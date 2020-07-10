Как активизировать рыбу Алексей Фалалеев | 10 июля 2020 г.

Годы наблюдений и рыболовной практики позволили мне сформировать ряд приёмов, помогающих активизировать деятельность рыбы на водоеме и заставляющих её клевать. Часть из них можно назвать универсальными, т.е. подходящими к любому сезону ловли. Некоторые – носят отпечаток присущего им времени года. Но, так или иначе, вопрос активизации клёва интересен абсолютно любому любителю рыбной ловли. А раз так, давайте обсудим это.

Предварительно оговорюсь, что в этом материале я сознательно не поднимаю вопрос об использовании прикормки для привлечения рыбы или фабричных ароматизаторов и аттрактантов для активизации клёва. Хотя, уверен, спроси кого, как улучшить клёв, и он в первую голову начнёт рассказывать, каким ароматизатором сбрызнуть насадку или с каким запахом использовать прикормку, исходя из условий ловли и времени рыбалки. Сегодня я расскажу о более естественных, если хотите – природных активаторах клёва.

1. Первый способ активизации клёва - использование местной наживки. Что это значит? Предположим, ловите вы на поплавок, а рыба осторожничает, отказывается от той насадки, которую вы заготовили или купили до приезда на водоем. Можно перепробовать другие виды привозной наживки, если таковые есть у вас в наличии. Но лучше попытаться половить на то, что обитает непосредственно в месте ловли.

Различные водяные насекомые, шитики (личинки ручейника, живущие в своих домиках - фото 1), рачки-бокоплавы зачастую более привлекательны для рыбы, нежели, казалось бы, аппетитные черви или опарыши, на которых мы обычно рыбачим. Возможно, на рыбу сейчас воздействует состояние погоды, а может - она просто осторожная и пугливая, но вариант предложить то, чем она непосредственно питается каждый день, нередко оказывается весьма продуктивным.

В сезон открытой воды на дне мелководья или на прибрежных камнях, поваленных деревцах, в траве всегда можно найти местную живность, которой питается рыба. Если, скажем, удите вы около кустов или нависающих над водой деревьев (фото 2), осмотритесь: возможно, какие-то жуки или личинки (фото 3), которые обитают тут или упали с веток в воду, будут более желанны для рыбы в этот раз.

А иногда бывает достаточно перевернуть несколько камней или бревен, вытащить на берег немного травы (фото 4), а там тоже что-то съедобное найдется (фото 5).

На подледной рыбалке, чтобы добыть подводную кормовую базу, достаточно несколько раз буром покачать вверх-вниз в лунке на небольшой глубине или возле травы, а потом резко выдернуть шнек. Вслед за шнеком из лунки устремится поток воды, обычно вместе с водной растительностью и мелкими насекомыми на ней (фото 6).

Зимой стандартно мы используем мотыля или опарыша. Подумайте, может, даже не подготавливаясь заранее, удастся что-то найти на месте ловли? Очень интересный пример такого подхода я неоднократно наблюдал на подступах к популярным местам ловли: все шарики-вершинки у куста-репейника довольно быстро обрываются любителями рыбалки (фото 7).

И это верно тактически, ведь в них живет и обитает очень интересная и перспективная насадка – личинка репейной моли (фото 8). Или обратите внимание на стебли полыни обыкновенной (фото 9) – там живет личинки чернобыльника (фото 10).

Выверните любой камень, переверните бревно или отодвиньте упавшее дерево – кто знает, возможно, именно эта найденная букашка (фото 11) будет интересна подводным обитателям и принесет вам сегодня удачу. Одним словом, вопрос использования местной наживки и увеличение разнообразия предлагаемых насадок – это очень хорошее подспорье рыболову в вопросе активации клёва.

2. Второй приём - эксперименты с размером приманки, наживки. Многие рыболовы, особенно спиннингисты, знают, как благоприятно сказывается на клёве пассивной рыбы перебор имеющихся в рыболовной коробке блесен или воблеров. Не буду говорить про смену типов приманок (воблеры на твистеры и т.п.) или использование приманок разных производителей, расскажу про способ активизации рыбы с помощью размеров приманок. Эта хитрость может сработать в любое время года и в различных способах ловли.

Рыбачите на спиннинг и не клюет? Поставьте приманку, разительно отличающуюся по размеру от тех приманок, на которые рыбачили только что (фото 12). Вполне возможно, что рыба отреагирует поклевкой на воблер покрупнее, увидев в нём более аппетитный объект атаки. Или, напротив, среагирует на маленький воблерок, прикинув, что такую крошку будет намного легче и проще догнать.

Понятно, что тут нужно учитывать тест спиннинга, но в любом случае можно что-то придумать – например, если приманка слишком легка для вашей снасти, то можно поставить перед ней небольшой грузик.

Если же, наоборот, скажем, воблер слишком тяжелый для спиннинга, то до интересной точки на реке его можно не забрасывать, а сплавить по течению. Рыбачите зимой на жерлицы и не видите сработок? В том числе посмотрите по размеру живцов (фото 13). Почему не поставить живчика помельче или, наоборот, рыбешку погабаритнее? Тут полная аналогия в выводах с предыдущим примером.

А если обратиться к поплавочной ловле со льда или к рыбалке на мормышку, я не буду говорить про разницу в размере мормышки, это будет уж слишком ожидаемо, скажу вот о чём. Нередко рыболовы получают разницу в клёве, если используют одну и ту же наживку, но различную по размерам. Казалось бы, мелочь, но иногда она ой как сказывается на итоговом улове. Мой брат, к примеру, давно подметил такую особенность, что неактивная «белая» рыба охотнее ловится на половинку опарыша, нежели на целую личинку.

Да, возможно играет тут роль и то, что личинка начинает ярче источать свои запахи, стоит её разделить напополам, но и про то, что она становится вполовину меньше, забывать не стоит.

Для удобства исполнения этой хитрости у него всегда с собой в рыболовном снаряжении находятся специальные ножницы (фото 14). А настороженный окунь, подмечено, охотней проявляет себя, если вместо нескольких мотылей насадить одного-единственного. И при осенней ловле окуня на малька я не раз встречался с таким, что если стандартного малька (длиной 4 - 5 см) заменить мальком крупным, практически живцового размера, то даже небольшой окунь начинает проявлять себя более живо (фото 15).

Что это, желание побыстрее отъестся перед зимой или природная жадность? Не знаю, но иногда, в периоды спады клёва, я эту хитрость использую. Не всегда стопроцентно, но всё-таки смысл в этом определенно есть. Одним словом, всегда экспериментируйте с размером наживки и приманки.

Для наглядности приведу такой пример. Рыбачили мы с братом на реке, выбрав знакомый нам мелководный пологий участок, плавно выходящий с приямка на отмель песчаного пляжа. Раньше мы здесь неплохо ловили окуня и временами некрупную щучку. Соответственно, и в этот раз в приоритете у нас были небольшие силиконовые приманки, маленькие воблерки и миниатюрные «вертушки». Часа два отрыбачили вообще без единой поклевки, прочесав это место вдоль и поперек.

Вспомнив о хитрости с размером приманки, которая, бывало, меня выручала, предлагаю брату перейти на крупный воблер, благо запас прочности его спиннингового удилища позволял это сделать в отличие от моей снасти легкого класса. И хоть Александр отнесся к предложению скептически, но согласился на эксперимент - и на первой же проводке получает четкую поклевку и вывел вполне неплохую щучку, размер которой явно превосходил тех зубастых, что клевали в этом месте в предыдущие рыбалки (фото 16).

3. Зимой не раз выручал меня следующий способ активизации клёва. Если место ловли не очень глубокое, то в ближайшем лесу или зарослях кустарника можно срубить палку или вицу (хворостину), с помощью которой в лунке можно поднять муть со дна (фото 17). А если лунок несколько и находятся они в относительной близости друг от друга, облако придонной мути может получиться вполне внушительных размеров.

Естественно, первоначально такими действиями вы распугаете всю имеющуюся подо льдом живность, но, успокоившись, она обязательно вернется обратно, привлеченная мутной взвесью, в которой могут находиться придонные обитатели, до этого там прятавшиеся. Разумеется, в этом вопросе не нужно доходить до крайностей и своими сверхактивными действиями распугивать всё живое на многие-многие метры. Нет, побурлили палкой в паре-тройке лунок, подняли муть - и, не создавая дополнительного шума, приступили к их облову спустя несколько минут после этого. А когда вы собираете местных подводных насекомых с помощью бура, как я писал чуть выше, не поленитесь, пробегитесь с удочкой по этим же лункам спустя 10 - 15 минут. И есть шанс, что результат вас порадует.

Летом, особенно в детстве, мы схожим способом ловили пескарей на речках. Заходишь в воду, насколько позволяет высота болотников, и начинаешь ворошить сапогами придонный слой. В образовавшемся мутном шлейфе оперативно собирается некрупная рыбешка, хватающая то, что вы вырываете ногами. И попутно благотворно реагирует на поданную вами насадку. Чем не вариант активации клёва?

А как-то раз я был свидетелем, как один рыболов, находясь на берегу, собирал землю, глину, песок (всё, что находилось под ногами) - и обильно забрасывал это в одну точку. На мой вопрос, не проще ли использовать какую-нибудь пусть и самую простую прикормку, чтобы привлечь рыбу, он объяснил, что не раз уже пользовался таким простым, но действенным способом.

Во-первых, ловить он планировал окуня, которому пахучая прикормка не интересна.

Во-вторых, на облако мути в этой чистой и прозрачной воде хорошо собираются верховки и мелкие пескари, никакая прикормка не нужна. Ну а окунь, привлеченный мелкой снующей рыбешкой, сам становится добычей, стоит подсунуть ему под нос крючок с червем или мальком. Ну а уж про то, что такая привада ничего не стоит - и упоминать не приходится.

4. Вы замечали, что некоторые рыболовы в своих оснастках используют сразу несколько так называемых точек атаки? Скажем, если вы ловите спиннингом, то устанавливаются какие-то мелкие приманочки перед основной приманкой. Например, перед большим твистером, выше по леске, можно прицепить маленький твистерок (фото 18).

Рыбачите зимой на блесну или мормышку – можно выше на леске повесить небольшой крючок с бусинкой или разноцветными кембриками (фото 19). Смысл всего этого – подстегнуть рыбью активность, создав иллюзию, что ваша основная приманка как бы гонится за этой маленькой точкой, на которую (если мы говорим про зиму) даже не нужно цеплять наживку, она тут играет другую роль.

Азарт, конкуренция, желание если не съесть соперника, так хотя бы отнять у него его объект атаки – вот что провоцирует рыбу на поклевку в таком случае. Способ на деле весьма действенный, ведь не зря же на некоторых спортивных соревнованиях в регламентах проведения четко указано, что допускается ловля, скажем, на мормышку исключительно без использования дополнительных подвесов. Соревнования есть соревнования, но в рамках обычной ловли я не вижу ничего плохого, чтобы попробовать активизировать рыбу таким нехитрым способом. Особенно этот вариант помогает при ловле окуня.

5. Очень действенный способ собрать рыбу в конкретной точке – это привлечь её в это место посредством создания укрытия. Думаю, многие слышали о том, что в некоторых странах специально топят в море старые отслужившие корабли, чтобы не только возбудить интерес у туристов к этим местам, но и создать среду обитания для подводной живности.

Уж не знаю, насколько это оправдано с точки зрения экологии, но то, что там начинает обитать рыба в больших количествах – это достоверно. Ведь на голом дне рыбе негде спрятаться, задержаться, не говоря уж о постоянном обитании. Вот поэтому среди рыболовов известен такой способ создания рыбных мест, как оборудование подводных укрытий своими силами. Насыпь камней, затопленное дерево или кусты (особенно ветвистые) – это очень перспективные точки для рыбалки.

Естественно, сделаю акцент, что не стоит рубить живые деревья в угоду рыболовным амбициям, но переместить упавшие деревья с берега в воду – это вполне понятные действия увлеченного рыбной ловлей человека (фото 20).

Достаточно быстро за упавшим в воду деревом образуется затишок, нередко вымывается яма, который заселяют различные представители подводного царства. В ветвях дерева удобно скрываться от хищников. На границе стремнины удобно подкарауливать зазевавшуюся рыбешку.

Если такое укрытие создать не на течении, а в стоячем водоеме, то, естественно, со временем и там проявится активность рыбы, но именно на реке она достигается максимально быстро. А когда речной поток мощный, я видел пару раз, как люди дополнительно огружали стволы деревьев с помощью камней. Да, занятие более чем трудоемкое, местами вызывающее вопросы и непонимание сторонних наблюдателей, но результат своих трудов часто выражается в весьма внушительном улове. В таких местах, повторюсь, можно расчитывать как на хороший клёв мирной, так и хищной рыбы.

Делать подобные укрытия можно и зимой, со льда. В лунку или в ряд лунок проталкиваются несколько жердин и веток, можно даже найти какое-то сухое деревце для этих же целей (фото 21). На самом течении такое укрытие малоэффективно, но вот если его соорудить возле берега, то вполне оправдано ждать от него в последующем хорошую отдачу. А если это место попробовать замаскировать, спилив торчащие концы палок и веток и закидав точку снегом, то радость от хорошего клёва не придется делить с другими рыболовами.

6. Как еще можно добиться от рыбы поклевки? Если рыба осторожна и опасается пробовать вашу приманку или насадку, следует по максимуму уменьшить степень её опасений. Ну, то есть, по возможности свести свой шум к минимуму. Это относится как к зимней рыбалке, так и летней. Летом не показываться на берегу в яркой одежде, надевая костюм более темных, сливающихся с окружающей средой тонов. Не стоять на фоне неба, а укрыться в тени прибрежного кустарника.

Зимой бывает полезно взять удочку с более тонкой леской. Пусть и велика вероятность обрыва, но также возрастает и возможность поклевки. Летом – привязать на удочку более тонкий поводок с крючком, меньшим по размерам. Одним словом – облегчить вашу снасть. Не использовать более миниатюрную приманку или наживку, как я писал ранее, а именно поработать над самой снастью.

Что еще? Как известно, у рыб самым развитым органом чувств является обоняние. Поэтому если ваши руки пахнут машинным маслом, бензином или другой отталкивающей жидкостью, может быть имеет смысл хорошенько вымыть их, прежде чем вы будете цеплять насадку на крючок? Разумеется, это всё частные случаи, но учитывать их нужно.

Подытожим. Да, самый понятный и привычный способ спровоцировать рыбу на поклевку – это привлечь её с помощью запаха или вкуса предлагаемой наживки или приманки. Это логично. Но ведь нужно смотреть шире. Искусство рыбной ловли – это постоянный поиск причин и решений, вариантов и способов. А раз так, то, надеюсь, мой материал будет полезен пытливым рыболовам и сможет дополнительно помочь в решении такого вопроса, как активизация клёва рыбы.