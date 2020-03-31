За весенним карасем с поплавочной удочкой Николай Линник | 31 марта 2020 г.

Ловля карася на искусственно зарыбленных водоемах в наши дни стала популярной. Обустроенные для комфортной рыбалки берега и гарантированные уловы – это, конечно, хорошо. Но когда в наших краях приходит время ловить карася, мне почему-то больше хочется посидеть в тишине, без конкурентов вокруг, глядя на тонкую антеннку поплавка на каком-нибудь маленьком диком пруду или озере, которых у нас превеликое множество.

С чего всё началось

Раньше, когда весенние разливы случались каждую весну, в списке моих рыболовных трофеев карась занимал едва ли не самую нижнюю строчку. Трофейной рыбы в реке было предостаточно, и я с удовольствием её ловил. Потом в природе что-то изменилось, и теперь река из берегов выходит редко. А если это и происходит, то многие пойменные водоемы так и остаются отрезанными от Большой воды. Поначалу я не обращал на эти «лужи» внимания, справедливо считая, что рыбу из них давно выцедили браконьеры.

Но, к счастью, это оказалось совсем не так. Во многих из этих водоемов со временем развелась внушительная популяция серебряного карася. Благодаря фантастической выживаемости и приспособляемости этой рыбы к местным условиям, карась местами так сильно расплодился, что практически вытеснил аборигенного золотого карася.

Однако приходящие новости, что на каком-то из окрестных озер начал поклевывать карась, поначалу меня не очень-то и волновали. Многолетний стаж речного рыболова наложил сильный отпечаток на мои привычки, и до поры до времени карасевая рыбалка представлялась мне каким-то совершенно скучным занятием. Смотреть часами на неподвижный поплавок и одновременно отбиваться от полчищ голодных комаров только ради того, чтобы поймать с десяток ладошечных рыбок – нет, это занятие не для меня.

Другое дело простор большой реки и снасть, которая находится в постоянном движении, а ты в перманентном предвкушении поклевки крупной речной рыбы – вот это я понимаю, наслаждение. Так что когда один знакомый пригласил меня половить карасиков, особого восторга я не испытал, и поехал только из-за того, что вследствие низкого уровня воды река в ту весну уловами не баловала.

Но всё оказалось не так уж и скучно, как я себе представлял. За несколько часов рыбалки местные караси оборвали мне практически весь запас поводков, с которыми я обычно успешно ловлю и лещей, и язей. Подавить сопротивление отчаянно сопротивляющегося карася в ограниченном травою пространстве оказалось не так уж и просто. И моя проверенная в боях 7-метровая маховая удочка при каждом вываживании явно работала на пределе своих возможностей. Так что когда я чувствовал, что бланк удилища вот-вот сломается, то безоговорочно жертвовал поводком. В итоге в то утро мне удалось поймать всего трех карасей из более чем десятка клюнувших.

Зато общий улов потянул где-то на 2,5 кг. Факт этот не только заставил меня пересмотреть свои взгляды на ловлю прудовой рыбы, но и сделать серьезные выводы по устройству и комплектации снастей. И теперь я каждую весну стараюсь выкроить недельку, чтобы поохотиться за крупным диким карасем.

Почему поплавок?

Вы думаете, я не пытался ловить карася с фидером? Пытался, и порой даже очень успешно. Но как бы то ни было, фидер – снасть статичная, а карась - рыба капризная. На мой взгляд, весной изящный поплавок почти всегда переигрывает фидер.

Во-первых, на некоторых озерах преднерестовый клев карася длится всего неделю, и тратить драгоценное время на тщательный облов какой-либо точки, которая может оказаться рабочей всего один день из семи, совсем не рационально. Хотя некоторые фидерные приемы я в поплавочную ловлю перетащил. Но об этом чуть ниже.

Во-вторых, при неравномерном прогреве воды, что весной не так уж и редко случается, карась будет мигрировать в зону повышенной комфортности. Это может быть и смещение на более мелководные участки водоема, и передвижения в толще воды. В иные, особенно в теплые дни, стаи карася могут разгуливать у самой поверхности водоема. Понятное дело, охотиться за ними с фидером в таких условиях невозможно. А вот грамотно собранная поплавочная снасть позволяет приспособиться практически к любым капризам привередливой рыбы.

Ну и, в-третьих, в период весеннего жора берега карасевых водоемов редко оказываются пустыми. И отыскать себе место на берегу с одной и даже двумя поплавочными удочками всегда проще, чем с фидером. А по поводу популярного мнения о том, что фидер всегда переигрывает поплавок в способности облавливать дальние дистанции, замечу: всё это спорно.

Современные поплавочные снасти совершенно не ограничивают рыболова в дистанции ловли. И если оснастку нужно забросить на большое расстояние, вполне можно воспользоваться матчевой удочкой. А вот в деликатности презентации приманки поплавочная удочка всегда переигрывает донку. И когда я знаю, что за рыбалку смогу увидеть всего несколько поклевок по-настоящему трофейной рыбы, то обязательно сделаю выбор в пользу поплавочной удочки.

Маховая или матчевая удочка?

Какую снасть чаще всего можно встретить у заядлых любителей ловли карася? Правильно – простенькую удочку болонского типа. Катушка на этой удочке чаще всего играет роль мотовила и используется только в процессе сборки или разборки снасти. Да и конструкция оснастки тоже самая незамысловатая: поплавок типа гусиного пера, огрузка, состоящая из одного, реже двух грузил и довольно мощный крючок, обычно привязанный непосредственно к основной леске. Считается, что мудрить с оснасткой при ловле карася совершенно не нужно. И если он активен, то на оснастку мало обращает внимания.

Отчасти это справедливо. Карася чаще всего ловят в период его наивысшей оживленности: перед весенним нерестом или осенью, когда у него после первых заморозков случается кратковременный жор. В такие дни рыба действительно мало обращает внимания на изящество оснастки. А вот выдрать трофей из травы с грубой снастью намного проще.

Но таких счастливых дней в году случается всего с десяток. А в остальное время рыболовам с грубыми снастями приходится скучать. Я же предпочитаю рыбачить более продуктивно, и поэтому в конструкцию своих снастей внес некоторые изменения. Несколько раз, испытав судьбу и едва не угробив на карасях дорогое маховое удилище, я осознанно перешел на использование длинных (4,2 м) матчевых удилищ с тестом до 20 - 25 г. Для ловли прудовой рыбы в ограниченных различными препятствиями условиях это оказалось очень удачным решением.

Длина снасти в разложенном состоянии оказывается чуть короче, чем самая ходовая а-ля «болонка», которой пользуются карасятники (её длина, как правило, 5 м). Это позволяет мне работать намного смелее при наличии за спиной кустов или высокой травы.

Запас прочности у матчевого удилища всегда намного больший, чем у телескопической «болонки». И форсированное вываживание крупной рыбы с матчевкой всегда получается более качественным. А при наличии определенных навыков и правильно подобранной оснастки дальность заброса ограничивается только способностью вашего зрения различать на воде антеннку поплавка. Свой выбор я остановил на удилище с тестом 25 гр. и длиной 420 см.

Быстрый строй моего 4,2-метрового удилища с тестом до 25 г позволяет делать очень точные забросы даже с легкой 1, 5 – 3-граммовой оснасткой, что для ловли трофейного карася имеет далеко не последнее значение. Ведь чуть промахнулся с забросом или пренебрег натуральностью презентации насадки - и заветной поклевки можно не дождаться.

Использование же мощных телескопических удилищ я считаю оправданным только при ловле карася в коряжнике. Подобно окуню эта рыба очень тяготеет к подобным местам, и за исключением преднерестового жора, когда карась клюет по всему водоему, коряжники остаются перспективными на протяжении всего сезона открытой воды. Из подводных завалов рыбу всегда удобнее вываживать в вертикальном направлении. Вот здесь длинный «мах» с укороченной оснасткой всегда предпочтительнее матчевой удочки. Выбор конкретной оснастки сильно зависит от условий ловли.

Трава и коряжник

Время и активность выхода карася на кормежку во многом зависят от условий конкретного водоема. Так, если водоем летом сильно зарастает, среди лучших мест для встречи с трофейным карасем - участки, где летом трава самая густая. Травяной покров весной еще только формируется и для поплавочной удочки особой опасности не представляет. Зато сюда приходит полакомиться карась. Основу его весеннего рациона составляют перезимовавшие личинки насекомых и водяные рачки. А их в поднимающейся растительности всегда много.

Идеальным вариантом проводки приманки для «травяного» карася я считаю легкий дрейф оснастки в сторону зарослей травы. И если есть возможность выбора точки, я всегда стараюсь рыбачить с наветренной стороны от зарослей травы.

Любит весной карась и прибойные участки берега. Здесь и вода быстрее прогревается, и корма всегда достаточно. Однако в этих точках рыболову следует позаботиться о том, чтобы насадка не прыгала резко на волне - скачущую приманку карась брать не станет.

В таких случаях я делаю максимально короткий поводок, а часть огрузки кладу на дно у самого края водорослей. Если поплавок подобран правильно, насадка на дне будет только слегка шевелиться, что лишь подстегивает интерес у рыбы. А вот на илистом дне подобный фокус не проходит. Насадка просто утонет в иле вместе с частью огрузки. Здесь нужно настроить снасть так, чтобы крючок медленно двигался на расстоянии 2 - 5 см выше дна в непосредственной близости от зарослей травы. Кстати, такой способ презентации насадки лучше всего подходит для ловли весеннего карася.

Если в водоеме наличествует коряжник, то это лучшее место для обитания крупного карася. Подобно окуню, крупный карась очень тяготеет к закоряженым местам, причем живет он здесь не только весной, но и на протяжении всего года. Однако при выборе точки ловли очень важно учитывать одну важную особенность. Она заключается в том, что дно должно быть свободно от нитчатых водорослей.

Если же они есть, то очищать здесь дно не имеет смысла - проще найти участок, свободный от тины. Почему? Скорее всего, на заросших тиной участках карасю просто не удается добраться до корма, и поэтому он здесь не задерживается. Да и прикормка в тине, словно в иле, делаются совершенно недоступной для рыбы.

Когда на берегу тихо, то есть смысл попробовать обловить свободное от травы прибрежное мелководье. Такие участки порой бывают очень эффективными. Особенно если есть возможность задержаться здесь до самых сумерек. На мель выходят кормиться не только караси, но и лини.

Угодить карасю

Не все водоемы являются чисто карасевыми. Кроме линей и карпов рядом с карасем могут обитать плотва, красноперка, верховка и окунь. Эти голубчики чаще всего являются серьезной помехой для карасевой ловли, потому что быстро выедают прикормку и портят насадку. Чтобы этого не происходило, рыболов должен своевременно вносить в тактику ловли соответствующие корректировки. Например, если соседками карася являются плотва, красноперка или верховка (часто эти рыбы обитают вместе), приходится готовить прикормку с преобладанием грунта.

Карась зачастую роется в иле, а мелкая «бель» кормится в толще воды. И если прикормка будет «пылить», распространяя в воде приятный запах растительной смеси, первой в точке ловли окажется мелочь. А потом поди попробуй её оттуда выгнать. Для таких случаев я готовлю специальную прикормку из просеянного берегового грунта и крупных кормовых частиц. В зависимости от настроения рыбы и поры года это могут быть крупные пареные злаки (кукуруза, горох, перловка), рубленые навозные черви, мотыль, просеянные через крупное сито хлебные сухари.

Ранней весной и во второй половине осени лучше работают прикормки с преобладанием «животинки», а вот ближе к лету вне конкуренции пареные злаки. Но часто я просто смешиваю все вышеперечисленные ингредиенты вместе, фарширую ими шары из грунта и прикармливаю рыбу. Но и это не всегда выручает. Мелочь, особенно верховка и красноперка, всеядна. Они чувствуют мотыля и опарыша, даже если те закатаны в плотный грунтовый слой. Тогда может выручить какой-нибудь ароматизатор с резким запахом - чеснок, укроп, Тутти-Фрутти.

Добавив его в прикормку, а также обильно побрызгав им на насадку, удается на некоторое время защитить точку ловли от непрошеных соседей. Резкий запах чеснока перебивает естественный запах мотылей, червяков или опарышей. Труднее бороться с окунем. В борьбе с полосатым выручают только объемные растительные насадки - перловка, горох, кукуруза, крупные катышки из хлеба и даже мини-бойлы. Вот здесь мне и пригождается фидерный опыт. Дело в том, что столь крупные насадки удобнее предлагать рыбе на волосяной оснастке, её я делаю из мягкой «плетенки». Поводка длиной 5 - 7 см оказывается вполне достаточно.

В жаркие дни, когда карась предпочитает кормиться в толще воды, меня часто выручает объемная насадка из хлебного мякиша с кусочком корочки. Мякиш или обминается вокруг крючка, или цепляется непосредственно за корочку.

Весь фокус такой презентации заключается в том, что хлеб, пока не намокнет, стремится всплыть на поверхность воды, а огрузка оснастки этому препятствует. Получается, что кусочек хлебного мякиша сначала некоторое время зависает в толще воды, а потом начинает медленно тонуть. Это хорошо привлекает карася. Для того чтобы презентация насадки получилась максимально правдоподобной, на удочке лучше использовать многоточечную схему огрузки с «подпаском» массой 0,1 – 0,2 г.

В водоемах, где верховки и красноперки нет, карася можно прикармливать любой растительной смесью с добавлением молотых семян конопли, подсолнуха, сухого молока, яичного порошка. Важно только, чтобы добавки эти были свежими.

Оснастка

Очень многие мои коллеги к устройству удочки для ловли карася относятся как-то пренебрежительно. Несмотря на обилие информации по рациональному устройству удочки, многие из них предпочитают рыбачить с поплавком типа гусиное перо, огруженным одним массивным грузилом.

Поводок, как правило, не применяется. Что поделать – привычка. Я же изначально пошел другим путем - и стал оснащать свои удочки по-речному: с многоточечной схемой огрузки поплавка и коротким поводком. Это позволило мне очень аккуратно презентовать насадку рыбе. И что еще важнее, с многоточечной огрузкой насадка на крючке сделалась более заметной для рыбы. Она меньше проваливается в ил.

Поначалу и поплавки на моих оснастках были с многоточечной схемой крепления к леске. Однако я очень быстро понял, что для заросших травой водоемов такая схема крепления не самая удачная - при выдирании снасти из травы такие поплавки часто ломались. Поплавки же с одной точкой крепления оказались намного живучее. Да и карасиную поклевку с её фирменным подъемом такие поплавки показывали намного эффектнее. Но больше всего мне понравилось ловить карася с поплавками из прозрачного пластика. Для рыбы подобные поплавки практически незаметны, и она намного смелее берет насадку.

Как видите, всё не так уж и сложно. А дальше дело за вами. Наблюдайте, экспериментируйте, ищите свой ключик к этой привередливой, но очень интересной рыбе. В общем, рыбачьте в удовольствие!