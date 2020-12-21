Уроки теплых зим Николай Линник | 21 декабря 2020 г.

Вот уже и январь. Хочется писать про толстый лед, глубокий снег, трескучие морозы и глухозимье. Но за последние 10 - 15 лет природа изменилась настолько, что из перечисленных выше примет первого месяца года осталась, пожалуй, единственная – та, что мы понимаем как глухозимье.

Да-да, независимо от того, как в атмосфере будут развиваться дела с устойчивым «минусом», к январю-месяцу все подводные обитатели неизменно переходят на зимнее расписание. А это значит, что при планировании рыбалок нам непременно следует учитывать этот факт. В противном случае результат рыбалки будет полностью зависеть от капризов Его величества Случая.

К осознанию того, что биоритмы живых организмов не могут меняться так быстро, как делает это в последние годы климат, и именно они, а не погода, являются первоисточником наших успехов или неудач на рыбалке, я шел много лет. Мешала многолетняя привычка напрямую увязывать результат рыбалки с явлениями погоды.

Вообще-то, этот стереотип очень прочно сидит в сознании рыболовов. Более того, он периодически поддерживается многочисленными авторами материалов, то и дело появляющихся в рыболовных СМИ. Порой диву даешься, насколько смело человек манипулирует метеорологическими терминами (ему бы прогнозы погоды на ТВ писать!), и как вяло он описывает всё, что связано с тактикой рыбалки.

Доводилось вам читать такие статьи? Мне – неоднократно. Вот я и решил поделиться с вами своим опытом решения проблемы с отсутствием клёва рыбы. Хотя по всем приметам это настоящее перволедье. Только в январе.

Периодическое замерзание и оттаивание водоема

Казалось бы, ну какая это проблема? Для поддержания активности рыбы периодическое оттаивание водоема может быть только полезным. Ведь в периоды отсутствия льда вода насыщается кислородом - и все подводные обитатели чувствуют себя намного бодрее. Разве что приходится терять в сезоне несколько недель на ожидание очередных морозных деньков.

Зато на протяжении зимы можно по нескольку раз с энтузиазмом открывать сезон подледного лова рыбы. В общем, с тем, что мягкие зимы помогают избежать заморов на мелководных, зарастающих летом травой водоемах, я полностью согласен. А вот с тем, что подобная погодная круговерть благотворно сказывается на пищевой активности рыбы, могу поспорить.

Был в моей рыболовной практике очень поучительный случай. В тот год более-менее безопасный лед на водоемах встал во второй половине декабря. Может, для Ленинградской области это и поздно, но для юга Беларуси климатическая зима пришла почти вовремя. Порыбачили мы, значит, с зимними снастями чуть больше недели на первом льду, а потом грянула оттепель, да такая, что за несколько дней от ледяного панциря ничего не осталось.

Понятное дело, все - в смятении и унынии, все ждем очередного прихода зимы. А один мой товарищ, большой любитель вязания приманок для нахлыста, решил воспользоваться этой возможностью для обкатки новой коллекции свежеизготовленных стримеров. Результат этой вылазки был ошеломляющим! Приблизительно на тех же точках, где несколько дней назад на мормышку и балансир попадались среднестатистические окуни, со стримерами ему удалось нахватать великолепных горбачей. Клевали они жадно, сопротивлялись отчаянно. В общем, поведение рыбы скорее соответствовало середине осени, чем началу зимы.

Ближе к Новогодним праздникам зима вернулась, и мы ринулись осваивать вновь открытое рыбное Эльдорадо. Но вот незадача. Праздника первого льда не получилось. Размер «подледных» окуней приблизился к среднестатистическим значениям. Кроме того, рыба полностью игнорировала традиционные перволедные приманки, и вяло поклевывала лишь на мелкие «Козочки», «Нимфочки» и «Лесотки». Недели через две очередная оттепель снова растопила весь лед. А когда зима воротилась опять, клёв рыбы стал еще капризнее.

В последующие годы зимы в Беларуси сделались еще более мягкими, и мне удалось собрать внушительную статистику по влиянию неустойчивых климатических факторов на клёв рыбы. Основным выводом из всех этих экспериментов стало мое полное убеждение в том, что многократное замораживание и размораживание водоемов нисколько не способствует повышению пищевой активности рыбы.

И если перволедье случилось где-нибудь в январе, феерического открытия сезона не получится. Рыба будет вести себя так, как в глухозимье. Разве что лед будет более тонким. Кстати, есть у меня опыт более рационального использования этого подарка теплых зим.

Первый лед, да не тот!

Каждый раз одно и то же. Всякий раз, как только на водоемах образовывается более-менее безопасный ледяной панцирь, самые проворные рыболовы торопятся застолбить для себя участки водоема рядом с обширными отмелями. И не важно, случилось это в ноябре, январе или феврале. Здесь снова срабатывает привычка, доставшаяся нам от тех времен, когда зимы были стабильными, а первый лед случался в конце ноября – начале декабря.

Да, в начале зимы хищник активно кормится на травяных отмелях. Здесь еще полно корма в виде всевозможных подводных рачков и рыбьих мальков. Они прожили здесь всё лето и всю осень, а теперь активно мигрируют в глубину, и оттого делаются легкодоступными. Вот хищники и торопятся набить себе брюхо. Но, припомните сами, проходила какая-нибудь неделя - и интенсивность клёва резко снижалась. Вслед за кормом интересная рыба покидала отмели, и до весны - на радость пенсионерам и другим не слишком активным рыболовам - здесь оставались лишь дежурные «матросики».

Теперь представьте себе, что первый, а может быть - второй или третий лед встал на водоемах в январе. К этому моменту сезонная миграция потенциального корма для окуней уже закончилась. И что им теперь делать на отмелях?

А некоторые рыболовы продолжают их упорно здесь ждать. Ну и пусть себе ждут. Вместо этого я предлагаю вам воспользоваться тем, что лед еще относительно тонкий - и без особых физических затрат можно заняться активным поиском стоянок рыбы. Добиться успеха с такой методикой в январе намного проще. В эту пору больших стай рыба не образует и далеко не перемещается. За кормом она гоняться не будет. Так что нужно будет постараться, как говорят рыболовы, попасть ей приманкой под нос.

Нравится вам начинать рыбалку с облова отмелей – пожалуйста. Только, при отсутствии поклевок долго здесь не сидите. Проверьте знакомые вам с осени бровки, затопленные коряги и другие интересные точки, где раньше доводилось встречаться с рыбой. Чем больше таких точек вы за день проверите – тем выше вероятность того, что найдете активную рыбу.

Да, бывают «золотые лунки». Но вспомните, как часто они вам попадались. Лично мне всего несколько раз удавалось попасть на такое вот Эльдорадо. А в основном это одна, редко - три подряд поклевки в одной из десяти, а то и более пробуренных лунок. Так что «квадратно-гнездовой» метод поиска рыбы со сверлением большого количества лунок в теплые зимы оправдывает себя полностью.

На первых рыбалках я всегда стараюсь сверлить много лунок на разных участках водоема. С хорошим буром просверлить 10 - 15 лунок за один проход - не такая уж и сложная задача. Длительное время над каждой лункой я не сижу. Десятка проводок бывает вполне достаточно для того, чтобы понять, есть ли поблизости активная рыба. Но даже если рыба отозвалась, всё равно долго на лунке не сижу. Моя цель – получить наиболее подробную картину распределения рыбы в водоеме, чтобы потом использовать её на последующих рыбалках.

Бывает и такое: можно за день просверлить с сотню лунок - и не увидеть в них ни поклевки, а потом за час перед закатом солнца из нескольких лунок сделать весь дневной улов. Случалось с вами такое чудо? Уверен – случалось. По мере накопления опыта работы с безнасадочной мормышкой, я потихоньку начал осознавать причины этого явления.

Сегодня я почти уверен в том, что всё это происходит из-за того, что мы забываем о периодичности питания рыбы. К середине зимы тот же окунь может кормиться всего два раза в день: рано утром и перед заходом солнца. Не попал ты в этот промежуток времени – останешься без поклевок.

Чтобы частично обезопасить себя от подобных сюрпризов, я предлагаю чуть внимательнее наблюдать за поведением кивка при поиске рыбы. Весь парадокс приманки «безнасадочная мормышка» состоит в том, что рыба её пытается попробовать даже в тех случаях, когда не голодна. Так что любой прижим кивка или его подброс, даже если до результативной подсечки дело так и не дошло, означает лишь одно: рыба под лункой есть - и можно попробовать её поймать.

Также мною замечено, что в «неклёвые» часы (приблизительно с 11 до 14 часов) такие ухищрения, как смена мормышки или изменение частоты её колебаний, помогают слабо. Намного эффективнее бывает просто заметить отозвавшуюся поклевкой лунку, а вернуться сюда ближе к вечеру или даже завтра утром, когда у рыбы на время включается аппетит. А поскольку в середине зимы рыба далеких миграций не совершает, рассекреченные точки могут сэкономить вам уйму времени и на последующих рыбалках.

Приманки для пассивной рыбы

Из понимания двух вышеперечисленных закономерностей поведения рыбы в теплые зимы вытекает третья – правильный подбор приманки. Итак, в теплые зимы рыба находится не в лучшей физической форме. Как и любой другой живой организм её раздражает эта погодная круговерть. Хочется спрятаться куда-нибудь в укромное место и всё это безобразие переждать. А тут вы со своей большой и активно играющей приманкой к ней под нос лезете.

Понятно, вам праздника хочется. Вы так долго ждали этого первого льда, покупали модные приманки, а теперь намерены их обкатать. Но мой вам совет: оставьте всё это до лучших времен, и если лед встал только в январе, открывайте сезон с мелкими «медленными» приманками. Такими, какие вы использовали в эту пору, когда зимы были нормальными. Уверен, так вы добьетесь гораздо большего успеха. В свое время я тоже переболел подобными настроениями - и теперь к выбору приманок для январского перволедья отношусь очень осторожно.

Если не касаться темы балансиров, то вот уже много лет в моих фаворитах для январских рыбалок числится всего три вида приманок: «Лесотка», небольшой, темно окрашенный «Чёртик» и «Микробалда».

«Лесотка» очень хороша как приманка-разведчик. Благодаря уникальной способности этой мормышки одинаково хорошо выглядеть при любом типе игры, а также богатой гамме её расцветок, «Лесотка» всегда пускается в ход первой. Её одинаково жалуют и хищники, и «белая» рыба. Вот только одна загвоздка: мормышка эта легкая, и без определенных навыков раскачать её на глубинах более четырех метров проблематично.

Если становится понятно, что у берега в этот раз активной рыбы нет, я перехожу на «Чёртика» или «Балду». Какая из этих приманок окажется предпочтительнее – можно узнать только в процессе рыбалки.

Принято считать, что «Балда» всегда лучше работает по хищнику, но опыт использования этих приманок в размере 2,5 мм говорит о том, что «Балда» бывает привлекательной и для «белой» рыбы. Главное, чтобы она «кормилась» у дна. А вот «Чёртик» хорош в моменты, когда рыба зависает в толще воды. Его я использую, в основном, при ловле синца и подлещика.

У природы нет плохой погоды

И верно, какой бы сюрприз не преподнесла нам погода, а в теплые зимы таких вот «подарков» всегда много, отказываться от рыбалки не стоит. Нужно просто учитывать господствующие в этот день погодные факторы для того, чтобы правильно одеться, ну и подкорректировать тактику предстоящей рыбалки. Утверждения о том, что в морозные дни лучше посвятить рыбалку охоте за хищником, а в оттепель сделать упор на ловлю «белой» рыбы, я бы назвал не совсем корректными.

Из своего опыта могу перечислить не один десяток примеров, когда всё происходило с точностью до наоборот. Просто в оттепель несколько изменяется география нахождения рыбы. С чем это связано - с перераспределением корма в водоеме или зимой рыба так остро чувствует изменение атмосферного давления - я судить не берусь. Но в оттепели мне чаще всего удавалось обнаружить рыбу у мелководных поливов, а вот в морозные дни лучше работают глубинные бровки и локальные укрытия в виде затопленных бревен, камней, свай мостов и т.п.

Как видите, у теплых зим тоже есть свои преимущества, и их обязательно нужно постараться использовать себе во благо. Анализируйте свои и чужие ошибки, учитесь на этом опыте - и вы обязательно поймаете свою рыбу. Рыбачьте в удовольствие!