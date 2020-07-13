Коллекция Simms G4 2020 | 13 июля 2020 г.

На сегодняшний день лидирующей отраслью на рынке товаров для рыбалки, несомненно, является производство одежды. И, пожалуй, в наши дни никого уже и не удивишь таким видом экипировки, как вейдерсы. Да и рыболов, стоящий целый день по пояс в воде под дождем, не воспринимается как нечто удивительное. За последние 15 лет забродная ловля эволюционировала в геометрической прогрессии и стала наиболее эффективной составляющей рыбалки нахлыстом.

Всё большее количество рыболовов-нахлыстовиков отдают предпочтение удобной, современной и комфортной экипировке из мембранной ткани, а перемещения по реке не представляются без вейдерсов и специальных ботинок на специальной подошве.

Сегодня речь пойдет о совершенно новой коллекции G4 от компании Simms - самого известного и неоспоримого лидера по производству одежды и экипировки для рыбалки.

История

В 1980 году рыболовный гид Джон Симмс (John Simms) задумался о создании удобной и практичной экипировки для рыбалки, которая позволила бы уделять больше времени любимому делу, поставив на первое место такие показатели, как комфорт и долговечность продукта. Так и родилась известная сегодня на весь мир компания Simms Fishing Products. Главной философией компании изначально стала разработка материалов в тесном сотрудничестве с ведущими производителями тканей - например, таких как W.L. Gore & Associates.

А в 1993 году Simms представила первый «дышаший» забродный комбинезон Simms/Gore-Tex Cordura Waders, что, бесспорно, стало настоящей революцией на рыболовном рынке. С тех пор вейдерсы являются визитной карточкой компании Simms и позволяют сохранять «желтую майку лидера» и по сей день!

В 2007 году Simms явила миру совершенно новые вейдерсы, назвав серию G4. На то время это был поистине совершенный продукт из прочной износостойкой мембранной ткани Gore-Tex®, с запатентованной технологией швов штанин и анатомическим кроем. Как заявлял производитель: «Мы понимаем, что новые G4 не для всех. Эти вейдерсы разработаны для рыболовов и гидов, проводящих до 150 дней в году на рыбалке и которые знают, что дизайн и материалы средних забродников не отвечают их требованиям».

«Лучшее стало ещё лучшим! Для нас важны мелочи. Создание совершенных вейдерсов - это не просто гордость, это гарантия того, что с Simms вы станете лучшим!» - такими словами Simms охарактеризовали обновленную серию G4 в 2013 году, куда вошли уже не только вейдерсы, а также куртка и ботинки.

Коллекция Simms G4 2020

В 2020 году Simms представляет совершенно новую серию G4, которую можно смело назвать технологическим торжеством в сфере экипировки для забродной рыбалки! Сорокалетний опыт и знания, регулярные исследования, инновации и тестирования - вот те составляющие, которые позволили Simms создать самую удобную, практичную и продуманную одежду на сегодняшний день.

Коллекция G4 2020 включает в себя две модели вейдерсов, куртку и забродные ботинки с двумя типами подошв. Особенности и технологичные решения каждой модели рассмотрим ниже.

Вейдерсы Simms G4Z® и G4 Pro® Stockingfoot. Кульминация 40-летней истории.

К созданию новых вейдерсов G4 Simms подошли с присущей ответственностью - всё-таки речь шла о новом флагмане компании. Было проведено 186 технических встреч и изготовлено 27 прототипов. В тестированиях принимал участие 41 человек из восьми стран мира. Общее время тестов составило более 16 000 часов. И результат превзошел самые смелые ожидания!

G4Z® и G4 Pro® 2020 года произведены с применением абсолютно новой, улучшенной мембранной ткани GORE-TEX® Pro Shell - 3-слойный верх и 4-слойный низ. Данная ткань обеспечивает непревзойденную прочность, отличную воздухопроницаемость и максимальное сопротивление проколам. Также хочется отметить, что GORE-TEX® Pro Shell стала на 32% легче и на 58% лучше по соответствующим техпоказателям по сравнению с материалом, который ранее использовался в G4.

По сравнению с вейдерсами Simms G3 Guide Stockingfoot:

на 65% выше устойчивость к проколам;

на 67% выше устойчивость к истиранию;

на 22% прочнее на разрыв;

0% деламинации (отслоение мембраны) ткани.

Новые вейдерсы G4 оснащены инновационным формованным носком, обеспечивающим больший комфорт:

внешнее усиление подъёма стопы (6 мм) – уменьшает врезание шнурков в носок;

внутреннее вертикальное усиление (8 мм) – улучшает посадку стопы;

форма в области лодыжки – уменьшает скольжение пятки;

на 81% более высокая теплоизоляция.

Ботинки G4 Pro®. Комфорт + Эффективность + Прочность.

По словам инженеров Simms, в ботинках G4 Pro® им удалось реализовать весь накопленный опыт, добавить самые совершенные на сегодняшний день технологии в производстве обуви и создать самый анатомичный, прочный и высокопроизводительный ботинок для забродной рыбалки.

При проектировке модели ботинка, Simms взяли за основу 16 прототипов человеческой стопы с различными параметрами, такими как ширина, объем и подъём. Благодаря этим данным получилось создать ботинки с анатомической посадкой и небывалым уровнем комфорта.

Ботинки G4 Pro® - новая «платформа» с инновационными улучшениями:

износостойкая сетчатая ткань плотного плетения;

термополиуретановое покрытие, нанесенное вакуумным способом;

3D формованный носок, подъём, берца и пятка;

внутренняя прослойка подошвы – EVA двойной плотности;

пеноматериал с закрытыми порами;

подкладка –100% неопрен;

скрытые люверсы шнуровки, не подверженные коррозии.

Как и все ботинки Simms, новые G4 представлены в двух модификациях:

G4 Pro® Felt снабжены войлочной подошвой толщиной 12 мм, окруженной резиной Vibram® Indogrip ;

снабжены войлочной подошвой толщиной 12 мм, окруженной резиной ; G4 Pro® Vibram имеют подошву из износостойкой резины Vibram® Indogrip с 10-ю встроенными антикоррозийными резьбовыми соединениями для максимальной фиксации и простоты замены шипов.

Куртка G4 Pro® Jacket. Больше, чем просто куртка

Компании Simms удалось создать поистине универсальную куртку для рыбалки, которую язык не повернется назвать забродной. Теперь G4 Pro® Jacket имеет удлиненный крой. И если старая длина куртки составляла 29" (73,5 см), то новая версия имеет длину 31" (79 см). Дизайн обновленной куртки G4 Pro® очень напоминает бестселлер прошлых лет - куртку Simms Slick.

Стоит отметить, что ткань, из которой изготовлена новая куртка - это новый 3-слойный GORE-TEX® Pro Shell. Благодаря этой ткани, куртка получила всё те же улучшенные свойства, что и новые вейдерсы Simms G4 - легкость, непревзойденную прочность, отличную воздухопроницаемость и максимальное сопротивление проколам.

Также хочется отметить интересную конструкцию боковых карманов - теперь, открыв одну молнию, вы получаете доступ сразу к двум отделениям как спереди, так и изнутри!

Хорошо в деревне летом!

Безусловно, вейдерсы, являются визитной карточкой компании Simms. Вместе с тем последние несколько лет компания из штата Монтана, США, сфокусировала своё внимание на таком сегменте, как летняя одежда. И для этого есть немало аргументов.

Всё большее количество рыболовов на планете ищут одежду, способную удовлетворить их потребности для рыбалки - как на Сейшельских островах или в джунглях Боливии, так и на городской набережной Москва-реки. И не важно, какой снастью вы ловите - летняя одежда для рыбалки должна обладать износоустойчивостью, защитой от ультрафиолета, удобным кроем, быстро сохнуть, а также иметь пропитку от насекомых.

В 2020 году компания Simms максимально расширила ассортимент летней одежды, разделив его на две основные группы: Solarflex® и Bugstopper®, которые включают в себя одежду как для мужчин, так и для представительниц прекрасного пола.

Коллекция Solarflex®

Ассортимент Solarflex® довольно обширен – это футболки, худи с капюшоном, шорты, перчатки, банданы и различные головные уборы. Данная коллекция с каждым днем завоевывает всё больше и больше поклонников по всему миру, и секрет довольно прост – всё дело в уникальности модельного ряда и применяемых технологиях!

Особенности:

материал – 100% полиэстер высшего качества;

степень защиты от ультрафиолета UPF 30 и UPF 50 ;

и ; COR3™ – специальное покрытие, помогающее контролировать и минимизировать впитываемость запахов, вызванных различными микроорганизмами (плесень, водоросли, пот);

– специальное покрытие, помогающее контролировать и минимизировать впитываемость запахов, вызванных различными микроорганизмами (плесень, водоросли, пот); AVRA™ – обеспечивает комфорт благодаря превосходной скорости впитывания и исключительному времени высыхания – до 50% быстрее, чем ткани аналогичной плотности и состава;

– обеспечивает комфорт благодаря превосходной скорости впитывания и исключительному времени высыхания – до 50% быстрее, чем ткани аналогичной плотности и состава; Veil™ Camo – цвета Cloud и River Camo учитывают окружающую среду океана и реки и то, как рыбы интерпретируют то, что находится над водой, чтобы эффективно скрывать рыболова;

– цвета и учитывают окружающую среду океана и реки и то, как рыбы интерпретируют то, что находится над водой, чтобы эффективно скрывать рыболова; Coolcorel® – основой технологии Coolcorel® является химическое охлаждение: запатентованные тканевые инновации обеспечивают более низкую температуру изделия при намокании от пота или воды;

– основой технологии является химическое охлаждение: запатентованные тканевые инновации обеспечивают более низкую температуру изделия при намокании от пота или воды; многообразие расцветок и принтов.

Коллекция Bugstopper®: клещи и комары больше не страшны!

В коллекции одежды Bugstopper® от Simms применена уникальная технология Insect Shield®, она обеспечивает длительную и эффективную защиту от комаров, клещей, муравьев и мошек, включая насекомых, которые могут переносить болезнь Лайма, вирус Зика, малярию и вирус Западного Нила.

Insect Shield® тесно связывает запатентованную формулу инсектицида перметрин с волокнами ткани, обеспечивая эффективную, без запаха, защиту от насекомых. Перметрин успешно используется в Соединенных Штатах в качестве продукта, зарегистрированного Агентством по охране окружающей среды EPA (U.S. Environmental Protection Agency) с 1977 года и абсолютно безопасен для человека.

Многочисленные исследования подтвердили эффективность одежды, обработанной перметрином, в качестве защиты от насекомых. А учитывая факт, что модели из ассортимента Bugstopper® рассчитаны на 70 стирок, что намного дольше срока службы большинства тканей, обычно используемых в индустрии высокотехнологичной одежды, это делает данную коллекцию незаменимой в большинстве рыболовных путешествий!