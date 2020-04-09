Учимся искать тайменя Павел Ситников | 9 апреля 2020 г.

Как известно, таймень ведет оседлый образ жизни. Проще говоря, живет и нерестится в одном и том же водоеме, не покидая его. Это обстоятельство позволяет определить или с высокой долей вероятности предположить, на каких участках реки может присутствовать таймень. Опытные специалисты по тайменевой рыбалке могут даже определить, глядя на разные секторы реки, какого размера рыба может там обитать.

Для меня тайменевая рыбалка стоит особняком в общем увлечении ловлей лососевых. И не только потому, что таймень является крупнейшим представителем вида. Этот уникальный хищник обитает в самом диком и красивом краю нашей страны - в дальневосточной тайге. Нетронутая человеком природа, дикие животные, присутствующие тут на равных с тобой правах. А иногда они смотрят на тебя с любопытством и осторожностью, как и ты глядишь на экзотических зверей в городском зоопарке. И приходит осознание, что в этом уголке света человек является гостем.

Подобная рыбалка – это редкостный шанс! Ведь приходится сначала лететь через всю страну. Потом почти сутки ехать до места, где кончается автомобильная дорога. И оттуда по воде или по воздуху добираться до края земли, где ждет тайга в своем первозданном виде (фото 1). И если вы решитесь на такой вояж, у вас будет всего несколько дней для того, чтобы встреча с трофеем состоялась. А такую возможность упускать нельзя!

Время, благоприятное для ловли

Вообще, выделяют два временных периода для результативной ловли тайменя. Первый – посленерестовый. Заход на нерест у этого хищника начинается ранней весной, вместе с ледоходом, когда температура в реке вырастает до 6 - 10 °С. Нерест идёт до конца мая, когда вода уже прогревается до 10 - 12 °С.

Таймень, как и другие его сородичи по лососевому виду, поднимается в верховья рек на галечные отмели и мечет там икру. После чего стоит несколько дней на нерестилищах, охраняя гнезда, а затем скатывается обратно в низовья, занимая большие плесы, заломы, кривуны и ямы. И в течение нескольких недель после нереста активно питается, восстанавливая силы, потраченные на икромет. Поэтому и считается, что до начала июля – это благоприятная и эффективная пора для ловли тайменя.

Затем, летом, когда температура воздуха и воды поднимается, активность рыбы снижается. И только с приходом холодов и падением температуры воды таймень вновь оживляется - и начинает нагуливаться перед зимой. Наступает второй период эффективной ловли - с сентября по ноябрь. И чем холоднее становится, тем больше шансов поймать трофей.

Восток – дело тонкое! Нужно быть готовым ко всему, ведь существуют различные факторы сопутствующие рыбалке в то или иное время года. Если это посленерестовый период, то может неистовствовать мошка и комар, стоять невыносимая жара и т.п. Если же вы поедете в октябре, то тайга вас может встретить снегом, морозами и ледовыми закраинами на реке.

Но ничто не остановит увлеченного рыболова на пути к тайменю. Ведь о таком сопернике можно только мечтать! Этот хищник может достигать возраста более 45 лет и весить до 60 кг. А в настоящее время не всем удается повстречаться с рыбой даже за 15 кг. Хозяин реки - таймень живет в таких местах, до которых просто так не добраться, только спецтранспортом. А где не ступает нога человека, там природа развивается во всей своей истинной красе. На удаленных извилистых и закоряженных таежных реках (фото 2) эта рыба и вырастает поистине до гигантских размеров.

Гостевание в тайге

В царстве дикой природы вы на несколько дней становитесь частью тайги. Поэтому все детали личной жизнедеятельности в таких условиях должны быть идеальными. Ничего не должно отвлекать от поиска самой желанной рыбы. Сотрудники принимающих таймешатников туристических компаний берут организацию этого процесса на себя. Всё начинается с лагеря.

Удобства быта делают пребывание в дикой тайге бесстрессовым. Размещенные в закрытом от ветров месте протапливаемые палатки с высокими и мягкими раскладушками, обширный рацион питания, походная баня и прочие удобства (фото 3). День начинается незадолго до завтрака, после него дается время на сборы, а потом экипажи во главе с профессиональными гидами расходятся по реке. До наступления сумерек все возвращаются в лагерь, сушатся, греются. А после ужина - костер и задушевные разговоры таймешатников.

Небольшое отступление об этих самых разговорах. Таймень, этот уникальный представитель вида лососевых рыб, изучается не только ихтиологами, но и рыболовами. А, как известно, увлеченные рыбаки по знаниям о конкретных видах рыб довольно близки с ихтиологами. Я в этом убедился, как-то проведя осеннее путешествие за тайменем в компании с одним известным российским ученым.

Тогда происходил обмен опытом, так сказать, на равных - сплетались научные знания ихтиолога с практическими наблюдениями и опытом членов группы, некоторые из которых ловили тайменя далеко не первый год. На многие вопросы был пролит свет, особенно это касалось тех условий на реке, в которых мы оказались. И каждый вечер проводился анализ и отдельного дня, и всего рыболовного вояжа в совокупности.

Две тактики тайменевой рыбалки

Но вернемся к самой рыбалке. За день можно пройти десятки километров в поисках тайменя. Участок за участком тщательно облавливается в надежде на долгожданную поклевку. А подходов к поиску рыбы может быть несколько.

- Стационарная, или выжидательная. В этом случае основательно облавливается какой-то локальный участок реки. Как правило, в этом месте сочетаются несколько факторов, обуславливающих наличие рыбы. Тут может располагаться яма с водоворотами, сильным течением и приличной глубиной, в которую впадает один или несколько протоков.

Заманчиво, если по периметру участка располагаются заломы. Ожидания от ловли в этой зоне настолько высокие, что рыболовы спокойно относятся к тому, что от базового лагеря она может находиться в нескольких часах хода на лодке. Иногда рыболовы даже встают здесь временным биваком прямо у воды (фото 4), проводя несколько дней на одной точке в ожидании поклевки.

- Сплавная, или активная. При таком подходе таймешатники с утра до вечера перемещаются на лодках от одной перспективной точки к другой. При этом можно идти как на моторе, так и простым сплавом, по ходу обстреливая приманками береговую зону. Или якориться у интересных мест (фото 5), а то и привязываться тросом к ближайшему топляку.

Кто-то рискует фиксировать лодку и у мощных заломов (фото 6), но прежде следует всемерно оценить безопасность такой привязки.

Можно и выбрасываться на косы (фото 7) - для ловли взабродку. В итоге за день удается пройти и обловить десятки отличных участков. При этом будет меняться и сама река, и таежный береговой ландшафт. Мне нравится именно этот подход из-за своей динамичности, гибкости и вариативности - всегда можно внести корректировки в план на день.

Рыбалка сплавом мне лично представляется истинной охотой за хищником. Вы буквально выслеживаете его и делаете всё возможное, чтобы спровоцировать на атаку. Можно сказать, что это азартное преследование. Что подразумевается под этим, казалось бы, нерыболовным термином? А просто поиск пищевых троп тайменя, обнаружение его локаций и сосредоточения. Ниже я разовью эту мысль и попробую выстроить алгоритм такого подхода.

Где стоит таймень?

Если счастливчикам повезет - они увидят прыжки тайменя. Зрелище феноменальное! Представьте: стоите вы на косе и окучиваете широкий плес, вокруг - тишина и спокойствие. Как вдруг откуда-то доносится мощный и резкий всплеск. Вы автоматически оборачиваетесь в сторону звука, ловите глазами зону его рождения - и осознаете, что это выпрыгнула большая рыба.

Подобные прыжки характерны и для проходных лососей разных размеров, когда они, преодолевая массу препятствий, долго и сложно поднимаются по реке. Но даже большие и мощные лососи не сравнятся по красоте и грации с тайменями. Да к тому же кульбиты тайменя более редки, потому как делают их по-настоящему крупные особи. Из моей практики пребывания в дальневосточной тайге я не припомню ни одного случая, чтобы выпрыгивала мелкая рыба, только от 10 кг и выше.

О чём эти прыжки говорят? Ну, во-первых, о том, что хищник локален и держится какого-то определенного участка. Он может выходить на охоту за своими пищевыми объектами к перекату или же вставать прямо на нём, патрулировать плес вдоль бровки и т.д. Места его засидок, где он пасется и отдыхает, реально «прочесть» и с берега, и с лодки. Всё это дает возможность определить, где он может находиться. Так вот, везде, где таймень себя проявлял прыжками, удавалось его ловить. Пусть, возможно, и не того же самого, который вылетал из воды.

Во-вторых, такое поведение свидетельствует о наличии поводов для его активности. А вот эти самые поводы могут быть обусловлены различными обстоятельствами. Как говорят гиды, нередко таймень прыгает из простого любопытства. Ведь рыбаки могут привязать лодку к торчащей из воды коряге непосредственно в зоне, контролируемой рыбой. И хозяин реки, естественно, интересуется неопознанным объектом, застывшим на одном месте на быстром потоке. А иногда даже не выпрыгивает демонстративно, а бесшумно всплывает, оглядывается и погружается обратно.

Такие перемещения в толще воды мне приходилось наблюдать неоднократно. Причем всплытие может произойти на границе течений, на потоке, да и в любом месте, где сейчас находится хищник. А из-за движения воды и шума речного потока очень просто не заметить появление даже крупного тайменя.

В минувшем сезоне именно так и произошло. Мы с экипажем стояли вблизи границы течений в точке, где к основному руслу реки примыкал большой тихий залив. Мы привязались за торчащее утопленное дерево и со стороны противоположного заливу берега облавливали воблерами и колеблющимися блеснами границу потоков, т.е. свалы по руслу. И в какой-то момент гид крикнул, что на границе струй всплыл большой таймень. Нам с еще одним спиннингистом не было ни слышно, ни видно саму рыбу, т.к. мы сосредоточились на облове участка, но после сигнала гида я увидел волны в месте появления тайменя.

Всё, след был взят! Для опытного гида это был ясный знак присутствия крупного хищника. Он знал, что мы рано или поздно поймаем именно его. Хотя в тот день нам это и не удалось. Но на следующий день гид снова нас поставил на эту точку и настоял, чтобы мы продолжили её облов.

Кто знаком с ловлей крупных лососевых, и особенно с тайменевой рыбалкой, понимает, что рыба в месте её стоянки может клюнуть и на первом забросе, и на десятом, и на сотом. И поскольку уже было известно, что хищник здесь, мы выжидали, когда он себя проявит. И после долгого полоскания различных приманок в том же самом месте, где рыба показала себя накануне, у меня состоялась поклевка большого тайменя (фото 8). Радости моей не было предела!

Другой причиной прыжков или выхода тайменя к речной поверхности может стать страх. Или, правильнее сказать, беспокойство. Это может произойти вследствие прохождения на моторе участка реки, где присутствует рыба. Осенью в верховьях рек воды мало, и она очень прозрачная. Идя на моторной лодке, иногда можно увидеть, как стоит, проплывает или срывается с места таймень.

Как правило, это случается так: на дне виднеется что-то вроде темного бревна, потом это что-то начинает шевелиться, даже смещаться, а потом и вовсе решительно уходит в сторону. И если такое происходит в начале рыболовного путешествия, пока рыболовы на лодках поднимаются по реке, то в последующие дни они, в том числе, будут усиленно облавливать те плесы и кривуны (фото 9), где был замечен таймень. А участку, где он как-то показал себя, присваивается статус «с тайменем». Шансы тут велики. И рано или поздно поклевка произойдет!

Еще одной причиной прыжков из воды может быть появление в зоне стоянки тайменя более крупного собрата, который сам намерен занять кормное место. Подобное поведение свойственно не только лососевым и другим видам рыб, но и животным. Это так называемая естественная конкуренция за места обитания - более крупная и сильная особь прогоняет себе подобного меньшего размера.

В минувшем сезоне был такой случай, наглядно иллюстрирующий конкуренцию за места стоянок, когда на самом, пожалуй, перспективном участке реки за два дня мы поймали несколько рекордных рыб.

После отпускания тайменя восвояси рыболовом, рыбе, как известно, требуется пережить психологический шок от произошедшего. Хищник уходит с течения, границ течений - и встает на спокойное место, зачастую под залом или коряжник, отдыхая там и находясь в вялом состоянии. Происходит своего рода реабилитация для возврата к прежнему ритму жизни.

В результате доминирующая крупная рыба освобождает кормные секторы, которые занимала до поимки. И другие таймени, находящиеся всегда поблизости, оккупируют эти места довольно быстро. Так вот, на этом самом «раздающем» участке реки после поимок солидных хищников последующие несколько дней попадались таймени, незначительно уступающие их предшественникам в величине.

Я не исключаю и того, что взрослые таймени мужского пола вполне могут конкурировать друг с другом за таймениху. Возможно, их активность в результате таких действий тоже может выдать их присутствие.

И, пожалуй, одно из самых красочных проявлений тайменя на поверхности воды – это охота. Когда крупные хищники не просто собирают вялую кету, которая сама заплывает к ним в пасть, а охотятся на небольшой глубине. Вот тогда становится слышно и видно очень хорошо, что заветная рыба здесь есть.

Несколько лет назад в самых верховьях одной из рек Хабаровского края у меня произошла поклевка крупного ленка на широком плесе у противоположного берега. Но ленок сорвался с воблера, и было видно, как его понесло течением. И как только он приблизился к плотному залому, прилегающему к берегу, я услышал мощный шлепок и всплеск. Это таймень вылетел из своей засады при виде легкой добычи. Кстати говоря, тайменя может выдать и наличие кеты на том или ином плесе, затишке, заливе.

В общем, любое проявление присутствия рыбы – это знак таймешатнику, где ловить, и надежда на результат. После идентификации всех этих мест начинается их ежедневный облов. Именно это и можно назвать преследованием!

Кое-что из жизни личной тайменей

Есть интересное ихтиологическое наблюдение, что таймени живут парами. Мне лично приходилось в этом убеждаться не раз, едва ли не каждый год, когда на одном интересном и перспективном участке ловили двух тайменей сразу или по очереди с разницей в несколько минут, часов или дней. Причем по всем правилам животного мира самец - более крупный, а самка - соразмерная или меньше в габаритах. Поэтому если вам посчастливится поймать рыбу, весящую более 20 кг, не исключено, что где-то рядом находится рыба еще крупнее.

В преддверии зимы

В осенний период, когда температура приближается к минусовой отметке, уровень воды снижается и происходит миграция рыбы с более мелких участков на более глубокие. Таймени тоже перекочевывают, спускаясь с верховий в низовья реки с целью занять зимовальные ямы до того момента, как река затянется льдом. Так вот, этот период, на мой взгляд, самый благоприятный для ловли хищника.

Поиск тайменя в это время несказанно облегчается. Ведь рыба в больших и глубоких ямах может концентрироваться в значительном количестве. И даже в ямках, являющихся просто небольшими углублениями, тоже могут располагаться сразу несколько хищников. Мне известны случаи, когда в предзимнюю пору ловили до пяти крупных тайменей с одного места (фото 10).

Такой фантастический результат подтверждает предположение о том, что таймени способны сосуществовать друг с другом в период подготовки к зиме. Складывается даже ощущение, что таймени лежат в реке штабелями. Но обнаружение таких мест – это высший пилотаж тайменевой рыбалки!

Преследуя тайменя по его кормовым тропам, важно, проходя по реке на лодке, правильно читать участки и понимать, какой рельеф дна там может быть. При этом еще более важным будет знание повадок тайменя и понимание, где может припарковаться рыба. И вершина мастерства – это понимание, какого размера рыба может стоять на конкретном участке водоема.

Что нужно делать для успеха рыбалки

Важно собрать надежную команду, желательно - из друзей, выбрать правильный период, зарезервироваться у туроператора, подготовить надлежащие снасти, набраться терпения для такой рыбалки - и тогда уже отправиться в путешествие.

А терпение пригодится, поскольку ни один туроператор не даст гарантии, что именно вы поймаете гигантского тайменя. Это лотерея! Я знаю некоторых рыболовов, посещавших в компании друзей лучшие тайменевые реки и снаряженных самыми лучшими снастями, но не поймавших ни «хвоста», тогда как их компаньоны ежедневно таскали хороших тайменей. Причин может быть много. Но нельзя сдаваться, нужно от рассвета до заката быть одержимым идеей добыть заветную рыбу, только тогда вы добьетесь успеха.

Я, например, с облегчением выдыхаю, когда наконец мой мощный экспедиционный спиннинг после поклевки и первого рывка крупного трофея начинает сгибается, сворачиваясь в долгожданную дугу под звук работающего фрикциона (фото 11). Собственно в этот момент и приходит уверенность, что работа проделана правильно и выбранная тактика преследования по кормовым тропам рыбы эффективна.