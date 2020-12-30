Зимний спиннинг в Петербурге и области Максим Перов | 30 декабря 2020 г.

Для себя я давно решил, что пока зимой лед еще не встал, лучше не маяться в ожидании подледной рыбалки, а провести день наедине с великолепной питерской природой, и пусть с меньшим, чем летом, но всё-таки реальным шансом поймать нормальную Рыбу.

Еще лет 10 - 15 назад ловля на спиннинг зимой считалась специфической забавой москвичей. Ведь в Москву-реку льют столько теплых сбросов, что обширный участок ниже города если и замерзает, то ненадолго и лишь в самые злые морозы. С другой стороны, рыба в нижнем течении Москвы-реки есть, и немало, даже крупная попадается.

Причина та же: обилие загрязненных стоков. Но дурно пахнущая рыба не нужна ни спиннингистам, которые её отпускают, ни браконьерам, потому что за её продажу вполне реально получить фонарь под глаз.

Петербургские же рыбаки зимой всегда ловили со льда мормышками да блеснами. Вспоминаю высказывание одного известного питерского рыболова о зимнем спиннинге: это, мол, московское извращение, а я зимой ловлю хищника не на спиннинг с катушкой, а на удильник с мотовилом. Надо признать, что и сейчас этот питерский гуру отношение к зимнему спиннингу не изменил, стал просто на много дней уезжать туда, где лед есть.

Однако возможность бросить работу и уехать на лед дней этак на 15 - 20 есть далеко не у всех. А льда зимой не наблюдается даже на многих стоячих водоемах Ленобласти, не говоря уже о реках. Поэтому отношение питерских рыбаков к зимнему спиннингу мало-помалу меняется. Ведь у нас и ехать-то никуда не надо - Нева рядом, а она несравнимо, ну просто многократно чище Москвы-реки - и поэтому судак, окунь, щука из неё не дают посторонних ароматов, хоть жарь улов, хоть уху вари.

Исходя из прочитанного мною в интернет-дискуссиях, многие земляки осваивают премудрости зимнего спиннинга практически с нуля. Как будто не было многочисленных статей Кузьмина, Шорина и других и в «СР», и в других журналах.

Эти статьи не проблема найти в интернете, некоторые журналы предоставляют бесплатный легальный доступ к своему архиву. А что не выложили журналы, то отсканировали пираты. В общем, доступ к многолетнему опыту московских спиннингистов - не проблема. Однако ж многие люди предпочитают набивать шишки сами. Зачем? Не готов ответить. Зато галопом пробегусь по проблемам питерского зимнего спиннинга.

Сразу оговорюсь: я не буду описывать ловлю спиннингом в сильный мороз. Погода в моей статье рассматривается такая, какую мы наблюдаем у нас в Питере большую часть зимы: днем легкий минус, даже небольшой плюс, ночью – незначительный минус. Для начала перечислю несколько бесспорных достоинств зимнего спиннинга, о которых почему-то не думают его противники. Так, по зимним набережным и берегам не шляются толпы праздного и нередко подвыпившего народа, которые своими бесконечно однообразными вопросами - типа «Ну что, клюет?», «На что ловишь» и т.п. - изрядно треплют нервы.

Если же рыбачить не в городе, а где-нибудь, скажем, на Волхове или Луге, гарантированно не встретите соседей-шашлычников, которые помимо тех же надоедливых вопросов могут еще и музыку в машине врубить на такую громкость, что вся рыба в ил зароется. Нет и риска, что улов протухнет, не доехав до дома. Проблем с комарами и клещами тоже нет, если вы не в курсе. И это еще далеко не всё.

Есть, конечно, и сложности. Так, «плетенка» даже при температуре от нуля до плюс одного-двух градусов, особенно если присутствует свежий ветерок, начинает обмерзать. Возня же с пропитками против обмерзания, которые нужно постоянно возобновлять - сомнительное удовольствие. Этих неприятностей можно избежать, если перейти на монофильную леску. А чтобы меньше страдала чувствительность, сменить безынерционную катушку на мультипликаторную - и пропускать леску через пальцы.

Я не раз наблюдал поздней осенью за спиннингистами на Неве. Как бы они ни пропитывали шнур, всё равно он дубеет, обмерзает, образуется наледь в кольцах, из-за чего «плетенка» сечется и рвется, отправляя при забросе приманки за горизонт, откуда нет возврата. Ну а если ты так уж дорожишь чувствительностью, поставь флуорокарбон! Он не обмерзает, потому что практически не впитывает воду.

К тому же леска из этого материала меньше подвержена истиранию и образованию засечек. Да и растяжимость у «флюра» минимальная. В сумме с пропусканием лески через пальцы получается «чуйка» не хуже, чем при ловле с «плетенкой» - ощутишь не только удар, но и тычок.

Кстати, флуорокарбон более устойчив не только к засечкам, но и к щучьим зубам. А поскольку зимой хищник вялый, то ловля без поводка может существенно увеличить шансы на поклевку. В этой статье я говорю в основном о джиговой ловле. Лет пять-шесть назад в одном экипаже с питерскими спортсменами по дороге с рыбалки зашла речь о щучьих поводках. И общественное мнение в машине склонилось к тому, что поводок при ловле щуки на джиг ухудшает клёв.

Я решил провести эксперименты сам. Мой главный полигон для щучьего джига - это река Нарова, там и упражнялся. Я ездил туда с 2005 по 2017 годы, проводил на реке 15 - 20 дней каждый сезон, так что Нарову от деревни Отрадное до Нарвского водохранилища знаю хорошо, а это около 20 км. Сравнение проводил поздней осенью, под дождем со снегом, при температуре чуть выше нуля, на самых «клёвых» своих точках. Захожу по навигатору, одновременно поглядывая на эхолот, и встаю с точностью до метра на обнаруженном годы назад добычливом месте.

Сначала ставлю поводок из поводкового материала, представляющего собой несколько тонких металлических нитей, сплетенных между собой и залитых сверху пластиком для гладкости.

Пробовал я много раз и струну. Так вот, не раз и не два были случаи, когда я плотно пробивал точку с поводком - и не было поклевок совсем. Но стоило снять поводок, прицепить ту же джиг-головку с той же приманкой прямо на застежку, а иногда и просто привязать к шнуру - и на первых же забросах происходил как минимум тычок, нередко и поимка щуки.

Да, часть приманок бывала срезана. Но далеко не все, даже при поклевке щук по 2 - 3 кг. Пассивная щука редко широко открывает пасть и заглатывает приманку глубоко. Чаще после тычка и мгновенной резкой подсечки крючок впивался в край пасти, под подбородок и т.п. Кстати, следите внимательнее за остротой крючков! Достаточно крючку попрыгать по ракушечнику или уткнуться в камень - и он тупится. А то и того хуже - жало загибается.

С тех пор, как повелось, что вода - зимней температуры, а льда всё нет, я не ставлю поводок. Ну и пусть срежет пару раз, зато поклевок будет больше, да и поимок в конечном итоге тоже. К тому же поводок ставят только для защиты от щучьих зубов, для успешного же вываживания судака или крупного окуня он абсолютно ни к чему, а вот количество поклевок заметно снижает.

Коль уж обсудили леску и поводок, нельзя обойти вниманием и удилище с катушкой. Спиннинг нужен длинный, и не только из-за частой необходимости дальних забросов, но и чтобы вывести рыбу через ледовые закраины, прибитую к берегу шугу и т.д. Тест - не слишком высокий, потому что для пассивной рыбы нужны длинные паузы.

Когда груз минимален для данных конкретных условий, и джиговая приманка касается дна на каждой «ступеньке» плавно и мягко, вершинка спиннинга отыгрывает очень слабо, малозаметно. Но контроль над проводкой всё-таки необходим, ведь рыба на течении стоит у дна. Поэтому масса приманки должна соответствовать верхней границе теста спиннинга, а с некоторыми моделями допустим и небольшой перегруз.

Катушка, как я уже писал в начале - мультипликаторная. Не забудьте, кстати, при выборе удилища учесть это. На спиннинге можно сэкономить (в разумных пределах), ведь вы будете при проводке пропускать леску между пальцев, а это дает высокую чувствительность. А вот на катушку не жалейте денег, хороший мультипликатор для ловли взаброс не может стоить дёшево. Купите дешёвку - будете вместо рыбалки распутывать «бороды» из лески.

Говоря о зимнем спиннинге, нельзя не упомянуть об экипировке. Рыбаку понадобится зимний костюм с хорошей мембраной, потому что ловля активная, к тому же с частыми перемещениями по не самому удобному берегу.

Само собой, что одежда под костюмом тоже должна быть «дышащей», иначе всё теряет смысл. На ногах - рыбацкие сапоги из ЭВА, но обязательно (это важно!) с прочной подошвой из полиуретана. Ведь сапоги с подошвой из ЭВА, хоть снизу материал и более толст, чем на боковинах, протыкаются элементарно. Очень хорошо, если прямо в подошву встроены шипы. Ведь иногда придется выходить и на прибитые к берегу льдины, и по обледенелым лесным тропкам вышагивать километры.

Само собой, обязательны зимние перчатки с открытыми кончиками пальцев. Но кроме них очень полезно иметь в рюкзаке и толстые теплые меховые варежки. Ведь руки, всё время контактирующие с мокрой леской, быстро коченеют. А в машине держите про запас второй комплект утепляющих вставок в сапоги. Поскользнулись, черпанули воды – и быстрей к машине, менять вкладыш на сухой.

Для тех, кто не решается заняться зимним спиннингом, хочу в заключение сказать несколько слов. Подумайте - а какая есть альтернатива? Сидеть на крошечном «пятачке» льда в Чёрном, единственном месте на Ладоге, где образовался лед, и туда приехало полгорода, и превратило лед в дуршлаг? Или поехать на те немногие мелководные озерца, где нарос тонкий ледок - и в обществе сотни человек ловить «матросиков» размера «кошачья радость»?

По-моему, уж лучше провести день в тишине, наедине с великолепной зимней природой, и пусть с меньшим, чем летом, но всё-таки реальным шансом поймать нормальную Рыбу.