Другой Кольский Константин Кузьмин | 15 июля 2020 г.

Среди российских рыболовов, практикующих дальние поездки, можно выделить две фракции. Это «южане» и «северяне». Первые больше привыкли брать курс на Астрахань или, например, Абхазию, а то и вовсе – на Сейшелы или Кубу. А вторым куда как милее Русский Север – Карелия, Кольский, Таймыр. Да и нерусский тоже - те же Финляндия да Норвегия. Я вот определенно отношу себя к числу «южан». Но всё ж нет-нет да и выдвигаюсь в противоположном направлении – как говорится, на Севера.

15 лет назад

Моя первая поездка на Кольский состоялась в середине 00-х. И была она, прямо скажем, внезапной. Мне позвонил товарищ: «Через четыре дня едем! Я всё уже оформил…». Целью экспедиции являлась, разумеется, семга. Кроме нас в ней принимало участие еще с десяток человек, половина – нахлыстовики, половина – спиннингисты.

Скажу сразу: семга меня, что называется, не торкнула. Во-первых, клевала она отвратительно – за неделю я поймал всего трех, и это еще был результат выше среднего. Во-вторых, многое пошло совсем не так, как мне рассказывали завсегдатаи Кольского перед поездкой.

Так, они утверждали, что в теплой воде (а дело было в июле) семга не берёт на спиннинговые приманки. Однако ж своих – я не на «мушки» поймал… Но главное – меня не проняла сама идеология и методика ловли семги. Наверное, крупные лососевые – это просто не моё. Я это понял довольно скоро, и потому до половины всего времени уделял ловле щуки на расположенных неподалеку от лагеря озерах. И еще отдал дань кумже – на речке, название которой сложно запомнить и с десятого раза.

С той поездки я привез обширный фоторяд, но он аннигилировался с кончиной «сверхнадежного ресурса» photo.qip.ru. «Лопаются» у нас не только коммерческие банки…

На Юлинскую Салму!

Возможность еще раз приехать на полуостров представилась прошлым летом. Выяснилось, что у моих давних знакомых в центральной части Мурманской области, Ловозере, имеется база «Юлинская Салма*». Когда-то она работала как бы «для своих», но потом стала общедоступной и может принимать всех желающих. Вот и меня туда пригласили. Сразу, правда, была сделана одна оговорка: семги в пределах достижимости нет. Ибо возможные пути её подхода перегорожены плотинами. Меня, как вы, наверное, поняли, это не сильно огорчило.

Что характерно, база позиционируется в первую очередь как туристическая и только потом – как рыболовная. Так, зимой сюда едут туристы – зачем бы вы думали? А затем, чтобы насладиться видом полярного сияния!

Причем значительную их часть составляют китайцы. Вот так. Мы к ним едем, чтобы увидеть Великую Стену, а они – ради северного сияния. Говорят, китайцы от него как такового просто в восторге. Но есть еще один пикантный момент. Есть поверье, что ребенок, зачатый в то время и в том месте, когда и где небосвод переливается огнями, вырастает здоровым и крепким. И китайцы моментом пользуются…

Этой зимой, правда, в силу известных обстоятельств, поток туристов из КНР был во многие разы меньше. Но это, надо полагать, чисто временное явление.

На землях финно-угров

Наша огромная страна тем примечательна, что разные её уголки несут в себе свой национально-этнический колорит. Север европейской части России - это земли исконного проживания народов финно-угорской группы. А конкретно Кольский полуостров, особенно северная его часть, - территория, где испокон веков жили саамы.

И хотя в наши дни их здесь в процентном отношении немного, этнические корни этих мест то и дело обращают на себя внимание. Они – и в географических названиях, и в легендах и преданиях, и в турпотоке ценителей мистики и эзотерики, посещающих район Ловозера. «Взывание к духам», «подпитка энергией», оккультно-конспирологические теории… - всё это характерно и для народов Севера, и, как оказывается, для многих жителей центральной части страны, раз за разом приезжающих к священным горам и священным озерам саамов. Если вам эта тематика близка, узнаете много для себя интересного.

Если же говорить о более приземленных вещах, связанных с пребыванием в этой части Кольского, то здесь в ходе рыбалки можно запросто встретить медведя. Впрочем, по словам егерей, местные косолапые не агрессивны. Вот чего в теплое время в избытке, так это всяческого кусачего гнуса. Поэтому репеллентами и накомарниками стоит запастись. Но вот клеща – самого зловредного представителя кровососущей нечисти – в этих широтах уже нет. Равно как и ядовитых змей. Что, понятно, не может не радовать.

Три цели

Когда мы отправляемся на рыбалку куда-либо в дальние края, то обычно имеем перед собой более или менее четкий план – с расставленными приоритетами по видам рыб, что нас интересуют. Соответственно, под них комплектуем наборы снастей и приманок, опрашиваем тех, кто уже там бывал, чтобы получить наводку по соответствующим участкам акватории.

В окрестностях Юлинской Салмы таких заслуживающих предметного к себе интереса рыб, на мой взгляд, три. Это щука, хариус и кумжа. Давайте на каждой из этих рыб остановимся отдельно.

Щука. Те, кому доводилось ловить эту рыбу на Севере, думаю, согласятся, что она там отличается от самой себя, но той, что мы ловим на Волге или вообще в средней полосе России и южнее. Отличия эти проявляются и в физических кондициях, и в предпочтениях по приманкам.

Северная щука - в силу не очень понятных причин - между блеснами и джигом, как правило, отдает предпочтение «железу», т.е. блеснам. Даже там, где чисто по условиям несколько более логичным представляется применение джига. Я эту закономерность прослеживал от Скандинавии и до Северного Урала, т.е. везде, где мне случалось ловить щуку «в высоких широтах». Нет, на джиг северная щука тоже реагирует. Но в целом как-то менее рьяно.

Север - это часто быстротекущие реки и рыбы ценных пород в рационе хищника. Поэтому местные щуки, во-первых, очень «спортивны» (т.е. сильны и быстры), а во-вторых, их мясо порою имеет розоватый оттенок и, как говорят, даже слегка лососевый привкус. Я сам, правда, щуку на Кольском не пробовал. И вообще, рыба эта здесь редко удостаивается интереса с чисто кулинарных позиций. Да и ловят её на полуострове больше по остаточному принципу. А вот это, на мой взгляд, зря. Будь у меня пара лишних дней по ходу пребывания на Ловозере, я бы посвятил их именно щуке.

Приезжающие на базу туристы её ловят, но им она попадается среднего размера. Но ведь «крокодилы» в окрестных водах точно есть. Потому интересно было бы сюда приехать щучьему профи - с джерками и макроспиннербейтами. Ожидания по крупняку - самые позитивные. Еще и в силу того, что прессинг на щуку здесь минимальный.

Хариус. Я вот какую вещь успел подметить. У московских и питерских спиннингистов – разное восприятие хариуса как объекта рыбалки. Для питерских он – рыба как рыба, одна из многих. Чтобы половить хариуса, им нет необходимости далеко ехать – вполне можно обернуться одним днем.

Москвичам же, если не брать в расчет одну сильно запретную речку в пределах столичной губернии, приходится за хариусом «отправляться в экспедицию». Причем сравнительно ближние харьюзовые речки – подчеркнуто «шифруются». Их названия, продуктивные участки, пути подъезда - известны только членам своего рода закрытого клуба. И не дай бог оно станет известно чужакам!

Как следствие, в понимании многих моих земляков (да и у меня, пожалуй, тоже) хариус обрамлен аурой труднодоступности и таинственности. Потому всякая поездка с возможностью половить эту рыбу приобретает оттенок исключительности.

Я вот, например, в своей жизни переловил бассов и барракуд в разы больше, чем хариусов. По состоянию лет на восемь назад мой харьюзовый опыт был, если так можно сказать, минимально-невнятным. Но тут я попал в Швецию, на Стуруман. И отметился там поимками хариусов до «слегка за кило».

То, что это произошло не у нас, а на чужбине, породило ощущение «обидно за державу». Во многом в силу этого я не колебался ни минуты, когда мне предложили съездить на Кольский, уточнив, что хариус будет ловиться в количестве, и размер будет вполне приличный.

Прогноз вполне оправдался. В пешей доступности от базы протекает река Афанасия. Если я скажу, что хариус в ней кишмя кишит - наверное, это будет преувеличением. Но вот поймать от десятка до полутора рыб за день - это норма. Большая их часть, правда, будет в пределах 300 - 350 г, но несколько хариусов ближе к килограмму в улове почти наверняка будут.

Из приманок стоит ориентироваться на «вертушки» Super Vibrax №№ 2 и 3 и схожих по типоразмеру. Но у меня вот чуть лучше себя показали «микроколебалки» стримового типажа массой 3 - 5 г. Это если ловить на течении.

Если в озере, то стоит остановить выбор на несколько более легких «колебалках». И, существенный момент, есть смысл в поводке из флуорокарбона длиной около метра. На речном течении хариус не привередлив и не обращает внимания на плетеную леску. А вот в тихой прозрачной воде озера из-за шнура мы теряем значительную часть потенциальных поклевок.

Кумжа. Вот как оно получается: если в прежние годы эта рыба в поездках на Кольский почти всегда значилась целью номер два или даже три, то теперь кумжа для многих оказалась, что называется, в основном тренде.

По крайне мере три группы моих знакомых летом прошлого года, оправляясь на полуостров, именно на кумжу делали основной акцент. Да вы, наверное, помните статью Фёдора Мухарева в одном из недавних номеров журнала. Если вдруг пропустили, а тема вам интересна, очень рекомендую найти. Там всё детально и по делу. Я же коротко расскажу про ловлю кумжи в районе Юлинской Салмы.

Эту рыбу, которая, по сути, является разновидностью ручьевой форели, можно поймать как в реках, так и в озерах. Но вернее-то – в реках. Просто озера - это слишком обширное поле воды, и поиск точек, на которых кумжа держится системно, для приезжего рыболова - немалая трата времени. Задача, правда, существенно облегчается, если выходить на рыбалку в сопровождении егеря – а на базе это почти обязательное условие, т.к. без него можно запросто заблудиться.

Я почему призываю не отказываться от озерного варианта – потому что именно на озере имел шанс увеличить свой личный рекорд по кумже раза так в два. Рыба под верных четыре килограмма села накоротке. Первые два рывка удалось погасить, а вот третий – оказался фатальным: сломался крючок на «колебалке»…

Моей промашкой было то, что я поленился загодя заменить одинарник на более прочный. Блесна-то моя была рассчитана на ловлю инертной радужной форели на «платниках». И крючок на ней стоял соответствующий.

О приманках

В принципе, столь популярные сейчас среди форелятников «микроколебалки» - это хороший выбор. Кроме самых мелких и легких – ну, начиная примерно от 3 г. Но, повторю, следует позаботиться о прочности крючка.

На базе лучшей блесной на кумжу вам назовут всё тот же Super Vibrax третьего номера. И к этому совету стоит прислушаться. Не обязательно именно данная модель, но и похожие по типажу и размеру «вертушки» тоже.

Но вот что я бы особенно выделил, так это тонущие воблеры-минноу длиной 75 - 80 мм, плюс-минус. Это преимущественно модели японских марок, созданные специально для ловли лососевых рыб подобных кумже.

Ожидания. Максимально весит кумжа, что ловили в районе Ловозера, по словам местных – 7 - 8 кг. «Пятерки» же попадаются регулярно. Северяне не были замечены в преувеличениях. Так ведь?

Примечание*. Юлинская Салма - пролив в южной части Ловозера, расположенный у мыса Юлин.