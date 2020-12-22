Тактическая составляющая в ловле плотвы Виталий и Анастасия Волковы | 22 декабря 2020 г.

К зимней ловле плотвы у нас с супругой отношение особое. Если по открытой воде мы охотимся с фидером не на неё, а на другую рыбу, в основном леща и карася, а с плотвой пересекаемся как-то редко, то уж зимой не упускаем возможности вдоволь наловиться этой интересной и, что бы там ни говорили, очень приятной в кулинарном плане рыбы.

Несмотря на то, что плотва широко распространена и обитает практически в любом водоеме с более-менее благоприятным кислородным режимом, на эффективность её подледной ловли влияет много нюансов. Они касаются и правильного определения места для уженья, и выбора снастей, и подбора прикормок, насадок и наживок. Охватить все эти грани едва ли возможно в рамках одной статьи. Поэтому сегодня обратимся к теме, которая нас с супругой заботит больше остальных – это тактическая составляющая плотвиной рыбалки.

Почему же нас волнует в первую очередь именно тактика ловли? А вот давайте представим себе конкретную ситуацию. Допустим, приезжаем мы на водоем, в котором точно обитает и клюет плотва – мы хорошо знаем это от знакомых рыболовов, которые дали нам верную наводку, либо сами здесь рыбачили, но давно (год-два назад). Если это относительно небольшое озеро или пруд, то тут для поиска не так много вариантов, и он не займет много времени.

Сложнее, если речь идет о ловле на обширном водохранилище - ведь именно на подобных водоемах зимой ловится плотва достойного размера и в интересных количествах. И даже если мы примерно знаем, на каком участке водохранилища раньше наблюдался хороший клёв, быстро сориентироваться на местности получается не всегда. Ведь поверхность водоема зимой – это практически ровное, покрытое льдом и снегом поле без особых опознавательных знаков. Промахнулся с «клёвым» участком всего лишь на сто - двести метров – и остался без улова!

И вот выходим мы на неисследованный берег незнакомого водохранилища с желанием и надеждой наловить плотвы - и видим, что небольшие группы рыболовов сидят в километре левее, правее и во-о-он под противоположным берегом. Ну и куда рыболову податься? И боевой задор может быстро смениться растерянностью и отчаянием, когда не знаешь, куда идти и что предпринимать в первую очередь. Ведь зимний день короток, и его можно целиком потратить на поиски «клёвого» места, но так и не найти.

Конечно, такой опыт тоже нужен на будущее, но ведь хочется не просто походить, побурить и поискать, но еще и поклевку увидеть. И желательно не одну. Хорошо, если погода стоит не очень холодная, и ветер на берегу не пригибает до земли деревья – тогда можно и побродить в поисках, еще и получая от этого процесса чисто физкультурное удовольствие.

Ну а что? Мы дышим свежим воздухом, активно двигаемся, работаем и ногами, и руками. И, может даже, и головой. А вот если давит мороз, да с ветерком, а на льду снежная каша, затрудняющая передвижение, то в первую очередь хочется установить какую-никакую палатку и уютно схорониться в ней от погодных катаклизмов, настроившись на стационарную ловлю. Но, увы, в ловле плотвы такое не прокатит, и прежде нужно обязательно найти её стоянки.

Вот и мы с супругой не раз оказывались в состоянии растерянности, когда приезжали на явно плотвиный, но большой и таинственный водоем. Поэтому постепенно, методом проб и ошибок, вырабатывали свою тактику, которая позволила бы сделать рыбалку интересной и эффективной даже в условиях ограниченного времени, т.е. в пределах одного выходного дня, от рассвета до заката.

Не будем утверждать, что наша тактика – самая правильная, к тому же она постоянно совершенствуется. Но мы стараемся придерживаться своих наработанных схем, и пока это помогает нам находить рыбу и быть с уловом.

Куда рыболову податься? Психология базара

Итак, раннее зимнее утро, мы на берегу водоема. После долгого ожидания выходных, когда соскучился по рыбалке и обладаешь изрядным запасом нерастраченной пока энергии, главное желание только одно – бежать в заснеженную даль с ледобуром наперевес, бурить много лунок и ловить, ловить, ловить… Но именно в начале рыбалки лучше всего умерить свой пыл, а вместо этого не спеша и внимательно оглядеться. Обычно уже с самого утра рыболовы образуют на льду скопления разной величины, и логично предположить, что эти скопления возникают не просто так.

Часто бывает, что в течение довольно длительного времени плотва держится и кормится на каком-то локальном участке водоема. Разведав обстановку в предыдущие выезды, те рыболовы, которые посещают водоем регулярно, сразу идут на знакомые лунки, хорошо работавшие в прошлые рыбалки.

Но шила в мешке не утаишь - и обычно о таких локальных участках знают не один и не два рыболова, а, возможно, несколько десятков. Вот и образуется на льду скопление охотников за плотвой, которое давно получило у нас меткое название «базар».

Таких «базаров» на водоеме в один и тот же день может образоваться несколько, ведь вся плотва со всей огромной акватории не может собраться на одном-единственном «пятачке» диаметром сто метров.

Привлекательность «базаров», на наш взгляд, в первую очередь - чисто психологическая. Ведь когда приезжаешь на водоем и видишь толпу рыбаков в определенном месте, сразу начинает казаться, что именно там и ловится. И инстинктивно идешь в ту же сторону. Но дело тут не только в психологии.

Некоторые «базары» живут по несколько дней, а то и неделями. Разные рыболовы посещают определенный участок ежедневно, высыпают под лед много прикормки, подчас даже слишком много. Вот и получается, что рыба на этом участке действительно скапливается и держится, только ловля её осложнена тем, что плотва постоянно сыта и оттого привередлива. Вот и получается, что рыба вроде как есть, но поймать её очень непросто. В этом минус «базаров».

К какому «базару» податься с утра? Обычно самыми массовыми оказываются те, которые расположены ближе всего к берегу. Причина этого явления понятна: во-первых, утром хочется побыстрее начать рыбалку, поэтому многие стремятся примкнуть к ближайшей группе рыбаков. Во-вторых, если лед скользкий, либо на нем толстый слой снега с чавкающей водой, то ходить на большие расстояния просто физически тяжело. А зачем ходить далеко, если люди вон у берега сидят и ловят?

Иногда так и получается, что расположенный ближе всего к берегу «базар» оказывается одновременно и самым рыбным. Однако не все рыболовы любят ловлю в толпе, и мы с супругой относимся именно к ним. Поэтому обычно мы проходим мимо «базаров», образованных около берега, а идем к дальним скоплениям рыбаков - как правило, не таким многочисленным. Рыболовы там сидят более разрозненно, поэтому есть место для поиска «своей» рыбы.

Кстати говоря, далеко не всегда сформировавшийся «базар» говорит о том, что именно здесь ловится рыба. Однажды мы сами стали центром сосредоточения такого «базара», а потому воочию увидели, как он образуется.

Приехали как-то на один из волжских заливов, где не рыбачили пару лет. Залив - большой, с протоками и островами, поэтому рыбу искать там всегда было очень трудно. В то утро мы прибыли еще по темноте, и, не зная толком, куда идти, пошли в тот край залива, где ловили плотву года два назад. Пошли туда только потому, что тот участок был нам знаком, но никакой гарантии встретить на нём плотву не имелось. Так в итоге и вышло – мы увидели лишь редкие поклевки мелочи.

Но самое интересное, что когда в тающих сумерках пасмурного февральского дня на берегу залива появлялись другие рыболовы, они, осмотревшись по сторонам и не увидев никого, уверенно шли к нам. Сначала прибились двое, следом - еще трое. Всем вновь прибывшим на вопрос о клёве мы отвечали чистосердечно и правдиво – чего уж тут скрывать. Но собратья по увлечению всё равно бурились поблизости.

Так незаметно через пару часов вокруг нас собрался «базар» из нескольких десятков человек, в котором никто ничего не ловил. Кстати, наш «базар» оказался расположенным ближе всего в берегу. Но уже к обеду в виду своей бесперспективности он рассосался так же быстро и незаметно, как и образовался с утра…

«Антибазарные» варианты

А бывает так, что рыболовы не образуют больших скоплений. Они кучкуются на льду небольшими разрозненными группами, часто переходя от лунки к лунке. В данной ситуации, раз примкнуть к «базару» не судьба, приходится искать альтернативные варианты.

Отправляясь в «свободное плавание», мы с Настей смотрим по сторонам, пытаясь разыскать лунки двух - трехдневной давности со следами прикорма. Почему? По нашим наблюдениям, некоторые рыбаки применяют одну сомнительную тактику: пробуривают пару лунок, бухают на дно изрядную порцию корма, сидят здесь полчаса – час - и, если поклевок нет, уходят в другое место. Эффективность такого способа поиска рыбы - небольшая: можно за день покрыть большие расстояния, истратить попусту жуть сколько прикорма, но в итоге не поймать ничего. Но польза от таких раскормленных и потом заброшенных лунок определенно всё же есть!

Дело в том, что обильно прикормленные лунки могут заработать со значительным опозданием. И бывает, что рыба скапливается здесь только на следующий день, а то и через пару дней. Поэтому в отсутствие «базаров» первоочередная наша задача – находить такие старые лунки, разбуривать их и проверять на наличие рыбы.

Конечно, такой вариант поиска тоже может быть долгим и трудоемким, но он однозначно оказывается эффективнее, чем бурение лунок по целине. И даже одна-две пойманные рыбы – это повод задержаться на участке подольше, пробурить рядом свежие лунки и попробовать тоже раскормить их.

С этой точки зрения особенно интересно выглядят покинутые «базары». Это участки водоемов со следами бурной деятельности рыболовов, которые оставили после себя много прикормленных лунок, но по какой-то причине перестали здесь рыбачить. Обычно причина для рассасывания «базара» только одна – рыба не клюет.

Скажем, если базар стабильно работал много дней кряду, а потом клёв резко прекратился, и большинство рыболовов думает, что они просто выловили всю рыбу. А раз так – то и ловить не стоит. Однако, на наш взгляд, картина тут может быть совершенно иной. Во-первых, рыбье население могли просто перекормить, либо произошли какие-то изменения в погоде, в результате которых рыба взяла вынужденную и подчас длительную паузу в клёве.

Возможен и такой вариант, что активную рыбу действительно выловили, но при этом прикормка, которую с перебором насыпали в предыдущие дни, продолжает работать. И новая рыба обязательно приплывет сюда, где ей будет вкусно и сытно.

Поэтому, если посчастливилось обнаружить покинутый «базар», старые лунки со следами прикормки мы проверяем особенно тщательно. Проблема лишь в том, что если действующие «базары» хорошо видны даже на расстоянии больше километра, то покинутый «базар» можно проскочить, даже не заметив. И в этой ситуации отличными помощниками могут оказаться… вороны.

В феврале прошлого года мы нашли такой вот покинутый «базар» с помощью пернатых помощников - и попали на очень хороший клёв плотвы. А было так, что мы обследовали участок с небольшим количеством прикормленных, но разрозненных лунок, изредка вымучивали с них по одной - две плотвы. И в это время заметили метрах в двухстах от нас большое скопление ворон на льду: птиц было не меньше десятка, и что-то их явно привлекало. Супруге стало интересно, она отправилась туда, прихватив снасти, а вскоре и меня к себе позвала.

Оказалось, что в этом месте много старых лунок, прикормленных пшенной кашей. Эта каша была раскидана и на льду возле лунок, а вороны её собирали. К слову, привлекает ворон не только прикормка, но и брошенная на льду рыбья мелочь, а также остатки рыбацких обедов. Так что при поиске покинутых «базаров» вороны и сороки – отличные помощники!

Ну и самый неблагоприятный вариант при поиске плотвы – это когда нет ни «базаров», ни старых лунок, ни ворон над ними. В этом случае ничего не остается, как применить поиск по целине - с бурением большого количества лунок на разных глубинах и их обловом.

Если такую тактику применить с самого утра, то она может увести по ложному следу, т.к. есть вероятность обнаружить активно клюющего окуня, что на какое-то время отвлечет от главной цели рыбалки, т.е. от плотвы, раз мы про неё стали говорить. Но тут уж каждый должен сделать выбор для себя. Что до нас, то мы с охотой переключаемся на окуня, если клюют достойные экземпляры. Ведь пик окуневой активности продолжается лишь пару часов после рассвета, а потом можно со спокойной совестью вернуться к обнаружению плотвы. И даже если её поиски не увенчаются успехом, огорчение немного скрасит полосатый улов.

Плотва найдена. Что дальше?

Итак, одним из описанных выше путем мы обнаружили участок водоема, где проклюнулась плотва. Даже поимка нескольких рыбок – это повод задержаться на найденном участке подольше. Но что же делать дальше? А дальше нам нужно определить, какие из лунок окажутся самыми перспективными. С этой целью мы облавливаем как старые лунки со следами прикорма, так и новенькие, чисто нами пробуренные. Если с лунки удалось выловить больше одной рыбки, то это повод её отметить и запомнить. Сделать это можно двумя способами.

Во-первых, поставить флажок, как это делают во время соревнований спортсмены. Воткнутый рядом с лункой флажок – это сигнал для всех адекватных рыболовов, что лунка занята, а конкретно - нами. Но есть здесь один забавный момент. Дело в том, что мы с супругой используем те же флажки, что продаются в магазинах для оснащения жерлиц.

Стоят они сущие копейки, поэтому иметь по десятку флажков на рыболова совсем не накладно. Только вот флажки в исходном варианте имеют длину сантиметров 35 - 40. Нам такие высокие не нужны, поэтому укорачиваем их вполовину или даже больше. Но даже короткий ярко-оранжевый флажок, торчащий над лункой, издалека привлекает внимание других рыболовов. И многие считают своим долгом крикнуть нам: «У вас флажок горит! Поклевка!» А потом недоумевают, почему мы не бежим, сломя голову, к «сработавшей жерлице»…

Поэтому второй способ отметить «клёвую» лунку – это выставить над ней стационарную удочку. Можно, например, с кивком, поклевку удастся визуально зафиксировать даже за несколько метров от удочки. Но мы чаще всего на «проклюнувшиеся» лунки выставляем поплавочные снасти.

Во-первых, потому, что поклевка на удочку с кивком может остаться для рыболова незамеченной – не всё же время гипнотизировать этот самый кивок. Ведь после «покушения» кивок часто возвращается в исходное положение, и мы даже не подозреваем, что рыба взяла. И чтобы проверить целостность наживки, приходится вытаскивать всю снасть. С поплавком всё иначе: даже если сам момент поклевки мы пропустили и не подсекли вовремя, всё равно впоследствии увидим, что поклевка случилась: поплавок окажется притоплен либо утащен под лед. Значит, этой лунке нужно уделить больше внимания: либо обновить наживку на крючке и дождаться новой поклевки, либо проверить лунку с помощью мормышки.

Во-вторых, поплавочная снасть отлично выручает в те дни, когда плотва почему-то отказывается клевать на мормышку, никак не реагирует на разнообразную игру, но зато охотно берёт со дна пучок мотыля, поданный на крючке поплавочной снасти. Частая ситуация: долго и упорно играешь у дна мормышкой, получая взамен лишь осторожные и, соответственно, пустые пощипывания. А потом в ту же лунку опускаешь поплавочную снасть - и уже через минуту поплавок уверенно всплывает или притапливается, сигнализируя поклевку.

В целом, рыбалка на выбранном участке выглядит так: вскрываем старые или бурим свежие лунки, проверяем их мормышечной снастью. Те лунки, в которых наблюдались стабильные поклевки, помечаем флажками или выставленными стационарными удочками. Когда таких помеченных лунок набирается не менее шести - десяти на каждого рыболова (рыбачим-то мы вдвоем), дальнейший поиск можно прекратить - и сосредоточиться на облове тех лунок, в которых плотва определенно есть. И тут важную роль играет правильное прикармливание.

Схемы использования прикормки

Сейчас уже не могу вспомнить, как называлась та замечательная книжка, которую я читал несколько лет назад. В ней повествование ведется от лица мальчика, живущего в лесу вместе с папой, который работает егерем. Зимой они решили соорудить на лесной поляне кормушку для косуль. Когда кормушка была сделана и косули стали её посещать, папа с сыном огорчались от того, что косули съедали совсем немного сена, спустя малое время убегая от кормушки в лес.

Однажды, тайком понаблюдав за животными из укрытия, они поняли, в чём дело: оказывается, косули не могут есть, долго стоя на одном месте. Они постоянно чувствуют опасность, поэтому быстро уходят. Егерь и его сын нашли выход: они сколотили из досок сразу несколько кормушек и разместили их на поляне на расстоянии друг от друга. Косули во время кормежки часто переходили от кормушки и кормушке, но зато наедались вдоволь.

Когда я прочел об этом, мне показалось, что очень похоже питается и плотва. Если прикормить две - три лунки так, что расстояние между крайними будет не больше полутора метров, то плотва клюет как бы набегами.

Случится подряд несколько поклевок, а потом - перерыв от десяти минут до получаса. И вроде бы рыба настроена питаться, но стабильности в клёве почему-то нет. Оговоримся, что так ведет себя плотва крупная, которая по природе и опыту своему более осторожна и пуглива. А вот мелочевка в пол-ладони, коль уж собралась на прикормку, то готова клевать без перерыва, даже на голый крючок. Но в качестве улова она, понятное дело, нас не интересует.

Совсем иная картина наблюдается, когда рабочие лунки расположены в трех-пяти метрах друг от друга. Даже при таком расстоянии один рыболов может одновременно наблюдать за тремя-четырьмя стационарными снастями, если расставить их треугольником или квадратом. Конечно, при такой рыбалке не на все поклевки успеваешь отвечать подсечкой. Но зато они случаются гораздо чаще, чем когда ловля идет на лунках, расположенных впритык друг к другу, и рыбалка проходит гораздо динамичнее, а по итогу – и добычливее.

При такой схеме эффективнее ловить не кивковыми, а поплавочными снастями, потому что последние меньше настораживают рыбу при поклевке, плотва берёт уверенно взаглот и часто подсекается сама.

Кормовой интерес плотвы постоянно приходится подбадривать с помощью прикормки. Мы берем с собой на рыбалку как сухую, так и заранее увлажненную смесь. И применяем разные способы прикармливания, которые условно можно разделить на два вида – с руки прямо в лунку или с помощью кормушки-самосвала. Первый способ применим, если глубина ловли менее трех метров и полностью отсутствует течение. Соответственно, кормушка используется в тех случаях, когда есть риск большого разброса прикормки, и её предпочтительнее подавать ближе ко дну.

Прямо в лунку можно сыпать как сухую смесь, так и увлажненную. Сухая сыпучка размешивается в воде черпаком, а по мере намокания частиц оседает на дно. Этот способ прикармливания хорош тем, что образуется обширное кормовое облако, заметное издалека, и такой эффект сохраняется довольно долго – пока не намокнет и не упадет на дно большая часть кормовых частиц. Поэтому его хорошо применять в качестве стартового закорма. Но есть у него и минус – способ не применим при ловле с поплавком, потому что в замутившемся створе лунки сигнализатора поклевки будет просто не видно.

Прикармливание в лунку увлажненным кормом лишено такого недостатка, потому что мокрые частицы очень быстро опускаются на дно. Таким способом лучше всего докармливать при слабом клёве, когда обширная муть от оседающей сухой смеси может отпугнуть осторожную плотву, а кормушкой шуметь тоже нежелательно. В этом случае мы подаем с руки увлажненный корм малыми горстями – буквально, как если бы досаливали суп и очень боялись его пересолить. Частота докорма в каждую рабочую лунку выбирается исходя из интенсивности клёва, у нас обычно это полчаса - час.

Когда стартовый закорм мы делаем кормушкой, тут тоже возможны разные варианты. Можно наполнить кормушку-самосвал сухим или влажным кормом, а открыть её или непосредственно у дна, или в метре от него, или вполводы. Всё зависит от того, какого эффекта мы хотим добиться.

Итак, резюмируем всё изложенное выше: стартовый закорм проводим либо с помощью кормушки, либо насыпав в лунку и размешав черпаком сухой корм (если не предполагаем в данной лунке ловить на поплавок), докорм – с руки увлажненным кормом. Никогда заранее нельзя предугадать, какой способ прикармливания понравится плотве на данной конкретной рыбалке. Поэтому разные лунки мы закармливаем разными способами - и смотрим на реакцию рыбы: где-то поклевки становятся более частыми, а где-то клёв, наоборот, прекращается. Отсюда и делаем выводы, выбирая наиболее рабочие способы прикармливания.

Одна голова хорошо, а две - лучше

Прелесть ловли плотвы в том, что, в отличие от окуня, эта рыба неплохо клюет ближе к вечеру. Поэтому все предшествующие усилия по поиску места ловли, определению «клёвых» лунок, выбору наиболее предпочтительной снасти (кивок или мормышка) и способа прикармливания – это всё, можно сказать, длительная прелюдия к вечернему клёву плотвы. Не всегда, но очень часто именно вечером начинаются основные действия, поэтому, отправляясь за плотвой, мы взяли себе за правило задерживаться на водоеме до заката.

Итак, давайте подытожим, из чего же в нашем случае складывается удачная тактика ловли плотвы:

1. Определение участка ловли – действующие «базары», покинутые «базары», разрозненные старые лунки со следами прикорма либо чистая неразбуренная целина.

2. Поиск наиболее «клёвых» лунок, в которых имеет смысл в дальнейшем раскармливать плотву.

3. Выбор оптимального способа прикармливания.

4. Определение наиболее уловистой снасти.

Когда эта задача с четырьмя неизвестными решена, остается только методично потягивать плотву, наслаждаясь процессом и надеясь на предзакатную вспышку клёва.

Правда, случается, что даже после всех экспериментов не удается подобрать ключик к рыбе, и тогда мы неизбежно откатываемся к первому пункту – т.е. к активному поиску нового участка ловли. Да, бывает и так, что во второй половине дня, несмотря на все усилия, приходится начинать с нуля. Но это только в том случае, если еще остались силы и не иссяк боевой задор, которого утром, как мы помним, обычно бывает в избытке.

В данной статье мы намеренно обошли вниманием применение таких полезных рыбопоисковых гаджетов, как эхолот и подводная видеокамера. Просто сами мы их не используем, хотя в последнее время всерьез задумываемся о покупке подводной камеры. Думается, что её наличие могло бы нам сэкономить много времени и сил.

И еще одно: даже придерживаясь подробно описанной в данной статье тактической схемы, в одиночку бывает сложно найти ответы на все вопросы, которые задает рыболову плотва. Объем искомой информации очень большой, а времени на зимней рыбалке всегда так мало. Нам с Настей проще в том плане, что мы рыбачим вдвоем и преследуем общую цель. Поэтому с товарищем рыбачить, конечно, сподручнее, чем в одиночку.

Хотя, если быть до конца честным, у нас разногласия начинаются еще на стадии поиска, вплоть до того, что мы изначально хотим отправиться в противоположные стороны. Чтобы не доводить дело до развода, в итоге приобрели второй ледобур - и теперь, разбредаясь в разные стороны, можем охватить поиском сразу большую территорию. Зато когда наиболее приемлемая тактическая схема начинает вырисовываться, своими наработками можно оперативно поделиться друг с другом, сделав рыбалку вдвое эффективнее.