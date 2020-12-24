Голь на выдумки хитра Алексей Коломиец | 24 декабря 2020 г.

Диву даешься, насколько наши люди изобретательны. Порой они создают удивительные вещи или приспособления, которыми потом вовсю пользуются в личном быту. И не придают этому большого значения. А самое интересное, что в магазине такого не купишь. Но иногда важна не сама удобная вещица, а идея. В общем, я решил поделиться своими полезными наработками такого рода в рыбалке.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое

Это цитата из австралийского мультсериала «80 дней вокруг света» по мотивам романа Жюля Верна. Есть еще один вариант перевода фразы Филеаса Фогга: «Тем, что имеешь, довольствуйся ты, и в том, чего нет, не будет нужды». Простая иллюстрация данной сентенции – мой футляр для поляризационных очков.

Поляризационные очки, как мы знаем, вещь отнюдь не вечная, хоть и дорогая. Либо дужки сломаются, либо тупо булькнут с концами в воду, либо усядемся мы на них, если они положены где попало – в машине ли, на бивуаке. И остаются от дорогих современных очков красивые такие футляры. Как раз и предназначенные для безопасной транспортировки и хранения поляризационных очков.

На них даже предусмотрен карабин, чтобы пристегнуть к чему-нибудь. И вот настал у меня трагический момент, когда очки сломались, а футляр для них – как новенький! Выбрасывать жалко. И я придумал, как его задействовать. Ведь в него можно что-либо положить? Ну, например, захотелось мне отбежать метров на сто или двести от машины - попробовать половить в интересном месте. Отправляться с одной приманкой было бы опрометчиво.

Брать с собой всю коробку – неудобно. Да и часто не нужна вся коробка-то. А вот всего парочку приманок с собой прихватить и чтобы быть налегке – вот тут как раз футляр для очков и превращается в удобную барсетку. Хочешь - пару блесен туда положи или воблер, хочешь - джиговых приманок кучку. Ведь в карман их не засунешь - из-за острых крючков. В твердом же футляре всё аккуратно.

Доморощенные перфекционисты, наверное, придумали бы какие-либо отделения в этом футляре, но это не для меня. У меня все снасти хранятся по правилу – вали кулём, потом разберём. А главное, туда, в футляр, помещаются еще и несколько поводков. Хотя хранение поводков – это отдельная тема.

Поводки в пеналах и трубках

Скажите, пожалуйста, как вы храните свои спиннинговые поводки? Они у вас не перегибаются как попало? Не путаются? Я однажды как-то уже упоминал мельком в одной из статей, что приспособил для компактного хранения поводков хлорвиниловые трубки от медицинских систем переливания крови. Теперь – подробнее. В отрезок трубки нужной длины втыкаю дюжину поводков - и в таком виде они могут храниться везде, где заблагорассудится. Одно из самых удобных мест для хранения таких трубок – это коробки с воблерами.

Делаю горячим гвоздем выемки в фирменных перемычках - и укладываю трубки-футляры туда. В каждой коробке - разные воблеры, так что требуют они разных поводков по длине и толщине. Лично мне это очень удобно.

Кроме трубок я еще пользуюсь типовыми пеналами для сверл. Пеналы эти частенько делаются раздвижными, поэтому подойдут для поводков любой длины. Если кто не знал – возьмите на вооружение. Сам пенал я таскаю либо в рюкзаке - как основное хранилище запаса поводков, либо пристегиваю на магнитной застежке где-нибудь со стороны спины, чтобы не мешался. Чаще всего ношу на себе там, где расход поводков большой, а сами поводки - длинные.

Правда, когда я нагибаюсь, этот пенал постоянно падает через моё плечо. Сначала меня это нервировало, а потом – ничего, привык. Зато, если надо перевязать приманку, он всегда находится под рукой.

Если продолжить тему всевозможных чехлов из подсобных материалов, могу предложить вторичное использование колпачков от аэрозолей. Будь то из-под пены для бритья или лака для волос – прежде чем выбрасывать, примерьте колпачок на одну из своих катушек. Раньше, когда у меня не было чемоданчика для катушек, специальных кофров и чехлов – имелась у меня одна-единственная катушка, которой я очень дорожил. Чтобы защитить шпулю от нечаянных ударов, я подобрал какой-то колпачок, да так и транспортировал свою катушку.

Сейчас я подобными колпачками не пользуюсь. Однако некоторые запасные шпули хранятся… да чего уж там, валяются в ящике, но с надетыми колпачками. Например, для катушки Stinger Aggregate 2500 подошел колпачок от жениного лака для волос. На карповую катушку я приспособил колпачок от грунт-эмали.

В данный момент я пытаюсь подобрать колпачок для небольшой безынерционной катушки, которой ловлю зимой. Удильник длинный - и приходится возить его в машине отдельно, вне зимнего ящика. Защита катушке точно не повредит, когда в багажнике рядом трясутся стальные пешни и ледобуры.

Есть еще одно приспособление из рода чехлов. Я его придумал неожиданно - даже для себя. Речь идет о проблеме защиты себя и вещей от острого жала зимнего багорика. Чаще всего багорик лежит у меня в ящике. Но ведь нередко на льду мы от ящика отходим. А багорик вдруг да запонадобится! В кармане носить – значит, рвать одежду и самому постоянно накалываться на жало разными нежными частями тела.

Я пробовал насаживать на остриё всякие пробочки и кембрики. Потом, подобно идее с колпачками, решил подобрать под загиб багорика круглое мотовило от лески соответствующего диаметра. Долго думал, как бы эту шайбу закрепить. В конце концов, глаза сами наткнулись на пришедшую в негодность катушку от зимней удочки - и она четко подошла к багорику!

Прорези в ней позволили легко закрепить этот чехол на багорике с помощью нескольких резинок. Главное, что чехол моментально сбрасывается, даже когда руки в варежках. Ну и багорик теперь могу носить в нагрудном кармане, где у меня всегда лежит корнцанг и зевник. Сейчас, когда я разжился телескопическим багориком от Stinger со специальным предохранителем для жала, идея с мотовилами отступила на задний план. Но если кто заинтересуется – вот вам вариант крепления и защиты: сверлите дырочки и продеваете резинку, как я когда-то.

Заточи или зацени

Повторюсь, иногда самое ценное в увиденном - сама идея. Могу привести один показательный пример. Наверное, многие уж и не знают, но в советские времена существовала ручная точилка для бритвенных лезвий. Та, что есть у меня, представляет собой маленький ящичек из двух равновеликих половинок, внутри которого на специальных эксцентрических штифтах фиксируется лезвие.

Когда мы тянем за шнур, проходящий внутри ящичка, штифты заставляют затупившееся лезвие елозить между точильными камнями. Нашел я это в вещах, оставшихся от моего покойного отца. Кому-то такое устройство может показаться смешным, а я пользуюсь им до сих пор.

Вообще-то, лезвиями я делаю надрезы на поролоновых рыбках, от чего лезвия эти постепенно теряют первозданную заточку. И надо сказать – делают это очень быстро. А благодаря отцовой вещице я перестал беспрестанно покупать новые лезвия, да ныне не особенно их и купишь – всё больше в продаже находятся одноразовые бритвенные станочки. А теперь включите своё воображение.

Представьте примерно такое же устройство, только для заточки ножей ледобура. Я бы себе такую штучку обязательно приобрел! У меня этих ножей скопилось – вагон и маленькая тележка. Надеюсь, кто-нибудь из стоящих инженеров обратит внимание на идею и подарит рыболовам полезную вещицу.

Продолжу тему точилок. Я предпочитаю затачивать ножи или крючки исключительно дома. Хорошее освещение, инструменты, ровная поверхность, очки на носу (и не запотевают!). И всё же иметь с собой на рыбалке незатейливую точилку часто необходимо. Вот просто подправить крючок или чуть подточить ножик иногда просто нечем.

Я особо и не заморачивался этим вопросом - носил с собой надфиль. Но однажды нашел удобную точилку в наборе Stinger Expert Kit SACC-001KIT. В этом наборе и филейный ножик неплохой, но не о наборе речь, а о миниатюрной точилке для филейника. Такую можно просто в кармане жилета носить или в кармашке рюкзака. Самая востребованная для меня часть - встроенная в ребро точилка с желобом.

Чаще всего я ею пользуюсь, когда при ловле в камнях один из крючков двойника джиговой приманки загибается, как коготь попугая. Я обычно плоскогубцами выпрямляю это недоразумение, но всё равно острота крючка уже не та. Теперь я еще и довожу остроту жала этой маленькой точилкой – и вся приманка в целом обретает свои первоначальные качества. И я бы не стал писать об этой точилке, если бы как-то на ночной рыбалке не смог наточить крючок практически на ощупь.

Нет, не забудет никто никогда школьные годы

У вас когда-нибудь цеплялись «Чёртик» или мормышка за край лунки? Это часто происходит на течении. И вот когда лед достаточно толстый, а черпаком не дотянуться – как вы выходите из положения? Сейчас, когда у меня есть телескопический зимний багорик – проблема вроде как исчезла.

Багорик длиной один метр в наших южных широтах справляется с любой толщиной льда. Ну а раньше я приспосабливал ручку-указку, которую специально купил в канцелярском отделе. Надо было просто достать пишущий стержень и приладить что-то типа миниатюрной рогатки из проволоки. Конечно, подойдет и любая телескопическая антенна от старого радиоприемника. Но просто складная ручка удобнее тем, что она самая миниатюрная в собранном варианте.

Следующую идею школьной назвать можно только условно. К слову, многие мои знакомые грозились, что школьники меня поймают и побьют за эту идею. Я не знаю, как сейчас, а осенью прошлого года в сети продуктовых магазинов «Магнит» проводилась акция - за каждые потраченные 500 рублей выдавалась резиновая безделушка под названием «Скрепыш».

У меня дочь-одиннадцатиклассница считает себя уже взрослой, поэтому не проявила должного интереса к этим безделушкам. Ну а я, как вы понимаете, отнюдь не старшеклассник - и поэтому не мог пройти мимо. Взял, да и вмонтировал двойники в эти псевдоприманки. И даже в ванной их опробовал – виляют достаточно симпатично.

На первой же рыбалке я их пытался продемонстрировать щукам, но быстро понял, что идея нуждается в доработке: при ступенчатой проводке «Скрепыш» съезжает к загибу двойника и перестает «играть». Но тема не закрыта, потому как я еще не думал, как «Скрепышей» приспособить для зимней ловли.

Вообще-то, много чего можно приспособить вместо фирменных приманок, было бы желание, руки и знание основ ихтиологии. Это особенно актуально при теперешней запрессингованности водоемов, когда умная рыба наперечет знает, чем её наивные рыбачки станут соблазнять. А тут такое!..

Для тех, кто охотится за крупной рыбой

Есть некоторые хитрости, которые я подсмотрел у других рыболовов. Представьте следующую ситуацию. Вы бродите по просторам водохранилища. Таскаете за собой санки или корыто, в котором лежит все, что нужно для ледового похода: пешня, ледобур, удочки, ящик и т.д. Пришли на место - и делаете, скажем, пять лунок. Проверяете их на предмет наличия хищника - и в последней лунке случается поклевка, которую вы так долго ждали.

Вываживание, вот уже щучья морда появилась… А дальше рыбина не лезет, потому как ледобур у вас «соточка», чтобы легче бурить было. И что делать, если до вашей пешни или топорика метров 10 – 20? А если еще и больше? Или если друзья ушли далеко и не слышат ваших жалких просьб о помощи? А долгожданный трофей смотрит на вас из лунки, как Винни-Пух, застрявший в норе Кролика. И вот для таких казусов завсегдатаи ловли судака на Волгоградском водохранилище придумали эдакий багорик-фиксатор.

Это добротный толстый крючок (например, для ловли сома), к которому примотана прочная проволока, гнущаяся при определенном усилии. И такой вот «гибкий багорик» просто живет в вашем кармане, ожидая своего звездного часа.

Утомленную рыбу цепляем крючком, а проволоку накручиваем на черпак или на удильник – и можно идти за пешней хоть в соседнее село. Идея мне сразу понравилась, и я себе сделал нечто подобное. Правда, подходящую проволоку пока не нашел, взял более тонкую, но сложил её вдвое. Вертикально опустить, развернуть и подцепить рыбу вполне получается. Теперь вот подыскиваю какую-никакую плоскую капроновую баночку - типа из-под кильки пряного посола, куда я этот фиксатор аккуратно упакую и опущу в карман зимнего костюма.

Я милого узнаю по… родраксам

Есть некоторые хитрости, которые я подсмотрел в других странах. Нет, скажу более напыщенно – у рыболовов на другом континенте.

Я пару раз упоминал в своих статьях о купленных мною подставках-креплениях для удочек снаружи машины – родраксах (rod racks). По этим приспособлениям на автомобиле меня уже узнают издалека. И все, кто рыбачил со мной, по достоинству оценили удобство этой приблуды.

Те, кто ездит на рыбалку на легковом автомобиле в количестве рыболовов больше двух, не станут с родраксами испытывать неудобств при переезде от водоема к водоему или от одного места к другому. Спиннинги не придется постоянно половинить и складывать где-то в районе заднего сиденья, стараясь не зацепиться рубахой за торчащий крючок, а вылезать из машины не нужно теперь осторожно, ибо иначе велика вероятность потянуть за собой кусок «плетенки» и сломать нежную вершинку лайтового спиннинга.

Один рыболов взял у меня размеры и собрался сделать себе подобное, потому как два сильных магнита у него уже есть (кажется от автомобильных антенн или проблескового маячка). А второй рыболов сказал, что вышел из положения иначе. В магазине, где продаются инструменты, можно найти специальные ручки с присосками для переноски стекол. Воистину - голь на выдумки хитра!

Я специально сходил и посмотрел этот девайс. А что? Действительно, крепление надежное. Только я настоятельно рекомендую крепить их на мокрый капот и крышу. Свои американские родраксы с присоской я креплю именно так, предварительно плеснув воды на поверхность. Ведь пыль и грязь не способствует удержанию вакуума между поверхностью и присоской. Теперь остается только сделать стойки чуть повыше, чтобы безынерционные катушки были на весу. Ну и приделать резиночки для крепления бланков. Пользуйтесь идеей и не благодарите!

Бадик нахлыстовика

О бадике знают немногие. Но зато многие, вечером бредя по воде, с треском налетают на камни. Вечером ведь - усталость, вечером на воде и под ней совсем темно. Но споткнуться, потерять равновесие – это еще не самое страшное, что может случиться.

А вот намочить смартфон или брелок сигнализации автомобиля – вот тут уже задумаешься, а не лучше ли иметь при себе раскладной бадик (т.е. посох), если решил ловить до самой темноты? С ним и равновесие удобно сохранять, когда переступаешь через какие-либо препятствия, ну и прощупывать перед собой дорогу – главное его предназначение. Понятное дело, для мутной воды – вообще вещь незаменимая.

Эту вещицу я тоже подсмотрел в Америке - у знакомого рыболова Джона Спрингера. Сразу же оценил полезность и немедля купил такой же. Оказался весьма крепким и нетяжелым. Ну, нахлыстовики, понятно, знают, о чём я, а вот спиннингистам часто невдомек, какие полезные вещи их коллеги носят с собой. А сделать такой раскладной посох из старого «стеклянного» удилища или алюминиевой лыжной палки при определенной сноровке и мастеровитости – нетрудно, ведь это в столицах еще можно такой бадик купить, а у нас, в провинции – это вряд ли.

Домой – с чистой совестью!

Ну и в качестве поощрения тем, кто дочитал мою безумную писанину до конца – рождественский совет. Слякотной зимой, когда возвращаетесь со льда к машине по оттаявшей земле – наденьте на каждую ногу целлофановый пакет и в таком клоунском виде дойдите до авто. А устроившись на сиденье, снимите пакеты, выбросите их потом в первый попавшийся мусорный бак.

Такая операция и сохранит чистоту в салоне, и избавит вас или вашу жену (маму, сестру, дочку, хозяйку, подругу, соседку) от долгого отмывания рыбацкой обуви от грязи, которая, как правило, засыхает в тот момент, пока вы занимаетесь пойманной рыбой.

Ну, коли я решил закончить статью поддержанием чистоты – ловите еще один совет. Обратите внимание на длинные пакеты от батонов, продающихся в продуктовых магазинах. Они всегда остаются чистыми снаружи, если в них засунуть рыбу. А она отлично там помещается.

Например, в пакет из-под нарезного батона спокойно влезает килограммовый судак. В таком состоянии и морозить рыбу удобно штабелями, и, соответственно, доставать для разморозки столько, сколько нужно.

Надеюсь, кто-то найдет для себя что-то полезное и сэкономит кучу денег, чтобы отпраздновать Новый год как следует. Всех с Новым годом!