Главное открытие сезона Виталий и Анастасия Волковы | 30 марта 2020 г.

Погода – дама капризная, особенно на сретении зимы с весною. Погодные качели с нудным скрипом ходят туда-сюда, то лаская солнечными лучами, то заваливая снегом. Но рыболовам уже не терпится на берега очистившихся ото льда водоемов. Только есть загвоздка: из-за погодной свистопляски, мутности воды и других метаморфоз при смене сезонов - рыбы капризничают, а то и вовсе отказываются клевать.

Вот и получается, что открытая вода есть, желание рыбачить - огромное, а ловить еще некого. Однако существует одна маленькая рыбка, которая активна сразу от распаления льда и проявляет чудеса прожорливости в любую погоду. Речь - об уклейке, ранневесенняя ловля которой у нас с супругой всегда считается главным открытием сезона.

Лед сошел – пора за уклейкой!

Впервые с ранней ловлей уклейки нас познакомил один опытный волжский рыбак. Дело было в самом начале апреля, когда в поселке уже вовсю царила весна. А вот в пойменной части Волги микроклимат был совсем другой, и в тени деревьев еще дотлевали остатки сугробов, а по берегам озер млели под лучами солнца, истекая ручьями, массивные льдины. Озерная вода после зимы была какого-то бурого цвета и, на первый взгляд, полностью безжизненной. Казалось, что ловить здесь просто некого – рано еще…

В одном месте в протяженный волжский залив, который лишь при подъеме воды соединялся с рекой, втекал небольшой ручеек из соседнего озера. На берегу рядом с этим ручьем лежала порядком размокшая булка хлеба, непонятно как здесь оказавшаяся. Увидев её, наш провожатый очень обрадовался. Раскрошив напитанный водой хлебный мякиш, он раскидал его в том месте, где ручей, весело журча, втекал в водоем. И почти сразу же на поверхности появились характерные следы кормящейся рыбешки, которые напоминали капли падающего дождя.

Берег в этом месте высокий, однако спуститься к урезу воды никак не удавалось, потому что перед ним лежала массивная льдина. Наступив на неё, можно было легко свалиться в воду. Поэтому мы ловили высоко с берега, благо длины наших пятиметровых удочек как раз хватало, чтобы дотянуться до воды (фото 1), да и глубина под берегом в месте впадения ручья оказалась приличной. Уклейки не давали нам скучать весь день, так что мы вдоволь намахались удочками, подсекая и вытаскивая юрких серебристых рыбок. И в итоге наловили по несколько килограммов на каждого.

С тех самых пор мы с нетерпением ждем распаления льда, чтобы достать проскучавшие без дела всю зиму поплавочные удочки, и уже не мыслим себе другого открытия сезона. Как только лед отходит от берегов и делается рыхлым и ноздреватым - это сигнал для нас, что уклейка скоро себя проявит во всей красе.

В нашей местности (южнее Волгограда) окончание зимнего сезона очень нестабильно во времени. Даже если брать для примера последние десять лет, то когда-то водоемы полностью освобождались ото льда уже в первой декаде марта. А иной раз зима задерживалась и до апреля – и в этом случае уклейка начинала активно клевать, совсем не дожидаясь схода льда. Рыбалка со льда тоже была увлекательной и добычливой, но в данном случае речь не о ней.

Как видите, давать какие-либо рекомендации по времени ловли уклейки очень сложно – нужно ориентироваться главным образом на погоду. Обычно весна вступает в свои права весьма стремительно, и между последней рыбалкой со льда и первой по открытой воде у нас бывает промежуток от одной до двух недель. В общем-то, если водоем очистился ото льда больше, чем наполовину, то уже можно отправляться за уклейкой. Однако нужно помнить, что уклейка – всё же рыбка теплолюбивая.

После таяния льда, особенно при ветреной погоде, вода в небольших стоячих водоемах перемешивается - и её температура становится на пару градусов холоднее, чем зимой в нижних и средних слоях. Многие рыбы относятся к этому болезненно. Уклейка хоть и не отказывается клевать наотрез, всё же не проявляет должной активности. Поэтому после полного схода льда имеет смысл подождать недельку. При плюсовой температуре и солнечной погоде днем верхний слой воды прогревается достаточно быстро - и для уклейки создаются самые комфортные условия.

Если в водоеме живет уклейка, то в это время она проявит себя обязательно. Обнаружить её ранней весной совсем нетрудно: рыбка поднимается к поверхности и активно ищет себе пропитание в верхних слоях воды. Правда, не всегда её кормежку можно обнаружить визуально. И не на всех участках водоемов будет одинаковое количество уклейки - где-то больше, где-то меньше. Поэтому наша задача – найти такой участок, где эту рыбку удастся ловить весь день. Ну, пока не устанет рука.

По нашим наблюдениям, уклейка очень любит места на впадении в водоем ручьев. Именно в таком месте мы впервые познакомились с весенней ловлей уклейки, и в последующие рыбалки многократно убеждались в их эффективности. И в этом нет ничего удивительного, ведь бегущая вода всегда несет в себе корм. После таяния снега и льда нет недостатка в ручьях, впадающих в водоемы. Однако в первую очередь следует обратить внимание на ручьи, втекающие в водоем с той стороны, которая хорошо освещается солнцем.

Если же зима выдалась малоснежной, и ручьям просто не с чего образоваться, ориентир при поиске уклейки тот же самый – это открытый берег, хорошо освещаемый солнцем большую часть дня (фото 2). Не советуем располагаться в тех местах, где на высоком берегу растут кустарники или высокие деревья, отбрасывающие на воду тень. Уклейка очень любит солнечный свет, и ранней весной в тени держится неохотно. А на хорошо освещаемых солнцем участках и вода теплее, и корм искать гораздо проще. Особенно если учесть, что прозрачность воды еще далека от идеальной.

Что касается глубины ловли, то мы заметили, что весной эта рыбка не выходит на откровенную мель. Поэтому её редко удавалось встретить рядом со стеной тростника либо над остатками прошлогодней растительности. Напротив, гораздо больше шансов попасть на уклейку, если глубина будет хотя бы 1,5 - 2 м, однако может доходить и до четырех метров. Даже при такой глубине активно кормящаяся уклейка не опускается ко дну, а держится и клюет в верхнем слое воды не ниже полутора метров от поверхности. Ориентиром при поиске таких мест скопления уклейки могут быть высокие обрывистые берега, хорошо освещаемые солнцем (фото 3).

Что касается погоды, то в этом плане уклейка весной совершенно непритязательна. Думаю, не требует доказательств, что хорошая погода для рыбы и для человека – это совершенно разные вещи. И очень часто бывает, что самый лучший клёв выпадает именно на дни погодных катаклизмов, когда добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Но весенняя ловля уклейки – это тот редкий и счастливый случай, когда погода одинаково нравится и рыбе, и рыболову.

Уклейка хорошо ловится в солнечные теплые дни. Правда, при ярком дневном солнце она довольно пуглива, поэтому легкий ветерок, поднимающий волнение, идёт только на пользу (фото 4). Хороши для ловли тихие и теплые пасмурные дни, в течение которых уклейка может клевать весь день без перерыва, а её пищевая активность перерастает в настоящий жор.

И даже если с погодой не повезло, это вовсе не значит, что уклейка откажется брать. Просто для рыболова ловля будет не такой комфортной и оттого, возможно, менее результативной. Мы успешно ловили уклейку в сильный ветер, когда самым сложным оказалось забросить легкую оснастку, а затем высмотреть вороватую поклевку среди набегающих высоких волн. А в прошлом году в середине апрельского дня мы попали под неожиданно пришедшую тучу, которая засыпала нас снежной крупой и за какие-то полчаса вернула из весны обратно в зиму. Но, несмотря на это, уклейка во время неожиданного снегопада клевала так же активно, как и до него.

Простота и эффективность

За что еще мы любим весеннюю уклеечную рыбалку, так это за то, что она не предъявляет строгих требований к матчасти. Первое время мы ловили уклейку 6-метровыми удочками с пропускными кольцами и проводочными катушками, и те рыбалки были успешными, приносили и удовольствие, и весомый улов (фото 5). Но чем больше мы влюблялись в весеннюю ловлю уклейки, тем больше нам хотелось довести используемые снасти до совершенства. Нет, мы не планировали добывать больше уклейки – наши уловы нас полностью устраивали. Но от самого процесса хотелось получать меньше усталости и больше удовольствия.

Объясним чисто математически. За 5 - 6 часов непрерывной ловли уклейки во время её жора вполне реально выловить пять сотен рыбок на двоих. Но если учесть, насколько осторожные и вороватые поклевки у уклейки, далеко не каждая подсечка бывает удачной.

Хорошо, если результативной окажется каждая третья подсечка. А если каждая пятая или каждая десятая? Вот и выходит, чтобы посадить в ведерко две-три сотни рыбешек, нужно взмахнуть удилищем больше тысячи раз. Да еще и в высоком темпе, если уклейка вошла в азарт. Если орудовать тяжелым удилищем – к концу дня правая рука просто отваливается.

В общем-то, так и было с нами раньше. И несколько лет назад, готовясь к весенней рыбалке, мы решили приобрести себе новые удилища. Выбирали долго, но в итоге решили не экономить на удовольствии. Скажем честно: в нашем семейном рыбацком арсенале все снасти, как бы поточнее выразиться, среднебюджетного уровня. Однако те удочки, которые мы купили специально для ловли уклейки, стали самым дорогим нашим приобретением за всё время.

Это очень легкие, изящные и жесткие графитовые маховые удочки длиной 6 м. Особенная прелесть их в том, что они очень мало весят, да и длину удочки можно укоротить в любой момент. Не раз бывало, что во время ловли уклейка подходила к самому берегу, и заброс на всю длину снасти был просто не нужен.

Рыбка клевала буквально из-под ног, и раньше, чтобы сэкономить время и силы, мы сдвигали одно или два колена болонской удочки, связав кольца шнуром, чтобы не раскладывались в процессе рыбалки. Удилище становилось короче, но по строю получалось совершенно нелепым. С маховыми удочками всё стало гораздо проще: теперь мы просто отсоединяем нижнее колено - и удилище из 6-метрового превращается в 5-метровое. Надо лишь иметь на мотовилах готовые оснастки соответствующей длины (фото 6).

Во время весеннего жора уклейка настолько азартна, что готова брать даже на самую грубую снасть. Как-то рядом с нами стоял рыбак, у которого на удочке был 5-граммовый поплавок, леска 0,3 мм и карповый крючок. Уклейка, как говорится, плакала, но всё равно клевала. В такие крайности, конечно, впадать не стоит, но и в особой миниатюризации тоже смысла нет. В нашем случае основная леска 0,16 - 0,18 мм, поводок 0,12 - 0,14 мм и полутораграммовый поплавок – это разумный компромисс между изящной и в то же время комфортной рыбалкой (фото 7).

Уклейка весной очень хорошо реагирует на прикормку, но какого-то сложного её состава не требуется. Чаще всего бывает достаточно любой универсальной смеси из магазина. Увлажнять её надо до такой степени, чтобы при попадании в воду она давала обильную и стойкую муть.

Можно и поколдовать с прикормкой – например, мы добавляем туда перемолотые жареные семечки (фото 8) - мелкие фракции от них долго сохраняют плавучесть и медленно опускаются на дно, привлекая уклейку. Только с такой прикормкой следует быть осторожнее, если рыбалка проходит рядом с большими и быстро текущими ручьями, а равно в ветреную погоду - током воды может отнести от места ловли мутный шлейф прикормки, а вместе с ним отойдет и уклейка.

Всегда беспроигрышным вариантом является хлеб (лучше – белый, но не обязательно). Его мы ломаем кусками, замачиваем в воде (фото 9), а затем отбрасываем на сито (фото 10).

После того, как вода полностью стечет, мокрую хлебную массу перемешиваем до однородного состояния. Можно прикармливать и чистым хлебом, но он плохо формируется в шары, и далеко такую прикормку не закинешь. Поэтому мы смешиваем размоченный хлеб с сухой универсальной смесью в такой пропорции, чтобы прикормка оставалась довольно рассыпчатой, но при этом лепилась в шары, которые должны разбиваться при ударе об воду (фото 11).

Тактика прикармливания уклейки довольно проста: подбросили в точку ловли пару небольших шаров - и смотрим на реакцию рыбы. Если уклейка принялась клевать, то спокойно ловим. Поклевки происходят реже или много пустых подсечек – настало время подбодрить уклейку новой порцией корма. Но бывало и так, что стартового закорма нам хватало, чтобы раззадорить уклейку на весь день ловли, и большую часть приготовленной кормовой смеси мы привозили обратно.

Есть и еще один необычный способ активизировать клёв уклейки, но он применим в том случае, если рыбалка проходит рядом с впадающим в водоем ручьем. Если уклейка капризничала и реагировала плохо, мы брали длинную палку, уходили на несколько метров вверх по ручью и ковыряли дно. Течение подхватывало поднятую муть, и выносила её в водоем, распространяя большим пятном. И на эту муть быстро подходила уклейка, надеясь поживиться чем-нибудь вкусненьким. А когда клёв затихал, мы вновь шли к ручью и повторяли процедуру.

Если первая рыбалка на уклейку проходит вскоре после распаления льда, когда вода еще не успела нагреться и, как следствие, уклейка капризничает, то самой лучшей для неё наживкой станет мотыль. Мы, например, попадали в такие ситуации, когда открытие поплавочного сезона было очень ранним, к тому же не везло с погодой. И нам удавалось найти места, где держалась и кормилась уклейка, вот только кроме мотыля, надетого колечком на миниатюрный крючок, рыба ничего кушать не хотела.

Позже, с прогревом воды, уклейка становится гораздо менее избирательной в еде, и ловить её на мотыля уже нецелесообразно: рыбка молниеносно расправляется с наживкой - и рыбалка превращается в сплошное перенасаживание. То же самое с навозным червем. Он держится на крючке чуть дольше, чем мотыль, но всё равно наживка расходуется очень быстро. Однажды мы за полдня израсходовали весь запас червей, и, чтобы не прекращать рыбалку раньше времени, пришлось отправиться под ближайшие деревья ковырять оттаявшую землю в поисках местных червей-подлистников.

Самой лучшей наживкой для весенней ловли по нашему разумению является опарыш. Хотя и его азартная уклейка либо просто срывает с крючка, либо высасывает содержимое, оставляя лишь прозрачную оболочку. Просто поражаемся иной раз, как эта мелкая беззубая рыбка умеет вот так ловко расправляться с прочным и упругим опарышем, которого и крючком проткнешь не с первого раза!

Тем не менее, до десяти рыбешек на одного опарыша без перенасаживания нам поймать удается. Чтобы было меньше пустых поклевок, опарыша мы надеваем на крючок, проколов личинку с двух краев (фото 12).

Хорошей альтернативой опарышу весной является такая необычная наживка, как кусочки сырого коровьего вымени. Очень плотное и упругое волокнистое мясо бледно-розового цвета в основном применяется зимними рыболовами при ловле плотвы и другой «белой» рыбы. Прелесть этой наживки в том, что сорвать её с крючка очень сложно даже для уклейки. Достаточно насадить на крючок кусочек размером со спичечную головку, и чем больше уклейка будет его трепать, тем больше он будет разлохмачиваться, расслаиваясь на волокна и становясь для рыбы еще более привлекательным.

Зачем ловить уклейку?

Странное дело, но по нашим наблюдениям многие рыбаки недолюбливают уклейку, уделяя ловле этой рыбки неоправданно мало внимания. Очень часто бывает, что сидим мы с супругой на берегу, ловим активно клюющих уклеек, наслаждаясь теплой погодой и весенним солнышком, и тут мимо едут рыбаки. Остановившись, они обращаются к нам с традиционными вопросами: как клюет и что клюет? Получив ответ, что ловим мы уклейку, коллеги сразу становятся скучными, и лишь интересуются снисходительно: ну и зачем вообще ловить эту мелкоту? Итак, ответим всем и сразу, что есть как минимум три причины, по которым стоит отправляться за уклейкой ранней весной.

Во-первых, уклейка проявляет активность в то время, когда другая «нормальная» рыба полностью отказывается клевать из-за погодных катаклизмов и перемен в природе. Кстати сказать, когда проходит недели две-три от распаления льда, клёв уклейки становится в разы хуже. Зато на тех же местах, где ранее ловилась эта бойкая рыбка, теперь попадается плотва, густера и подлещики.

Так вот, это время от распаления льда до того момента, когда рыба придет в себя, можно просто прождать, пассивно сидя дома с мечтами о будущих рыбалках. А можно не тратить весенние дни попусту, а вместо этого отправиться на интересную и азартную ловлю уклейки, наслаждаться свежим воздухом и воочию наблюдать, как пробуждается от зимней спячки природа.

Во-вторых, весенняя уклеечная рыбалка – это отличная тренировка перед сезоном открытой воды и возможность восстановить подутраченные за зиму навыки ловли поплавочной удочкой. Она быстро напомнит, как нужно точно забрасывать оснастку в точку лова, своевременно реагировать на поклевку подсечкой и быстро обновлять наживку на крючке.

В-третьих, для нас уклейка является желанным уловом в кулинарном плане. Наверное, многие рыбаки уважают вяленую рыбу. Но мы не побоимся заявить, что вы не знаете по настоящему вкусной «вяленки», если не пробовали таким способом приготовить уклейку! И каждый раз после рыбалки у нас в семье разгораются споры – как применить наш улов.

Супруга настаивает на том, что нужно завялить как можно больше нежных и жирных рыбок. А мне хочется употребить весь наш улов для приготовления домашних шпрот. Дело это хоть и несложное, но затратное по времени и усилиям. Подготовленные тушки рыбок без голов и хвостов нужно прокоптить горячим копчением, а затем потушить в растительном масле со специями до тех пор, пока кости не станут мягкими.

Лучше всего, конечно, раскладывать копченых рыбок по банкам и доводить до готовности в автоклаве под высоким давлением – получившиеся консервы могут долго храниться. На выходе получается продукт, который ничем не уступает магазинному, а даже превосходит его (фото 13). Хотя бы потому, что пойман и приготовлен своими руками!

Ну, так чего же мы ждем? Скорее на водоемы, ловить эту интересную и вкусную рыбку!