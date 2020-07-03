Равномерные дела. Когда нужно работать по площадям Андрей Швец | 3 июля 2020 г.

Еще совсем недавно твичинг для большинства наших спиннингистов затмевал все остальные виды проводок воблеров. Да, конечно, эффективность его чрезвычайно высока, и очень часто твичинг переигрывает равномерную проводку чуть не в разы, но…

Со временем бездумное поклонение твичингу отошло на второй план – и многие поняли, что нередко эта рывковая проводка непродуктивна - например, когда требуется обловить крупный водоем, где нет «пятен» из листьев кувшинки или пучков камыша либо тростника, т.е. нашему глазу совершенно не за что зацепиться – и перед нами просто бескрайнее море воды.

На крупных водохранилищах и озерах, где нечитаемая без эхолота акватория просто огромна, нужно подбирать свою, особую, тактику ловли, дающую максимальный шанс на успех. И рывковая проводка здесь не самый лучший выбор - мало того, что за серию «твичей» воблер, шарахаясь из стороны в сторону, проходит очень незначительный путь, так еще и частые и более-менее длинные паузы делают проводку гораздо продолжительней.

На проводку уходит непозволительно много времени - от одной до нескольких минут, а площадь мы обрабатываем очень незначительную. И скорость облова водоема получается просто устрашающе низкой – в итоге ловля теряет всякую эффективность. Ко всему прочему, на больших по площади водоемах хищник рассредоточен по всей акватории: местами его может совсем не быть, а где-то он может создавать даже скопления. И при малой скорости облова мы можем элементарно не попасть на место его стоянки, просто не дойдя до него, и лишимся массы поклевок.

Итоги такой рыбалки окажутся весьма плачевными, т.к. в большинстве случаев успех или неуспех ловли определяет голая статистика: чем больше мест обловишь и чем большее количество забросов при этом выполнишь, тем выше будут шансы на встречу нашей приманки с хищником. При этом я не беру в расчет частные случаи, когда попадаешь на хищника по счастливому стечению обстоятельств или вымучиваешь его долгими сменами приманок и проводок - речь сейчас не об этом.

Выход из такой ситуации довольно простой - это так называемая ловля по площадям, когда выполняются дальние забросы в произвольном направлении, которыми и облавливают пространство вокруг лодки. А чтобы повысить темп облова акватории, применяют только равномерную проводку - как в среднем темпе, так и более скоростную. Следовательно, и приманки тут нужны такие, которые хорошо забрасываются, имеют активную собственную «игру» и стабильно, без сбоев, работают именно на разноскоростной «равномерке» - ими мы и будем стараться нащупать стоянки хищника. Заброс хорошо летящей приманки метров на 50 - 60, особенно по ветру - в порядке вещей, ведь чем дальше мы доставим приманку, тем большую площадь ею обловим.

По площадям можно ловить как с якоря, так и в дрейфе, сплавляясь по ветру или по течению. Однако в дрейфе, с движущейся лодки, на большом водоеме легче обнаружить скопления и одиночные стоянки хищника. А уж при поклевке лучше тут же опустить в воду якорь и тщательнее обловить точку, т.к. там с большой долей вероятности может находиться не одна особь, а несколько.

Если с заякоренной лодки, как вариант, можно успешно использовать дальнобойный крупный минноу и вести его в быстром темпе, агрессивно, то в дрейфе нам потребуются только приманки для равномерной проводки. Причина проста - технически правильный твичинг с постоянно перемещающейся, к тому же часто с непостоянной скоростью, лодки попросту невозможен: выполняемые потяжки будут то слишком сильными, то «мимо кассы», когда мы не успеем выбрать слабину шнура - и удилище провалится словно в пустоту.

А если уж и ловить рывковой проводкой в дрейфе, то забросы следует выполнять не очень дальние, т.к. твичинг, даже скоростной, всё равно проигрывает «равномерке» в скорости обработки участка. И поскольку нашу лодку более или менее быстро несет ветер, то мы еще не успеем закончить проводку полностью, как уже проскочим мимо точки, в которую был заброшен воблер. К слову, при среднем и сильном ветре для замедления скорости хода лодки разумно применять такую полезную вещь, как водяной парашют, который замедляет скорость дрейфа нашего плавсредства.

Приманки для ловли по площадям – это, например, старое доброе «железо», причем колеблющиеся блесны должны быть тяжелыми и компактными, а «вертушки» снабжены грузом-головкой достаточной массы. Вращающиеся же блесны с металлическим сердечником на стержне тут не подойдут, т.к. даже при достаточной тяжести они заметно парусят в полете, особенно в ветреную погоду.

Исключение составляют, пожалуй, «вертушки» фирмы Myran, легко забрасывающиеся на рекордные для своей массы расстояния, да блесны с лепестком in-line со свинцовым грузом-сердечником.

Еще более бюджетный вариант - это любой активный «силикон», твистер или виброхвост, на достаточно тяжелой головке, а еще лучше - на шарнирном монтаже с грузом-ушастиком: такая оснастка летит значительно дальше и мало парусит в полете. Если брать воблеры, то, в первую очередь, это крэнки или шеды с разным заглублением, а также набирающие у нас популярность вибы. Очень интересна тема cranking minnow – эти воблеры обладают активнейшей собственной «игрой» на равномерной проводке: они порой перелавливают классические крэнки вместе с вибами.

По площадям можно работать и дальнобойными «поверхностниками», ведя их в быстром темпе, но только в подходящих местах вроде обширных мелководий с глубинами до полутора-двух метров - такая тактика хороша для обнаружения окуневых стай, охотящихся в приповерхностных слоях.

Вообще же классика ловли по площадям - это облов протяженных поливов с приблизительно одинаковой, что немаловажно, глубиной. У меня лично за сезон проходит несколько десятков рыбалок на крупных водоемах, почему с ловлей подобного рода я и знаком не понаслышке, поэтому и набор приманок для ловли по площадям сформирован за многие годы рыбалки.

Однако не только в таких условиях работает простая равномерная проводка приманок – иногда она и при ловле на небольших водоемах вчистую переигрывает рывковую, причем с разгромным счетом. В таких ситуациях у нас двойное преимущество – и щука на проводимые таким образом приманки прекрасно реагирует, и, опять-таки, скорость облова водоема гораздо выше, а это всегда очень важно. Приведу для наглядности несколько примеров из своей практики, когда при ловле на малых водоемах «равномерка» оказалась лучшим выбором при ловле щуки.

Прошедшей осенью и нынешней зимой, которая у нас выдалась необычайно теплой, я не раз выбирался на одно лесное озеро, находящееся в отдалении от населенных пунктов. Практически всю зиму оно было свободно ото льда - за исключением пары недель морозов. Мало того, что там водилось немало разнокалиберной щуки, озеро еще отличалось безлюдностью.

Ловишь в свое удовольствие, рядом ни души, только птицы поют в окрестном сосновом лесу – просто отдых для измученного ежедневными стрессами жителя мегаполиса. Щуки в водоеме хоть и было много, но ловилась она во время довольно коротких выходов, а временами начинала так капризничать, что поймать её не удавалось даже с помощью самых хитроумных ухищрений. Ловил я там поначалу твичингом, и рыба вполне благосклонно относилась к различным биг-минноу, однако в периоды, когда её активность снижалась, я начинал экспериментировать с приманками и проводками. И стал замечать, что щука активно реагировала на различные крэнки, которые я подавал ей простой равномерной проводкой.

Я стал ловить на эти приманки всё чаще и чаще - и в конце концов мне это занятие так понравилось, что я половину времени на рыбалке стал уделять именно крэнкам. Одновременно с крэнками лопастными я использовал и безлопастные – вибы, которые тоже проводил в основном равномерно, и результат был практически всегда выше всяких похвал.

Дальше – больше: я вообще перестал брать с собой на рыбалку коробки с воблерами-минноу, хотя пара «миннох» из разряда «на всякий случай» всё-таки со мной ездили. Интересен был и тот факт, что равномерная проводка, применяемая мной, была отнюдь не медленной, как мы привыкли обычно вести idiot baits, а на скорости чуть выше средней - и щука полностью одобряла такие шустро перемещающиеся воблеры. Причем и вибы, и крэнки она атаковала с какой-то особой яростью, засекаясь очень надежно – сходы случались крайне редко.

В общем, при такой высокой скорости облова водоема было вполне понятно, что я быстро охладел к минноу с их долгой проводкой с чередой пауз.

И тут нельзя не сказать про приманки, на которые я плотно «подсел» еще осенью – это вибы и крэнк японской фирмы Raid. Их разработчик Такаши Канамори известен как большой поклонник стиля Okappari – одной из разновидностей спиннинговой ловли басса с берега. А при береговой ловле дальность заброса часто является решающим фактором, поэтому все воблеры Raid, даже имеющие сравнительно небольшую массу, скомпонованы так, чтобы без труда забрасываться на большие расстояния.

Level Vib от этой фирмы стал моим любимцем – отличная дальность заброса, стабильная «игра» на любой скорости проводки, причем щука всегда заглатывает его «в шахту» - для меня это уже стало своеобразной визитной карточкой данного виба. Самое интересное, что крохотные тонкие тройнички № 8, которыми он оснащен, на удивление отлично просекают и удерживают даже пятикилограммовых щук, давая в этом фору крупным номерам тройников.

Этой зимой я частенько ловил по открытой воде еще на одном лесном озере: хоть площадь его водного зеркала и не особо большая, но там всегда в приоритете именно ловля по площадям. Озеро по донному рельефу напоминает пруд на небольшой речушке: после прибрежной бровки начинается 2 – 3-метровая глубина и дно - абсолютно ровное.

Водятся там щука, судак и окунь, причем рыба постоянно перемещается по озеру и может образовывать скопления в отдельных местах – то она лучше берёт только с бровки, то с середины водоема. Причем её предпочтения могут меняться в течение дня, поэтому активный поиск и ловля «квадратно-гнездовым способом» всегда приводили к лучшим результатам. И на этот водоем я с течением времени вообще перестал брать «миннохи» – только лопастные крэнки и вибы, которых мне всегда хватало с лихвой.

Щука практически всегда хорошо реагировала на равномерно проводимые крэнки, и не медленно, а с довольно высокой скоростью. Правда, изредка, при особо плохом клёве, я применял равномерную проводку с периодическими резкими подтвичиваниями, но это были частности. Вибы я тоже проводил агрессивно – в восьмидесяти процентов случаев это была быстрая «равномерка», в остальных – джиговая, на которую зубастая почему-то реагировала менее охотно.

А вот судак отдавал предпочтение равномерной проводке вибов, но очень часто капризничал, и тогда приходилось работать с подбором модели этих приманок. Например, Raid Level Vib с мелкими шариками в камере он только бодал, зато на более звонкий Raid Level Vib Counter, в шумовую камеру которого добавлен крупный металлический шар, реагировал четкими поклевками, порой укладывая приманку целиком в пасть. Судак в основном держался береговой бровки, а вот щука могла клевать в течение дня то с выброса, то с бровки, поэтому и нужно было работать приманками по площадям.

Моя рыбалка, состоявшаяся в начале марта, особо явно показала преимущество ловли по площадям на разливах таких огромных водоемов, где противоположный берег лишь угадывается тонкой линией на горизонте. Тогда утро мы с напарником потеряли – искали рыбу по глубоким бровкам: товарищ любит джиг и уверен, что сейчас щука непременно должна находиться именно там. Впустую обловив множество мест и потеряв пару-тройку часов, мы всё-таки нашли правильный участок: обширные мелководья с локальными ямками и глубинами от полутора до трех с половиной метров.

С мая эти места зарастают полями кувшинок и прочими водорослями, а ранней весной здесь можно беспрепятственно ловить приманками с открытыми тройниками. Поскольку никакой привязки к чему бы то ни было не имелось, то приходилось действовать по принципу «чем дальше забросишь, тем большую площадь обловишь», причем забросы выполнялись в произвольном направлении вокруг лодки.

Пристегиваю к поводку свой любимый Level Vib - и с первого же заброса получаю поклевку хорошей щуки. Через некоторое время с этого же якоря ловлю судака и еще одну щуку, в то время как напарник-джигит на «силикон» поймать ничего не может. Поменяли еще несколько якорей, и почти с каждого я ловил хоть по одной щуке – с утра рыба хорошо отзывалась на джиговую проводку в агрессивном стиле.

Товарищ же никак не мог разловиться – пока я не дал ему точно такой же виб: однако вскоре поклевки стали более редкими, а потом и вовсе прекратились. Немного подумав, я не стал менять тип приманки: это были всё те же вибы, просто я поставил более крупную модель и стал её проводить равномерно в толще воды – и сразу пошли поклевки. Якоря менялись, но ловля так и шла по площадям – это оказался наиболее оптимальный вариант в нашей ситуации.

Еще одна классная приманка для облова больших площадей на средних и крупных водоемах – это чаттербейт: поскольку специфика ловли диктует дальние забросы, то берем приманку массой не менее четырнадцати граммов.

Летит такой «чаттер» прекрасно, не паруся в полете, а горизонт проводки держит очень хорошо – им свободно можно ловить даже на мелководье с глубинами до двух метров. Были рыбалки, когда именно тяжелый чаттербейт на крупном водоеме приносил мне наибольшее количество поклевок при ловле по площадям. Одна из них проходила на огромных поливах в верховьях одного из крупных водохранилищ – это как раз тот случай, когда плаваешь на лодке по бескрайним пространствам воды и с тоской думаешь, что делать и как ловить.

Начали мы в тот день ловить с напарником, как всегда, с так любимых всеми нами минноу – твичинг настолько прочно засел в наших умах, что часто мы используем его даже в ущерб результативности ловли. Фоновые глубины поливов были в районе полутора-двух, редко двух с половиной метров: щуки и окуня здесь находилось более чем предостаточно, временами попадался даже некрупный судак и сомик.

Поклевки хищника случались, но мы ловили очень медленно - твичинг, да еще и с паузами различной продолжительности, не самый скоростной способ облова акватории. Время шло, вскоре и домой надо собираться, а мы обработали лишь небольшой участок. Стал я копаться в коробках и экспериментировать с приманками: крэнки рыба хватала не очень охотно, вибы на таких малых глубинах оказались не самым лучшим выбором, тем более полив был довольно сильно заросший водорослями.

Как всегда, выручил старый дружище чаттербейт Jackall Break Blade – я умышленно взял самый тяжелый из лежавших в коробке массой в пол-унции, чтобы максимально увеличить дальность заброса. Результат стал заметен сразу: во-первых, ощутимо увеличилась скорость облова акватории – в то время как мой товарищ выполнял одну полноценную проводку, я успевал сделать как минимум три. Во-вторых, средние размеры попадавшегося окуня сразу увеличились – любовь крупного полосатого к «чаттерам» давно известна. И щука тоже стала брать чаще.

Сказалось на результате не только скорость ловли, но и общая заметность приманки в немного замутненной воде, да еще и с довольно большим количеством водорослей. Ведь, как известно, водоросли в какой-то мере гасят колебания, исходящие от приманки, что сразу снижает её заметность для хищной рыбы – а чаттербейт с колебаниями своей пластины и бликами, исходящими от неё, являлся мощнейшим раздражителем и обнаруживался рыбой с большого расстояния. К тому же проходимость у чаттербейта ощутимо выше, чем у минноу с двумя или тремя открытыми тройниками.

Конечно, в старой доброй равномерной проводке ничего особого нет, и ошеломляющих новизной открытий я, разумеется, не сделал – и, тем не менее, опыт для меня оказался очень полезным: на твичинге свет клином не сошелся, и в некоторых условиях «равномерка» намного проще и эффективнее.