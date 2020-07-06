Кольский. Август. Кумжа Максим Коровин | 6 июля 2020 г.

В конце июля на широте Мурманска заканчивается знаменитый полярный день - солнце перестает держаться над линией горизонта сутки напролет. Но до 15 августа будет еще продолжаться сезон белых ночей, когда вместо ночи – светлые сумерки, и лишь позже ожидается появление ночной темноты. Близится самое важное время в жизни кумжи – нерест. Рыба подтягивается к будущим нерестилищам, приобретает брачный окрас, ищет себе пару.

С 1 сентября начинает действовать запрет на любительскую ловлю в реках и ручьях, впадающих в озёра и водохранилища. И связано это именно с нерестом лососевых. Плюс реки и ручьи, напрямую текущие в море, считаются местами икрометания атлантического лосося (семги), и ловля на них жестко регламентируется.

Август. Влияние погоды

Август на Севере удивляет непредсказуемостью погоды. Когда-то долгое время может держаться ясная теплая погода со стабильным направлением и силой ветра, и лишь во второй половине месяца температура воздуха упадет до нуля и ниже. А когда-то сразу ворвется холодный атмосферный фронт, приносящий многодневные дожди и ветры. Чем же это всё интересно рыболову?

1. Начинает происходить остывание водоемов. Давно известно, что лососевые прекрасно себя чувствуют в холодной воде. И кумжа в этом весьма показательна, несмотря на свою удивительную экологическую пластичность. Снижение температуры воды делает её активнее.

2. Происходит существенное снижение количества гнуса – мошки и комаров, особенно во второй половине месяца. Рыба перестраивается на другие источники питания. А рыболовам становится комфортнее находиться на водоеме.

3.Периоды активности рыбы смещаются к проявляющимся сумеркам. Не раз в своей практике мне доводилось «уходить от нуля» на молчавшем весь день водоеме в последние часы перед наступлением темноты (фото 1). Как только солнце начинало прятаться за горизонт и затихал ветер, на гладкой поверхности озёр или плесах реки принимались появляться следы активности рыбы.

Среди всех летних месяцев для августа характерен самый низкий уровень воды в реках. Причина – прямая зависимость от количества дождей в летний период. Теплая, ясная и ветреная погода высушивает болота, в которых накапливается значительный запас воды после снеготаяния и дождей.

Для рыболова низкий уровень в реках часто оборачивается существенными неудобствами: происходит сильное обмеление рек и ручьев (фото 2), но это еще полбеды. Куда больше неприятностей доставляет сильное обрастание камней нитчатыми водорослями, порой полностью лишающее возможности провести приманку на участке и требующее осторожности при перемещении по скользким камням. Но с другой стороны - становится проще «читать» водоем, определять потенциальные места стоянки рыбы или обнаруживать её визуально.

Ситуация в озёрах стабильнее – они не испытывают таких колебаний уровня. Но проблема разрастания водорослей заставляет держать приманку на удалении от дна.

Приближающийся нерест кумжи, смена поведения и кормовой базы

При подготовке к нересту кумжа не перестает питаться, но нужно отметить изменение её активности, и тому есть ряд причин.

Июль - очень кормное время. Массовый вылет насекомых, обильный малёк, охотящийся на тех же насекомых – всё это даёт легкую и доступную пищу. Рыба набирает кондиции, становится разборчивой и уже не так активно преследует и атакует приманки, как, например, в июне.

В августе же кумжа охотнее поедает мелкую рыбешку и водных беспозвоночных, ведь из-за созревающих икры и молок ей становится тяжело вместить в себя крупную добычу. Но всегда есть место исключениям: в те годы, когда наблюдался массовый всплеск численности леммингов, кумжа не отказывала себе в удовольствии проглотить легкую добычу.

Снасти

Спиннинги. На Кольском полуострове кумжевая рыбалка, как и любая другая, требует от рыболова тщательной и серьезной подготовки. Спиннинг – основное его оружие. На сегодняшний день лидирующие позиции держат здесь японские компании Anglo&Co, Ito.Craft, M-Aire, SMITH, Souls, Tenryu. Для этих удилищ характерны великолепная амортизация, чуткость, высокий сдерживающий ресурс, столь необходимый при вываживании трофея.

В августе, повторюсь, самый низкий уровень воды в реках и ручьях - соответственно, не такое сильное течение, как в начале сезона. И там, где в июне требовалась 10 – 12-граммовая блесна, в августе уже достаточно 5 – 7-граммовой. Но это вовсе не значит, что надо брать с собой ультралайт. Ведь хорошая кумжа не простит её недооценки, и способна попросту «выключить» работу легкого удилища - и, в конце концов, сойдет.

Если попадается рыба до килограмма, что типично для большинства доступных водоемов, достаточно удилища с тестом до 10 - 12 г. Если же в программе предусмотрено путешествие в удаленные места или на крупный водоем, где встреча с более достойной рыбой - не редкость, стоит подумать о спиннинге с тестом до 15 - 20 г, причем с хорошей работой в нижнем тестовом диапазоне.

Длина удилища – достаточно спорный момент. Лично для себя я со временем нашел оптимальную длину удилищ для ловли на средних реках и озёрах – от двух метров и выше.

Во-первых, это добавляет вариаций в проводку приманки: легче изменять траекторию движения, подводить к наиболее интересным местам, приподнимать над дном во избежание зацепа за корягу или пучок водорослей.

Во-вторых, более длинным удилищем эффективнее контролировать клюнувшую рыбу (фото 3). Оно дает больше комфорта и возможностей управлять рыбой в сильном потоке, разворачивать её среди камней и коряг. И это является самым важным моментом после поклевки солидной рыбы. В моей практике случалось, что короткое удилище просто не справлялось с попытками изменить направление движения крупной кумжи. Как итог – её сход с приманкой в пасти.

Третье преимущество – дальность заброса на открытых участках и озёрах. Появляется возможность достать до рыбы, кормящейся у бровки на обширном мелководье. Стоит учитывать и ветер, который является привычным спутником рыболова в северной части Кольского полуострова.

Среднебыстрый строй удилищ позволяет работать широким набором приманок в условиях течения, быстро просечь рыбу при поклевке, своевременно реагировать на поведение активно сопротивляющейся рыбы, поддерживая натяжение лески/шнура. И всё же на выбор строя удилищ серьезный отпечаток накладывают личные предпочтения и темперамент рыболова. Увлеченность объемными приманками требует быстрого строя, для ценителей ловли на классику - колеблющиеся и вращающиеся блёсны - более «медленные» или «регулярные» спиннинги.

Все варианты строя имеют право на жизнь и успешное применение в ловле кумжи, но с одной значимой поправкой: после поклевки удилище должно работать на вываживании всем бланком, сдерживать резкие рывки и гасить инерцию разгона кумжи!

Набирают популярность экстрафастовые удилища для ловли лососевых. Многим такое сочетание параметров покажется невозможным, но именитые японские производители представили рыболовному миру достаточно удилищ, заточенных под активную воблерную анимацию на струе.

Катушки. Мельчить с размером катушки не стоит. 2000-й или 2500-й размер составит гармоничную пару спиннингу с вышеперечисленными характеристиками (фото 4). Лично для меня оправдан размер 2500 - он добавляет тяговой мощи, обеспечивает хороший запас шнура/лески, легкий вылет приманки и контроль над рыбой.

Предпочитаю катушки с высоким передаточным числом, ими комфортнее ловить апстримом, они позволяют проводить приманку чуть быстрее скорости течения и оперативнее реагировать на изменения в поведении вываживаемой рыбы.

Уверен, не составит труда подобрать катушку нужного размера к легкому удилищу, ведь минимализация её массы обычна для технологий современного катушкостроения. Daiwa, Shimano, Stinger предлагают немало моделей, которые в размере 2000 - 2500 весят около 200 г и даже значительно меньше.

Шнуры/лески. Если речь идет о ловле в быстрых реках, то выбор лески куда оправданнее: её стойкость к повреждениям, помощь в амортизации рывков рыбы накоротке, визуальная заметность. А для облова широких разливов, плесов или озёр лучше шнура ничего не придумать. Не так много времени занимает смена шпули с леской на шпулю с «плетенкой», зато получаем возросшую длину заброса и хорошую обратную связь с приманкой.

Небольшой поводок из флуорокарбона или обычной лески просто необходим, ведь порой кумжа может проигнорировать приманку, привязанную напрямую к шнуру.

Обязательно надо иметь с собой запасной комплект спиннинг + катушка. Непредвиденная поломка или утрата снасти может убить рыбалку. В качестве запасного я беру удилище длиннее и мощнее, чем основное. Это будет оправданным при регулярных встречах с крупной рыбой. Еще плюс – работа с более тяжелыми приманками в условиях, когда необходим дальний заброс - например, при ловле на озере колеблющимися блёснами или тонущими стиками. Одним из вариантов запасного спиннинга является так называемый тревел - многочастный спиннинг (фото 5).

Вообще, тревелы стали обретать всё большую актуальность с ростом популярности рыболовных путешествий (на фото 6 – тубус со спиннингом в городском 33-литровом рюкзачке). К этим спиннингам предъявляются особые требования: повышенные надежность, удобство и функциональность. Главные же черты лососевых многочастников – чуткость, усиленная амортизация, многослойный каркас, повышенный запас прочности и сдерживающего ресурса.

Приманки

Самым главным качеством приманки для рассматриваемого нами времени – самодостаточная работа на самых медленных проводках. Это касается приманок всех типов – воблеров, «вращалок», «колебалок». И к этому еще добавляются уменьшение размера и массы приманки.

В августовских реках в перспективных местах с тонущим воблером очень легко испортить проводку – достаточно задеть устилающую камни слизь из водорослей. Поэтому полностью оправданным становится переход к плавающим моделям (фото 7) и суспендерам. Воблеры с небольшим заглублением позволяют провести их в самых разных местах, за исключением разве что откровенных мелководий. При выборе, что поставить - плавающую модель, суспендер или медленно тонущий вариант с «игрой» на падении - необходимо отталкиваться от условий конкретного места. В августе у меня самые эффективные плавающие модели - F-Select, Panish, Jib, Rapala Jointed, Yo-Zuri SS Minnow.

На озёрах дальность заброса всегда является определяющим фактором выбора, отсюда приоритет тонущих моделей (фото 8). Стоит сделать акцент на приманки с медленной «игрой» на погружении – например, DUO Ryuki, IMA Sukari, SMITH D-Incite, а также стики типа Zip Baits Rafael, SMITH Troutin Surger. Самым ходовым размером будет 50 - 80 мм (в зависимости от предполагаемого размера рыбы).

При выборе вращающихся блёсен важно обращать внимание на два момента. Самый важный – мгновенное включение и стабильная работа на самой медленной проводке. Блёсны с округлым лепестком типа Aglia отлично подойдут для апстрима. А с продолговатым – для работы против течения. Второй момент – легкий сердечник блесны: помним, что важно не позволить блесне идти впритирку с дном, где она легко собьется с работы, задев нитчатые водоросли. Классика от MEPPS - Black Fury, Aglia и Aglia Long, Kuusamo Kuf-Lippa, Ball Concept от Pontoon 21 и SMITH AR-Spinner (фото 9) - решают все вопросы.

Колеблющиеся блёсны должны обладать долгим и активным осыпанием на паузах и хорошо работать на струе, когда того требуют условия. Подбор массы блесны зависит от её формы и условий ловли. Где-то себя прекрасно проявят блёсны в 3 - 5 г, где-то нужно увеличить массу до 11 - 13 г. Kuusamo Latka и Rasanen, SMITH Pure, Back&Forth (фото 10), FOREST Miu - уже много лет мои фавориты в поисках кумжи на реках и озёрах.

Уместно использование гибридов, сочетающих в себе признаки приманок разного типа. Например, тело воблера и лепесток «вращалки» - например, как у Blue Fox Minnow Super Vibrax. Лично я много лет в таких ситуациях использую AR-HD Minnow от SMITH (фото 11), способный работать в широком диапазоне глубин и силы течения.

При выборе расцветки приманки отталкиваемся от температуры воды и погоды. Признанной классикой «железа» для теплой воды уже много лет являются сочетания медного, латунного и желтого с черным (фото 12). По практике последних лет кумжа хорошо отзывается на сочетание латуни и неброских зеленых оттенков. Для ловли в пасмурную погоду или в сумерках хорошо небольшое наличие ярко-оранжевого или розового цвета.

Среди расцветок воблеров первое место занимают натуральные, имитирующие небольшую форель или гольяна (фото 13). Темные пятна и сдержанные тона хорошо заметны в чистой воде, привычны для рыбы и весьма контрастны в сумерках.

Если же произошло резкое похолодание воздуха и следующее за ним понижение температуры воды, сочетание серебра/никеля и синего/черного цвета, а также кислотные и голографические расцветки (фото 14) отлично провоцируют кумжу на атаку.

Места стоянки кумжи. Подача и проводка приманок

Близится нерест, и кумжа начинает подходить к местам, где будет откладывать икру. Для нереста основными являются участки с ровным галечным дном, умеренным течением и с глубинами около метра - в зависимости от размера водоема и уровня воды. Такие места могут быть разбросаны по всей реке или находится на впадении реки/ручья в озеро. В небольших озёрах или на обширных плесах я встречал нерестовые скопления кумжи на глубинах около метра-полутора, но, опять же, на чистом мелкогалечном дне.

В августе, если площадь нерестилища обширна, на таких участках можно встретить стоящих рядом самца с самкой либо несколько пар. В озёрах нерест более сдвинут по срокам, поэтому нерестовые скопления рыбы там возможны в самом конце месяца.

Кумжа может зайти в реку в мае - июне и там дожидаться нереста, а может подтянуться из крупного озера (или системы озёр) непосредственно перед нерестом, до последнего нагуливаясь в более кормном водоеме. Кумжа не нерестится каждый год, поэтому в одном месте можно поймать как светлую рыбу, так и принявшую уже брачный окрас.

Светлая рыба, не имеющая в планах производство потомства, может просто мигрировать вверх по системе озёр – рек - ручьев или же подтягиваться к нерестилищам собратьев полакомиться икрой, вымываемой из кладки.

В случае с кумжей я отметил для себя одну особенность: чем меньше водоем и скуднее кормовая база, тем раньше у кумжи наступает нерест. В таких местах (фото 15) можно поймать отнерестившуюся рыбу уже в конце августа, а в более кормных водоемах икромет приходится на конец сентября – начало октября.

По сравнению с началом сезона мест, где держится кумжа, на реке становится меньше, и они приобретают более очерченные границы. Локальные приямки с тихим течением возле основных струй, точки возле крупных камней, подмытые берега и места с обратным течением. Перспективными будут и относительно глубокие ровные участки с хорошим течением.

Есть прямо-таки «железные места», участки для будущего нереста. Характерные признаки нерестилищ: глубины от полуметра до полутора, чистое от крупных камней песчано-галечное дно, умеренное течение. Такие участки могут быть разного размера, компактно располагаясь по всей протяженности реки, или находиться в месте впадения реки в озеро или плес.

В июне для атаки кумжи достаточно появления приманки рядом со стоянкой, в августе же рыба может долго «раздумывать» - выйдя из укрытия, идти за приманкой на удалении, иногда подбивать закрытой пастью. При проводке в перспективных местах рыболов часто получает удар по приманке, но засекания рыбы не происходит. Нередко причиной такого поведения становится «режим охраны территории» - кумжа бодает приманку головой, иногда бьет хвостом.

Моя основная тактика на кумжевой рыбалке - двигаться вверх по течению реки и ловить апстримом. Забрасываю вверх по течению, тогда приманка идет чуть выше или со скоростью потока. Это позволяет подходить к рыбе достаточно близко, не пугая её, и совершать точные забросы и проводки блёсен или воблеров. В таком случае на вываживании, рыба не старается уйти вниз, прикладывая все свои силы против течения и действий рыболова. Но при ловле апстримом не всегда есть техническая возможность подать приманку в нужное место.

К примеру, если на реке валуны, расположенные почти друг за другом, и многое другое. Тогда я перехожу к забросам поперек течения или классическому даунстриму (вниз по течению). Такие забросы также эффективны, особенно если требуется задержать приманку на струе в интересном месте. Коль был выход рыбы или легкий контакт, то можно просто удерживать приманку на этом месте против течения, которое обеспечит её «игру». В данном случае поклевка – вопрос терпения рыболова.

Я использую такой алгоритм ловли: прихожу на определенное место – оцениваю условия - ставлю приманку. Ловить одной приманкой по всей акватории – не получится.

В августе всё стоит делать размеренно и неторопливо. Задерживаться на перспективном месте чуть подольше, уделяя больше внимания изменению проводки, смене типа приманки. Если пару первых забросов можно провести в привычном темпе, то после стоит попробовать самые разные вариации – от Stop&Go до резких и быстрых рывковых проводок.

На озёрах сохраняется принцип ловли по площадям, потому как рыба свободно перемещается по всей акватории в поисках корма. Со второй половины августа на некрупных озёрах кумжа может образовывать скопления в районе мест, на которых будет происходить нерест.

При контакте с рыбой, поклевке или поимке стоит продолжить облов участка, часто получается получить еще поклевки. Если у вас есть возможность посетить это место и на следующий день – сделать это нужно обязательно, сюда могли подтянуться другие экземпляры, ведь такие места привлекают новых рыб. Но! Это не относится к крупным озёрам - живущая там кумжа старается подняться на нерест в реки, либо держится устьевых участков.

Итак, промежуточный итог.

1. Медленная подача – это ключевое слово в проводке любой приманки в августе. Она максимально долго оставит приманку в поле зрения рыбы, даст время окончательно спровоцировать кумжу на атаку.

2. Смена приманки при первом же неудачном контакте. Это может быть как выход рыбы и сопровождение приманки, так и атака с подбиванием закрытой пастью. Можно радикально сменить как цвет, так и тип приманки.

3. Подать приманку как можно ближе к месту, занимаемому кумжей, и задержать её там. Если не сработает инстинкт охотника, то, как минимум, рыба попытается прикусить и отогнать мелкого конкурента или потенциального пожирателя икры.

4. Начинать забросы на ближние дистанции по всем векторам, постепенно увеличивая дальность забросов. Переместиться вверх на 5 - 10 м и повторить забросы.

А теперь – о типовых перспективных местах. Тягуны (фото 16) - самый простой и понятный для облова участок. Это протяженная глубокая канава с однородной глубиной и уверенным течением. Как правило, тягуны образуются между порогами, перекатами, иногда между порогом/перекатом и местом впадения речки в озеро.

Тягуны начинаем облавливать, стоя в самом его низу и делая забросы вверх по течению. В процессе ловли обязательно чередуем разные приманки («вращалка» - «колебалка», «вращалка» - воблер). И лишь после тщательного облова участка делаем несколько шагов вверх и повторяем всё заново. Если по возмущению воды видно скрытый под водой камень или корягу (фото 17), проводим приманку по разные стороны от препятствия.

Советую еще до первого заброса оценить, вдоль какого берега стоит подниматься вверх по реке. Наиболее мелкие участки с хорошо читаемым дном всегда предпочтительнее - здесь меньше шансов споткнуться или поскользнуться. Также лучше двигаться по стороне, где больше тени, способной замаскировать рыболова.

Любой участок, на котором происходит изменение скорости течения, а в особенности место впадения струи в спокойную воду (фото 18), считается одним из самых привлекательных для ловли кумжи. Здесь отличное место и для охоты, и для отдыха, и для грядущего нереста: рыба не тратит много сил для противостояния потоку, легко контролирует большую площадь, сюда течение приносит насекомых и мелких рыб.

Каждое такое устье – индивидуально: оно может заканчиваться мелководьем или выраженной ямой; разбиваться на несколько рукавов или выходить в озеро одной мощной струей. Поэтому выбрать правильную точку и направление для первых забросов очень важно. Не стоит выбираться на самый край берега и вставать там в полный рост – если рыба вас заметит, либо скроется в укрытии, либо просто не станет реагировать на приманки.

Начинать облов таких мест лучше с самых очевидных вариантов – по сторонам впадающей струи на всём её протяжении. Отдельно стоящим камням (фото 19) стоит уделить больше внимания – такие аномалии всегда притягивают рыбу. Если рельеф берега позволяет поперечные течению забросы, следует сделать их в обязательном порядке. Такая подача может кардинально изменить настроение рыбы, пассивно воспринимающей обычную проводку против течения.

Разбросанные по всей реке небольшие плесы и локальные ямки, в которых течение ненадолго становится спокойным (фото 20), ко второй половине августа оккупируются самыми крупными особями в реке. На входе (истоке) и выходе (устье) потока на этом участке и находятся лучшие участки для стоянок рыб. А рыбалка в таких местах, которые можно легко перекинуть одним забросом, очень увлекательна!

Конечно же, начинать ловлю там, где рыба прекрасно контролирует окружающую местность, надо с истока реки (фото 21). Веерными забросами можно перекрыть всю площадь участка, главное – стараться не зацепить приманку и не распугать рыбу. Поэтому в ход идут плавающие воблеры и самые легкие блёсны.

При ловле здесь требуется соблюдать максимальную сосредоточенность и аккуратность при подходе к берегу. Можно начинать делать забросы, не доходя до уреза воды на длину удилища, так мы сможем оставаться незамеченными для рыб, преследующих приманку.

Поведение рыболова и рыбы при вываживании

При ловле любого дикого лосося лучше еще до заброса заранее обыграть в голове свои действия при вываживании. Особенно, если есть вероятность поклевки действительно трофейного экземпляра. Необходимо занять максимально удобную позицию, позволяющую управлять рыбой, обводить валуны, не допустить её «сваливания» вниз по струе (фото 22). Стоит принять во внимание и вероятность «прогулки вниз по течению», если рыба уйдет в струю и её сопротивление многократно возрастет.

Поклевка кумжи в этот период – настоящая лотерея для рыболова! Если приманку атакует рыба, приготовившаяся к нересту (так называемая лошалая), то рыболову предстоит изнурительная борьба с неутомимым соперником на локальном участке. Такая рыба неохотно покидает облюбованный участок, хотя всегда есть исключения и нужно быть готовым к любому повороту событий.

При атаке только зашедшей, светлой кумжи, лишенной каких-либо привязок к месту, рыболова ожидает самый полный букет реакций от этой сильной и неугомонной рыбы. Каскады «свечей», внезапные спурты вниз по течению, попытки уйти за камни или в коряги – далеко не полный перечень возможностей этого речного «спортивного болида» с пятнами. Порой, помимо крепкой и отлаженной снасти, пригодятся и быстрые ноги, ведь приходится мчаться вдоль реки вслед за удирающим противником.

Но стоит помнить, что «основной удар» всегда приходится на удилище – поэтому важно, насколько оно способно быстро реагировать на разнообразное поведение рыбы - от резкой поклевки накоротке до сопротивления слитых воедино мощи потока и свирепой силы кумжи.

В ловле кумжи любая мелочь приобретает подчас решающее значение: прочность каждого элемента снасти, положение и работа спиннинга при вываживании, быстрые и решительные действия. И лишь холодная голова рыболова, своевременно принимающего правильные решения, поможет взять в руки этот заветный трофей!