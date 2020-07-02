За крупной плотвой с зеленью. Часть 2 Сергей Акулич | 2 июля 2020 г.

(Окончание, начало в СР 04-20)

Лето, первая половина

Из-за высокого прогрева водотока и максимальной его зарастаемости плотва сейчас держится в средних слоях воды. Либо под ковром из растительности, но ближе к поверхности. Ориентируясь на это, я выставляю рабочий спуск оснастки. Когда водный уровень высокий - лучших результатов добиваюсь в нижнем течении реки. С понижением уровня - перемещаюсь выше по течению.

Спровоцировать плотву на поклевку в это время помогают постоянные короткие придержки оснастки, тогда кисточка с зеленью чуть поднимается к верхнему горизонту. Насадки на крючке должно быть достаточно много - небольшим количеством шелковника рыбку не заинтересуешь.

Погодные условия играют всё еще незначительную роль. Но лучше, когда преобладают ветры южного и западного направлений, а атмосферное давление - в норме либо с небольшими отклонениями в ту или иную сторону.

Август

Температура воды чуть понижается, вследствие чего лучшую активность плотва проявляет уже в средних слоях или несколько ниже. Одинаково хорошо работают как проводки со свободным проплывом оснастки, так и с непродолжительными её придержками. Повышенный уровень реки способствует лучшей результативности в её верхнем течении. А как только он понижается, «выстреливают» перспективные места уже ниже по течению. В силу повышенной своей активности плотва сейчас предпочитает объемную насадку.

Есть еще один нюанс в ловле, проявляющийся именно в конце лета. Поскольку река на моём рабочем участке в несколько километров течет не прямолинейно, а имеет несколько довольно крутых поворотов и излучин, освещенность ее неодинакова. К тому же этому способствуют и группы деревьев и кустарников, растущие по её берегам. Так вот, лучшей результативности я достигал на тех участках, которые солнце из-за своего местоположения на небосводе освещало меньше, а также в местах, затененных нависающими над водой ветвями.

Сейчас погодные условия играют куда более важную роль. Благоприятны для ловли ветры южного, юго-западного и юго-восточного направлений. Ясная погода либо переменная облачность с невысоким давлением будут также кстати. Как только в процессе рыбалки происходит ломка погоды, южные ветры сменяются северными и намечается тенденция к похолоданию, клёв практически затихает.

Но на этот случай у меня есть козырь в рукаве: я увеличиваю спуск оснастки так, чтобы во время проводки кисточка водорослей шла у самого дна. Всякие придержки насадки в таком случае исключены. И часто это срабатывает - поклевки следуют, хоть и редкие, зато попадается именно крупная плотва.

Сентябрь

Крупная плотва с дальнейшим понижением температуры как окружающего воздуха, так и воды в реке постепенно смещается вниз по течению. Происходит это потому, что более глубоководные места с относительно несильным течением в основной своей массе находятся ниже. Ближе к водосбросу количество ям минимально, да и русло здесь выглядит довольно узким и локальным. При малом уровне лучших результатов я добиваюсь в низовьях водотока.

Когда же уровень воды поднимается, рыбка активизируется несколько выше по течению. Наибольшее количество поклевок происходит сейчас у дна. В периоды существенного потепления вкупе с повышенным уровнем на момент ловли красноглазая поднимается в средние слои, где и кушает. На порядок лучше работают проводки со свободным проплывом оснастки. Придержки возможны лишь в периоды суперактивности рыбки. Водорослей на крючке должно быть много, только так можно соблазнить на поклевку толстую и жирную плотву в это время.

В первой половине осени наиболее благоприятные погодные условия следующие: переменная облачность или пасмурно, атмосферное давление в норме либо пониженное. Несильные ветры - практически любых направлений, за исключением порывистого севера.

Вторая половина осени

Однозначно – самый сложный период, но от того еще более интересный! В это время я ловлю в низовьях реки, только в очень редких случаях смещаюсь чуть выше. Рассчитывать на поклевки можно исключительно при низком уровне. Как только он повышается - течение еще больше усиливается. И без того капризная позднеосенняя плотва забивается в коряжник или тиховодные ямы и вообще прекращает питаться.

Насадку я веду у самого дна, а еще лучше, если кисточка водорослей на крючке будет периодически задевать речной грунт. Всякие придержки оснастки исключены! Насадка во время проводки должна выглядеть естественным образом, как будто небольшая прядь зелени свободно дрейфует по течению.

Вторая половина осени - единственный период открытой воды, когда работает правило: чем меньше насадка, тем лучше. Порой достаточно несколько волосков шелковника, чтобы им заинтересовалась крупная рыба. Сейчас плотва предпочитает не ярко-зеленые водоросли, а с отмирающими прожилками темно-коричневого цвета. Это добавляет естественности насадке.

Несколько слов о нюансах проводки. Придя на водоток, я располагаюсь чуть выше перспективного участка ловли. Поступаю так потому, что прозрачность воды в это время достигает своего максимума - до полутора метров. Вкупе с относительно небольшими глубинами в целом по реке (не более двух метров) это делает рыбу крайне осторожной. Поэтому «ловля под ногами» сейчас неэффективна.

Чтобы увидеть заветную поклевку иногда дистанция проводки должна составлять более пятидесяти метров! Как я уже отмечал ранее, одними из перспективных мест поздней осенью являются закоряженные участки. Так вот, точность подачи насадки здесь наиболее важна. Проводка кисточки зелени в полуметре от затопленной коряжки не приносит желаемого результата - спровоцировать плотву на атаку может только проплыв насадки не выше нескольких сантиметров от подводного препятствия. Такая тактика ловли сопряжена, конечно же, с потерей крючков на зацепах. Но кто не отрывает, тот не ловит!

Погодные условия сейчас крайне важны. Переменная облачность, а еще лучше – когда пасмурно. Давление - в пределах нормы либо чуть пониженное. Главное, чтобы оно было стабильным за день-два до конкретной рыбалки и такое же время после. Ветровая обстановка должна быть спокойной, преобладающие ветры - южного и западного направлений.

Подводя итоги этого раздела, я приведу пример, который доказывает насколько важно учитывать многочисленные нюансы ловли. Конец сентября 2018 года выдался очень теплым. Поэтому я решил провести два последних теплых денька (по прогнозам синоптиков) на городском водотоке, совершенствуя ловлю плотвы на зелень.

День первый. Давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 - 8 м/с, температура +24 °С. Ясно. Пока я собирал водоросли на водосбросе, его смотритель повернул краник - и уровень в реке начал стремительно падать. Решил сместиться ниже по течению. Для ловли выбрал довольно протяженный и плавный выход из ямы. Около получаса понадобилось на то, чтобы определить, в каком горизонте плотва наиболее активна.

Лучшим оказался придонный слой. Сначала попадалась некрупная рыбка не более 150 г, а к обеду клёв и вовсе затих. Между тем еще немножко потеплело. Я не хотел менять место ловли и надумал здесь поработать с горизонтом проводки и её протяженностью. Уменьшил спуск наполовину, а дистанцию проплыва увеличил до 30 - 40 м. Уже через десяток минут первая уверенная поклевка - и вскоре «слиток серебра» под 300 г оказался перед объективом фотоаппарата.

В период же с 14 до 17 часов произошла вспышка суперактивности плотвы - она радовала хорошими поклевками практически на каждой проводке. Попадались экземпляры и до 450 г.

День второй. Давление начало постепенно расти и в течение дня достигло значения 744 мм рт. ст. Ветер - юго-западный, 2 - 7 м/с, после обеда – северный, 4 - 9 м/с, температура +26 °С. Переменная облачность.

Поскольку у меня уже был запас водорослей, ловлю я начал на старом месте. Этому выбору способствовал и низкий уровень воды. Но за два часа поймал лишь пяток некрупных плотвиц. Работал и с горизонтом проводки, и с её дальностью - всё без толку. В 11 часов по своим меткам заметил, что начали поднимать уровень воды.

Решил подняться выше по течению. Остановился на участке водотока сразу за автомобильным мостом, где проходил узкий, но довольно протяженный русловой желоб. Спуск оснастки сделал вполводы. С первых же проводок стала попадаться приличная плотва до 250 - 350 г. Уже интересно. Но через час клёв резко прекратился.

Виной тому стал ветер, сменивший направление с юго-западного на северное. Возникли предпосылки для дальнейшего похолодания. Так как я понимал, что рыбка на точке определенно присутствует, занялся экспериментами. Увеличил спуск так, чтобы кисточка зелени шла у самого дна, также увеличил дистанцию проводки. И это сработало.

Разнокалиберная плотва (150 - 400 г) интересовалась насадкой с завидной частотой. Но часа через два клёв опять стал постепенно затихать. Надо было что-то предпринимать. Попробовал еще увеличить дистанцию – теперь насадка проходила 5 - 7 м по речной акватории, находящейся в тени моста. К тому же я стал выполнять короткие придержки. Опять в яблочко! Поклевки крупной плотвы и приличного голавля происходили поочередно.

Вот так удалось организовать две превосходные результативные рыбалки, хотя и непохожие друг на друга!

Оснащение

Я пользуюсь 6-метровым телескопическим «матчем». Эта «болонка» - быстрого строя, легкая, с хорошей сенсорикой. Превосходно вяжет рыбу, что очень актуально при ловле крупной плотвы на течении, которая является серьезным соперником. Благодаря пропускным кольцам на высоких лапках отсутствует залипание лески на бланке во время ловли в дождь. Почему же 6 м? Такая длина позволяет без особых проблем контролировать оснастку на дистанциях проводки в 40 - 60 м. А при сильном попутном ветре (по течению) «шестеркой» очень удобно убирать петлю из лески и класть её за поплавком.

Катушку применяю в размере 2500. Качественная недорогая «безынерционка» с отличной укладкой лески. Фрикцион плавный и очень длинный, что является большим плюсом при вываживании трофейных экземпляров рыбы.

Основная леска - диаметром 0,18 мм. Можно использовать любого производителя - главное, чтобы «монофил» не был тонущим и излишне мягким. Для поводков весной и летом применяю качественную монофильную леску 0,12 и 0,14 мм. Она хорошо держит практически любые узлы, а также прилично противостоит абразиву, которого в городском водотоке очень много.

Осенью, когда прозрачность воды наиболее высока, поводки вяжу из флуорокарбона 0,128 и 0,148 мм – он невидим в воде, а его абразивоустойчивость выше обычного «монофила». Правильно завязанные узлы (нужно их хорошо смачивать) держит отлично. Кстати, во избежание закручивания поводков (длина 15 - 25 см) при проводке соединяю их с основной леской через маленький вертлюжок. Основные требования к крючкам: они должны быть из относительно тонкой, но прочной проволоки - для лучшего проникновения в тело плотвы; иметь короткое цевье и быть достаточно острыми.

На быстром и умеренном течении применяю поплавки в форме перевернутой капли, даже ближе к шару, с несколькими точками крепления. На относительно спокойной воде - с более вытянутой формой тела. Желательно, чтобы они были со сменными антеннами. Объясню почему. В солнечную погоду на дальней дистанции лучше видны красный (оранжевый) и черный цвета, а также их сочетание. Когда же пасмурно либо надо делать проводку на участках с меньшей освещенностью, наиболее заметными являются салатовый (зеленый) и желтый (флуоросцентный) цвета.

Поскольку погодные условия в ходе одной рыбалки могут меняться не раз, поплавки с такой конструктивной особенностью позволяют мне довольно быстро поставить антенну нужно цвета.

Монтаж оснастки выглядит следующим образом: на основной леске крепится поплавок, далее - скользящий груз-оливка нужной массы, силиконовый стопор-отбойник, вертлюжок и поводок с крючком.

Несколько слов о своих наблюдениях и предположениях. Я изредка посещал участки реки Свислочь за городом, бывал и на других водотоках, находящихся на разном удалении от белорусской столицы.

Пробовал ловить там на зелень, которую заготавливал заранее в городе. Но безрезультатно – поклевок не было вообще. Напрашивается вопрос - почему? Предположу, что основным кормом у плотвы в посещаемых мной местах являлись, прежде всего, различные букашки, козявки и другая живность. Местные рыболовы к тому же приучили мирную рыбу к растительным насадкам в виде многочисленных каш и хлеба. А поскольку плотность гидросооружений, основных мест произрастания шелковника, за городом минимальна, его здесь практически нет - и для плотвы он в диковинку. Но рано или поздно на любой реке встречается водосброс или мост, где могут расти нитчатые водоросли.

Вот возле этих гидросооружений и на некотором удалении от них, по моему мнению, может обитать некая обособленная популяция плотвы, для которой зелень в определенные периоды времени будет являться основным источником пищи.

Подвести итоги хотел бы ответом на вопрос: чем так привлекает меня ловля на водоросли? Во-первых, разноплановостью и динамичностью. Каждый последующий выход на реку непохож на предыдущий, чему способствует множество перспективных мест, а также абсолютно разные погодные ситуации. Это вынуждает меня постоянно думать и экспериментировать, т.е. совершенствоваться.

Во-вторых - активностью. Рыбалка - ходовая, поэтому приходится очень много перемещаться по водотоку.

В-третьих, относительной простотой снаряжения. Для ловли нужно всего одно удилище. Минимальный комплект снастей, включающий несколько упаковок крючков, набор грузил, поводочную леску, тубус с поплавками различной грузоподъемности и экстрактор. Здесь обязательно отмечу, что никакой прикормки не требуется, а насадка растет под ногами.

В-четвертых, доступностью. От моего дома до рабочего участка реки – 10 - 20 минут пешим ходом. В любую другую точку городского водотока можно без проблем добраться на общественном транспорте.

И, наконец, трофеями! Только в черте города мне удавалось ловить плотву свыше одного килограмма (личный рекорд 1560 г). А поимка полукилограммовых экземпляров - в порядке вещей.

До встречи на водоемах!