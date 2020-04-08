Мое знакомство с тайменем Алексей Коломиец | 8 апреля 2020 г.

Это пока что единственная моя рыбалка, о которой я не смог рассказать сразу. После неё в моей рыбацкой голове был взрыв. Я долго не отвечал толком своим друзьям на вопрос: «Ну как съездил?» Двумя фразами тут не обойдешься. Да и пары-тройки вечеров за хорошим столом не хватит, чтобы передать всё, что я видел, чувствовал, о чём думал и продолжаю думать.

Разумеется, в одном журнальном очерке всего не расскажешь. Но я постараюсь максимально сжать свое повествование о поездке за тайменями на таежную речку Хабаровского края, уделив внимание лишь самой рыбалке.

От рождения идеи до её воплощения

Поездку за тайменем мы с другом планировали давно. Сначала пересмотрели все предложения по ловле этой рыбы. Читали отчеты и разглядывали фотографии из Якутии, Хабаровского края и даже из Монголии. Постепенно наши симпатии стали склоняться в сторону Хабаровска. Оно, вроде бы, выходит дороже всего, но изначально мы думали так: если уж тратиться, то один раз и качественно.

Нам говорили, что в тамошних реках таймень быстро растет, отъедаясь на красной рыбе, которая идёт на нерест из Охотского моря, а заброска вертолетом предполагает, что реки не тронуты цивилизацией и тайменя в реках действительно много.

Окончательные точки над «i» мы расставили, когда выслушали советы тех, кто уже неоднократно бывал в тех местах, ловил тайменя не раз и не два и мог судить о качестве предоставляемых услуг различных туроператоров. Наш выбор пал на Игоря Ольховского и его туркомпанию. Мы поговорили с ним на московской рыболовной выставке - и недолго думая ударили по рукам. Ехать – так ехать, ловить – так ловить, таймень – так действительно таймень.

Выбрали достаточно комфортный для сплава промежуток времени – вторая половина июня, когда вода в реках уже светлая, гнуса немного и погода чаще всего теплая. За полгода до начала сплава начали подготовку: рыли Интернет на предмет советов новичкам, необходимых снастей, приманок и обмундирования.

Оказалось, что с собой надо взять только спиннинг, мощную катушку с толстой «плетенкой», приманки на тайменя, вейдерсы, одежонку и спальник. Всё остальное предоставляет туроператор. Разбивкой и сворачиванием лагеря, приготовлением пищи занимается обслуживающий персонал. Нам остается только спать, кушать, пить, любоваться природой и ловить рыбу.

Где, где… На Уде!

От Хабаровска мы ехали на машине где-то 600 км до Бриакана, а дальше 330 км - на вертолете (это по самым скромным подсчетам) до реки Уда, которая впадает в Охотское море. Пожалуй, опущу подробное описание того, что я видел в вертолетном иллюминаторе. Тайга, сопки, петляющие реки… Начали снижение, сделали круг над извилиной какой-то речки и благополучно сели на каменную косу. Мы на месте! Быстро разгрузили работающий вертолет, попадали на кучу нашего походного снаряжения, чтобы, взлетая, МИ-8 не разметал вещи по тайге, гул винтов затих… Рыбалка начинается!

Погода – класс, речка – чистая. Ну-с, с чего начнем? А с того, что сегодня 16 июня, 10 часов утра, мы на Уде в начальной точке нашего речного вояжа. Здесь мы разбираем пожитки, рыбачим, ночуем, завтра приступим к сплаву вниз по течению.

Первое впечатление как всегда обманчиво. Вроде как ничего примечательного. Растительность – как и в средней полосе России. Но речка – прозрачная, и её можно перебросить тяжелой «вертушкой» Myran. Кадет (прозвище нашего старшего по сплаву) сказал, что именно с этой точки начинаются поклевки тайменей. Из речки можно спокойно пить воду, что я и делал на протяжении шести дней сплава без каких-либо последствий для желудка.

Ну и еще одно яркое событие в самом начале сплава, которое я не забуду никогда. На первом же обеде Кадет угостил нас настоящими дальневосточными крабами. Мяса было так много, что мы до самого вечера не смогли его доесть вшестером! Живое пиво под дальневосточного краба – это незабываемое впечатление! Смотрю на сделанные фотографии - и не понимаю, как я мог тогда говорить, что мне, мол, хватит, я наелся, больше не могу. Эта вкуснятина практически стерла из памяти тот первый день, в который, кстати, я занимался подготовкой к предстоящей рыбалке, наматывал новую «плетенку» и прочее.

Мамба сдавала в багаж: чехол, рюкзачок, саквояж, термос, спальник, иконку и… маленькую «поролонку»

Целый год до сплава по Уде я собирал большие «вертушки» 5-го – 6-го номеров, гигантские «колебалки», купил два мотка «плетенки» Power Pro (30 и 40 lb) по 300 ярдов. Основными моими советчиками по снастям были Игорь Ольховский из Хабаровска, Сергей Митягин из Уссурийска и Владимир Бондарь (Артельщик) из Москвы, за что им большое спасибо. Что понравилось – консультировали коротко, по существу, без всяких разглагольствований.

Кроме их ценных советов я по крупицам копировал из дальневосточных рыболовных форумов названия уловистых приманок.

Сразу дам хороший совет – архиважно иметь каждой приманки минимум по две штуки. Очень часто бывает, что если одна из многих приманок реально «выстрелила» и вдруг теряется на зацепе – начинает казаться, что рыбалка подошла к концу. Еще частенько хочется дать уловистую приманку другу, а она-то у тебя – в одном экземпляре.

Еще один хороший совет: после приземления трофейного тайменя сразу отрезать леску – это для безопасности спиннинга и удобства извлечения блесны из пасти рыбы. Сам я ни разу так не делал, но, правда, и тайменей огромных не поймал. Я своих тайменей даже на берег не вытягивал. Брал плоскогубцы и прямо в воде избавлял красавцев от приманки. К слову, абсолютно всех тайменей мы по договоренности с туроператором отпускали.

Ну и, конечно же, бесконечные советы об усилении фурнитуры приманок Овнеровскими, скажем, заводными кольцами, карабинами, застежками и тройниками. С тройниками есть тонкость: штатный на зацепе может разогнуться и тем самым спасти приманку. Но если хватанёт «запятнашка» – не уверен, что родной тройник справится.

Обязательно надо уделить внимание правильности намотки новой «плетенки». К намотке шнура на шпулю я отношусь всегда ответственно. Закрепил на шпуле шнур с помощью лейкопластыря, распустил его по берегу метров на 200, закрепил за бревно, вернулся и, придав усилие в половину согнутого бланка, равномерно намотал плетеную леску под самый буртик.

Всё это я пишу для того, чтобы вы не делали ошибок, как некоторые из нашей группы, кто поленился либо закрепить шнур лейкопластырем, либо с усилием намотать. На следующий день у некоторых весь ворох «плетенки» стал прокручиваться вокруг неподвижной шпули. Хорошо, что крупных тайменей в тот момент не попалось, иначе пришлось бы туго.

Из одежды мне пригодилось всё, что я взял - и осенний костюм (говорят, с Охотского моря иногда дует холодный ветер), и полартековский джемпер для вечерних посиделок, и флисовая шапочка (чтобы голова ночью не мерзла), и летний комплект легкой одежды Columbia's PFG, ну и любимый старенький рыболовный жилет. Плюс еще кепочка с встроенными диодными лампочками в козырьке, не забыл и солнцезащитные очки.

Ко всему этому я давно уже подобрал рюкзачок, в который легко помещаются вейдерсы с ботинками, походный термос с чаем и необходимое количество приманок. Обязательно наличие корнцанга, плоскогубцев с длинным «клювом» и весов. Взял я и большую холщевую сумку, которую планировал использовать для взвешивания крупных тайменей.

Сейчас к этому списку я бы обязательно добавил непромокаемый баул для сплава. В той ситуации он не пригодился, но однозначно был бы нелишним.

Первый таймень нашего экипажа

Расселись по лодкам. Мы с Егором вдвоем, Вадим с Володей и Николаем Алексеевичем на другой лодке и Кадет на большом РАФе с Валерой, Лёней и Андреем. Порядок облова был таков: передовая лодка находит перспективное место и, облавливая его, ожидает, пока проплывут мимо остальные две лодки.

Таким вот образом у каждой лодки - одинаковые шансы быть первыми на клёвом месте.

Ну, вот мы и поплыли. Река небольшая, читается легко. Вот слив, вот «труба», вот заводь. Облавливаем всё, что нравится. Я сразу поставил Kuusamo Rasanen с огромным тройником. Почему-то решил, что мелких тайменей я ловить не очень-то хочу. Уж если клюнет – пусть будет большой.

Думаю, это было моей ошибкой. Так получилось, что чем ниже мы сплавлялись, тем крупнее таймени попадались. А в первые дни, когда я нарочно не мельчил с приманками, отсекались мелкие таймешата. Товарищи успешно ловили на Blue Fox - и у них всё нормально получалось. Кстати, именно на эту «вертушку» наша лодка и выловила своего первого таймешонка.

В тот день практически все ловили на Blue Fox пятого и шестого размера. Лепестки выбирали ядовито-зеленого цвета, сердечник предпочитали красный или оранжевый. Вроде бы классика жанра. Только вот поймать более-менее приличного тайменя не получалось.

Почему – не знаю. Или тайменей крупных не встретилось. Или попросту ловили как-то не так. Я обрабатывал все, как мне казалось, перспективные места: спокойную суводь после переката, глубокие плёсы. И непременно топил блесну, пытаясь проводить как можно глубже. Остальные рыболовы не особо стремились заглублять тяжелые «вертушки».

На следующий день лидеры поимки тайменей принялись меняться местами. Например, лодка, которая шла почти всегда последней, ловила больше всех и крупнее, явно давая понять, что дело не в том, кто первый обловит перекат или яму, а в надлежащем подходе к ловле тайменей.

Важна правильная подача приманки именно в местах, где таймень может быть с большой вероятностью. Однако я себя успокаивал мыслью, что на удачливой лодке командует опытный Николай Алексеевич из Уссурийска. Рыболовы под его чутким руководством делали больше забросов именно туда, куда он советовал. Мы же с другом умудрялись и грести, и спиннингами орудовать, и речку читать, что не всегда получалось вовремя. Банальный выбор места для ловли оказывался не всегда верным. Для нас был более ценным не сам факт поимки тайменей, а самостоятельный поиск мест их стоянок. Несколько раз нам это удалось в полной мере.

Одна яма – один таймень?

Первые два дня сплава были, я бы сказал, тренировочными. Кому-то удавалось облавливать перспективные места дольше, кому-то - быстрее. Нам же с Егором думалось, что мы всех постоянно ждем.

Мы вытаскивали одного тайменя и затем дожидались остальных, безрезультатно пуляя в воду свои блесны. Даже стало казаться, что правы были те, кто утверждал, что обычно работает правило «Одна яма – один таймень». Однако уже на третий день сплава, когда таймень стал попадаться всё крупнее и крупнее, больше всех ловила лодка, которую мы уже не ждали, она шла постоянно последней, долавливая то, что мы не поймали. Для нас это было откровением, хоть нас и предупреждали о необходимости более вдумчивой ловли.

У меня лучше всего работала тяжелая «вертушка» MEPPS Long Cast с ядовито окрашенным лепестком. На неё даже местные сиги умудрялись своим маленьким ротиком налезть. А еще был когда-то давно момент, когда мне дали наказ наловить рыбы для кухни, так на эту блесну получилось сделать результат за наикратчайший промежуток времени.

Разловив и на Уде легендарную «вертушку», я начал эксперименты с другими приманками. К сожалению, ни одного порядочного воблера у меня с собой не было, а товарищи почти всех крупных своих тайменей поймали на воблер ZipBaits ZBL System minnow 9F и еще какой-то прибалтийский, кажется от Aise.

Речку прочитал? Читай заново!

На третий или четвертый день сплава нам стало казаться, что мы всё меньше и меньше понимаем, где нужно ловить тайменя. Раз за разом неплохие таймени «влетали» на мелких плёсах перед перекатом. Хорошие таймени брали блесны и на глубоких спокойных плёсах. А бывалые рыболовы говорили противоположные вещи. Например, что в утренние часы тайменя надо искать не на глубине, а на мели, куда он выходит кормиться.

Тайменя не найдешь на солнечной стороне, лучше обкидывать тенистые места. Однако, положа руку на сердце, мы тайменя ловили и на солнечной стороне, и на глубине утром. Порой создавалось ощущение, что таймень находится где угодно, но только не там, куда мы забрасываем приманки по науке. У нас даже родилось интересное выражение, которое наиболее полно отражало нашу растерянность: «Нету тайменя на глубине! Да и мелко тут…».

Действительно, таймени попадались чаще не там, где мы надеялись их поймать. Я своего первого зачетного (зачетными мы считали тайменей от пяти кило и выше) взял на достаточно мелком сливе. Вдоволь наэкспериментировавшись с разными блеснами, я опять привязал MEPPS Long Cast № 5 и, пользуясь её летучими качествами, обстреливал с лодки буквально всё, за что цеплялся глаз. Поклевка тайменя чаще всего выглядела как глухой зацеп о некую ветку, которую колбасит на течении.

Блесна резко останавливается - и не удается сдвинуть рыбу ни по течению, ни, тем более, против, ни поперек. Скажите, а как часто вы ловили 5 – 7-килограммовых рыб, да еще таких, которые твой спиннинг с тестом 12 - 50 г смело гнут до самого комля? Я-то видел со стороны, как 10-килограммовый таймень чуть не вырвал такой же спиннинг, как у меня, из рук моего друга. Даже ленок на 2 кило давал копоти, заставляя тугой фрикцион нервно повизгивать.

Еще один разрушенный миф - о том, что таймень боится шума лодочного мотора. Как-то мы наткнулись на очень живописный и, с нашей точки зрения, перспективный слив. Река упиралась в каменную косу и несколькими ручейками сливалась в достаточно глубокий бочаг. Противоположный берег - обрывистый, у берега торчали коряги. Мы заякорили свою лодку, начали ловить, но сразу засадили на дне хороший воблер, который был в единственном экземпляре. Решили, что перспективное место мы еще найдем, а вот воблер надо попытаться спасти.

Заводим мотор, рычим над ямой, спасаем воблер. Понимаем, что если и был таймень, то мы его испугали и делать тут больше нечего. В это время на косу приходит Володя и начинает ловить. Ну, орать ему, что, дескать, хорош тут блеснить, мы вся и всё перепугали – бесполезно. Не услышит. Мы решили, пусть потренируется. И что вы думаете? Мы спасаем воблер раза с пятого, заплывая выше места зацепа, потом сплавляемся вниз - и тут же слышим по рации, что Володя в том самом месте достал хорошего тайменя, а через минут десять – второго, по его словам - около десяти кило. И как это понимать?

Как я уже говорил, чем ниже мы сплавлялись, тем чаще встречали крупных тайменей. Или они перестали нас бояться, или их действительно стало больше. Особенно заметно это было на участке между устьями Большой и Малой Эльги. Там очень красивые места, река поворачивает перед высокими сопками, много глубоких ям - настолько глубоких, что мне даже хотелось в них поджиговать. Но ничего из джиговых приманок я с собой не взял, багаж и так был на пределе разрешенного для перелета веса.

Однажды здоровенный таймень внезапно появился около лодки и испугал Леонида, который аж ноги выдернул из воды. Другой раз уже пойманного ленка огромный таймень схватил поперек и некоторое время держал в пасти, не давая сдвинуть себя с места, после чего разомкнул пасть, даря возможность увидеть покусанного им двухкилограммового ленка. Всё чаще на воблер и «вертушки» 6-го номера брали таймени за 10 килограммов.

Как рыболов, первый раз приехавший ловить тайменя, я просто обязан был попробовать ловить его ночью на «мыша». Для данной цели были закуплены эти оригинальные приманки. При этом меня убедили, что не надо брать «мыша» с двумя тройниками. В темноте выковыривать два тройника из рыбы – просто её калечить. Единственный тройник выдернуть гораздо легче. И чем больше тройник – тем легче это сделать. На деле всё так и получилось. Тайменя я поймал, но совсем мальчугана. Чаще ловились крупные ленки.

Тонкостей ловли тайменя на «мыша» очень много и не все случаи я в должной мере прочувствовал и реализовал. Умничать на эту тему не собираюсь, но совет один дать могу. Нужно обязательно решить для себя что важнее – дневная ловля или ночная. Если ночная – лучше в обеденное время поспать, а вечером не злоупотреблять алкоголем. Только в этом случае приходит хоть какое-то понимание процесса. Слышишь, как шумит река, и различаешь плюх своей приманки. Подобные плюхи и рыба создает. Это заставляет остановиться и тщательнее обловить это место.

Есть еще одно неудобство. Ночевки мы делали всегда на каменных косах. Вечером у лагеря костер, шум, смех… Для ловли же на «мыша» желательно уйти в более тихое место. Но стоит уйти метров за 200 – становится жутко. Темно, как у негра под фуфайкой. А нос меж тем чует явный звериный запах… И если за спиной вдруг стукнули камешки друг о друга – уши невольно прижимаются к черепу, спина начинает осязать происходящее всеми своими мурашками, мозг шепотом командует телу: «Лёша, иди-ка ты домой, пока тебя не сожрали…».

Один секрет для всех тайменей

Дальнейший сплав лишь подтвердил наши догадки, что чем больше ловишь тайменей, тем меньше понимаешь в этой ловле какие-либо правила или закономерности. В один прекрасный момент я вдруг осознал, что тайменя не надо пытаться ловить целенаправленно. Нужно освободить свой мозг от навязчивой идеи. Погрузиться с головой в окружающую природу.

Нависшие над водой лиственницы, которые вот-вот упадут, живописные завалы из цельных деревьев на повороте реки, каменные косы без единого окурка или пластиковой бутылки. Таймень – это часть тайги, это её ценный атрибут. Чтобы хоть как-то понять уженье тайменя, нужно стать частью этой природы. Освободить мозг от прописных истин, гнать прочь мысли о «прочтении реки» и довериться лишь интуиции. И я заметил, что чем дальше мои мысли от поимки тайменей, тем чаще таймень балует меня своим вниманием.

При этом, конечно, одного созерцания природы недостаточно. Как минимум, нужно не прекращать ловлю. В подтверждение сказанному, на одном из плёсов, на котором мы ну никак не ожидали встретить тайменей, минут за 40 поймали их 8 (!) штук. А дело было так. Товарищу попался ленок килограмма под два, но рыба так сильно запуталась, что пришлось причалить к берегу. Я, недолго думая, пошел берегом вверх по течению, методично облавливая плёс. Почему именно здесь – не знаю!

Помню, что дело шло к обеду, мы поджидали «обоз», который со всем лагерным снаряжением должен был проплыть вперед нас для поиска места для ночевки. Живописное место, несильное течение, ленок присутствует. Наверное, я про себя решил прекратить преследование именно тайменей, а предаться спокойной ловле на спиннинг в таежной речке. Безмятежно, так сказать, без суеты. Да и сидеть в вейдерсах в лодке на солнцепеке надоело.

Хотелось зайти в воду по пояс, охладиться. К нашему удивлению, таймени начали атаковать наши приманки чуть ли не с каждой проводки. Что они в таком количестве делали в таком бесперспективном месте – для нас до сих пор остается загадкой.

Надежда, интрига и финал

Так получилось, что к концу сплава в нашу сторону от Охотского моря сдвинулся циклон. Прогнозы давались неутешительные, да еще и аккумуляторные батареи на спутниковом телефоне почему-то не заряжались и грозились совсем «умереть». Решили не рисковать, а завершить сплав на день раньше в месте, где река Шевли впадает в Уду.

По слухам, тут самые крупные таймени ловились. Вызвали вертолет, подтверждения не расслышали - и тут телефон сдох. А тут еще ветер усиливается, небо заволакивает, температура падает. Мы натянули теплые куртки, которые всю неделю были невостребованы. Тревога в душе нарастала. Прилетят за нами или нет? Если циклон нас накроет – вертолет не прилетит. Мы останемся тут пережидать непогоду. На пять дней, на неделю? Кадет успокоил. Сказал, что у него есть схрон, где еды запасено на неделю.

Вот с таким тревожным настроением мы принялись напоследок ловить тайменей. Как нам казалось, крупные таймени – это большие ямы. Обкидали дружно огромную ямищу, что на слиянии двух речек – безрезультатно. Дальше принялись бродить по окрестностям. То там тайменя поймаем, то тут.

Наконец Вадим прошел по Шевли чуть выше - и добыл тайменя на 19 кг. И это не всё. Примерно в том же месте у Егора огромный таймень схватил воблер поперек, показал себя рыболову во всей своей красе и выплюнул приманку, боясь, видно, что сломает другу-рыболову спиннинг. Второй огромный таймень попался на крючки и умудрился намотать «плетенку» вокруг себя и оборвать её. А ведь советовали завсегдатаи максимально быть готовыми к огромному тайменю и не лениться перевязывать приманку на более свежий участок «плетенки».

Следующий таймень у того же Егора потянул на 6,5 кг. После увиденного – можно назвать его таймешком. Вот и получилось, что мой друг Егор первым поймал тайменя и последним завершил нашу рыбалку опять же тайменем.

К тому времени ветер достиг ураганной силы. По каменной косе полетели наши тарелки-вилки, забродные ботинки, стулья. Сергей сказал, что в такой ветер вертолет не прилетит. Нам оставалось ждать утра и надеяться на авось. Мы с Егором бросили по монетке в воду, чтобы однажды вновь вернуться на эту речку.

Тревожно вглядываясь в нахмуренное небо в ожидании «вертушки», я невольно задал себе вопрос: «Ну что, цель достигнута? Теперь я знаю, что такое таймень и как его ловить?» Не находя четких ответов на такие простые вопросы, я бросил в речку еще одну монету, за ней - другую… Неужели это и есть ответ? Я всенепременно хочу сюда воротиться? Да, цель поездки достигнута: я теперь в курсе, что такое таймень, но жирную галочку в своей рыбацкой историографии ставить рано.

…Скажу по секрету, я монетку бросил еще и на вертолетной площадке. Может, это и сработало? На следующий день ветер немного стих - и за нами прилетел вертолет, несмотря на сильную облачность над перевалом. Уже в Хабаровске мы узнали, что Бриакан скоро накроет циклоном, и мы мудро поступили, что снялись с маршрута на день раньше. Иначе могли застрять на безлюдной реке дней на пять, а то и больше.

Анализируя все эти факты и наблюдения, я пришел к выводу, что, по большому счету, не за количеством выловленных тайменей мы летели за тридевять земель, а именно порыбачить на таежной девственной речке, очистив сердце от каких-либо стремлений. Да и статистика показывает, что счастье улыбалось чаще тому, кто ловил рыбу в свое удовольствие. И у меня начало получаться только после осознания всего этого. А таймень – это всего лишь составляющая, и никуда он не денется.

Главное – быть готовым, спокойным, внимательным и с чистым сердцем. Любая нервозность, как мне казалось, тут же воспринималась речкой и тайгой - и они не признавали меня, а просто провожали взглядом. Провожали взглядом и таймени. А как только я расслаблялся и просто ловил рыбу без всяких правил – тайга принимала меня, таймени тоже.

Хочу сказать большое спасибо нашим гидам и обслуге, особенно старшему группы Сергею (Кадету) и Николаю Алексеевичу из Уссурийска. И еще раз огромное спасибо Игорю Ольховскому, как организатору всего тура.