Коряжник – отдушина глухозимья Владимир Клень | 23 декабря 2020 г.

В последние годы пресловутый термин «глухозимье» не кажется столь устрашающим, как некогда. Тут дело и в климатических изменениях, и в прогрессе оснащения подледной ловли. Однако вне зависимости от любых обстоятельств существует очень простой, но апробированный временем вариант обнаружения активных рыб с неизменной гарантией их поимки. Это – ловля в закоряженной акватории, которая неизменно собирает самых разных рыб.

В контексте подледной рыбалки принято, как мы знаем, выделять три ярко выраженных периода, разных по продолжительности – перволедье, глухозимье и последний лед. Основной критерий для их вычленения из календарной дистанции – интенсивность клёва в эти временные отрезки.

И если два крайних из этих трех периодов в плане активности рыб являются исключительно позитивными, то один, глухозимье – неблагоприятным. Ну а «глухо» – значит без просвета, без прохода, без ясного звука, без проявления интереса. В общем, с учетом всех рыболовных раскладов, этот термин из рыболовного словаря очень точно отражает суровую реальность.

Не ставлю цель глубокого анализа периода глухозимья - ограничусь лишь несколькими характеристиками, важными в контексте поднятой темы. Усреднено где-то в середине календарной зимы (возможны подвижки в зависимости от географии региона и природных каверз) активность рыб резко снижается из-за недостатка кислорода в воде. Они чаще игнорируют пищу, даже находящуюся у них под носом.

Оказать влияние на такую ситуацию непросто. Сколько ни бури лунок и ни прорубай майн, глобально она не изменится. Рыбам, конечно, станет полегче, но не настолько, чтобы говорить о предпосылках резкого возрастания их пищевой активности и, соответственно, хорошего системного клёва. Так что остается придерживаться комплексного подхода. А это значит отдавать приоритет проточным водоемам, выбирать акватории с наибольшей концентрацией рыб, совершенствовать оснастки, тактику и технику ловли.

А еще не забывать о рыбах, которые легче иных переносят зимние трудности и лучше отзываются на предлагаемые им приманки. Среди них на первое место я ставлю окуней. Полосатый хищник – своего рода палочка-выручалочка для рыбака-зимника в самый глухой день. Поэтому логично, что в среде рыбаков даже существует своего рода каста охотников за окунями. Легкая экипировка, пешня (чаще всего именно она - даже при толстом льде) – в одной руке, удильник в другой - и в путь по досконально изученным точкам водоема (фото 1).

Не отношу себя к приверженцам только «полосатой ловли», но с удовольствием провожу пару выездов в сезон в подобном ключе. А еще больше мне нравится комбинировать рыбалки в трудные дни. К примеру, в течение одного выезда с ловли подлещиков на большой глубине на время переключаться на окуней или плотву мелководья. Кроме того, на моей личной зимней рыболовной карте значится несколько неглубоких водных объектов, которые находятся на пути проезда к абсолютному большинству иных водоемов и водотоков.

Если же рыбалка на них не задается, а улов оставляет желать лучшего, я завершаю рыбалку раньше обычного - и за пару часов до наступления сумерек заезжаю на свои «секретные сотки». Их отличительные особенности – множество затопленных кустов, рухнувших в воду берез и ольх. Часть деревьев виднеется надо льдом, а часть давно скрылась под ней.

Среди таких крепей держатся многочисленные стаи окуней, а также щуки, очагами присутствует плотва и красноперка, проскакивают ерши. В результате отведенного времени хватает, чтобы скрасить незадавшуюся с утра рыбалку и завершить день на мажорной ноте (фото 2).

Блеск коряжника

Привлекательность для рыб закоряженных мест очевидна. Подводные обитатели находят у погруженных в воду деревьев (фото 3), пней, кустов, разрушенных мостовых и пирсовых опор, а также иных конструкций постоянные укрытия и кормовую базу.

К тому же сам факт подтапливания древесно-кустарниковой растительности часто обусловлен наличием течения или подводных родников. Соответственно, для рыб тут находится лучший кислородный режим - и потому они ведут себя живее, интересуются объектами, способными войти в состав кормового рациона. В результате обосновавшись возле одного из подобных ориентиров можно с высокой долей вероятности рассчитывать на успешную ловлю.

Много лет назад мне рассказал любопытную историю убеленный сединами знакомый рыбак. Узнав еще от своего деда о тяготении рыб к закоряженным местам, он перенял у того рыболовную хитрость. На тех водоемах, где отсутствовали упавшие в воду деревья или другая затопленная древесина, он перед ледоставом сам завозил на лодке лесной древесный лом – крупные разлапистые ветви или поваленные ветром небольшие деревца.

Привязывал к комлям камни-грузы и погружал всё это в воду. Запоминал места спусков и возвращался к ним уже по прочному льду. Не было ни раза, чтобы в таких точках не концентрировались окуни или не собиралась плотва. Их могло быть больше или меньше, но они неизменно там присутствовали. Так что, методично обловив несколько искусственных завалов (фото 4), ему удавалось сделать неплохой улов, сэкономив при этом время и силы на поиск активных рыб.

Он рассказывал, что видел даже мастеров, которые проворачивали подобные манипуляции и после становления ледяного покрова, вырезая майны для погружения куста или нескольких коряг.

Сейчас подобное действо можно увидеть крайне редко, что объясняется просто: рыбаки менее обстоятельны в плане предварительной рекогносцировки к грядущей рыбалке. А всё потому, что располагают эхолотами и видеокамерами для обнаружения рыб - и потому уповают на них. Утруждать себя хлопотной заблаговременной работой либо не хочется, либо не хватает времени. Впрочем, и сама по себе рыбалка в коряжнике не всем приходится по душе: у такой ловли есть существенный минус – возрастает риск обрыва приманок.

Но с этим ничего не поделаешь, каждый сам решает для себя - либо почти гарантированно быть с рыбой, но без нескольких мормышек, либо оставаться с приманками, но не факт, что с рыбой. Мой вариант – естественно, первый.

В декабрьском номере «СР» прошлого года я подробно разбирал такой феномен, как «золотая лунка». Так вот, именно древесно-кустарниковая растительность чаще всего является основой появления и потенциальным ориентиром для обнаружения местонахождения таких драгоценных лунок, в которых рыба ловится всегда.

Лунки среди коряжника

Сам по себе термин «коряжник» является собирательным, и с рыболовной тоски зрения часто имеет более широкий охват, нежели только место скопления коряг. Выше я перечислил ряд относящихся к нему понятий, и это, в общем-то, логично, ибо условия для ловли рыб как меж веток затопленного дерева, так и пирсовых свай в целом схожи.

Остается добавить, что выбирая в качестве места ловли именно закоряженную акваторию, нужно уметь её «читать», включая абстрактное мышление. Это полезно не в плане обнаружения рыб, ибо тут закономерности нет. Важно не всадить куда не следует шнек ледобура, грамотно сверлить лунки, а затем с минимальным риском зацепов опускать приманки.

Условно любые затопленные древесно-кустарниковые нагромождения или конструкции в зависимости от их расположения можно разделить на горизонтальные и вертикальные. Рухнувшее в воду дерево – ориентир горизонтального плана, а вот возвышающийся над водой куст – вертикального и т.д. Это стоит учитывать и, глядя на видимые очертания объектов (если они есть), мысленно рисовать себе конфигурацию и возможный разлет ветвей, ствола, корней. И только затем начинать сверление лунок.

Количество отверстий во льду делается с учетом общей площади закоряженного участка и особенностей строения находящейся в воде древесины. Как правило, это вдоль ствола, между ветвей (фото 5) или свай. Возле большого поваленного в воду дерева (фото 6) можно сделать и десяток шурфов, а у некрупного пенька или подводного корча хватит одной-трех лунок.

По общему правилу, охватить отверстиями лучше весь контур, определяя потом самые фартовые из них. И чаще всего из десятка просверленных лунок рабочей оказываются всего одна-две. Вот такой парадокс.

Дерево дереву или куст кусту – рознь. Даже грамотно просверлив несколько лунок, впоследствии приходится сталкиваться со случаями, когда приманка всё-таки уткнется в какую-то ветку. В таких случаях я не спешу менять лунку, а приподнимаю приманку и еще несколько раз пытаюсь её опустить ко дну.

Часто такой фокус проходит, ибо та же мормышка за счет обтекаемой формы тела хорошо скользит по древесине - и способна обойти ветку. Много раз именно такие сложные лунки становились самыми фартовыми. Казалось бы, ну какая разница, если просверлить еще одно отверстие во льду в десятке сантиметров от труднопроходимого, но вот в последнем рыба берёт – только опусти мормышку, а в свободном от ветвей – нет.

Интересными могут стать и лунки, просверленные в одном-трех метрах от крайних точек коряжника (фото 7). По моим наблюдениям в таких случаях чаще ловятся такие мирные рыбы, как густера, подлещики, язи, голавли.

Заслуживает внимания вопрос маскировки лунок. Памятуя, что ловля в основном ведется на небольшой глубине в прибрежной акватории, шугу и снег лучше не вычищать. Отверстия в лунках для пропуска оснастки рациональнее делать ручкой черпака, палкой или стеблем тростника (фото 8). Ну а учитывая, что рыба уже и так собрана на конкретном участке, лунки не требуют прикармливания, что облегчает жизнь. Остается только ловить.

Обитатели коряжника

Видовое разнообразие рыб, обитающих в коряжнике, зависит от конкретного водного объекта. Безусловно, сам фактор прибрежной зоны, в которой нагромождены завалы, тоже накладывает свой отпечаток. Многие рыбы зимой концентрируются лишь на глубоководных участках. Однако если в озерах не приходится рассчитывать на тех же лещей, которые стоят в ямах, то в реках и старицах можно встретить почти всех рыб. Мне доводилось видеть на дисплее видеокамеры, как почти прижавшись к стволам стоят огромные сазаны, соседствуют лещи и караси, подвисают язи и голавли.

Постоянными обитателями заваленных участков являются мелкие щучки (фото 9). Причем они могут серьезно докучать, атакуя не предназначенные им мормышки и подрезая их. И не важно, безнасадочная это приманка или с мотылем на крючке. Как-то у одного затопленного дерева я вытащил целых семь «карандашиков-ножичков», переселяя их потом подальше от места ловли, чтобы не мешали рыбачить.

Безусловно, количество рыб в коряжнике зависит от размеров территории древесно-кустарниковых нагромождений. Чем обширней завал, тем больше может быть в нём рыб. Особенно это относится к стайным окуням и плотве. При этом на смену одним выловленным рыбам через какое-то время обязательно приходят другие, ибо свято место пусто не бывает.

На реках, речных протоках и старицах наблюдается интересное явление, когда определенные виды рыб могут сменять в коряжнике друг друга. Если один день у какого-то пня стоят, к примеру, окуни, то в другой могут появиться подлещики. Не берусь утверждать, что одни вытесняют других, просто отмечаю виденное. В любом случае, для рыбаков такая рокировка только на руку.

Однако спешу отметить, что сам факт присутствия рыб, особенно редких видов в плане ловли зимой, не дает гарантий на улов. Порой опускаешь им под самый рот приманки, извращаешься в игре до одури, а реакции – ноль. Так что и тут приходится изрядно трудиться, чтобы наполнить блеском чешуи отсек рыболовного ящика.

Оснастка для коряжника

Поговорка «Не так страшен чёрт, как его малюют» в полной мере отражает особенности ловли в древесно-кустарниковой крепи. Проще всего это делать с мормышками, имеющими один крючок (фото 10). Причем небольшие глубины позволяют увеличить толщину используемой лески для минимизации обрывов. Учитывая, что я использую мормышки разной массы, применяю лески в диапазоне 0,1 - 0,15 мм.

На случай, если приманка «поймает ствол», всегда держу под рукой отцеп (фото 11). Кроме того, освободить её из плена можно тростниковым стеблем, расщепив его край и пустив через этот паз леску.

Одно из достоинств ловли на малой глубине – возможность использовать не только тяжелые вольфрамовые мормышки, но и более легкие свинцовые. Как правило, они не относятся к приманкам безнасадочного ряда и хороши для применения наживок – мотылей, опарышей, личинок репейной моли и др.

Каким приманкам отдать приоритет – безнасадочным или предполагающим наживление натурального корма – вопрос индивидуальный. Среди моих знакомых есть приверженцы как активной ловли на «безмотылки» (фото 12), так и выжидательно-пассивной с применением поплавочной оснастки. Я принимаю во внимание видовой состав рыб, населяющих пространство у корчей.

К примеру, окуней чаще ловлю на «безмотылку», плотву – на одного мотыля или на мелкий сгусток жидкого теста при активной, но медленной проводке. Ну а для карасей порой лучше подходит «стоячая» оснастка с пучком мотылей или червем на крючке.

Не вижу препятствий для применения приманок с двумя и тремя крючками – таких как «Балда» (фото 13), «Коза» или «Чёрт». И пусть риск зацепа возрастает, но не настолько, чтобы отказаться от этих уловистых имитаций. Учитывая, что «подводные леса» как раз являются привычной средой обитания для их живых прототипов, такие приманки пользуются у рыб повышенным вниманием.

Проводку с любой приманкой выполняю, начиная от её спуска и до достижения дна или упора о подводную преграду, если стоит именно такая задача. Например, до ствола, над которым осознанно просверлена лунка. Примечательно, что при имеющейся активности рыб проводка допускается даже максимально простая – медленный спуск приманки с секундными остановками.

Заметил, что основная масса поклевок может происходить не только у дна, но и на других уровнях, что следует фиксировать - и ориентироваться на это при каждой следующей проводке.

На вопрос, можно ли задержаться у какой-либо поваленной в воду березы на весь день, не меняя места ловли, отвечу утвердительно. Такое происходило неоднократно и со мной, и с моими знакомыми.

Казалось бы, откуда у одного дерева может кучковаться несколько сотен рыб, но так бывает. Особенно если это окуни или плотва (фото 14). Они могут клевать с паузами, но зато на протяжении всей рыбалки.

Естественно, такая стабильность не является закономерностью, и у какого другого дерева или куста может статься, что придется довольствоваться всего лишь парой рыбок. Так что самые «плодоносные сады» приходится вычислять опытным путем, чтобы в дальнейшем целенаправленно двигаться именно к ним.

Ближе к весне коряжник обретает дополнительную привлекательность, ибо возле затопленных деревьев и кустов лед тает в первую очередь аналогично тому, как это происходит от греющегося солнцем берега. Образуются расщелины, происходит обогащение воды кислородом.

В результате к таким местам рыбы тянутся еще больше. Так что, увидев торчащий из-подо льда невзрачный пень (фото 15), никогда не стоит его недооценивать. Кто знает – может, именно у его основания готова продегустировать приманку рыба вашей мечты.