Комфорт в любую непогоду Спортивное рыболовство | 10 апреля 2020 г.

В наше время путешествий о рыбалке в Швеции слышали очень многие. Эту страну по праву считают Меккой для рыболовов. Практически круглый год здесь можно ловить в разнообразных водоёмах как внутри страны, так и на прилегающих морских территориях.

Богатый видовой состав подводной ихтиофауны не оставит равнодушным практически никого. А если учесть тот факт, что успешно рыбачить здесь можно практически круглый год, то все последующие вопросы отпадают сами собой. Благодаря этим моментам, шведов можно считать одними из лучших рыболовов в Европе, а возможно и в мире.

И вся рыболовная инфраструктура здесь доведена до совершенства. Многим знакомы рыболовные фирмы, корни которых идут из Швеции. Снасти, экипировка и прочие элементы, произведённые в этой стране, априори имеют гарантию качества.

В этой статье хочется рассказать о шведской компании Grundens, уже много десятков лет производящей экипировку для рыбной ловли.

Компания Grundens была основана в начале XX века Карлом Грюнденом, сыном шведского рыбака, который занимался промысловой морской рыбалкой. Карл захотел создавать такую одежду, которая бы полностью защищала людей от воды и позволяла им оставаться в сухости и тепле даже при самых суровых условиях и непогоде. Одежду, которая позволит свободно заниматься любимым делом и не отвлекаться от него. И по сей день эти принципы являются основополагающими в компании.

С самого своего начала компания Grundens работает с лучшими материалами и не останавливается в поисках новых технологий. Благодаря глубокому погружению в тематику и специфику и имея в своем составе практикующих рыболовов широкого профиля, фирма всегда находится в движении и развитии.

Ещё в 20-х годах прошлого века компания первой стала использовать технологию напыления хлопка на резину, дабы костюмы, которые используют рыболовы, были более приятны к телу и при этом сохраняли свою функцию по максимальной защите от влаги.

Grundens создают экипировку для рыбалки на воде по всему миру. И не важно, окажетесь вы на лодке в холодных водах Балтийского моря или среди островов Индийского океана, в этой одежде вы всегда будете сухими и надёжно защищёнными.

Ну и, конечно, стоит упомянуть, что Grundens по сей день остаётся брендом номер один в Швеции по производству экипировки для промысловой рыбалки.

Давайте познакомимся ближе непосредственно с мембранной одеждой — комбинезонами и куртками Grundens. В первую очередь стоит отметить, что это костюмы с родоначальником всех мембранных тканей — мембраной от Gore-Tex®, которая не зря считается одной из лучших.

И чтобы проще было ориентироваться, сделаем небольшое отступление и расскажем о технологии Gore-Tex®.

Для расширения спектра применения в костюмах Grundens используется мембрана Gore-Tex® Products. В зависимости от комбинаций материалов и конструкции ламината Gore-Tex® Products могут использоваться в одежде для зимних видов спорта, альпинизма, рыбалки, охоты и различных видов активного отдыха - вплоть до повседневной одежды. В этой линейке используются как 2-слойные, так и 3-слойные конструкции ламинирования ткани, что даёт усилении там, где оно больше всего необходимо.

Помимо этого, в линейки присутствуют эксклюзивные технологии, например, Gore-Tex Paclite®. Это пример 2,5-слойного ламината Gore-Tex®, который позволяет создавать лёгкую и очень компактную штормовую одежду с высокой водостойкостью и отличной паропроницаемостью. Мембрана лишена тканевой подкладки — в качестве неё выступает довольно износостойкое сплошное полимерное покрытие характерного тёмно-серого цвета. Вещи из материала Gore-Tex Paclite® занимают мало места в рюкзаке, а потому отлично подходят для защиты от случайной непогоды. Технология Paclite® была создана ещё в 1998 году, а потому является одной из самых проверенных в коллекции этих мембран.

Но давайте всё-таки вернёмся к нашей одежде.

Итак, компактная, дышащая и самая лёгкая штормовая куртка Charter Gore-Tex® Jacket.

Ламинат Paclite Plus Gore-Tex® специально разработан для рыболова, который предпочитает расширять границы своих рыболовных путешествий. Когда плохая погода вынуждает вас принять решение о поиске укрытия или о продолжении рыбалки, Charter позволяет вам остаться и получать удовольствие. Paclite® Plus — это новейшая инновация компании Gore-Tex в технологиях ламината, которая обеспечивает более сухую на ощупь внутреннюю поверхность, а также повышает прочность и устойчивость к загрязнению по сравнению с классическими ламинатами Paclite®.

Куртка Charter — это идеальный вариант защитной одежды, которую нужно иметь в сумке или рыболовном ящике для тех случаев, когда погода резко меняется в худшую сторону. Удобный и эргономичный крой, достаточное количество карманов и регулируемый капюшон — идеальное сочетание комфорта и надёжности при малом весе. Эту куртку можно использовать в любых условиях, когда необходимо укрыться от непогоды вне зависимости от того, где она вас застала — на рыбалке, по пути на работу или на прогулке.

Следующим в нашем небольшом обзоре будет уже костюм, а именно серии Downrigger.

Это «рабочая лошадка» Grundens в виде спортивной рыболовной куртки и комбинезона. Куртка и комбинезон Downrigger имеют ультрапрочную ткань 150 denier face и построены из 2-слойного ламината Gore-Tex®. Эта конструкция обеспечивает дополнительный комфорт, имеет более легкий и гибкий ламинат, сохраняя при этом стопроцентную водонепроницаемость и ветрозащитность, которыми славятся продукты Gore-Tex®, а внутренняя подкладка улучшает влагоотведение, когда это особенно необходимо.

Downrigger идеально подходит для любого рыболова, ищущего надежную защиту, которой славится Grundens, а также комфорт в течение всего дня и предохранение от дождя. Минималистичный, но при этом функциональный дизайн позволит вам чувствовать себя комфортно и удобно в любых ситуациях, а всё необходимое всегда будет под рукой.

Ну и, конечно, флагман компании Grundens — это костюм серии Buoy X.

Buoy X был разработан для хардкорной рыбалки, чтобы работать в наихудших условиях, предлагая лучшие в своем классе водонепроницаемые/дышащие характеристики с Gore-Tex®, гарантирующие вам бескомпромиссную сухость и комфорт. Костюм из 3-слойной ткани Buoy X предлагает невероятно прочную лицевую ткань 150 denier, разработанную с высокой абразивоустойчивостью, в сочетании с ультрадышащей и высоко водонепроницаемой и ветрозащитной мембраной ePTFE от Gore-Tex®.

Костюм позволяет рыболовам, сталкивающимся с любыми неблагоприятными условиями, оставаться сухими и защищенными от стихии, будь то на лодке или при сражении с густым кустарником на пути к любимому месту рыбалки. Конструкция из 3-слойной ткани означает, что эта куртка имеет подкладку, идеально сочетающуюся с техническими системами наслоения, позволяющими обеспечить универсальный комфорт в течение всего дня. Этот костюм нередко можно встретить на членах команды промысловых рыболовецких судов. А, как известно, промысловая рыбалка проверяет на прочность и надёжность все элементы снаряжения.

Даже находясь далеко от дома, всегда необходимо заботиться о своём здоровье и комфорте. А на рыбалке погода может меняться не один раз за день. И правильная экипировка чаще всего должна быть на первом месте, так как дальнейший отдых будет зависеть от вашего комфорта.

Grundens в своей экипировке руководствуется первостепенными догмами о защите и надёжности. И выбирая этот бренд, вы отдаете предпочтение гарантированному комфорту в абсолютно любых условиях.