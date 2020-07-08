На речных закосах Николай Линник | 8 июля 2020 г.

Беда, да и только! Вот я пишу эти строки, а уровень воды на гидрологическом посту в моей любимой Припяти составляет всего 17 см. И продолжает падать! Такой низкой воды я на своем веку еще не видел. Река сжалась до ширины судового хода, а старицы и пойменные озера, которыми так богата Припять, превратились в затянутые тиной лужи. Не слышно по ночам лягушек, даже комары не кусают. Представляете себе Полесье летом без комаров? До этого года и я не думал, что такое бывает. Несладко нынешним летом и в плане рыбалки.

Конечно, кое-какая рыба в Припяти еще осталась, и ловят её в основном вдоль свалов русловых ям, но не много и не регулярно. А вот количество рыболовов, особенно в выходные дни, на обмелевших участках реки просто впечатляет. Наиболее удобные для подъезда берега реки выглядят так, словно крупные соревнования там проводятся.

Постоянное присутствие под боком не всегда адекватных соседей особого комфорта рыбалке не добавляет, и мысль сбежать куда-нибудь от них подальше у меня постепенно материализовалась. Вооружившись легкой донной удочкой (в простонародье - пикером), в один из дней я отправился погулять по подсохшему руслу реки.

Вообще, основным назначением легких донных удилищ является скоростная ловля некрупной рыбы в прибрежной зоне. Пикером не забросишь тяжелую кормушку – 20 - 30-граммовую максимум. Да и комфортная дальность заброса оснастки для этой удочки невелика – 15 - 30 м. Если делать всё, как в классическом фидере, то для реки пикер окажется совершенно бесполезной снастью. Легкая кормушка будет постоянно прибиваться к самому берегу.

Кроме того, что уважающая себя крупная речная рыба вряд ли станет кормиться у самого уреза воды, так еще и зацепов не оберешься. Но план мой был достаточно дерзким. И легкая донная снасть подходила для его реализации как нельзя лучше. Если представить себе поперечный разрез русла реки, речные косы представляют собой череду перекатов и ямок, так называемых закосов.

Иногда перепад глубин между бугром и ямкой может составлять и полтора метра. Да и течение воды за такими подводными дюнами сильно меняется и по скорости, и по направлению. А если рядом проходит русло реки - чем не место для кормления рыбы? Представляете, насколько азартной может получиться рыбалка с изящной снастью в таких вот ямках?

Питательная прикормка

Основной причиной появления рыбы на косах в разгар лета является ракушка. При отсутствии течения в теплой воде начинается дефицит кислорода, так что множество моллюсков погибает. Мясо ракушки является легкодоступным высококалорийным кормом, и чтобы рыба переключилась с него на поедание вашей прикормки, она должна быть такой же питательной и еще более доступной.

Хорошей альтернативой ракушке могут стать прикормки, приготовленные на основе пареных злаков - гороха и кукурузы. Они содержат в себе большое количество легкоусвояемого растительного белка, который по питательности ничем не уступает мясу моллюсков.

Сами по себе горох и кукуруза - корм доступный, чего не скажешь о процессе их приготовления. Если нет желания возиться с многочасовым замачиванием и последующим их запариванием, советую воспользоваться прикормками, в состав которых уже включены специально обработанные целые зерна кукурузы. Некоторые сорта таких прикормок фасуются в 2-килограммовые пакеты, что оказывается вполне достаточно для одной 8-часовой рыбалки. Однако сам я предпочитаю пользоваться свежезапаренными злаками, смешивая их с базовой прикормкой в процессе рыбалки. Так я могу регулировать и питательность, и аромат готовой смеси.

Чтобы корм был более привычным для рыбы, а у меня имелась возможность поэкспериментировать с насадками, в прикормку я добавил большое количество обваренного кипятком опарыша (около 500 мл), рубленого червя (200 мл) и литр толченых ракушек. А поскольку рыбалка предполагалась ходовой, с частой сменой точек ловли, смесь я заведомо сделал довольно активной (фото 1) - чтобы кормушка опорожнялась за 1-2 минуты.

Какими-то дополнительными ароматизаторами в прикормке в этот раз я решил не пользоваться. Естественный запах свежезапаренного гороха или кукурузы сам по себе очень привлекателен для рыбы. А если возникнет необходимость выделить приманку на фоне прикормки, я взял с собой несколько флакончиков с ароматизаторами. В теплой воде местной рыбе очень нравятся сладкие ароматы (фото 2) - Тутти-Фрутти, карамель, кленовый сироп, шоколад.

Снасть

Ловля рыбы на легкие донные удочки с каждым годом становится всё более популярной, так что многие фирмы-производители в последнее время сильно расширили свой ассортимент. Из всего разнообразия доступных покупателю моделей пикеров я бы для речной ловли посоветовал обратить внимание на удилища с быстрым строем. Дистанция ловли обычно не превышает 20 м, а вот некоторый запас жесткости на течении делает рыбалку более азартной.

Еще один важный нюанс - наличие достаточного количества вершинок (квивертипов) с различной жесткостью. Чем больше их будет в комплекте – тем лучше. На течении правильной презентации приманки можно добиться только путем точного подбора пары «кормушка - квивертип». Для того чтобы рыба активнее интересовалась приманкой, нужно стараться подобрать массу кормушки так, чтобы она под действием течения сползала бы по дну по мере вымывания прикормки. При этом квивертип не должен сгибаться более чем на 3 см.

Свой выбор я остановил на 3-метровом удилище с четырьмя сменными вершинками (две по полунции, одна 0,75 унции и одна одноунцовая), что позволяет мне настраивать снасть под любые условия ловли. Для такой удочки оптимально подходит катушка размером 4000 по общепринятой японской классификации. «Плетенкой» на пикере я не пользуюсь.

Лучше других на этой снасти работает хорошо растяжимая монофильная леска, я ставлю её диаметром 0,2 мм со значительным запасом прочности на разрыв (3,85 кг). Такая позволяет без труда справляться даже с крупной речной рыбой, которая частенько попадается в качестве прилова. Поскольку после каждой рыбалки приходится отрезать по несколько метров лески (та истирается об острые края ракушек), использование дорогих марок окажется неоправданным, можно брать что-то подемократичнее.

Оснастка

Моим любимым монтажом оснастки для пикера является так называемый in-line монтаж. Суть его заключается в том, что кормушка на специальной клипсе свободно скользит по всей длине основной лески. Это позволяет значительно увеличить время осуществления поклевки.

Всё-таки у берега рыба немного осторожничает и, взяв корм, старается быстро уплыть на безопасное расстояние. На петлевых оснастках, когда передвижение кормушки по леске ограничено, поклевка выглядит как один или несколько резких ударов, отреагировать на которые крайне тяжело. И почувствовав тяжесть кормушки, рыба часто бросает приманку. А с монтажом in-line в момент поклевки кормушка остается лежать на дне, нисколько не мешая рыбе поглощать приманку. И у рыболова остается достаточно времени для того, чтобы вовремя сделать подсечку.

Вяжется монтаж in-line довольно просто. Один из применяемых мной вариантов такой (фото 3): сначала на основную леску, по очереди, надеваются скользящая клипса для кормушки, резиновый амортизатор-бусина и вертлюжок. К вертлюжку на конце основной лески привязывается вставка из фидергама - чтобы поводок при забросе не захлестывался за кормушку.

Поводок к фидергаму крепится способом «петля в петлю». Главное, чтобы точка крепления поводка к основной леске оказалась чуть ниже кормушки.

Кормушка

При выборе этой детали оснастки многие рыболовы почему-то в первую очередь обращают внимание на её массу. Меня же больше интересует способность кормушки отдавать корм - из соображений того, что большого скопления рыбы в закосах быть не может. И, конкурируя за еду, она не должна быстро насыщаться, так что корм я решил предлагать дозированно. В этом отношении миниатюрные пикерные кормушки выглядели для меня идеальным вариантом.

Для быстрой рыбалки накоротке я выбрал металлические «клетки» с широким дном массой 15 - 20 г. Контейнер такой кормушки вмещает до 20 г прикормки, что вполне достаточно для поддержания надлежащего аппетита у рыб на протяжении нескольких минут. Кроме того, маленькие кормушки меньше шумят при забросе, что также является немаловажным фактором, особенно на точках с малой глубиной.

Насадки

Набор насадок, который я предполагал использовать на этой рыбалке, был небольшой. Это разноцветные опарыши, черви, консервированная кукуруза и «бутерброды» из них. В качестве джокера я не поленился, и приготовил порцию ароматной гороховой мастырки. Эта насадка часто выручает, когда на прикорм вдруг приплывет лещ или язь. Объемной насадки мелочь побаивается, а опарышем крупная рыба соблазняется не всегда. Если поклевки внезапно прекратились, перед тем, как сменить точку, я всегда пускаю в ход мастырку (фото 4). И очень часто мои эксперименты заканчиваются поимкой приятного бонуса.

Тактика применения насадок предполагалась следующая: на каждой новой точке я буду предлагать рыбе весь набор, пока не определюсь с приоритетным вариантом. А вот с размером было решено не мельчить.

Спортивный вариант в виде одного-двух опарышей на крючке мне казался не очень уместным. На рыбалках с наскока, чтобы насадка была более заметной для рыбы, нужно постараться придать ей объем. Поэтому если опарыши – то обязательно пучок из 5 - 7 личинок, если «бутерброд» – то червяк и 3 - 4 опарыша. А иногда лучше других приманок работает кукуруза или крупный катышек гороховой мастырки.

Тактика ловли

В закосах тактика ловли сразу пошла вразрез с традиционными приемами, применяющимися в донной ловле. На каждой новой точке мне предстояло определиться, какая именно рыба здесь преобладает. От того, насколько быстро это удавалось понять, зависели все остальные тактические ходы.

Следующая задача – определиться с наиболее привлекательной здесь приманкой и отрегулировать длину поводка. В закосах едва ли не каждые полчаса могут меняться сила и направление течения. Чем течение сильнее, тем больше частота поклевок - и тем длиннее должен быть поводок. В период ослабления течения, если поклевки сделались более редкими, есть смысл попробовать рыбачить с более коротким поводком. И так на протяжении всей рыбалки.

Обильный стартовый закорм здесь оказался не нужным. В каждой новой точке вместе с первой кормушкой я вешал на крючок приманку и приступал к ловле. Если рыба в этом закосе имелась, поклевки начинались сразу же. Когда на протяжении первых 15 минут ловли рыба никак себя не проявляла – я без сожаления менял точку. Благо ходить далеко не приходилось.

Чаще всего соседний закос оказывался вполне обитаемым. Когда рыба найдена, первое время я перезабрасывал снасть с интервалом в одну минуту. Потом, в зависимости от частоты поклевок, этот интервал можно было увеличить до трех минут. Иногда, чтобы подстегнуть рыбу к более решительной хватке насадки на крючке, каждые 20 - 30 секунд я на 2 - 3 оборота катушки подтаскивал оснастку к берегу. Так что ловлю на пикер в закосах статичной не назовешь.

И напоследок хочу дать один практический совет. Если на пикер села крупная рыба, что случается не так уж и редко, торопиться не стоит. Всё нужно делать спокойно и плавно. Просто держите леску натянутой, не допуская её провиса. Не паникуйте и не старайтесь придержать шпулю катушки рукой, если рыба стянет со шпули некоторое количество лески. Главное, чтобы тормоз катушки вовремя включался в работу.

Не старайтесь тащить рыбу вверх. Она будет вести себя намного спокойнее, если в процессе вываживания удилище будет расположено параллельно воде. Ну и, конечно, не забывайте про подсачек. У берега даже утомленная борьбой рыба способна на решающий рывок, который может закончиться не в вашу пользу.

Рыбачьте в удовольствие!