, которым я ловлю с начала минувшего лета. Всё дело в том, что я в ходе одной рыбалки редко когда ограничиваюсь каким-либо одним типом приманок. Порою чередую такие разные их разновидности, как рывковые воблеры и «вертушки».

Таскать с собою в береговой ловле две снасти – не комильфо. А потому мне более интересен спиннинг-универсал. И этот самый Spring на роль универсала подошел оптимально. Его тест – 5 - 21 г – в целом соответствует реальному. Поэтому, если джиг, то голова до 16 г плюс приманка. Ну и верх по воблерам-минноу – тоже где-то около 16 г. Напомню, что «верх по твичу» совпадает с верхней границей обозначенного теста у спиннингов, проходящих как «twitch special». У универсалов же надо скидывать сколько-то граммов.

С 20-граммовыми «вертушками» Spring управляется легко. А по низам… С «микроколебалками» и «тараканами» массой 3 - 3,5 г тоже не было дискомфорта.

Fmag Top Gun 240ML. Fmag - это собственная марка одного из крупнейших в нашей стране рыболовных интернет-магазинов Fmagazin. И это неспроста. В основу создания серии Top Gun положена идея минимализации цены при топовых комплектующих и уровне исполнения.

Сама эта идея – не сказать, что принципиально новая. Лет около пятнадцати назад я летал в Корею, чтобы на нескольких заводах (NS, JS и др.) заказать образцы спиннингов «из самых лучших на тот момент материалов и комплектующих». Под маркой Sabaneev после моей «фамильной» серии Team Kuzmin (помните такую?) планировался выход топовой линейки спиннингов, которые при минимальных накрутках должны были стоить в розницу $200 - 220. И вот пришли предсерийные образцы.

Те, что были с завода JS, произвели особенно сильное впечатление. Однако вскоре руководством Sabaneev было принято решение свернуть этот проект, мотивируя это тем, что спиннинговая программа их торговой марки ассоциируется со снастями бюджетного уровня, и уход в более дорогую нишу потребитель просто не поймет…

Теперь вот то, что не получилось у Sabaneev, получилось у Fmagazin. Спиннинги собраны на бланках, разработанных под дорогие японские бренды, - это уже не предположение, а факт. Кольца - TORZITE Titanium. Но главное – из стандартной цепочки, определяющей пошаговый рост цены от производителя до розницы, исключили несколько посредников. Заказ – непосредственно на заводе, нет накрутки за бренд и минимальные вложения в рекламу. Как итог – ценник у Top Gun получается действительно очень вкусным. По логике, сделать что-то лучшее за ту же цену невозможно. Эта идея подчеркивается на сайте Fmagazin, и её сложно оспорить.

Но одно замечание я всё-таки позволю себе сделать. Мне думается, всё же стоило бы немного вложиться в разработку собственных бланков – предметно под наши цели и задачи. Хотя – это надо признать – среди ассортимента японских бланков подобраны именно те, что отвечают требованиям к спиннингам под «русский джиг».

Да, серия Top Gun в целом проходит как джиговая. Но я, выбирая себе модель для тестинга, соригинальничал - и взял ту, что скорее можно отнести к универсалам. И всё лето ловил ею самую разную рыбу, получая при этом массу позитивных эмоций.

Balzer Finesse Light Shirasu, 2,3 м, 4 - 17 г. Как-то мы уже малость подзабыли о существовании европейских рыболовных брендов. Некогда очень популярные в нашей стране, они с определенного времени стали уступать свое место в структуре рынка азиатским и российским торговым маркам.

На то, конечно, есть свои объективные причины. Но полностью игнорировать «европейцев», уверяю вас, было бы большой ошибкой. Нынешний ассортимент европейских фирм «с историей» - это снасти очень добротного уровня. Ну а некоторые позиции – по-особому интересны.

Волей случая я стал обладателем одной легкой «палочки» от Balzer. Снасти этой немецкой фирмы, знакомые мне по прежним годам, отличались мощью и силовым ресурсом. Теперь же в моих руках оказался спиннинг, уже в самом названии которого аж дважды (Light и Finesse) подчеркивалась его деликатность. Да и слово «shirasu» переводится как «малёк».

Соответственно, спиннинг, обозначенный как «Shirasu», предполагает ловлю на приманки (воблеры, «силикон» и т.д.), имитирующие малька. Отсюда и деликатность данной «палочки».

Но давайте – ближе к делу. Почему я включил её в наш обзор? А потому, что её можно позиционировать как усредненно-оптимальный спиннинг для ловли окуня.

Вам нравится ловить полосатых? Нет, не так, когда они попадаются как прилов при охоте на щуку или судака, а целенаправленно? Если да, то вы определенно должны оценить эту Finesse Light. Окунь - это ведь максимальное разнообразие по типам приманок и приёмам анимации, и с ними со всеми этот спиннинг сочетается. В нём нет чего-то выдающегося по сенсорике или дальнобойности. Зато – понятный строй, честный тест и, самое важное, ощущение комфорта от процесса ловли. Короче, нечто близкое к окуневому идеалу.

Major Craft Soul Stick 802M. Стало уже традицией, что на февральской выставке в Москве на стенде компании МИДА презентуется минимум одна новая серия спиннингов, созданных специально под Россию. И вокруг неё возникает, я не побоюсь этой формулировки, ажиотажный интерес. Тем более что на выставке-то бывают представлены первые серийные образцы, которые можно потрясти, но не купить.

Так было и с новой «русской» серией от «Мейджора» под названием Soul Stick. После выставки образцы разошлись по экспертам. Мне досталась модель 802М.

Не надо профессионально разбираться в тонкостях специализации спиннинговых удилищ, чтобы понять, что и моя «унцовая восьмерка», и серия в целом предполагают прежде всего джиговые методы ловли. Соответственно, на первое место здесь поставлена сенсорика. Не сказал бы, что она у Soul Stick столь же запредельная, как у некоторых втрое более дорогих «японцев», но на общем фоне спиннингов среднего ценового уровня серия по этому показателю определенно выделяется. Плюс – живучесть. Теперь, после без малого года пользования, можно утверждать, что и с нею у Soul Stick всё хорошо. И это, заметьте, при весьма скромной собственной массе спиннингов.

Что кроме джига? Рывковые воблеры. В большей мере это касается коротких моделей, но мне вот на высокой набережной Москвы-реки сподручнее твичить именно «восьмеркой».