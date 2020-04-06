Слаги и стики как весеннее лекарство от бесклевья Николай Лебедев | 6 апреля 2020 г.

Реки в Прихопёрье рано освобождаются от ледяных объятий, но постоянные весенние дожди и холодные атмосферные фронты мешают отправиться на поиски голавля или щуки. Вода в моих любимых малых речках очень мутная, и ловить там в таких условиях просто невозможно, но для меня это не повод сидеть сложа руки. И я ищу водоемы, где с прозрачностью воды дела обстоят лучше. Как правило, это пруды, у нас их хватает, а в них основными рыбами являются карась и окунь. Карась мне не интересен, а вот окунь становится целью номер один.

Но и здесь не всё так просто. Полосатый весной не очень-то активен и требуется приложить немало усилий, чтобы спровоцировать его на поклевку. И чтобы хоть как-то заставить рыбу реагировать, я использую спиннинговые приманки, не имеющие собственной «игры» - слаги и стики, их еще называют пассивной «резиной». Вот именно об этом речь сейчас и пойдет.

История Коряжного

Большой пруд недалеко от села Красное Знамя, на котором я ловлю окуня, называется Коряжный. Это название он получил неспроста. Дело в том, что лет сорок назад на месте пруда находился огромный овраг, на дне которого росли деревья. В то время главной задачей местного колхоза-миллионера «Красное Знамя» было выполнение плана по сбору сельскохозяйственных культур, а лето всегда было жарким и приходилось как-то бороться с засухой, поэтому и было принято решение разгородить овраг и сделать большую плотину.

Плотину насыпали осенью, укрепили её, сделали систему сливов, чтобы весной, когда пойдет вода, близлежащие деревни не затопило. Но никто не и подумал пилить деревья под корень, вот и покромсали их как рука ляжет. В итоге, когда весной овраг заполнился, из-под воды тут и там торчали обрубки стволов, а на дне образовался такой коряжник – мама не горюй! Зато теперь здесь самое настоящее рыбье царство - рыба как раз в этих корягах и прячется.

О выборе тактики ловли

К ловле на слаги и стики я пришел не сразу, года четыре назад еще косо поглядывал на эти приманки. Смущало, что слаги не имеют активной хвостовой части - как, к примеру, твистеры или виброхвосты. А я тогда считал, что живая «игра» именно этого компонента и является залогом успеха на рыбалке. Так бы и думал, пока не произошел занятный случай. Однажды я с другом выбрался порыбачить на Коряжный. В моём арсенале преобладали твистеры и виброхвосты, а Сашка, мой друг, захватил пачку слагов Bubbring Shaker. Все наши поклевки случились тогда на небольшом свале метров в десяти от берега.

Я как обычно начал с маленького твистера, а Сашка поставил слаг. Веду приманку классической «ступенькой», а мой друг методично подбрасывает слаг кончиком спиннинга, давая приманке после падения немного полежать.

В итоге из десяти проводок получаю всего три поклевки, а он - штук пять, и это на фоне плохого клёва! Сначала я подумал, что это случайность, но и на другой точке произошло то же самое. Тогда мои нервы уже не выдержали, я попросил дать мне точно такую же приманку и выполнил ту же проводку, что и друг: подброс – пауза – подброс. И на второй проводке поймал окуня, картина повторилась и на третьем, и на четвертом забросе. А потом до меня, что называется, дошло.

Пассивный окунь плохо реагирует на активную приманку, отсюда вполне логичное отсутствие поклевок. Теперь на каждой весенней рыбалке я ловлю исключительно на слаги. И даже не думаю ставить твистеры и виброхвосты - потому как в условиях плохого клёва они менее эффективны.

Ловить на какие-то дорогие модели на Коряжном с его суровым дном не вижу смысла, т.к. за одну рыбалку таких приманок можно оторвать уйму. Для меня это то же самое, что стрелять по пустым бутылкам серебряными пулями. Исходя из этого, беру с собой только те приманки, потеря которых несильно бьет по кошельку, благо в настоящее время на рыболовном рынке есть из чего выбрать, а понятие «дешевая приманка» еще не значит, что она плохая. Ярким примером «резины» отменного качества за умеренные деньги являются модели LureMax.

Среди них есть множество достойных приманок для окуня, но больше всего я поймал полосатых на Minori, Riota и Stitch Stick. Первые две модели относятся к категории слагов, а последняя – это стик. Чаще всего я выбираю спокойные и натуральные окраски приманок. Неплохо работает черный, а вот в дни с низкой освещенностью «выстреливает» белый.

Неоднократно замечал, что особо яркие цвета окунь не особо жалует, поэтому «кислоту» никогда с собой не беру. Имея в своём арсенале хороший запас каждой из перечисленных приманок, я чувствую себя комфортно, а самое главное – не переживаю по поводу того, что я могу оставить в корягах кругленькую сумму.

Дальние точки, или акцент на крупного окуня

Поскольку я уже много лет ловлю на Коряжном, не трачу время на поиск перспективных мест - они мне давно известны. Сложность состоит в другом: как добросить до заветной точки миниатюрную приманку? Поскольку вода недостаточно прогрета и окунь очень капризен, приходится использовать самые маленькие «чебурашки» и джиг-головки, а это где-то 2 - 3 г. И здесь на помощь приходит правильная снасть.

Вот уже два года я с успехом ловлю окуня 7-футовым ультралайтовым удилищем с тестом до 4 г. Оно имеет строй fast и «живую» вклеенную вершинку, позволяющую отслеживать самые осторожные поклевки, но самое главное – обладает отличными бросковыми качествами. Еще в увеличении дальности заброса помогает тонкая плетеная леска, я предпочитаю диаметр #0.4 (0, 104 мм). Поскольку в местах ловли много коряг, которые заставляют «плетенку» ворситься, так что в конце каждой рыбалки приходится отрезать её сразу метров по пять, я наматываю хоть и качественный шнур, но подешевле – 6-жильный.

Главный плюс ловли на большом удалении от берега – это шанс поимки приличного по местным меркам окуня (приблизительно 300 – 400 г), доставать таких «кабанчиков» намного интереснее. Чтобы отсечь мелочь, ставлю приманку покрупнее - например, слаг Riota длиной 5,5 см. В начале обкидываю самые «крепкие» места. Стандартная шарообразная «чебурашка», даже с офсетным крючком, постоянно цепляется за коряги, поэтому я использую эксцентричную «чебурашку», которую еще называют «зубец», у неё лучшая проходимость.

Первые 5 - 6 забросов делаю с 3-граммовым грузиком. Глубина в проверенных местах составляет около 2,5 м, для такого грузика условия вполне комфортные - и именно с его помощью мне удается определить активность окуня. Логика здесь проста: такой груз на тонком «шнуре» падает быстро, и если окунь реагирует на быстрое падение – значит, с активностью не всё так плохо и можно продолжать ловить на этот груз. Но очень часто приходится уменьшать массу грузика до 2,5 и даже до 2 г. Комфорта в проводке становится меньше, зато эффективность возрастает в разы.

Если получаю в перспективной точке холостые поклевки, а потом наступает затишье, то меняю слаг на стик. «Игра» стика на рывках чуть выразительнее. Но при этом использую «резину» не такого же размера, а меньше. Смена формы приманки и уменьшение её размера приносит свои плоды - и окунь долавливается. Но когда и эта схема не работает, изменяю угол подачи приманки. Смещаюсь метра на два левее, либо правее - и обстреливаю эту же точку, но уже под другим углом.

Если же активность окуня настолько мала, что он отказывается клевать на микроджиг, я перехожу на поводковый монтаж. Но ввиду того, что ловля ведется в основном в закоряженных местах, оснастки типа «Отводной поводок» не подойдут – концевое грузило-груша типа будет часто цепляться, да и сам поводок сильно станет путаться, так что такая рыбалка кроме обрывов и потраченных нервов ничего хорошего не принесет.

Но чем тогда обловить «крепи»? Применить оснастку сплит-шот. Но здесь есть своя хитрость. Стандартный круглый грузик монтажа тоже неравнодушен к зацепам, поэтому лучше поставить длинный цилиндрический грузик типа Finesse weight, применяемый в оснастке дроп-шот. К основной леске я привязываю маленькую застежку, к ней креплю, во-первых, флуорокарбоновый поводок диаметром 0,16 мм и, во-вторых, через заводное кольцо - грузик-палочку.

У меня основной акцент ставится именно на ловле в корягах, но бывают так, что «крепи» молчат, да и дальние точки не работают. Ни смена приманки, ни применение поводковых оснасток не приносят результата, тогда выход остается один – от микроджига перейти к наноджигу и сосредоточиться на локальных местах в ближней зоне.

Наноджиг для ближней зоны

Ловля на наноджиг (её еще называют мормышинг) очень популярна у спортсменов. Здесь в основном речь идет о грузах до 1 г и ниже. И для качественной анимации таких приманок нужно удилище покороче, чем для микроджига, и с меньшим тестом. С такой задачей лучше всего справляется мой 6-футовый спиннинг с тестом до 3,5 г. Удилище - «лапшеватого» строя, оно позволяет далеко забрасывать миниатюрную приманку и задавать ей нужную «игру».

На коротких дистанциях я использую исключительно стики размером 3,5 см. Такую мелкую приманку я ставлю исходя из того, что рядом с берегом крутится в основном мелочь и рассчитывать на крупную рыбу не приходится. Бывает, правда, что «влетает» и 200-граммовый окунь, но редко.

Поскольку коряг рядом с берегом не так много, то необходимости в использовании грузика-зубца просто нет. Самым подходящим вариантом становятся вольфрамовые «чебурашки» массой в 1 или 1,5 г. Офсетный крючок я заменяю простым открытым - с целью повышения результативности.

Основная задача при ловле на наноджиг – облов локальных точек. Что я под ними подразумеваю? Небольшая ямка, отрог, поваленные в воду деревья, угол в береговом рельефе – вот всё это и является локальными точками. Для облова подобных мест не требуется супердальнего заброса - обычно метров десяти вполне достаточно.

Микроджиг и наноджиг отличаются стилем проводки. В микроджиге мы даем приманке опуститься - и совершаем её подброс, периодически давая грузику вновь упасть на дно. Наноджигом же можно облавливать все водные горизонты. Крупная рыба привязана к рельефу, а вот мелкий окунь – исходная цель наноджига, постоянно блуждает и поднимается в слоях вслед за кормовым объектом. Молодь всегда активнее своих больших собратьев, поэтому при отсутствии поклевок приличного окуня приходится ловить мелкого, что называется, на разных этажах.

Вначале я облавливаю нижний горизонт, применяя следующую анимацию: даю приманке опуститься на дно, выдерживаю паузу в две-три секунды, потом делаю кончиком спиннинга 3 - 4 подброса - и снова даю опуститься на дно. Поскольку видимость у дна низкая, использую Stitch Stick белого цвета. Это первый вариант проводки.

Второй вариант анимации использую реже, но иногда он выручает. Выглядит это приблизительно так: после падения груза на дно опускаю кончик спиннинга к воде и начинаю аккуратно поддёргивать приманку, почти не отрывая её от дна - визуально она похожа на кормящегося малька. У окуня нет сомнений в съедобности объекта, поэтому он и атакует приманку.

Третий вариант подачи приманки уже более наноджиговый, что ли, поскольку здесь практически нет пауз. Опускаю грузик на дно, поднимаю спиннинг вверх и аккуратно выполняю кончиком удилища мелкие рывочки. При этом приманка должна постоянно стучать о дно. В момент каждого падения долю секунды провожаю грузик вершинкой спиннинга и потом совершаю очередной рывок.

Когда окуню надоедает Stitch Stick, заменяю его слагом Minori. Последний по сравнению со стиком обладает еще более пассивной «игрой» - только маленький тонкий хвостик при рывковой проводке плавно дергается вверх и вниз.

Ближе к обеду солнце начинает припекать, окунь поднимается ближе к поверхности, поклевки у дна прекращаются - и приходится перестраиваться. Тогда я заменяю вольфрамовую «чебурашку» массой 1,5 г на 0,8-граммовую. И приманку ставлю уже в натуральном цвете. А дальше - всё по накатанной: короткие подбросы кончиком удилища практически без пауз.

Поскольку приманка маленькая и головка весит немного, в момент перед очередным рывком Minori благодаря плавучести самой «резины» и плетеной лески на долю секунды «подвисает» - и этого вполне хватает окуню, чтобы атаковать заинтересовавший его объект.

Вот таким нехитрым образом, чередуя слаги и стики и перестраиваясь с ловли в корягах на ближнюю зону, можно результативно ловить окуня в апреле.