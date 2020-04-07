Это нелепое коромысло. Спиннербейты Андрей Швец | 7 апреля 2020 г.

Существует класс интереснейших искусственных приманок, являющихся для большинства наших спиннингистов своеобразной terra incognita – это спиннербейты. Вообще-то у них богатая и славная история: засветившись накануне двадцатых годов прошлого века в Северной Америке, они начали свое победоносное шествие по всему миру. Ныне рыболовные магазины только в США продают до тридцати миллионов приманок в год, а в рейтинге моделей, наиболее часто применяемых при ловле басса, спиннербейты на втором месте после силиконового «червя».

И в США, и в Японии спиннербейты (spinnerbaits), очень популярные у тамошних спиннингистов, являются всесезонными и всепогодными приманками для ловли хищника в самых разных условиях. Причем ловят на них не только басса, но и форель, и черного и белого краппи (серебряного окуня), и обычных щук, черную и красноперую, и гигантского маскинонга. У нас же главные клиенты спиннербейтов - это вездесущие щука с окунем, берущие на них в течение всего сезона открытой воды с завидным постоянством.

В принципе, понятно, почему у большинства отечественных рыболовов спиннербейты с первого же взгляда вызывают подспудное недоверие - с виду это очень громоздкая и несуразная конструкция, которая плохо забрасывается из-за своей парусности и, самое главное, из всех искусственных приманок наименее напоминает какой-либо кормовой объект. А в мозгу у нашенского спиннингиста очень крепко сидит стереотип, что искусственная приманка обязательно должна напоминать рыбью мелочь или, в крайнем случае, какого-нибудь червяка, пиявку или лягушку - тогда в неё и веры будет больше. А если не верит спиннингист в приманку, то и ловить она в его руках не будет, поскольку вера в правильность своих действий - это как минимум пятьдесят процентов успеха.

На самом же деле спиннербейт является самой универсальной и эффективной приманкой для охоты за хищником, которую можно применять в очень большом диапазоне условий, встречающихся на водоеме. И это самое нелепое коромысло мы можем спокойно провести и в зарослях травы или тростника, и в коряжнике, и на чистой воде, облавливая любой её горизонт, и использовать в качестве поисковика на обширных водных пространствах, и простукивать дно джиговой проводкой, и т.д., во всех ситуациях соблазняя хищника на поклевку.

Итак, что же на самом деле такое этот самый непонятный и диковинный спиннербейт?

Устоявшаяся, можно сказать - классическая на сегодняшний день конструкция – это изогнутая в форме буквы «V» рамка из упругой титановой или нержавеющей проволоки, к нижнему плечу которой припаяна джиг-головка обтекаемой формы, прикрытая густой «юбкой» из тонких силиконовых нитей, а на верхнем плече, обычно соизмеримом по длине с нижним, установлено от одного-двух до семи лепестков. Лепестки эти, вращающиеся при проводке, могут быть как одинаковыми, так и разными по геометрии.

Идея приманки довольно проста: спиннербейт, абсолютно не похожий на пищевой объект, выступает в качестве мощного раздражителя хищника - на органы чувств рыбы действуют и бликующие вращающиеся лепестки, и исходящая от них вибрация, и пульсация силиконовой «юбки», и вибрация самой металлической рамки приманки. Ключевые элементы конструкции приманки - форма лепестков и головки, материал «юбки» и, особенно, длина коромысла, т.к. именно они определяют специализацию приманки по месту и технике ловли.

Начнем с лепестков

Огромное значение имеет их количество, размер и сочетание лепестков разной геометрии - это самым непосредственным образом влияет на область применения той или иной модели спиннербейта, его проходимость и заметность для рыбы. Самые распространенные формы лепестков на спиннербейтах - это «Индиана» (Indiana), «Колорадо» (Colorado) и «Ивовый лист» (Willow Leaf). Существуют лепестки и других форм, но мы о них говорить не будем, т.к. у нас в продаже приманки с такими лепестками встречаются крайне редко.

Лепесток типа «Колорадо», имеющий угол вращения относительно оси движения около 60°, создает сильное возмущение водной среды - качество очень полезное, т.к. такой «возмутитель спокойствия» улавливается боковой линией хищника с большого расстояния даже при слабом освещении водоема и/или при низкой прозрачности воды. Также «Колорадо» обладает максимальной подъемной силой - это качество позволяет проводить спиннербейты, оснащенные таким лепестком, а тем более тандемом из них, максимально медленно, к тому же такая приманка хорошо держит заданный горизонт проводки.

Приманка с одним или двумя «Колорадо» отлично подходит для джиговой проводки, т.к. обладает наиболее сильным, по сравнению с лепестками другой формы, «эффектом парашюта», т.е. способностью медленно планировать при падении. А вот для облова заросших мелководий с обилием расположенной в толще воды травы спиннербейт с такими лепестками не подойдет - из-за большого радиуса вращения «Колорадо» плохо проходит траву, которая моментально наматывается у места крепления лепестка.

Кроме того, любой такой лепесток вращается с относительно малой скоростью, что делает его менее заметным для рыбы визуально, т.к. он не дает отчетливого, концентрированного блика. Обязательно нужно учесть, что мощная вибрация, которую создает «Колорадо» при проводке, плохо привлекает щуку, например, при ловле по холодной воде, когда рыба заторможена и инертно отзывается на шумные и активные приманки, или же хищника, находящегося в низкой фазе активности.

«Ивовый лист» в отличие от «Колорадо» имеет меньший угол вращения, составляющий приблизительно 15 - 30°, и значительно более высокую частоту вращения - яркие блики, производимые при этом, делают его для хищника значительно заметнее. «Ивовый лист» хорошо проходит через мягкие водоросли, располагающиеся в толще воды - он вертится с такой высокой частотой, что трава часто просто не успевает зацепиться за лепесток и погасить его вращение, а если и виснет на нём, то тут же сбрасывается центробежной силой.

Однако получая высокую проходимость приманки, мы жертвуем другим: горизонт проводки спиннербейты, оснащенные Willow Leaf, держат значительно хуже, и происходит это из-за небольшой подъемной силы, а также низкого лобового сопротивления - это нужно учитывать обязательно. К тому же с малой скоростью провести её не удастся даже при всём желании, т.к. при снижении скорости проводки до определенного уровня такой лепесток начинает сбиваться со стабильного вращения.

По этим же двум причинам спиннербейтом с такими лепестками гораздо легче ловить джигом, чем приманкой с лепестками Colorado, т.к. его без труда можно опустить на требуемую по условиям ловли глубину. Однако планирующие свойства у такой приманки менее выражены, т.е. «эффект парашюта» в данном случае весьма малый - на паузе лепестки, имеющие малую подъемную силу, не будут притормаживать падение спиннербейта.

И лепесток третьего типа - это «Индиана» (Indiana): он представляет собой как бы немного вытянутый «Колорадо», напоминая каплю, и является своего рода промежуточной формой между «Колорадо» и «Ивовым листом». И по своим свойствам - частоте и углу вращения, подъемной силе, проходимости через водоросли - «Индиана» тоже нечто среднее между ними, и спиннербейт, оснащенный такими лепестками, будет универсалом – как говорится, на все случаи жизни. Однако, как мы знаем, специальное всегда лучше универсального, поэтому для решения некоторых задач он плохо подойдет - для этого есть свои «специалисты».

В двухлепестковых спиннербейтах самая распространенная комбинация - это Colorado плюс Willow Leaf, у японцев такое сочетание называется Tandem Willow: приманки подобного типа значатся наиболее универсальными и получили очень широкое распространение.

Вообще, такой тандем считается классической компоновкой, и именно эта комбинация раскрывает рабочий потенциал лепестков обоих типов, соединяя воедино лучшие качества каждого из них: «Колорадо» при вращении создает необходимую вибрацию и подъемную силу, а установленный на конце плеча приманки «Ивовый лист» обеспечивает визуальное раздражение хищника и хорошую проходимость по траве.

Груз и «юбка»

Груз-головка приманки может иметь разную массу, выбор её величины зависит от предполагаемой сферы применения, т.к. именно груз вкупе с лепестками обеспечивает нужную скорость спиннербейта на определенной глубине. А форма головки определяется условиями ловли: на малых глубинах могут применяться уплощенные головки с загнутым вверх концом, при проводке выталкивающие приманку в верхние слои воды; для мест с обилием травы в толще воды - обтекаемые в форме пули, хорошо проходящие через водоросли; для глубокой и чистой воды - округлые, и так далее.

Вне зависимости от того, какую форму имеет головка, в её задней части (в том месте, из которого выходит крючок) имеется небольшое утолщение с крючкообразным наплывом - для удержания на крючке трейлера, насаживаемого для усиления привлекающего воздействия приманки на зрение хищника и/или увеличения её объема.

Чаще всего в качестве трейлера выступает крупный твистер со струящейся либо широкоамплитудной мощной «игрой», но он может быть и из неактивного силикона, не дающего при проводке никаких колебаний. Из своего опыта ловли на спиннербейты могу сказать, что щука в большинстве случаев лучше реагирует не на приманку в стандартной компоновке (только с «юбкой»), а с подсадкой твистера, цвет которого контрастирует с цветовой гаммой силиконовых нитей «юбки».

В том случае, если трейлер особо крупного размера, лучше насадить его на дополнительный крючок – просто щука может бить в сам твистер, не засекаясь при этом. Такой трейлерный крючок надевается на загиб штатного крючка приманки, а от сползания его предохраняют кусочком кембрика или термоусадочной трубки.

Трейлерный крючок идёт в комплекте с некоторыми спиннербейтами, но его легко сделать и самому, использовав для этого крупные одинарники с широким ушком – например, предназначенные для разборных «ушастых» грузил в джиговой ловле. Окунь тоже неравнодушен к трейлерам, но для него размер твистера нужно подбирать поменьше, т.к. размер пасти у него всё-таки не такой громадный, как у щуки.

От того, из какого материала изготовлена «юбка» спиннербейта и от его качества зависит очень многое, в том числе и уловистость приманки. Самые неподходящие «юбки» - из круглой в сечении резинки, такие устанавливаются обычно на приманках низшего ценового диапазона. На проводке эта «юбка» практически не работает, лишая спиннербейт одного из привлекающих хищника свойств.

Чем «юбка» качественнее, тем она лучше реагирует и на вибрацию, передаваемую от лепестков и от рамки спиннербейта, которая заставляет каждое волокно волнообразно изгибаться, и на манипуляции с приманкой спиннингиста, который старается вызвать её пульсацию.

Лучшие «юбки» делаются из силиконовых нитей прямоугольного сечения, причем именно нитей, а не полосок, т.к. последние зачастую имеют очень неприятное свойство слипаться в воде и при движении тянуться безжизненной лентой. Стандартная качественная «юбка» состоит, как минимум, из пятидесяти нитей, а спиннербейты с «юбками» из меньшего числа нитей лучше не покупать, т.к. с их работоспособностью могут быть проблемы.

То самое кормысло

Сама рамка, или коромысло - это основа основ спиннербейта, обеспечивающая незацепляемость и определяющая его сферу применения. Одним из самых распространенных вариантов является равноплечий, с допустимыми небольшими отклонениями в ту или иную сторону, проволочный уголок – это усредненный вариант, к тому же самый простой в изготовлении.

Каркасы современных спиннербейтов делаются из материалов двух типов: более бюджетные - из нержавеющей стали, дорогие - из титана. Титан, несмотря на свою дороговизну, предпочтительнее, т.к. обеспечивает лучшую передачу вибрации от лепестков на нижнюю часть приманки (в частности, на «юбку») и более устойчив к деформации, нежели сталь. Это его свойство способствует сохранению изначального вида приманки после критических нагрузок с изгибом проволочной рамки - например, после жесткого освобождения от зацепов, а вот возвращать в первоначальное положение изогнутую мощную сталь - задача не из легких, тут придется порядком повозиться.

От длины верхнего плеча спиннербейта напрямую зависит его проходимость через тот или иной тип водорослей. Например, для ловли среди мягкой и полужесткой травы хорошо подойдет приманка с коротким верхним плечом, благодаря которому вращающийся лепесток идёт ближе к крючку и отбивает от жала мягкие пряди и стебли водорослей.

Но модели с коротким плечом не годятся для ловли в густой вертикально ориентированной растительности - скажем, в частом тростнике: когда спиннербейт при движении ударяется о его стебель, он немного наклоняется в сторону - и жало оказывается открытым, что ведет к моментальному зацепу. В таких сложных условиях лучше работают спиннербейты с длинным верхним плечом из толстой проволоки - при ловле на такие модели число зацепов даже в густом тростнике сводится к минимуму.

Крючок

Еще один очень важный конструктивный элемент любого спиннербейта, от которого напрямую зависит такая важная опция, как процент реализованных поклевок - это крючок. Самый приемлемый вариант - это мощный острейший одинарник высокого класса, поскольку из-за того, что он установлен на приманке намертво, заменить его даже при необходимости не представляется возможным. Бывает же, что сам спиннербейт хорош, а вот крючок из грубой толстой проволоки - тупой: особенно этим грешат модели для американского рынка, изготавливаемые в Китае.

Процент холостых поклевок и сходов с таких приманок очень велик, т.к. подобный крючок просто не в состоянии нормально пробить челюсть щуки. Да, стоит средний американский спиннербейт относительно недорого, но покупка эдакого бюджетника может оказать поистине медвежью услугу - частые сходы щуки не принесут вам ничего, кроме испорченных нервов и настроения. А вот японцы на свои спиннербейты крючки устанавливают просто высочайшего качества: не завышенного размера, как на «американцах», а сообразного общей величине приманки, острейшие и из тонкой проволоки - такой крючок с легкостью пробивает щучью челюсть и надежно удерживает рыбу на всех стадиях вываживания.

Техника ловли

У среднестатистического отечественного спиннингиста спиннербейт вызывает сильную ассоциацию с громоздкой вращающейся блесной: большинство рыболовов, рискнувших ловить на эти приманки, использует обычную «равномерку» с той или иной скоростью. На самом же деле спиннербейт представляет собой очень разностороннюю приманку, позволяющую применять массу технических приёмов проводки и способов подачи, что, собственно, и делает его таким универсальным в применении.

- Перво-наперво спиннербейты используются в качестве search bait - поисковой приманки: применяют для этого самую обыкновенную «равномерку» в ускоренном темпе. Эта проводка служит, в основном, для поиска рыбы на большой и часто незнакомой акватории - таким способом пробивается максимальная площадь водного пространства за единицу времени.

- Также весьма неплохо работает замедленная, на грани срыва вращения лепестков, проводка в придонном слое водоема - хищник очень часто реагирует именно на спиннербейт, предпочитая его другим типам приманок.

- Для глубоких чистых участков водоема отлично подходит джиговая ступенчатая проводка - или с касанием дна в тех местах, где оно не заилено или не захламлено, или в толще воды, если на дне лежит много мусора, т.е. пелагический джиг.

- Самая же эффективная, на мой взгляд - это проводка с активной подыгровкой кончиком удилища: во время ведения приманки мы периодически коротким движением как бы встряхиваем её, при этом лепестки на какое-то мгновение срываются с вращения, а «юбка» меняет свой объем, то распушаясь, то сжимаясь. Такой сбой в движении приманки всегда привлекает хищника, заставляя его атаковать спиннербейт, нисколько непохожий на какой-либо реальный пищевой объект.

- Но сильнее всего изменяет свой объем «юбка», напоминая плывущего осьминога, при волнообразной проводке, когда кончик удилища, направленный во время проводки на приманку, то чуть приподнимается, то чуть опускается, при этом спиннербейт движется в толще воды как бы плавной волной.

- И еще один очень эффективный приём, применяющийся при ловле со спиннербейтом - это планирование, в большинстве случаев он дает стабильный результат при правильных действиях рыболова. Выполняется приём следующим образом: приманке после преодоления какого-либо препятствия (например, листьев кувшинки или ветки, лежащей на воде) дают свободно планировать до дна на ослабленном шнуре.

Вращающиеся на падении лепестки замедляют скорость погружения спиннербейта, создавая тот самый «эффект парашюта», своими отблесками привлекая хищника визуально, а вибрацией воздействуя на его боковую линию. Очень хорошо облавливать таким способом также крутые свалы с мели на глубину - приманка падает вниз практически отвесно, идя ко дну вдоль бровки прямиком в пасть дежурящему в таких местах хищнику.

В моей практике было много случаев, особенно при ловле по теплой воде, когда в какой-то промежуток времени щука предпочитала спиннербейт любым другим приманкам, даже самым изысканным. Особенно запомнился один случай: мы ловили с товарищами на одном озере щуку – клёв был выше среднего, но вскоре поклевки постепенно сошли на нет, а потом хищница и вовсе закрыла рот на замок. Когда не клюет, то приходит черёд всех приманок, что только есть в коробках – но в тот раз спиннербейт оказался только у меня одного. И как минимум два часа я ловил щуку за щукой, в то время как мои товарищи довольствовались ролью статистов-зрителей, т.к. рыба реагировала лишь на диковинное коромысло.

В небольшой статье невозможно досконально описать все техники работы со спиннербейтом, да и намного интересней, на мой взгляд, до всего доходить самому, анализируя свои же успехи и ошибки. Но в том, что спиннербейт - это поистине универсальная приманка практически для любых условий ловли, сомневаться не стоит. Нужно только один раз хорошенько, что называется, упереться, потратив на изучение методов работы с ними хотя бы пару рыбалок - и награда, заключающаяся в поимке пары-тройки щук в самых сложных условиях, не заставит себя ждать.