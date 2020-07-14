Диктатура самоизоляции, или как я создавал свой домашний водоем Алексей Коломиец | 14 июля 2020 г.

Угроза пандемии, говорят, еще остается, и она очень серьезна. В нашей Волгоградской области губернатор не стал рисковать - и вопреки вполне терпимой статистике ввел известные ограничения. Вокруг все притихли, насторожились, надели маски, сидят, ждут, что будет дальше. Я тоже присмирел. Начал, как и многие, выкладывать в соцсетях фотографии из архива. И вдруг в этих самых соцсетях наткнулся на один водоем, на который запросто можно приехать просто на велосипеде.

Дачники утверждали, что никто никого не останавливает на дорогах. Да и никаких постов ГИБДД на протяжении всего пути нет, где бы меня могли остановить, чтобы зачитать мне мои права… Недолго думая, я взял спиннинг и отправился вроде как «на дачу».

Коронация начинается!

Как-то однажды в один из визитов Константина Кузьмина (уж не помню, с какой целью он приезжал - вполне возможно, что просто половить рыбу) до его обратного самолета оставалась аж половина распогожего дня.

Я предложил заскочить на Орловский карьер. Тот находится по пути в аэропорт и какая-никакая там щучка водится. Так вот, этот водоем ему очень понравился. Мы поймали там по парочке щук, кажется. Я на воблер, он - на джиг. И вот тогда еще он заметил, что если бы у него был под боком такого плана водоем – он бы его сделал «домашним».

Шло время, а Орловский карьер домашним мне никак не становился. Под моим боком - целая Волго-Ахтубинская пойма, и не только со щуками! Да, карьер от меня близко, но тратить время на поимку местных зубастых – совсем не хотелось. Лишь однажды мы приехали с товарищем протестировать спиннербейты. Задание выполнили, на пробные приманки щуку поймали. И я снова позабыл о водоеме.

Минуло еще несколько лет. Я поднаторел в лайтовой джиговой рыбалке в стоячей воде. У меня в арсенале появились снасти класса ультралайт. Поднакопил и кое-какой опыт ловли на поверхностные приманки. И вот теперь-то, в коронавирусные времена, это всё просто просится туда, где интересно, недалеко и… можно.

Первая разведка боем

Я, как и раньше, взял с собой воблеры и один спиннербейт. Было лень грузить машину всяким разным барахлом - я ведь, по легенде, на дачу еду. Прихватил лишь забродные сапоги, без которых там всегда было проблематично, и отправился на разведку. Может, там и воды-то нет уже никакой. Но всё прошло нормально, с меня взяли 100 рублей за въезд на территорию карьера (как с взрослого) - и вот я уже обозреваю несколько подзабытые очертания водоема.

Карьер немножко изменился. Мои уловистые места заросли донельзя. Пытался я пролезть сквозь стену высокой «тросты» к месту где было моё любимое «окно» – я просто не смог этого сделать. Нужно усердно работать мачете для этого. В забродных же сапогах вдоль стены камыша ходить – глубоко слишком. По грудь примерно. И песок норовит утечь из-под ног.

Кое-где сделали рукотворные пляжи. Гениально! Песок-то рядом! Поставили скромные деревянные беседки, баки для мусора. С этих пляжей вполне можно было бы поджиговать, да я ничего джигового с собой не взял. Разумеется, щучьи воблеры покидал, но без особого азарта. 4 апреля, весна задерживается, вода холодная, что делает щука – непонятно. Или еще спит, или уже отнерестилась и спит.

Продолжаю исследовать водоем. Вижу, что люди ловят на поплавки вполне приличных краснопёрок. А красноперка – это ультралайт! Один рыболов поведал мне, что прошлой осенью на его глазах кто-то поймал несколько неплохих щук прямо с этого места. Ага, зубастая, значит, тут не перевелась!

Кузьмин тоже на этом месте щуку поймал на джиг. Значит, теперь есть куда применить накопленный мною опыт! Уезжаю с водоема, полный надежд и помыслов.

Первая рыбалка

После того как беспрепятственно съездил на разведку, я на компьютере пристально рассмотрел фотографии карьера на Яндекс-картах. К своему удивлению, обнаружил нечто, напоминающее выработку. То ли бульдозеры трудились, то ли экскаваторы. Но в одном месте под водой явно просматриваются светлые полосы на дне водоема. Примерно по такой же схеме рядами растут камыши в более мелких местах. Вдруг подумалось, а не рельеф ли это?

Ну и всё. У меня окончательно занялось, а потом разгорелось желание непременно приехать туда с мини-джигом и ультралайтом.

Взял своего любимчика Stinger Inova SRD IV 702UL (2,13 м/ 2 - 10 г). Нашел ультралайтовые поводки, катушку с подходящим шнуром, которым ловлю в Волго-Ахтубинской пойме. Медицинскую маску, перчатки – кто их знает, вдруг без них не пустят? В общем, пора делать водоем домашним! Выбрал будний день с пасмурным утром и приехал, когда точно никаких отдыхающих быть не должно.

Первые забросы джигом – сразу в траву. Если попадаю на чистое место, 9-граммовый груз падает 5 – 7 секунд. Вполне нормально, чтобы ловить щуку. Но проводка – всего-то пара «ступенек» до первых зеленых джунглей. А потом начинаешь тащить огромный пук травы через «тросту». Один раз тонкая «плетенка» не выдержала.

Однозначно вместо двойника надо бы поставить офсетный крючок, да и вместо «чебурашки» что-то более обтекаемое. Тем более что у Кузьмина в прошлый раз как раз и стоял виброхвост на офсетнике с «пулей». Техасская оснастка, если мне не изменяет память. Но у меня с собой ничего такого не было. Да и ловил Кузьмин в октябре, когда щука просто обязана быть активной.

В общем, оставалось честно «косить» траву джигом, изучая глубину водоема. Как выяснилось, полосы на фото – это тупо водоросли, которые, видимо, произрастали на каких-то гребнях. Обычно бульдозером сгребают в сторону почву или глину, а песок увозят.

Вот на этих грядках и растут себе водоросли. А вот более темные участки – действительно более глубокие. Травы там на глубине меньше. Но поклевок всё равно я так и не увидел. Или щука отдыхает, или «гранаты у меня не той системы». Придется с джигом приехать еще раз, но уже с «пулями» нужной массы. Возможно, попробую еще джиг-риг. А вот офсетник с огруженным цевьем – должен быть тут как раз в тему.

Подходящий травяной наборчик

Я смонтировал виброхвост с длинным «живым» хвостиком на подгруженном офсетнике, поставив перед его носом «пулю». На практике оказалось, что эта приманка отлично работает в корягах и в траве, причем иногда и без «пули». Она обтекаемая и практически не цепляет водоросли. Я даже непосредственно в камыш её забрасывал - и оттуда выводил рывками. При остановках приманка красиво планирует. Короткие подергивания заставляют её танцевать на одном месте. А это то, что нужно при ловле по «окнам» в траве.

Приманка объемная, что весьма ценно. Ну и когда приходится вываживать щуку с пуком травы на морде – «плетенку» надо ставить потолще. И это уже не лайтовый джиг и не твичинг. Это больше напоминает ловлю на свимбейты. Что-то типа Stop&Go, только с одним отличием - воблер при такой проводке замирает на месте, а эта «резина» с огруженным офсетником начинает планировать каким-то непостижимым образом.

В напарники к этому джиговому наборчику подойдут колеблющиеся блёсны с «усами», отбивающими траву. Такие отменно работали на Волжских раскатах ниже Астрахани. В общем, охота за щукой в травяных зарослях весьма интересна – и вот она, совсем рядом. Ловить её непросто, а значит - познавательно и очень увлекательно.

Ультралайт – это весело

Ультралайт – сразу показал, что скучно не будет. Только я подошел к воде – сразу увидел, как окунь проплыл, и от него мальки кинулись врассыпную. Попробовал парочку маленьких воблеров, но забоялся, что потеряю их в густой траве. Начинаю твичинговать – воблер быстро находит траву или тину. Равномерная же проводка окуня никак не привлекает. Поставил проверенную двухнулевочку MEPPS - и снимать её уже потом не хотелось. На неё было больше всего поклевок - окуни и красноперки не давали скучать. Да что там говорить, обыкновенные мальки постоянно гнались за этой вращающейся малюткой.

Пробовал я и другие «вертушки», чуть потяжелее, чтобы добросить до стенки камыша. Добрасывал, поклевки видел, сходы получал, но долавливать не стал. Почувствовал, что шнур толстоват, металлический поводок тяжеловат. Нужно всё делать более изящно. И однажды посвятить весь день ультралайтовой ловле без оглядки на джиг. Ведь у ультралайта свои волшебные места.

Где одинокое дерево отбрасывает тень на воду, где светлая проплешина посередине поля водорослей. Ну и, конечно же, надо заглянуть с ультралайтом во все уголки карьера. Не может быть, чтобы рыба здесь не росла. Зеркало воды большое, малька много. Чайки постоянно пикируют, утки плавают, цапли - им же должен кто-то лапки покусывать?!

Дома – и солома едома

Вот так, всего за две рыбалки, практически незнакомый мне водоем превратился в домашний. А точнее - в домашнюю лабораторию. Ведь не за рыбой я сюда буду приезжать, а с новыми приманками, новыми идеями. Продолжать исследовать как водоем, так и потаённые уголки моих рыболовных коробок.

Честно, я уже и подзабыл, что в них лежит и для какой цели. Многие знакомые признаются, что в период самоизоляции вынужденно наводят порядок в доме или на дачном участке. А я вот давно мечтал навести порядок в своих снастях. И когда домашняя лаборатория к моим услугам – всё принимает весьма интригующую составляющую. И эта интрига настолько глубока, что боюсь – никакого самого длительного периода самоизоляции мне не хватит, чтобы исчерпать интерес к этому водоему.

Например, вы обратили внимание на моё описание рукотворных пляжей в некоторых местах карьера? А почему бы не приехать сюда с нахлыстом? Есть где развернуть сзади себя шнур. И попадаются места, где можно обойтись простым кольцевым забросом. Пучки «тросты» закроют рыболова - и вполне можно будет макать «мушку» в прогалы чистой воды среди водорослей. Ведь скоро подрастут кузнечики, которых легко может сносить ветром из степи в карьер. Рыбы просто обязаны об этом знать!

Еще одна тема роится в голове – это боковой кивок. Бродить с 7-метровой удочкой и опускать мормышку аккуратно в «окна» – это тоже интересно! А еще, думаю, к осени, когда щука начнет зверствовать, я обязательно попробую ловить на топ-вотеры: уокеры, «лягушки», «Хорватские Яйца».

И всё это на расстоянии 21 км от моего дома. В принципе, туда действительно можно проехать на велосипеде, ведь в окрестностях карьера есть дачные участки. Надел маску - и вперед! Но я ни в коем случае не призываю читателей журнала что-то нарушать. Я просто хочу обратить читательское внимание на то, что рядом с вами тоже может лежать какой-нибудь водоем, о котором вы мало что знаете.