Старые добрые железяки: кажущаяся простота. Часть 2 Андрей Швец | 29 декабря 2020 г.

(Окончание, начало в «СР» №12-2020)

Когда три десятка лет тому назад я ловил «колебалками» на моём любимом мелководье, приходилось использовать тяжелые, например - 30-граммовые модели (а полегче-то на торговых прилавках особо и не встречалось), а те требовали сверхбыстрой проводки и с ужасной скоростью тонули. Ну а качественно работать тут могли только намного более легкие модели.

Время «Шторлека»

Я, конечно, приспособился ловить на мелководье и тяжелыми моделями «Шторлека», но всё равно продолжал искать модификации этой модели, отштампованные из металла потоньше. А раз металл тоньше – значит, и «колебалка» окажется легче, что позволит ей медленнее тонуть, что снизит общий темп проводки. А это необходимо по нескольким причинам: во-первых, проводка блесны с высокой скоростью не всегда провоцировала щуку атаковать, особенно когда та не совсем активна.

Конечно, даже пассивная рыба может чисто на рефлексе цапнуть проносящийся мимо её пасти сверкающий объект, но не всегда это срабатывало - чаще настроение хищника диктовало проводку в более замедленном и вялом темпе. Во-вторых, иногда во время скоростной проводки хорошая щука лупила на противоходе по приманке с такой страшной силой, что выбивала рукоятку катушки из пальцев, в кровь сдирая их костяшки: такой удар рождался из-за большой скорости проводки блесны, усугубленной скоростью встречного броска щуки.

Рыба в подобных случаях обычно не засекалась, спиннингист получал хоть и мелкую, но весьма болезненную травму. И когда такой, более легкий, всего 19 г, «Шторлек» наконец-то нашелся, выяснилось, что он ни в какую не хочет лететь с моего короткого и дубоватого спиннинга на хоть какое-то приличное расстояние.

Правда, в штиль еще получалось хорошо закидывать - для этого я увеличивал перед забросом свис блесны, но в ветреную погоду, в особенности при боковом ветре, легкая широкотелая блесна принималась сильно парусить - и в полёте отклонялась от задуманной траектории. В общем, следовало менять удилище.

Для легких блесен я приобрел за восемьдесят рублей (большие по тем временам деньги - тогда резиновая лодочка «Лисичанка» стоила порядка шестидесяти рублей) выточенный из цельного титанового прутка спиннинг с длинной рукоятью.

Это был, по теперешней классификации, полуторачастник ростом где-то 2 м 20 см - на то время я уже работал на заводе и мог себе позволить этакие траты. Оснастил его купленными тоже на «Бухаре» самодельными пропускными кольцами увеличенного диаметра, а свою «Невку» - двумя подшипниками - и на первой же рыбалке с новой снастью почувствовал огромную разницу.

Более длинное и гибкое удилище без труда закидывало легкие приманки, а чтобы при забросе разогнать барабан катушки, придав ему нужную инерцию, теперь требовалось значительно меньшее усилие - в результате легкие «колебалки» улетали на недосягаемые ранее расстояния.

Для более свободного заброса я уменьшил также диаметр намотанной на катушку лески до 0,35 мм - к тому времени я уже понимал, что это тоже даст прибавку к дальности заброса, пусть и незначительную. Правда, прочность на разрыв лесок тех лет была поменьше, чем у теперешних, и с такими «тонкими» лесками уже требовалось обращаться аккуратно, особенно при зацепе: например, с камыша с более толстой я мог спокойно сдернуть блесну просто резким рывком, а теперь пришлось бы лезть спасать приманку.

Но настоящий прорыв в мелководной ловле на «колебалки» случился после того, как я нашел на базаре у одного дедушки две биметаллические блесны, это был любимый «Шторлек» - правда, очень тяжелый и из-за этого непригодный для моих условий. Но одно качество этой блесны оказалось настоящей находкой: она была спрессована из двух половинок - наружная - из латуни, а внутренняя - из посеребренной стали. А, как известно, голь на выдумки хитра: раз нет в продаже легких блесен, значит, надо их сделать самому.

Заметив сразу, что верхняя латунная половинка «колебалки» отштампована из более тонкого листа, чем посеребренная нижняя, я с помощью тонкого зубила и долота очень аккуратно разъединил эти половинки, почти не повредив их, и сразу понял, что нашел то, что давно искал. Верхняя половинка, которая полегче, весила никак не более пятнадцати граммов, к тому же в длину имела 9 см: в итоге я получил блесну, тонущую с малой скоростью и допускающую очень медленную проводку - для моих условий это было, как говорится, настоящей бомбой.

Правда, у такой легкой, но длинной и довольно широкой «колебалки» оказался один недостаток - если в штиль или при слабеньком ветерке заброс был нормальный, то при сильном ветре начинались неприятности. В полёте блесна в какой-то момент ловила своей плоской поверхностью «парус» - и, начав кувыркаться, меняла траекторию полёта. Решение этой проблемы пришло ко мне быстро и как-то само собой: в ветреную погоду я выполнял заброс хлестко и по настильной траектории. Тогда приманка с большой скоростью летела низко над водой - можно сказать, на бреющем полёте, и минимально подвергалась действию воздушного потока.

Плавни, на которых я в то время рыбачил, были разноглубинными, поэтому при ловле на разных участках я использовал «Шторлек» одной длины, но различной массы, чередуя блёсны по мере необходимости - это было очень удобно.

Теперь расскажу о самой модели «колебалки», которой я был верен столько лет - в чём же причина того, что я практически не использовал никакие другие колеблющиеся блёсны? А она проста: «Шторлек» работал на любой проводке, не входя при увеличении её скорости в штопор, ловил щуку, окуня и судака, причем очень хорошо, а используя модели, отштампованные из металла разной толщины, можно было приспособиться под любые условия ловли.

Например, на мелководье я ловил двумя моделями. Первая, из тонкого металла длиной 9 см - позволяла выполнять медленную проводку, к тому же с ней удавалось делать и небольшие паузы, давая блесне планировать на падении. Второй «Шторлек» был поменьше размером, сантиметров шесть в длину, но весил уже 22 г - он служил для обработки более глубоких, до двух с половиной метров, участков, а также для тех случаев, когда по условиям ловли требовался дальний заброс.

Я не зря уделяю такое внимание возможности как можно дальше забросить блесну – хоть в большинстве случаев этого и не требуется, но порой возникают всё же однотипные ситуации, когда запузырить «колебалку» метров на 40 - 50 оказывается просто жизненно необходимо. Например, в те дни, когда стояло полное безветрие, так что водную гладь даже изредка не морщил легкий ветерок: в прозрачной же как слеза воде мелководных плавней щука держалась настороженно, к тому же прекрасно видела рыболова и не подпускала к себе ближе, чем на сорок метров минимум.

Типичный пример: наблюдаешь, скажем, щучью активность, которая проявляется в её поверхностной охоте с бурными всплесками, но блесну при забросе на среднее расстояние она брать категорически отказывается, а вот на дальнем выбросе поклевки очень часты, причем хватки происходят лишь на первых метрах проводки. Понятно, что тут важны именно баллистические качества приманки, т.е. сама собой напрашивалась компактная блесна приличной тяжести.

Время «Эффцета»

Со временем я нашел-таки идеальный вариант. Однажды на развалах «Бухары» мне посчастливилось купить неприметную «колебалочку» длиной сантиметров пять, причем явно отлитую из гарта (сплава свинца с серебром и сурьмой, добавляемых для придания ему твердости - применяется в полиграфии для отливки шрифтов) и поэтому прилично весившую - навскидку в ней было граммов двадцать.

На нижней части внешней стороны блесны шла выпуклая насечка в виде рыбьей чешуи, а изнутри - выдавлена непонятная мне тогда надпись Effzett - в те далекие годы о немецкой фирме DAM у нас мало кто слышал: это позже стали проскакивать в рыболовных магазинах то леска, то удочки и спиннинги этой конторы. Что меня еще привлекло в этой небольшой «колебалочке» - это её поразительная внешняя схожесть с моим любимым «Шторлеком», только вот хвост блесны оказался немного сильнее загнутым.

Тогда я не знал, что мне в руки попал именно оригинал, с которого и был скопирован нашей промышленностью «Шторлек», к тому же скопирован очень неточно. И с тех пор именно Effzett стал служить мне верой и правдой при ловле осторожной рыбы в полный штиль, к тому же гарт со временем потемнел от постоянного контакта с водой и не давал в безветренную погоду пугающих щуку сияющих отблесков при проводке. А ввиду того, что «колебалочка» оказалась у меня в единственном экземпляре, на первых порах приходилось беречь её как зеницу ока.

Позже, правда, я сделал гипсовую форму для этой модели и наотливал себе из гарта предостаточно доморощенных «Эффцетов», поскольку успел несколько раз совершить осенние заплывы за фирменной блесной, которую порывы ветра заносили на камыши. Летала блесна с такими характеристиками - компактная и тяжелая - просто как пуля, выпущенная из ружья: ею пробивался любой ветер, а дальность забросов выходила такова, что порой даже я не замечал место её приводнения.

Запоминающийся случай, когда именно Effzett спас всю рыбалку, произошел со мной на плавнях перед нерестом щуки – в самый пик преднерестовый щучьей активности. Я стоял на участке плавней с широким, но мелким выходом в Днепр, и именно по нему поперла в мелководные заливы на нерест щука с основного русла.

Рыба была активна, но её поимки носили какую-то непонятную цикличность: можно было час-полтора безрезультатно хлестать блеснами воду, потом – бац! – и в течение пятнадцати - двадцати минут следовала хватка за хваткой. Я находил этому только одно объяснение: хищница заходила из реки небольшими партиями, состоявшими, по-видимому, из особей одинакового размера, просто как из инкубатора.

В первый день попадалась только мелочь по 800 - 900 г, но зато в таком количестве, что при желании ею можно было без труда набить чуть ли не мешок, и вся щука была или с икрой, или с молоками. Но я много рыбы никогда не брал. А еще в жор проходит первый азарт, и после первых десяти - пятнадцати пойманных щук ощущения притупляются - и долгожданные вроде трофеи перестают радовать, поскольку любимое занятие превращается просто в банальное доставание рыбы из воды.

К тому же не хотелось, чтоб ловившие неподалеку двое мужичков видели, сколько здесь скопилось хищниц: хоть «электриков» тогда еще и в помине не было, зато сетями перегородить залив вдоль и поперек могли запросто. Кстати, как я позже узнал, на других плавневых заливах в этот день клёва абсолютно не наблюдалось: активничала, очевидно, пришлая речная щука, т.к. местная пару недель назад успешно отнерестилась и пока не брала ни на какие приманки.

Через день я снова приехал на то же самое место. Давешние мужички всё же заметили многочисленные поимки щук в прошлый мой приезд - и теперь уже были тут как тут, вооруженные спиннингами с «колебалками». Поздоровались как старые знакомые, а через время взаимно посетовали на полное отсутствие клёва: в отличие от позавчерашнего пасмурного и ветреного дня, сегодня стояла прекрасная (да только не с точки зрения рыболова!) погода.

Солнце проглядывала сквозь какую-то дымку, стояло полное безветрие, убийственное для клёва в мелководных водоемах с прозрачной водой – и настроение как-то сразу пропало, т.к. я знал, что жора, подобного тогдашнему, скорее всего не случится. Но делать нечего - нужно продолжать, не напрасно же я отмахал семь километров пешком от автобусной остановки…

Настроив свою «скрипочку» (так я любовно называл спиннинг), приступил к ловле, но за час не заработал ни поклевки. Вода была настолько прозрачна, что идущую в воде «колебалку» я отчетливо видел на расстоянии 25 – 30 м от себя - какая уж тут щука… Как «последний довод» поставил тот самый Effzett, не дающий ярких слепящих бликов при проводке - и как показали дальнейшие события, вытащил из колоды козырного туза.

Летела эта «колебалочка» значительно дальше, чем те, на которые я ловил до того, и случилось чудо - на очень дальнем забросе на первых же метрах проводки по блесне с силой бабахнула хорошая щука. Я моментально подсек - щука отчаянно упиралась: используя вместо фрикциона большой палец и притормаживая им барабан катушки, я сдал рыбе пару-тройку метров лески, после чего, не давая ей опомниться, нахрапом потащил к себе.

Миндальничать с добычей тут нельзя - на дне залива имелось полно неприятностей в виде полусгнивших, но очень крепких корней прошлогоднего тростника, а также притопленных коряжек, поэтому я быстро подтащил рыбу к себе и через полосу прошлогодней осоки выволок на берег.

В щуке оказалось не меньше двух килограммов - хорошее начало… Положив рыбу в рюкзак и оставив его лежать на сухом камыше, продолжил ловлю - и через 5 - 10 минут заработал такую же мощную поклевку, причем тоже на полном выбросе приманки. И вторая щука - точно такого же размера! Так вот где ты стоишь, дорогая!

За три последующих часа я поймал еще семь таких же «инкубаторских» рыбин, но почти всю её выпустил, оставив лишь парочку. И хорошо еще, что мужички, не выдержавшие борьбы с тотальным бесклевьем, к тому времени уже ушли - при виде отпускаемых в родную стихию «двушек» их бы точно кондратий хватил.

Эта рыбалка показала несколько интересных закономерностей. Во-первых, все щучьи выходы были сконцентрированы на одном локальном участке шириной метров тридцать максимум - с таким я сталкивался впервые: буквально шаг вправо, шаг влево - и нет поклевок. Я несколько раз специально немного отходил в сторону и пытался там ловить - тщетно, только напрасно мутил воду блесной. Во-вторых, абсолютно все поклевки происходили на полном выбросе: в тихую погоду в прозрачной воде рыба становилась осторожной и близко к себе не подпускала.

Когда я понял эту специфику, то чтобы не терять впустую время, поступал следующим образом: на первом десятке метров проводки нет поклевки - всё, скоренько выматываю леску и делаю новый заброс.

В-третьих, снова активность рыбы была какой-то цикличной: 40 - 50 минут (бывало и меньше - полчаса, например) бросаешь блесну как в бочку с водой, потом в течение пятнадцати - двадцати минут – две - три поклевки, и снова тишина. К такому повороту событий я тоже своеобразно приспособился: когда после поимки пары рыбин поклевки внезапно прекращались, я садился на 15 - 20 минут отдохнуть, чтоб не хлестать впустую воду.

Именно на этой рыбалке Effzett полностью раскрылся, показав во всей красе свои рабочие качества - после этого блесенка завоевала мою крепкую любовь и стала любимицей. К слову, на следующий день я тоже ловил в этом самом заливе: стоял точно такой же штиль, было очень тепло, и щука точно так же хватала только Effzett и только на выбросе, причем опять на том же небольшом локальном участке - с чем это было связано, я даже не представляю. Вот только в тот день брала исключительно крупная рыба - я поймал четырех зубастых от трех до пяти килограммов, и только одна была «мелкой» - килограмма на два с половиной.

Тактика ловли на мели

В мелководной ловле на колеблющиеся блёсны я подметил несколько специфических моментов, которых нельзя не коснуться - без этого рассказ о «железной гвардии» был бы неполным. Во-первых, именно на мелководье при ловле на «колебалки» (в меньшей степени это касается «вертушек») я всегда отмечал довольно большой процент очень интересных щучьих поклевок.

Иногда после заброса только блесна успевала коснуться воды, как тут же, буквально через какие-то доли секунды, исчезала в зубастой пасти - меня в таких случаях всегда поражала молниеносность щучьей реакции. Это были так называемые рефлекторные поклевки - стоящая рядом с местом падения блесны щука инстинктивно реагировала на шлепающуюся в воду блесну: я порой даже в шутку представлял, что она отслеживает полёт приманки в воздухе - и начинает целиться еще на подлете, настолько быстро всё происходило.

Мы с товарищами называли это «ловлей на шлепок», т.к. особенно часты были такие поклевки, когда «колебалка» падала на поверхность воды со смачным шлепком: с широким «Шторлеком» или «Эффцетом» такое проделать можно было проще простого. Для этого заброс выполнялся не по навесной траектории - тогда блесна входила бы в воду с большой скоростью и практически беззвучно, а по настильной. К тому же перед приводнением приманки барабан катушки притормаживался сильнее обычного, леска вытягивалась в линию - и блесна падала на воду плашмя, а её поверхность при контакте с водой и издавала тот самый звонкий и сочный звук - знаменитый шлепок.

Больше всего таких поклевок случалось при ловле на глубине до двух метров максимум и в тихую погоду, когда на водоеме стоял полный штиль - почему так происходило, я думаю, понятно. Самая запоминающаяся щука, пойманная мной именно «на шлепок», потянула почти на четыре килограмма, причем это была единственная поклевка за весь день.

На дворе стоял август месяц, солнце палило довольно прилично, безветрие, прозрачная как слеза вода - ни о каком жоре щуки в такую погодку не могло быть и речи. И всё же я добыл её, и соблазнил на поклевку рыбу именно «Шторлек» на дальнем забросе. Конечно, в таких поклевках присутствовал некоторый фактор случайности, т.к. нужно было попасть блесной щуке практически «под нос», но, тем не менее, именно на такое звучное приводнение блесны хищница реагировала с завидным постоянством.

Второй очень важный момент при ловле на «колебалки» на мели (и не только) - это большая роль пауз в проводке и запрограммированные, сознательно выполняемые сбои в движении блесны. Раз глубина в месте ловли мала, то, как уже говорилось выше, нам потребуется отштампованная из тонкого металла довольно крупная блесна - такая приманка и погружаться будет медленно, и на паузе в проводке станет хорошо планировать, рыская из стороны в сторону и колеблясь.

Длинных пауз делать в любом случае всё равно не получится, даже при всём желании, да это, по большому счету, и ни к чему: вполне достаточно и секундных - даже за это время блесна успевает сбиться с «игры». И именно этот сбой сплошь и рядом провоцирует щуку на поклевку, но это отнюдь не означает, что паузы необходимо делать через каждые пять метров проводки - вполне достаточно будет двух, максимум - трех, при среднем расстоянии заброса метров тридцать.

Сбой в проводке я выполнял с помощью еще одного приёма - сейчас бы я назвал это подтвичиванием, но в те далекие времена ни о каком твичинге никто и не слышал, все просто ловили рыбу и наслаждались процессом. Это уже сейчас все обязательно стремятся узнать как можно больше про качество препрегов и модульность углеволокна, изучают до винтика внутренности «мясорубок» и «мультов», интересуются, сколько весят тройники на воблере и из какого материала изготовлены шарики в его шумовой камере - порой просто до смешного доходит.

Но вернемся к подтвичиванию: я после нескольких случайных, вроде бы, совпадений в поимке щук заметил одну закономерность, которая меня очень заинтересовала. Даже при плохом клёве после выполнения кончиком удилища рывка той или иной силы, который придавал блесне внезапное ускорение, происходили поклевки, причем очень жадные. Например, пробрасываешь «колебалкой» какое-нибудь «окно» в зарослях кувшинки - десяток забросов, второй, а поклевок всё нет, но то ли силу броска не рассчитаешь, то ли внезапный порыв бокового ветра снесет блесну - и она цепляется за лист кувшинки.

Главное при таком зацепе - первый рывок выполнить коротким и резким: крепкая леска выдержит и практически гарантированно сорвет блесну с зацепа. Дергаешь - и тут же следует мощная щучья поклевка! Сначала я не придавал этому значения, считая простой случайностью, но когда число «случайностей» стало увеличиваться, то это начало превращаться в систему. Сопоставив связь резкого рывка с щучьими поклевками, я стал экспериментировать с проводкой - и под конец выработал для себя примерную схему анимации «колебалок», очень хорошо работавшую в большинстве ситуаций. Она заключалась в том, что 2 - 3 раза за проводку я выполнял нехитрые действия - для наглядности распишу сам процесс подробно.

Выполняю равномерную проводку легкой «колебалки» на мелководье, и в какой-то момент делаю быстрый сдвоенный рывок кончиком удилища средней силы, одновременно подавая спиннинг вперед, навстречу движению блесны, тем самым резко ослабляя леску, и держу секундную паузу - ловлю-то на мели.

Получается два в одном: и заводящий щуку рывок, сбивающий блесну с «игры» и генерирующий сильные колебания, и пусть короткая, но пауза, во время которой приманка медленно погружается, планируя и покачиваясь из стороны в сторону. Такая схема проводки постоянно выигрывала по количеству пойманных «хвостов» у простого равномерного протягивания «колебалки», которое пассивную рыбу оставляло равнодушной.

Тактика ловли на глубине

Да, мелководная ловля являлась моей страстью, но я успешно применял «Шторлек» и при ловле на более глубоких водоемах. Как раз рядом с моими излюбленными плавнями находился большой дренажный канал с практически однородной глубиной, составляющей 5 – 6 м, лишь местами встречались небольшие мелкие заливы, да пара интересных отмелей-кос, идущих практически от одного берега канала до другого. Свал в глубину начинался в двух - трех метрах от уреза воды, и когда-то был отвесным, но время сделало своё дело - и мало-помалу он стал пологим, вот на нём-то в большинстве случаев и обреталась щука.

На самой же яме поимки зубастой были единичными и относились скорее к категории случайных, а вот свал в глубину, поросший широкой полосой кувшинки, был излюбленным местом щучьих засад. Поэтому и ловля на канале имела свою специфику: поскольку большая часть рыбы стояла на самом свале, то его и нужно было облавливать - следовательно, требовалось доставить блесну метров за тридцать от берега максимум.

В основном я практиковал продольные забросы непосредственно вдоль самого свала, которыми пробивал протяженный его участок, или закидывал на короткое расстояние на глубину с последующей проводкой блесны к берегу. Однако имелось на канале несколько мест, где дальние забросы блесны были тоже крайне необходимы – например, там, где по обеим сторонам дамбы, перегораживающей канал, тянулась довольно широкая отмель, густо поросшая кувшинкой. Ширина её составляла 15 – 20 м, а глубина - порядка двух метров, с обеих же сторон шли свалы в пятиметровую яму.

Понятное дело, что такое интересное место как магнитом притягивало самую разнообразную мирную и хищную рыбу: в точности как по Сабанееву - чем больше один участок водоема отличается от его общего характера, тем выше вероятность обнаружить на нём скопление рыбы. И классик, как всегда, прав: про мирную рыбу не скажу, а вот щука там ловилась постоянно, причем мелкой почему-то не встречал - случаи поимки мной щучек меньше килограмма за все годы можно было пересчитать по пальцам. Правда, и гигантов я там поймать не сподобился, но по 3 - 4 небольших «мамки» по 4 – 6 кг каждая за сезон на самих косах и свалах в яму попадались обязательно.

Отдельно отмечу такую интересную особенность колеблющихся блесен: щука на них берёт не так часто, как, например, на «вертушки», зато более крупная. Поимки на «Шторлек» откровенной мелочи – это что-то из ряда вон выходящее, самая мелкая обычно бывала в пределах граммов 600 - 700, тогда как на те же «вертушки» мелкие щучки буквально гроздьями вешались.

Ловля «колебалками» на глубине, само собой, в корне отличается от мелководной: схема ведения блесны здесь немного другая, с поправкой на более глубокий горизонт проводки, поклевки «на шлепок» напрочь отсутствуют, а саму проводку удается гораздо щедрее разнообразить паузами и прочими ухищрениями. К тому же из-за большой глубины можно не стесняться с тяжестью блесен - легкие применять просто нерациональны, т.к. они очень долго достигают дна, а именно в придонном слое и нужно проводить приманку, ведь именно там и держится основная масса хищника.

Поскольку дно моих каналов процентов на девяносто пять было чистым, без коряг и прочих зацепистых штучек, к тому же песчано-глинистым, а не заиленным, не требовалось осторожничать - и после заброса и приводнения «колебалки» оставалось спокойно ожидать, пока она упадет на дно. Блесна падала на дно, выдерживалась короткая, максимум в две секунды пауза, затем выполнялся резкий подрыв удилищем (что-то типа размашистой подсечки), отрывающий блесну от дна. Одновременно быстрым вращением рукоятки катушки выбиралась образовавшаяся слабина лески, после чего начиналась проводка в нужном темпе - обычно приманка при этом шла приблизительно в метровом горизонте возле дна.

Конечно, в хорошо знакомых местах с чистым дном проще всего пользоваться таким приёмом, но на незнакомых водоемах, где всегда присутствует риск засадить блесну в корягу, обычно берут на вооружение другой метод. Он называется методом отсчета и очень прост: выполняется пробный заброс блесной, во время которой та кладется на дно, при этом засекается, сколько секунд ей требуется для его достижения.

Предположим, наша «колебалка» упала на дно на двадцатой секунде - тогда при следующих забросах мы уже не даем ей касаться дна, а начинаем проводку приблизительно секунды на 3 - 4 раньше, т.е. на шестнадцатой - семнадцатой секунде. Причем нам абсолютно не обязательно вести приманку строго в метровом придонном коридоре - небольшой плюс-минус всегда допустим, главное, чтобы она не отдалялась от дна на большое расстояние. Правда, при отсутствии поклевок в придонном слое нужно всегда пробовать ловить и в более высоких от дна горизонтах - ведь довольно часты случаи, когда активная щука держится вполводы и даже выше.

При ловле на незнакомых водоемах метод отсчета помогает избежать большого количества мертвых зацепов, ведущих к немаленьким потерям приманок и испорченному настроению. То же самое касается и пауз в проводке блесны: на чистом дне можно делать паузы с его касанием, давая при этом блесне секунду-другую полежать на нём, а затем начинать проводку тем же подрывом, а вот на захламленном дне такие вольности не проходят. Поскольку в таких непонятных местах мы ловим методом отсчета, не давая приманке касаться дна, то и паузы в проводке здесь нужно делать так, чтобы приманка оставалась в толще воды и избегала контакта с дном водоема.

Кстати говоря, резкий подрыв удилищем блесны тоже заводит щуку - неоднократно хищница хватала её именно в этот момент. Причем крупная рыба по непонятной причине предпочитает, чтоб после опускания на дно приманка полежала на нём перед отрывом не пару секунд, а подольше - это подтверждают случаи поклевок крупных щук в таких ситуациях, и не я один это заметил. К примеру, выполняем заброс «колебалки» - и по той или иной причине получаем большущую перебежку лески, приводящую к образованию «бороды».

Пока мы мучаемся с «бородой», ругаясь нехорошими словами, заброшенная блесна будет оставаться на дне до тех пор, пока мы не распутаем клубок из лески, вымотаем образовавшуюся слабину и не сделаем резкое размашистое движение удилищем вверх, отрывая «колебалку» от дна. Вот именно после такой долгой паузы в момент, когда мы выполняем тот самый подрыв, очень часто и берёт крупная щука - с чем это связано, непонятно.

Имеет право на жизнь следующая интерпретация. Допустим, в поле зрения рыбы на дно падает какой-то объект, после чего почти сразу же подскакивает и начинает двигаться - поклевка вполне может состояться и при таком раскладе.

Но, как мы знаем, крупная щука – рыба, умудренная опытом и очень осторожная, на мякине её не проведешь: в быстро отрывающемся от дна после падения объекте она вполне может распознать подвох. А вот если тот полежит на дне подольше, внимание хищницы успевает переключиться на другие рыбьи дела, и тут в какой-то момент – раз! - резкое водное возмущение, создаваемое подрывом блесны - и тут же следует мгновенная рефлекторная щучья хватка. Но это, разумеется, только одна из версий происходящего, а как там, под водой, всё происходит на самом деле – бог весть.

Судак у меня тоже часто ловился при подрыве блесны, особенно осенью, но попадался он не на канале, а на соединяющейся с ним перегороженной дамбами реке, превратившейся, по сути, в большое озеро.

Первый раз после поклевки я даже не понял, что это был именно клыкастый: при отрыве 8-сантиметрового «Шторлека» от песчаного дна произошла мягкая, без удара, поклевка-навис, я выполнил подсечку, рыба пару раз несильно дернула и прекратила сопротивление. Без единого рывка со стороны рыбы я подтащил её к берегу и ахнул от удивления - раньше судак на «колебалку» никогда не попадался. Всего я тогда поймал трех судачков от 800 г до 1,5 кг – и в дальнейшем периодически их полавливал, но они попадались мне в основном в качестве прилова при охоте за щукой.

Нужно еще немного сказать о роли пауз в проводке при ловле на средних и больших глубинах: они служат не только для привлечения внимания хищника к приманке, но и для того, чтобы она на всём пути проводки двигалась приблизительно на одном расстоянии от дна. К тому же легкая «колебалка» при ловле, скажем, на 5 – 6-метровой глубине будет медленно, но неуклонно лезть наверх, стремясь подняться к поверхности, тем самым уходя из горизонта, в котором держится рыба.

Первый способ борьбы с этим - использование «колебалок», изготовленных из более толстого металла, второй - это периодические паузы во время проводки приманки, во время которых она, погружаясь, возвращается на первоначальный горизонт своего движения. Причем есть разница, ловим ли мы с берега или с лодки: в первом случае по мере приближения блесны к рыболову длину пауз нужно уменьшать, т.к. и глубина водоема у берега меньше, и блесна на падении быстрее достигает дна. А с лодки, наоборот, при приближении блесны к ней длину пауз необходимо увеличивать, поскольку чем ближе к лодке она подходит, тем сильнее тянет её к поверхности леска.

В общем, и сегодня, при всём засилье модных воблеров и «силикона», колеблющиеся блёсны отнюдь не сдают своих позиций в ловле, прежде всего, щуки - главного объекта охоты наших спиннингистов. Более того, на собственном примере не раз убеждался, что старые добрые «колебалки» иногда могут выручить в совсем, казалось бы, безнадежных ситуациях - приведу всего один пример.

В тот осенний день компанией из четырех человек мы ловили на надувных лодках в большом и мелководном озере, где щуки жило более чем предостаточно. У пары человек в арсенале были только воблеры, у двух других имелся еще и всевозможный «силикон». Погодка стояла самая что ни на есть щучья, давление уже неделю не менялось, но с раннего утра и до обеда никто не поймал ни «хвоста», хотя в воде за это время перебывало масса вышеупомянутых приманок.

Менялись проводки - ноль, щука плевала на все наши ухищрения. Но я всегда вожу с собой еще и по паре «колебалок» и «вертушек», поскольку прекрасно знаю, на что они иногда способны в подходящих условиях.

Ставлю «Шторлек» из тонкого металла - глубины-то всего два метра максимум - и в том же месте, где до этого долго и безрезультатно гонялись воблеры, ловлю одну за другой двух полуторакилограммовых щук. За время, оставшееся до отъезда, моей «колебалкой» соблазнились еще четыре щуки, причем ни одной меньше килограмма не вытащил - вот вам и немодное «железо».

В настоящее время с покупкой оригинальных колеблющихся блесен дела обстоят значительно проще - все магазины и интернет просто завалены всякими моделями, причем стоят «колебалки» по сравнению с теми же воблерами - сущие копейки.

Блёсны, похожие на «Шторлек», сейчас не штампует только ленивый - клоны есть в ассортименте практически каждой фирмы, выпускающей «колебалки», но у них гуляет и глубина штамповки, и масса, и материал, да и сами пропорции часто не выдержаны. Я всё же посоветовал бы остановить свой выбор на оригинале немецкой фирмы DAM, с которого и был содран в своё время «Шторлек». Модель Effzett Classic (или Standart Blinker) выпускается в таких размерах: 32 мм и 6 г, 45 мм и 16 г, 55 мм и 22 г, 65 мм и 30 г и 80 мм и 45 г - под любую глубину можно подобрать приманку.

Делают эти модели из неблестящего металла, с рифленой поверхностью и в трех основных цветах - под серебро, золото и медь. А для мелководья находкой является модификация Effzett Twin - вернее сказать, для ловли на мели приспособил её я. Дело в том, что Twin состоит из двух половинок, скрепленных между собой заводными кольцами: в рекламных проспектах пишут, что при проводке ударяющиеся друг о друга части издают звук, дополнительно привлекая рыбу. Я к таким заявлениям отношусь скептически, и привлекла меня эта модификация совсем не этим.

Всё повторилось в точности как тогда, много лет назад: если в продаже нет легкой «колебалки», но она очень нужна - значит, нужно её сделать. Для этого разъединяем половинки двойной блесны, оснащаем их своими заводными кольцами и тройниками - и получаем «колебалочки» такой же длины, как и Classic, только легкие, идеально подходящие для ловли на мели: 45 мм и 8 г, 55 мм и 11 г и т.д. Тонут они медленно, хорошо планируют и «играют» на паузе - при этом каждая вдвое дешевле донора.

И не важно, что на дворе стоит XXI век, снасти становятся всё более технологичными, а приманки всё более сложными - проверенные десятилетиями «колебалки» списывать в запас по-любому еще рано: они еще покажут щуке кузькину мать.