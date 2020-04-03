Фидер на весеннем мелководье Владимир Клень | 3 апреля 2020 г.

Для искушенных рыболовов мелководья большую часть года не представляют интереса. Там безосновательно рассчитывать на крупных мирных рыб - участки с небольшой глубиной их не прельщают. Летом они напоминают ванну с горячей водой, зимой – почти полностью промерзают, осенью – не найдешь здесь укрытия. Однако остается весна - и вот она-то не просто вселяет жизнь в такие акватории, а на определенное время превращает их в очень даже привлекательные маяки для результативной рыбалки, включая фидерную.

Примерно с середины апреля и фактически до конца мая на мелководьях бурлит жизнь - они становятся нерестилищами (фото 1), собирая самых разных подводных обитателей едва ли не со всего водного объекта.

Причем рыбы появляются там по своеобразному графику, составленному природой-матушкой именно под конкретное водохранилище, озеро, пруд или реку, словно соблюдая очередность и предоставляя друг другу возможность произвести потомство. Сначала движется плотва, потом окуни, лещи, караси и т.д. А если брачный период одного вида и накладывается на другой, то лишь частично.

Рыб прельщает, прежде всего, лучшая прогреваемость воды по сравнению с иной акваторией. Плюс более раннее появление бентоса и, соответственно, улучшение кормовой среды. Ну и можно добавить третий фактор: спокойствие в таких местах благодаря относительной нетронутости участков человеком - они гораздо реже посещаются, порой даже подойти к воде оказывается непросто из-за заросших топких берегов, кустарниковых дебрей, плотного частокола деревьев, обилия разнообразных трав. А современный цивилизованный рыбак больше тяготеет не к природной первозданности и уединению, а к комфорту, доступности, упрощенчеству.

Однако все три указанных обстоятельства играют на руку тем, кто знает толк в истинной рыбалке. Что же касается дополнительных преимуществ, весной в таких местах фактически нет необходимости тщательно исследовать дно для поиска перспективного рельефа. Клёвой точкой может стать любая, особенно при использовании прикормки. Одновременно есть резон обработать и кувшинково-кубышковые участки - велик шанс поймать там линя (фото 2), карася (фото 3), крупного леща (фото 4).

В этом на руку играет тот факт, что водная растительность только начинает подниматься, она редкая и потому позволяет облавливать практически недоступные летом места. Весной даже сектора с обилием тростника не являются столь неприступными и коварными, какими станут позднее. В разы снижается количество зацепов о сухие стебли - те гораздо реже хватают фидерную оснастку при перезабросах и вываживании рыбы.

Очевидное вероятно

Моя практика сложилась таким образом, что изначально много времени я посвятил ловле рыб на мелководьях коротким поплавочным удилищем (3 - 4 м). Представлялось, что оно является лучшим выбором: удобно при забросах на ограниченном пространстве – из-под деревьев, среди кустов, позволяет оперативно менять точки ловли, выполнять различные виды подачи приманки.

В эффективность донной оснастки не верилось, прежде всего, по причине обилия покоящейся на дне растительности, хоть и не поднявшейся на поверхность, но набирающей силу. Казалось, кормушка, даже легкая, или грузило пройдут сквозь подводный ворс и увязнут в нём. Сомнения развеялись на одной из рыбалок, где моим соседом оказался парень с легким и коротким фидером.

В то время как я гонял поплавок по слабому течению мелководной озерной протоки, он невозмутимо забрасывал неогруженную металлическую кормушку с питательной массой к нескольким лопухам кувшинок у противоположного берега. При этом не испытывал проблем с зацепами. В итоге за ту рыбалку я поймал несколько мелких плотвиц, густерок и красноперок, а доночник - десяток упитанных подлещиков и нескольких линей.

Вот так я и ощутил правоту поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Всё это дало толчок к еще большему увлечению пикерной и фидерной ловлей, сформировало убеждение, что возможности донных оснасток очень широки. Более того, спустя годы пришел к выводу, что весеннее мелководье для них является вообще отменным полигоном, и вот почему.

Определиться и поймать

На мелководье в первую очередь расширяются возможности для облова больших по размеру площадей акватории. Порой это важно, ибо крупные рыбы хоть и ведут себя смелее обычного, но чаще держатся поодаль от точки расположения рыбака. Не надо забывать и то, что берега водоемов не похожи друг на друга – какие-то доступны для подхода, а какие-то - из-за топей, обилия растительности и т.п. – нет. Вот у таких-то берегов рыбы чаще всего и трутся (фото 5). А дотянуться до них пикером и тем более фидером, сделав выверенный заброс на 30 - 40 м в компактное «окно» у противоположной стороны - значительно проще, нежели поплавочным удилищем.

Еще раз упомяну о стесненных условиях ловли, в которых периодически приходится оказываться. Короткий легкий фидер длиной 2,7 - 3 м в плане выверенного заброса из-под деревьев или кустов превосходит рослые болонские и матчевые удилища. Особенно в непогоду при сильных ветрах, сносящих легкую оснастку не туда, куда следует, и даже приводя к последующему обрыву. Да и при высокой волне обеспечивать контроль над квивертипом при робких поклевках проще, нежели над поплавком.

Похожая ситуация наблюдается и в мелководных протоках, имеющих течение. Статично покоящаяся оснастка, удерживающая приманку в одной точке, бывает предпочтительнее двигающейся по воде. Ну и по общему правилу при ловле донкой тяготеющие к берегам мелкие рыбы попадаются всё-таки реже, нежели на удочку, а шансы вытянуть приличный экземпляр возрастают.

Что касается истинно трофейных рыб, на меляках личными успехами в этом плане я не отметился, чего нельзя сказать о нескольких знакомых. И если лещами и карасями удивить кого-то всё равно не удастся, то карп на 15,4 кг вызовет уважение даже у бывалых. Да, именно такой экземпляр значится в активе одного моего приятеля. Представьте, основная леска 0,2 мм, поводковая – 0,16 мм. На крючке - пучок опарышей с мотылями.

Дистанция ловли – 30 м, глубина – около 1 м. С раннего утра он ловил подлещиков, а около 9 часов клюнул карп. Поклевка выглядела как мощная потяжка. Рыба сначала двигалась довольно послушно, не выдавая своих габаритов и потенциальной силы. Лишь у самого берега развернулась и рванула к центру озера. В итоге вытянуть удалось при помощи соседа, подоспевшего с подсаком.

Своя игра

Неоднократно наблюдал, как рыбаки весной по ходу ловли колдуют над фидерными оснастками - переустанавливают монтажи, на считанные граммы изменяют массу используемых кормушек и т.д. Считаю, что подобные манипуляции запускаются скорее ради самого процесса, но никак не ловли. В это время года рыба не столь разборчива и осторожна, поэтому если клёв слабый, на это есть иные причины – погодные, временные и т.д.

Часто доводится видеть, как просидев с утра и до обеда со слабыми результатами, рыбаки завершают ловлю. А надо всего-то набраться терпения, чтобы часов с 15 - 16, а то и позже увидеть разительное изменение ситуации: прикормленную точку, скажем, вместо мелочи оккупируют хорошие подлещики, причем попадающиеся едва ли не с каждого заброса.

Вместе с тем сказанное не означает призыва к проявлению безразличия к оснастке. Видение её оптимальности у каждого своё. У меня, например, в приоритете шнур (0,1 - 0,12 мм), хорошо известные плюсы которого в моем понимании превалируют над недостатками. Ходовой Патерностер Гарднера, кормушка 5 - 30 г, поводок 0,10 - 0,16 мм - уже много лет не вижу особого смысла менять элементы этой цепочки весной на изученных местах. Всё, что можно, уже давно перепробовано и отставлено за неимением преимуществ.

Последняя отставка – фидер-гам (feeder gum). Вроде потенциально толковая резина для использования в качестве амортизатора в монтаже между поводком и оснасткой. Полностью должна вписываться в концепцию фидерной и тем более пикерной ловли с нерастяжимым шнуром, тонким поводком и мелкими крючками - за счет собственной растяжимости предотвращать обрывы оснастки.

Однако эти плюсы померкли на фоне минусов. Вываживать рыб даже из редкой травы сложнее и дольше, чаще происходят захлесты, а при подтягивании крупных рыб к подсаку учащаются нежелательные рывки последних. При сравнительном анализе качественная леска толщиной 0,16 мм оказалась надежнее фидер-гама. Смысл в последнем вижу только тогда, когда используется совсем уж жесткое удилище, шнур и тонкий поводок при неуверенной работе рыболова с катушкой.

В майском номере «СР» за 2019 год в материале «С пикером за линями» я подробно описывал типы используемых мною кормушек. Сказанное актуально и в связи с рассматриваемой темой. Дополнительно укажу лишь такой момент, как размер кормушек. Если перед началом рыбалки для стартового закорма сектора подойдут даже объемные, то для непосредственной ловли на малой глубине рациональнее перейти на мелкие (фото 6), вплоть до крохотных. Благо производители сегодня готовы удовлетворить любые запросы доночников.

Малые кормушки издают меньше шума при ударе о воду, что на мелководье актуально. Кроме того, небольшие кормовые порции позволяют не перенасыщать рыбу, если она и так активна. Микрокормушки даже можно забрасывать пустыми, т.к. они сопоставимы по размерам с обычными грузилами.

И малый, и большой

Вот на крючках остановлюсь подробнее. Пожалуй, наряду с поводком, это тот элемент, с которым эксперименты обоснованы.

Первый вопрос – крупный или мелкий крючок рациональнее использовать. Безусловно, надо отталкиваться от приманки, на которую предполагается ловля. Но и тут не всё однозначно. Весна – период разительных перемен, не зря же оборот «весенний дождь» даже стал своего рода метафорой. Привязываешь изначально мелкий крючок под двух-трех мотылей, а вместо клёва подлещиков или карасей получаешь активность прожорливой уклейки - и ничем её не унять.

В личной практике был случай, когда эта мелкая рыбка набрасывалась на наживку, едва та касалась воды, а если оснастке и удавалось упасть на дно, то на секунду – не более. Словом, вершинка пикера тряслась без остановок. Решив фактически наказать уклеек, насадил на крючок крупный шарик пенопласта, посчитав, что безвкусный полимер станет рыбкам не интересен. Оказалось – напрасно, уклея мгновенно кидалась и на него, успешно засекаясь. Аналогичные фортели значатся и за мелкой густеркой.

В описанных случаях самым оптимальным вариантом противодействия нежелательным «трофеям» считаю укрупнение крючка и переход на приманку большего размера. Хороший вариант – пучок червей-подлистников (фото 7), но годятся даже земляные. Первых можно насобирать у водоема под прелой прошлогодней листвой или сгнившей древесиной, вторых – отрыть палкой у берега. Но еще более предпочтительными видятся «бутерброды» - черви/опарыши, черви/мотыли, черви/опарыши/мотыли. Они эффективны при ловле абсолютно любых рыб достойного размера, а в водоемах, где есть лини и караси, именно присутствие на крючке червей увеличивает шансы на поимку указанных видов.

Еще один ориентир при выборе крючка – предполагаемая рыба. Если очевидно, что в силу распространенности в акватории правит бал плотва (особенно мелкая), причем на фоне своего нереста, переход на крупный крючок способен испортить рыбалку. Плотва продолжит подергивать приманку, и изредка даже будет засекаться, но расчет на других – более крупных рыб – не оправдается. Поэтому остается три варианта: оставить мелкий крючок и довольствоваться плотвой, либо поменять место ловли, либо завершить рыбалку. Выбор – дело каждого.

Немаловажный момент – толщина проволоки цевья: при одинаковых размерах крючков, изготовленный из толстой подойдет разве что для выжидательной ловли карасей и карпов, если же расчет не на них, надо использовать из тонкой.

На вкус и цвет

Я проводил сравнительный анализ ловли разными снастями. Если на мелководье использовать поплавочную удочку у берега в пределах растительности, мелкие рыбы типа красноперки, плотвы, густеры и некрупных подлещиков клюют и без прикорма. И неплохой улов почти гарантирован.

С фидерными же оснастками при ловле на удалении от берега такое не происходит. Поэтому необходимо прикармливать точку и терпеливо дожидаться так называемого выхода, который может быть разным про продолжительности.

Наверное, самый короткий период активности рыб у меня пришелся на прошлый год, когда с полудня подлещики клевали всего минут 30 - 40. Всё остальное время пришлось довольствоваться мелкой плотвой. Вместе с тем, выдавались дни, когда эти же рыбы ритмично ловились и три, и пять часов подряд. На это могут влиять разные факторы, включая освещенность мелководной акватории.

В целом же рыба весной менее прихотлива и достаточно активна, потому усердствовать с прикормом особой надобности не вижу. Обычно использую смеси универсального плана, привлекающие разных подводных обитателей. Смешиваю их с грунтом в пропорции 1:1 (фото 8). В получившуюся смесь добавляю горсть-две вареного пшена для увеличения объема кормовых частиц. Такой вариант предпочтительнее при нацеленности на немелких рыб.

С вязкостью прикормки можно экспериментировать. Если докучает мелюзга, которая способна стремительно выесть не предназначенную ей смесь, не боюсь последнюю переувлажнить. Пусть лучше не всё вывалится из кормушки после заброса, нежели мгновенно исчезнет. А оторвать кусок от цельной и плотной массы гораздо сложнее.

Дополнительную ароматику в качестве необходимой составляющей прикормки не рассматриваю. В смеси и так имеется достаточно сильных запахов, а чрезмерная насыщенность не требуется. Другое дело, что при слабой активности рыб можно сдабривать аттрактантами наживки, указанные выше.