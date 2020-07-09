Перловица – жемчужина рыбалки Владимир Клень | 9 июля 2020 г.

Одним из самых распространенных у нас озерно-речных моллюсков является перловица. Название её созвучно немецкому слову «perle», что означает «жемчуг». А внутренняя часть раковины этого двустворчатого моллюска покрыта перламутром. Интересно, что у жемчуга и перламутра – практически одинаковый химический состав, недаром «перламутр» в переводе с того же немецкого – «мать жемчуга» (perlmutter). И хотя ювелирных дел мастера ищут жемчуг в раковинах моллюсков других видов, у перловиц всё же найдется своя «жемчужина», но уже в плане рыбалки: мягкое тело этого моллюска – отменный деликатес в рыбьем меню.

Моллюск хоть и предпочитает проточную воду, но встречается и в озерах, если вода в них достаточно насыщается кислородом. Держится на песчаном грунте на глубинах от нескольких сантиметров до полутора - двух метров. Местами колонии перловиц столь велики и доступны, что детвора собирает их у самого берега и играет ими в «блинчики». За счет своей плоско-эллиптической формы ракушки долго прыгают по водной глади, прежде чем уйти ко дну.

Длина раковины взрослых моллюсков – порядка 60 - 90 мм и даже более, высота – до 40 мм (фото 1). Строение самого моллюска не сказать, чтобы примитивное, но несложное. Знать его досконально для любителей рыбной ловли совсем не обязательно - достаточно ограничиться несколькими составными частями: это две створки самой раковины, внутри которой скрывается мясистая нога и частично сросшаяся с жабрами мантия, да плюс мускулы-замыкатели, находящиеся на стыках створок (фото 2).

Моллюск малоподвижен и большую часть времени находится на одном и том же месте, частично углубившись в песок. А если и передвигается, то медленно, оставляя за собой борозду. По этим «росчеркам» на грунте перловиц можно вычислять, если они не попадаются на глаза у самого уреза воды (фото 3).

С давних времен известно, что высококалорийные, богатые белком внутренности перловиц являются излюбленным кормом многих рыб, особенно крупных – лещей, густеры, налимов, сазанов, сомов. Добраться до лакомства те могут разными способами.

Например, раздавив створки раковины, особенно молодой и неокрепшей - такие крупные рыбы как сом и сазан запросто делают это своими глоточными зубами. Или если повезет обнаружить погибшего моллюска, у которого мускул-замыкатель уже не действует и створки открыты – скажем, если ракушку случайно раздавил человек или животное (коровы на водопое), её разбило о камни сильной прибойной волной и т.п.

На перловицу очень похож еще один моллюск – беззубка (речная мидия). Обычно он меньше по размеру (фото 4), обитает на илистом дне и водится в стоячей воде озёр, прудов и речных заводей. Кроме того, раковина перловицы имеет более вытянутую форму, она толще и прочнее. Но в плане наживки оба моллюска сопоставимы.

В старые времена внутренности перловиц рыбаки использовали гораздо чаще, нежели сейчас. Фактически это подножный корм, добыть который несложно непосредственно перед началом ловли.

Предположу, что в наши дни интерес к моллюску упал из-за тенденции сибаритства в рыбалке - большинство предпочитает всё готовенькое. Берут фабричные прикормки, даже насадки покупают в магазинах. Кроме того, желание добыть абы каких рыб превалирует над задачей поймать рыб определенного вида и желательно крупных. В результате многие отличные приманки, и перловица в их числе, незаслуженно оказались в тени.

Подножный корм

Моя практика использования перловиц сложилась своеобразно. В юности по примеру старших я частенько прибегал к этой наживке при доночной ловле. Цеплял кусочек мякоти ноги ракушки на один из двух крючков донки с тяжелым грузом и выполнял дальний заброс. И второй вариант – это опять же использование небольшого кусочка ноги на крючке легкой донной оснастки (проводочная удочка с оттянутым в несколько раз выше рабочего спуска поплавком) для ловли в десятке-другом от берега. Попадались лещи, подлещики, густеры, плотва, реже - голавли и окуни.

Ну а потом в личной практике наступил период доминирования озерной рыбалки. Как следствие, ракушка осталась в прошлом. Но не зря, наверное, говорится, что история развивается по спирали.

Донки вернулись в мою жизнь в современном фидерном исполнении. В результате наступил день, когда я снова вспомнил о некогда дававшем хорошие результаты моллюске. В итоге он опять занял постоянное место в ряду иных эффективных речных приманок. Однако прежде чем рассказать о такой практике, будет правильным затронуть вопрос сбора и хранения перловиц. По сути, с этих действий начинается такая рыбалка.

Большая удача, если перловиц много и они кучкуются у самого берега. Зашел по щиколотку в реку, собрал нужное количество - и можно начинать. Но такое случается редко, так что моллюсков чаще всего приходится доставать с какой-то глубины. Для этого я раздеваюсь и захожу с ведром в воду.

Ступней одной ноги вожу по дну, отыскивая характерный гребень. Полностью моллюск не зарывается и потому нащупать его не сложно. Далее приходится наклоняться и вытягивать его из грунта рукой, складывая в ведро. В целом ничего сложного, если заранее настроиться.

Следующий этап – приготовление наживки. Для этого требуется извлечь внутренности моллюска из-под крышек. Выполняется подобная процедура при помощи ножа, которым поочередно надрезаются мускулы-замыкатели. В результате крышки свободно распахиваются, обеспечивая доступ к начинке (фото 5).

При фидерной рыбалке я раскрываю ракушки по одной и беру следующую только после расхода внутренностей первой, чтобы обеспечить свежесть наживки. Храню запас ракушек в ведерке, заполненном водой. С учетом высоких летних температур, воду в течение дня несколько раз меняю на свежую. Можно поступить еще проще, использовав в качестве тары металлический садок. Вытянул его из воды, достал ракушку и снова погрузил в проточную воду.

Наживку формирую опять же ножом, вырезая из довольно плотной ноги моллюска полоски и рассекая их на несколько частей с прицелом под используемый крючок. Жало крючка либо вывожу слегка наружу, либо прячу внутри (фото 6), но делаю это так, чтобы оно находилось не в середине наживки, а проклевывалось у самого края. Тогда при подсечке крючок мгновенно выйдет наружу, не позволяя рыбе сойти. Если кусочек ноги перловицы держится слабо, его можно проколоть насквозь несколько раз (фото 7).

С моллюском сочетаются любые иные наживки. Особенно такие, как пиявки, черви, различные личинки. И те, и другие, сосуществуют в одной среде рядом друг с другом, поэтому их совместное представление является привычным для рыб. Другое дело, что в таких случаях придется значительно уменьшать кусочек моллюска или увеличивать размер крючка. При ловле лещей и сазанов – это проще, а настраиваясь на плотву и густеру надо ориентироваться заранее.

Обоснованы эксперименты с тандемом перловицы и пенопластовых шариков. Уважаю этот полимер за привлекательный для рыб внешний вид и плавучесть. Он как сам способен соблазнять рыб, так и выгодно представить им любую иную приманку.

Принципиальных отличий оснастка для ловли на моллюски не имеет. Однако если ловля ведется вблизи колоний перловиц, поводки из обычной лески ракушки здорово режут, поэтому их рациональнее сменить на флуорокарбоновые. Последние обладают повышенной абразивоустойчивостью и стойкостью к иным механическим повреждениям. Вопрос длины поводка определяется видом и активностью рыб. Они могут быть как короткими (до 10 см при использовании пенопласта), так и длинными, достигая метра и более.

Поклевки даже некрупных рыб при ловле на перловицу выразительны. Никаких еле заметных подрагиваний и подергиваний. Квивертип отчетливо выгибается и затем усиленно пульсирует. Откровенная мелочь на ногу моллюска не попадается, что не может не радовать.

О прикормке и приваде

Фидерная ловля предполагает системное прикармливание сектора заброса. Настраиваясь на использование в качестве наживки мяса перловицы, его же стоит сделать неотъемлемым компонентом питательной массы. Для этого надо раздробить десяток-другой ракушек, посечь их содержимое и смешать с обычным грунтом или сухой фабричной прикормкой без насыщенного запаха – например, зимней (фото 8).

Никаких аттрактантов добавлять не следует. Второй вариант, когда прикорм замешивается самостоятельно, а в каждую кормушку добавляется порция посеченных внутренностей ракушки. Ну и третий – это приготовление питательной массы только из одних раздробленных ракушек. Какого придерживаться лучше – вопрос индивидуальный. Я склоняюсь к первому варианту. Он дает и привлекательную муть, и сборный корм доносит до точки ловли в достаточном количестве. Отличное сочетание.

Кстати, мантии и жабры моллюсков, раскрытых для приготовления наживки, на крючках держаться не будут, поэтому за ненадобностью их тоже можно использовать в составе прикормки. И еще: в случае грубого помола ракушек стоит брать кормушки более емкие.

Проверено бывалыми, что при ловле на перловицы хороший эффект дает приваживание рыб. Увы, такая метода нынче тоже стала редкостью. Правда, не повсеместно. Маститые рыбаки со стажем знают в этом толк и потому не ленятся потратить время на обстоятельную подготовку к рыбалке. Приучают рыб к определенному виду питания и его постоянному присутствию в конкретных местах. В течение нескольких дней собирают ракушки, дробят камнями, после чего забрасывают их в воду «кобрами», «ковшами», «ложками». Реже вываливают из ведер, доставляя к точкам заброса на лодках.

Интересен тот факт, что место естественного обитания живых перловиц – это своего рода подсказка относительно выбора потенциально перспективного речного участка для ловли. Как отмечалось выше, моллюск не жалует обедненную кислородом теплую воду. Поэтому около мест его скоплений часто присутствуют подводные ключи, стекают в воду ручьи, наличествуют речные притоки. Рыба в жаркое время года тоже предпочитает аналогичные условия и держится там же, одновременно рассчитывая на ракушечник как на потенциальный корм.

Сомовье лакомство

Выше я упоминал, что в числе любителей перловиц значатся сомы. Но если при ловле на фидер в силу миниатюрности наживки попадаются чаще всего сомята (фото 9), то рыбалка методом квочения приносит взрослых усатых особей (фото 10). С момента освоения ловли с квоком, я сразу сделал ставку на перловиц - и не прогадал. Логика подсказала: если в местах обитания сомов находятся массовые залежи ракушечника, моллюск точно входит в излюбленный кормовой рацион донных исполинов.

Прежде чем наживить перловицу на крючок, я полностью и аккуратно вырезаю ножом всё её содержимое (фото 11). Практика убедила, что приоритетная для фидерной ловли нога моллюска не столь притягательна для сомов. Им больше нравятся жабры и мантия. Поэтому часть мякоти ног трех-пяти ракушек отрезаю ножом и выбрасываю за борт лодки. Полностью не отделяю, ибо благодаря нанизанной на крюк оставшейся плоти наживка лучше держится на крючке.

Мантию и жабры протыкаю жалом, словно набрасывая петлями. Стараюсь, чтобы формируемая приманка была целостной, объемной, полностью скрывала крючок и хорошо держалась на нём. Чем больше свисает с крюка внутренностей моллюска, тем лучше (фото 12). Главное, чтобы они легко не отделялись при тех же встряхиваниях, потяжках и подергиваниях оснастки.

Перед поклевкой сом любит исследовать наживку, может касаться её, поэтому массивный пучок мякоти перловиц привлекает его больше. Учитывая, что зубы у сома сродни щетке, мантии и жабры при поклевке еще и цепляются за них, увеличивая вероятность последующего заглатывания приманки. Рыба эта очень привередливая и отмеченное обстоятельство играет в пользу рыбака. А поскольку жало крючка находится в нежной и мягкой, а не плотной части ракушки, засекаемость становится выше. Если подсечка оказывается холостой, на поддеве остается малая часть наживки. Менять её не следует, достаточно просто донизать еще несколько внутренностей ракушек.

Перловицы удачно комбинируются с такой наживкой, как выползки (фото 13). Подобная сдвоенная приманка мне видится еще более интересной, нежели из одних моллюсков. Сдвоенные внутренности двух-трех ракушек и три-четыре выползка или дендробены по своей эффективности подобны «бутерброду» опарыш-мотыль. Сомы вниманием их никогда не обходят.

Сформировать такую приманку просто. Сначала вдоль тела нанизывается один выползок, чтобы он закрыл цевье крючка. Затем – второй червь, внутренности ракушек. И потом снова пара выползков, последний из которых закрывает жало.

Уровень погружения сборной приманки определяется по ситуации. Изначальное заглубление – почти у дна, не цепляя его. Если поднятый со дна звуком квока сом всплывает выше приманки, приходится оперативно реагировать, соответственно подтягивая пучок наживок и предлагая их ему. Такая активная тактика не единожды приносила успех, поэтому я не практикую одновременную работу с двумя оснастками, заброшенными в виде статичных донок. При квочении и со спиннингом, и с урезом (мотовилом) охота на сома динамична и азартна.

Учитывая, что последние годы осенью стало теплее, перловицы даже в октябре не зарывались целиком в ил, уходя на зимовку. Благодаря этому с ними удавалось закрывать сезон ловли сомов с квоком. Слышал высказывания, что моллюск осенью больше горчит, но в своей практике не замечал усиления негативной реакции сомов. Думаю, подобные выводы делают те люди, кто практикует употребление перловиц в собственную пищу в вареном и жареном видах. Иначе как распознать горечь в привкусе?

Экспериментируйте!

Уместными видятся эксперименты с использованием перловиц в поплавочной ловле, однако пусть это останется уделом иных рыбаков. Ведь каждый выбирает то, что ему ближе по духу, исходя из собственных представлений о рыбалке. Добавить хочется лишь одно – чем шире и чаще будет использоваться указанная наживка, тем больше последует выводов для последующих анализов. И многие из них способны оказаться весьма неожиданными и любопытными. Впрочем, на то он и «жемчуг», чтобы удивлять и радовать.