Жерличные хитрости Алексей Фалалеев | 26 декабря 2020 г.

О жерличной рыбалке написано немало. Но в основном авторы текстов в СМИ и интернете обрисовывают базовые моменты, а ведь в любом деле всегда есть множество нюансов, которым «теоретики» недостаточно уделяют внимания, но они, тем не менее, не только интересны и познавательны, но и в каких-то ситуациях бесспорно важны. И я постараюсь поделиться своим опытом в этих вопросах, и надеюсь, что мои наработки окажутся полезными другим любителям подледной ловли на живцовые снасти, особенно - новичкам.

Универсанки

Вот, скажем, вопрос утепления и затемнения лунки. Наверняка многие знают, что засыпать снегом лунку и жерлицу просто необходимо в тех случаях, когда на водоеме очень холодно и есть вероятность, что леска и снасти могут просто вмерзнуть в лед. Но укрывать лунку нетрудно, если снега лежит везде много, но что же делать, если вы ловите по первому или последнему льду, когда снег, соответственно, еще не выпал в достаточном количестве (фото 1) или, наоборот, случилась уже значительная потайка - и лед, что называется, подняло?

В этом случае следует набрать снега на берегу или в зарослях прибрежного камыша, куда его задувает и где он, само собой, концентрируется. Но как поднести этот снег к месту ловли, не в руках же? Подскажу. Если у вас в снаряжении есть санки, на которых вы перемещаете свою поклажу от машины или дома до места ловли, то снег очень удобно набирать в них (фото 2). И уже затем, обходя лунки с установленными на них жерлицами, можно засыпать и утеплять их этим снегом.

Поверьте, очень удобно. Да и вообще санки эти – универсальнейшая вещь. Хочешь вещи перевози, а хочешь – живца храни или складывай на рыбалке, когда ведро с собой не прихватил (фото 3).

Ловля в теплую погоду

Однако если погода мягкая, то лунку под жерлицами, понятное дело, не утепляют. А затемняет её жерличная платформа-основание, установленная сверху на льду. Но что делать, если вы рыбачите на жерлицу без платформы? Да, есть и такие конструкции.

Самый простой способ – это использование того же снега, но, как показала практика, это не всегда оптимальный вариант: снег, насыпанный в лунку, нужно убирать, когда вы проверяете состояние живца или отрабатываете поклевку хищника. И если в ситуации с проверкой живца всё довольно просто, т.к. спешить нет никакой потребности и можно аккуратно использовать шумовку, чтобы не намочить руки, то уж в момент поклевки дело обстоит совсем по-другому.

Иной раз при сработке жерлицы события на льду развиваются настолько стремительно, что на очистку лунки от снега времени остается крайне мало, так что руки при этом вы неизбежно замочите, что в отдельных случаях не есть хорошо. А извлечь снег обязательно нужно, т.к. у меня не раз бывало, что снежный слой в лунке становился, можно сказать, камнем преткновения: хищница, подведенная к лунке, упиралась в этот слой, получая тем самым точку опоры, и благополучно сходила с крючка. И после нескольких таких неудач мы с братом пришли к однозначному выводу: если ловля происходит на жерлицы без платформы, то лунки нужно затемнять с помощью дополнительных материалов.

Как вариант – взять для этих целей кусок легкого изолона или изофола (фото 4). Еще можно использовать кусочки старого туристического коврика (фото 5) или что-то похожее. Ну, или, если у вас имеются таковые, взять старые платформы от сломанных или неиспользуемых жерлиц, пусть даже самодельных (фото 6).

Но как по мне, так вариант с туристическим ковриком - самый удачный. Ведь материал коврика, с одной стороны, достаточно жесткий и прочный (чего нельзя сказать про изофол, который проминается, если на него навалить снег для утепления), но с другой – не тяжелый (намного легче, нежели старые платформы из дерева или пластика), да и в плане термоизоляции он будет намного лучше других вариантов.

Еще на просторах нашего региона я не раз встречал вариант утепления/затемнения жерличной лунки с помощью принесенного с собой пучка сена (фото 7). Да, когда я в первый раз увидел это, немало удивился, но, как объяснили мне в тот раз знакомые рыболовы, такой способ тоже неплох.

Во-первых, лунка действительно не замерзает, даже если стоит морозная погода. Естественно, речь идет о ловле в течение светового дня, но не более того. Во-вторых, вопрос затемнения решается хорошо, т.к. слой сена хоть и обеспечивает достаточную степень темноты, но его специально вытаскивать не нужно, даже когда возишься с клюнувшей рыбой, поскольку сильного сопротивления он не вызывает. Ну и, в-третьих, а это уже идет на уровне размышлений, частички сухой травы, намокая, постепенно оседают под лункой и могут привлечь рыбу, пусть даже и некрупную, которая, в свою очередь, способна заинтересовать хищника.

Вечерний звон

Вариант использования колокольчиков-бубенчиков как сигнализаторов поклевки на установленной жерлице, в принципе, не нов (фото 8), но я хочу рассказать, как и когда мы их используем. А применяем мы их исключительно в предрассветных или предзакатных сумерках, когда нет возможности заметить сработку из-за окружающей темноты. Это очень удобно. Когда вы ставите жерлицы еще потемну, шанс увидеть поклевку невелик, особенно в случае, если ваши снасти разнесены друг от друга на значительное расстояние.

В этом случае полезно прицепить прицепку-колокольчик на флажок - и если рыба клюнет, сигнализатор взлетит вместе с распрямившимся флажком (фото 9) – и вы, скорее всего, услышите его звон. То же самое касается и послезакатного клёва, на который мы, бывает, остаемся до глубокого вечера. Разумеется, во время ловли в сумерках мы довольно часто обходим установленные жерлицы и, используя фонари, проверяем, не случилось ли поклевок.

Однако если вечер тихий и нет сильного ветра, использование колокольчиков достаточно продуктивно - всегда вовремя услышишь сработку. Правда, я допускаю вариант установки этих колокольчиков и днём, но если, скажем, вы один на водоеме и возникла необходимость заняться чем-то еще (например, ловлей живца). С одной стороны, вы никому не мешаете, с другой – можете вовремя отвлечься от процесса добычи живца и среагировать на поклевку хищника.

А пришел я к таким временным рамкам потому, что как-то раз оказался на водоеме, достаточно плотно облюбованном местными жерличниками, так вот большая часть из них использовала в тот день колокольчики на своих живцовых снастях. Должен сказать, не самая спокойная вышла рыбалка, т.к. рыба тогда была активна, и постоянный перезвон взметнувшихся флажков чужих снастей то и дело отвлекал и меня, и соседних рыболовов.

Прикормить, чтобы собрать

На какие только ухищрения не идут рыболовы в надежде привлечь хищную рыбу к своей жерлице. Одним из этих вариантов, причем не самым плохим, можно назвать прикармливание лунки, в которой установлена ваша снасть (фото 10). В принципе, вариант рабочий, но сделаю уточнение: как показала наша с братом практика, всё это может сработать на относительно мелководных участках водоема или, скажем, в заливах рек, где концентрируется некрупная рыба. На больших же глубинах такой вариант работает хуже.

Что он и себя представляет и в чём заключается? Ваш живец находится в толще воды и своим видом и поведением должен привлечь хищника. Намного эффективней процесс привлечения будет происходить, если в одном месте будет крутиться сразу несколько некрупных рыбешек. Чтобы собрать их под вашей лункой, можно насыпать в неё какую-то растительную прикормку, лучше не очень большими порциями и с некоторой периодичностью.

В этом случае мелкая рыба продолжительное время будет находиться недалеко от вашей снасти, время от времени создавая под лункой значительную активность. Если хищник находится недалеко, то он редко оставит это безобразие без внимания. Я думаю, многим рыболовам вспомнятся ситуации, когда они ловили рыбу на мормышечные или поплавочные удочки - и тут вдруг переставало клевать, но лишь на некоторое время.

А дело в том, что мирные рыбы пугаются приплывшей к лунке хищницы - и разлетаются в стороны, но потом постепенно возвращаются обратно, особенно если вы приманиваете их вкусной прикормкой. Точно так же происходит, если вы прикармливаете лунку с установленной над ней жерлицей, с той лишь разницей, что хищник в итоге видит вашего живца, не сумевшего, понятное дело, убежать вместе с другой мелочью - и к его (и вашей) радости хватает его.

Как вариант, можно, чтобы основную лунку не тревожить, пробурить рядом с ней дополнительную и прикармливать её (фото 11). В этом случае ваш живец окажется чуть в стороне от основной стайки мелькающей мелкой рыбы, но, как показали наши эксперименты в этом направлении, поклевки случаются ничуть не реже, чем в ранее озвученном варианте. Повторюсь, работает этот метод лучше на неглубоких участках.

Парус-танцор

Как-то раз, на рыбалке уже по весне, я обратил внимание на то, что на лесках жерлиц, установленных местным рыболовом, виднелись приклееные кусочки изоленты (фото 12). Естественно, я поспешил узнать, что это такое и, главное, для чего сделано.

Хорошо, что человек тогда попался разговорчивый. Он мне поведал, что кусочки приклеенной изоленты в данном случае исполняют роль некого паруса, который, стоит на него попасть ветру, передает живцу импульс, заставляя его двигаться в толще воды. Рыболов тогда добавил, что не раз бывало, как при таком дополнительном элементе оснастки он использовал снулого живца - и на него всё равно шли поклевки.

Я, если честно, в первый момент решил, что он меня разыгрывает, но заметив, как качается, переваливается из стороны в сторону, закручивается кусок изоленты на ближайшей жерлице (а ветер в тот день был действительно хороший и нестабильный), для себя отметил, что да, всё может быть. По себе знаю, что иной раз стоит обойти жерлицы и просто, не поднимая и не проверяя их, чуть поддернуть леску вверх-вниз, как следует молниеносная хватка хищника, чуть ли не в ваших руках.

Почему так происходит? Хищник видит живца и начинает готовиться к броску. Он осторожен, не очень активен сегодня, поэтому не хватает сразу, а выжидает. Живец, как мне представляется, также видит его, но, не имея возможности убежать, тоже замирает. Ну, или просто сам по себе уже неактивен и просто висит в толще воды.

И тут желанная добыча резко подпрыгивает вверх. Какая естественная реакция хищной рыбы? Правильно - либо испугаться и быстро улепетнуть, либо стремительным броском схватить живца. Похожая ситуация складывается и в случае установки изоленты на леске. Периодические колебания «паруса» придают движения живцу, в том числе, если он уже уставший и почти неподвижный.

Естественно, такой вариант установки дополнительного элемента возможен лишь в случае, если вы рыбачите на жерлицы без площадок, а ваши лунки не присыпаны снегом (фото 13) - например, по весне. В противном случае «парус» на леске превратится во вредный элемент, т.к. при поклевке он может зацепиться за платформу или увязнуть в слое снега, тем самым сорвав поклевку. Но, в принципе, решение интересное и вполне может быть использовано в некоторых случаях.

Осторожный одинарник

Я уже рассказывал в мартовском «СР» 2019 года про то, какими способами заряжаю живцом жерлицы, но сегодня я хочу остановиться на таком важном аспекте ловли, как выбор того, на что именно цеплять этого живца. В абсолютном большинстве случаев (я делаю такой вывод по анализу действий тех рыболовов, с которыми мне приходилось рыбачить рядом на жерлицы на водоемах области) используется тройник, чуть реже – двойник.

Одинарный же крючок при ловле на жерлицы применять вроде как и не принято, хотя такой вариант оснастки имеет место быть. Но лет пять назад я разговорился с одним рыболовом, который ловил исключительно на одинарники. Он не отстаивал с пеной у рта свой вариант ловли, но, судя по тому, как он о нём рассказывал, твердо в него верил. Я тогда отнесся к его словам с некоторой опаской, но, в принципе, с чём-то согласился - и потом несколько раз использовал этот вариант.

Вот смотрите. Если рыба активна и хорошо ловится, то я рыбачу традиционно, на тройники, т.к. в этом случае результативность поклевок достаточно высока. Но бывают дни, когда хищник осторожничает, часто бросает живца и не берёт хоть ты что. Так вот, один из вариантов изменения ситуации – использование одинарных крючков (фото 14). Накалываясь на какое-то жало тройника или чувствуя свободные его жала, рыба выплевывает живца еще до того момента, как вы успеваете сделать подсечку. Одинарник в этом случае привлекательнее, его использование более оправдано, но есть нюанс – нужно давать время рыбе на то, чтобы она заглотила вашего живца и зацепилась.

На рыбалке, когда я встретил того рыболова, еще до момента разговора я обратил внимание, что к своим сработкам он подходил не спеша, в то время как мы с братом традиционно бежали опрометью, стоило очередному флажку взметнуться в воздух.

Да, конечно, за несколько метров до сработки мы переходили на шаг или даже останавливались, чтобы шумом своих шагов не испугать клюнувшую рыбу, но в любом случае трудно было усидеть на месте, когда очередная жерлица манила нас своим флажком. Но тот рыболов поражал нас своим спокойствием. Его флажки «горели» минут по пятнадцать, не меньше. Жерличники-соседи, да и просто проходившие рыболовы громкими криками привлекали внимание хозяина сработавших снастей, на что он только кивал или отмахивался. И когда я сам стал рыбачить на одинарные крючки, то понял, что, действительно, толк в таком подходе есть.

Да, иной раз трудно сдержать себя и не рвануть к сработке, но после того, как я пару раз буквально выдернул живца из пасти рыбы, я стал более терпеливым, что и принесло результат в виде неплохого улова.

Естественно, при ловле на одинарный крючок требование к нему должно быть однозначное – он обязан быть качественным. Согласен, никто не ставит на свои жерлицы и плохие тройники, но, когда у вас на снасти одинарный крючок – нужно быть уверенным в нём на все сто процентов.

Не скажу, что я использую одинарники очень часто, нет, но несколько поводков, оснащенных ими, в моей рыболовной поклаже имеются всегда. Как раз на случай осторожных рыбалок, которые время от времени всё же происходят. Ну и добавлю, что при использовании одинарного крючка живца я цепляю под спинку (фото 15), как и при ловле на более привычные тройники.

Будь проще – используй багорик

Я уже как-то акцентировал внимание читателей на вопросе использования багорика в живцовой ловле, но не могу не упомянуть об этом и в этот раз. Сколько раз становился свидетелем того, как рыболовы-жерличники, особенно новички, весьма сильно досадовали, когда упускали хорошую рыбу. Казалось бы, чего проще – носи с собой багорик, благо сейчас есть хорошие качественные модели, к тому же телескопические (фото 16), так что много места не займут и всегда будут под рукой (фото 17).

Так нет же. Надежда на свою жерличную снасть и собственные силы не всегда заканчивается победой, ведь именно на финальном этапе борьбы, под лункой, рыба делает решающие рывки, пытаясь освободиться или вырвать леску из ваших рук. И если это рыба крупная, сильная, то велика вероятность, что её попытки увенчаются успехом, особенно если рыболов не обладает достаточной выдержкой и хладнокровием.

Да, практически любую рыбу можно утомить, заставляя приближаться под лунку натяжением лески и стравливая её при наиболее опасных потяжках. Так, самые серьезные экземпляры мы с братом брали с пятой-шестой попытки, когда сил у рыбы становилось всё меньше и меньше. Но в любом случае, даже чувствуя, что соперник устал, мы всегда были готовы к последним броскам, ведь именно в них рыба концентрирует остаток своей злости. И вот на этом, финальном этапе, особенно важно страховать себя с помощью хорошего багорика.

Когда вы протаскиваете рыбу сквозь лунку, на леску снасти идет максимальная нагрузка и если в этот момент леска вас подведет, то все труды по утомлению рыбы пропадут даром. Да, вы поймали на эту жерлицу не один десяток рыбин и, в принципе, снасть эта вас еще ни разу не подводила, но нужно понимать, что есть такое понятие, как усталость лески, когда у неё снижается прочность и эластичность.

Я уж не упоминаю про паразитные узлы на леске – за их отсутствием нужно следить, но я говорю о том, что нет ничего вечного, и поэтому время от времени леску нужно менять. Именно исходя из этого, я и стараюсь раз в два-три сезона полностью обновлять лесочное снаряжение на всех своих жерлицах. И именно поэтому, когда клюет хорошая рыба, извлекаю её из лунки с помощью багорика (фото 18).

За наглядным примером ходить далеко не нужно. В прошлом сезоне я рыбачил рядом с группой жерличников. В какой-то момент, судя по призывным крикам, у одного из той компании клюнула неплохая щука. Все бросились к нему и, обступив счастливчика, помогали ему советами. Взять с собой багорик никто не догадался. Рыба была удачно заведена в лунку - и её стали доставать. Но доставать совсем неправильно: счастливчик встал над лункой и просто тянул леску вверх. Показалась голова рыбы, потом часть её тела… И тут леска лопнула! Щука как была в лунке, так в неё и ушла под тяжестью своего тела.

Да и схвати её руками под жабры, как только голова показалась, и завали в сторону - шансов взять рыбу было бы намного больше, но нет – понадеялись на снасть, а может - просто не хватило опыта. Как выяснилось, леска лопнула в том месте, где был привязан поводок. Глупо и очень непредусмотрительно. Чтобы такого не случилось, повторюсь, старайтесь брать крупную рыбу багориком. И она не уйдет с вашей оснасткой, которая не известно еще как зацепилась, и вы не останетесь без достойного трофея.

В сегодняшнем материале я собрал некоторые маленькие хитрости жерличной ловли, на которые было бы не лишним обратить внимание или, по крайней мере, о которых хорошо было бы знать. И если мой опыт поможет кому-нибудь из рыболовов в его увлечении жерличной ловлей, то это будет просто замечательно.