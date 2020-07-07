База отдыха «Свирская»: блестящее расположение! | 7 июля 2020 г.

Спросите любого опытного рыбака - где хорошая рыбалка рядом с Санкт-Петербургом? - и гарантировано получите три ответа: на севере - в Финском заливе или на Вуоксе, а на западе - на Ладожском озере. Наша база – это как раз третий вариант.

Два с небольшим часа пути от Питера – из них 160 км по Мурманскому шоссе - и вы на месте, на берегу реки Свирь, в 4 км от Ладожского озера. По прибытию и до отъезда автомобиль будет находиться на просторной охраняемой парковке. Если вы приехали со своей лодкой, то прицеп также можно оставить там.

Для тех, кто отправляется провести время на природе небольшой компанией или хочет отдохнуть экономично, мы предлагаем номера в комфортабельной деревянной двухэтажной гостинице. Номеров всего 14, поэтому вы всегда будете чувствовать себя уютно, а отличная звукоизоляция обеспечит спокойную жизнь в любое время суток. Номера – двух типов, эконом и стандарт. Они различаются по кроватям: двуспальная или две отдельные. Постельное белье включено в стоимость проживания. На первом этаже в стилизованном под старину кафе с удобными диванами, плазменными панелями и камином повара готовят вкусный завтрак, обед или ужин. Можно снять и коттеджи вместимостью от 5 до 11 человек на берегу чистейшей реки Свирь, рядом с Ладожским озером - на сутки или на выходные. Баня, сауна и беседки с мангалами находятся на территории базы.

Для спуска лодок оборудовано два слипа. Первый — бетонированный, для спуска лодок и катеров с берега. Просторный подъезд позволяет свободно маневрировать как легковым автомобилям, так и крупным внедорожникам и микроавтобусам. Второй — усиленный металлический, установленный на прочные опоры. Этот слип, расположенный над водой и уходящий вглубь реки Свирь, предназначен для парусных яхт и других плавсредств с большим килем, требующих значительной глубины погружения.

Отличная и результативная рыбалка летом и зимой в Ленинградской области - основное направление базы «Свирская». Наши водные просторы радуют большим разнообразием рыбы. Здесь водятся налим, окунь, сиг, судак, щука, язь, а также карась, корюшка, красноперка, лещ, плотва и другая рыба. Администраторы нашей турбазы обеспечат всем необходимым: троллинг, джиг, донная ловля - для каждого вида есть подготовленные катера, снасти и знание самых уловистых мест. Выбор за вами!

Новичков в этом увлекательном занятии или для тех, кто хочет отдохнуть с максимальным комфортом, ждет платная рыбалка с гидом по реке и Ладоге на комфортабельном катере. Расскажем о ней подробнее.

«Зачем тратиться на гида, если у меня есть своя лодка», - примерно так рассуждают те, кто такую рыбалку пока не пробовал. Давайте разбираться вместе. Рыбалка с гидом очень популярна в Скандинавии, Канаде и Северной Америке, а теперь набирает почитателей и в наших широтах. И объяснение этому есть: любой водоем, на котором вы не рыбачите постоянно — это сплошные вопросы! Какую приманку предпочитает рыба, какого цвета и размера? И самый главный вопрос - где клёвое место? Рыба постоянно перемещается по водоему, подчиняясь времени года, изменениям температуры воды, миграциям кормовой базы. И если вы удачно ловили на Свири, например, зимой, то весной и в начале лета эти места, скорее всего, будут молчать. И здесь без опыта гида не обойтись!

База отдыха «Свирская» предлагает для рыбалки с гидом специально подготовленный для джиговой ловли катер «Волжанка 49 Legend Fish», оснащенный самым современным рыбопоисковым оборудованием. Но самое главное — это огромное количество времени, которое ежедневно тратит гид для поиска рыбы на Свири и Ладоге, подбора приманок и проводок. И эти знания станут вашими, стоит только провести с ним один день на рыбалке! Ну а если вы новичок в ловле, поездка с гидом даст хороший старт в понимании этого увлекательного занятия!

Наши гости уже оценили преимущества удачного расположения базы. На Ладоге - лучшая рыбалка в Ленинградской области, а если вы еще никогда не ловили на Свири, вам обязательно нужно здесь побывать. Наши места как нельзя лучше подходят для полноценного отдыха, приезжайте и убедитесь сами!

Адрес: Ленинградская область, Волховский район, дер. Cвирица, улица Старая Свирица, д. 81.

+7 (911) 130-11-24 — бронирование номеров

+7 (911) 133-11-24 — гид по рыбалке

GPS координаты базы: c 60°28', з 32°54'

E-mail: bazasvirskaya@mail.ru

Сайт: svirskaya.ru

Группа Вконтакте: vk.com/bazasvirskaya

Инстаграмм: @svirskaya_baza